Die PR-Krise des US-Imperiums in Gaza

Caitlin Johnstone

-21. Oktober 2023

Notizen vom Rand der narrativen Matrix

Das zentralisierte US-Imperium ist ein riesiges Netzwerk von Verbündeten, Partnern und Vermögenswerten, das sich über den gesamten Globus erstreckt. Viele der Nationen in diesem Netzwerk, wie z.B. Israel, haben starke Ideologien und Wertesysteme, mit denen das Imperium zusammenarbeiten muss, um ihre Loyalität zu erhalten. Aber das Imperium selbst hat keine Ideologie oder Werte – es schätzt nichts anderes als die planetarische Vorherrschaft. Die Motive des Imperiums sind genauso wenig ideologisch wie die Motive eines Straßenräubers ideologisch sind.

Das Imperium hat also keine Ideologie, aber es wird durch die Zusammenarbeit mit einzelnen Regierungen zusammengehalten, die eine haben. Das Problem, das sich daraus ergibt, ist, dass die Ideologien dieser Staaten sie manchmal dazu bringen, Dinge zu tun, die den Interessen des Imperiums als Ganzes zuwiderlaufen. Israel kann einfach aufstehen und beschließen, ein völkermörderisches Massaker vor aller Augen zu begehen. Saudi-Arabien kann beschließen, einen Reporter der Washington Post mit einer Knochensäge zu zerstückeln. Stellvertreter in der Ukraine können weiterhin Nazi-Sprüche von sich geben und in der Öffentlichkeit Nazi-Insignien tragen. Sie tun diese Dinge, weil sie sich im Gegensatz zu den Spitzenkräften der imperialen Machtstruktur von einer Ideologie leiten lassen, ohne Rücksicht auf die Notwendigkeit, das Image des Imperiums als „regelbasierte internationale Ordnung“ zu wahren.

Dies führt häufig zu einer PR-Krise für das Imperium, weil die Öffentlichkeit dem Netzwerk von Allianzen, Partnern und Vermögenswerten nicht mehr zustimmt, wenn sie sich der Verderbtheit, die nötig ist, um das Ganze zusammenzuhalten, ausreichend bewusst wird. Dies ist in der Regel leicht zu lösen, da das US-Imperium über die ausgeklügeltste Propagandamaschine in der Geschichte der Zivilisation verfügt, aber diese Propagandamaschine wird von Individuen betrieben – Individuen, die vielleicht an der Universität etwas über die Rechte der Palästinenser gelernt haben oder die sich darüber empört haben, wie ihr Arbeitgeber Israels Mord an Shireen Abu Akleh gedeckt hat, nur um herauszufinden, dass Israel es getan hat und lügt. Sie spielen also in ihrer Berichterstattung nicht immer mit der imperialen Maschinerie mit und verschärfen damit die PR-Krise des Imperiums.

Das Schlimmste, was aus der Sicht des Imperiums passieren könnte, wäre, dass die Öffentlichkeit anfängt, die Augen für seine Verbrechen zu öffnen. Angesichts des völkermörderischen Amoklaufs Israels und der weltweiten Überflutung der Straßen durch pro-palästinensische Demonstranten können wir sicher sein, dass die Manipulatoren, die für das imperiale Wahrnehmungsmanagement verantwortlich sind, in vollem Krisenmodus sind, denn wenn eine kritische Masse von Menschen diese eine Lüge entlarven kann, eröffnet dies die Möglichkeit, dass sie sich von der gesamten Propagandamatrix, die das Imperium am Laufen hält, abkoppeln.

Die Manager des Imperiums stehen an Israels Seite und tun alles, was sie können, um so zu tun, als seien seine Handlungen richtig und gerecht, aber sie zappeln unbehaglich, und hinter den Kulissen können wir sicher sein, dass sie sich in totaler Schadenskontrolle befinden. Das ist der Grund, warum wir im Moment mit einer solchen Flut von Propaganda überschüttet werden, und das ist der Grund, warum sie alles tun, was sie können, um Stimmen zu zensieren und zu unterdrücken und zum Schweigen zu bringen, die Israels Aktionen in Gaza kritisch gegenüberstehen.

❖

„Hey, was machst du beruflich, Caitlin?“

„Oh, heutzutage schaue ich mir meistens aus Versehen Bilder von toten palästinensischen Kindern auf meinem Social-Media-Feed an und weine und werde als Antisemitin bezeichnet.“

❖

Wenn Sie noch nicht wussten, dass Israel-Apologeten falsche Anschuldigungen des Antisemitismus benutzen, um Kritik an Israel zu unterbinden, sollten Sie es jetzt wissen. Wenn sie versuchen, Ihnen zu sagen, dass Greta Thunberg ein heimlicher Nazi ist, der obskure Nazi-Pfeifchen verschickt, dann ist es direkt in Ihrem Gesicht.

❖

❖

Wenn mich jemand bitten würde, den absolut schlimmsten Ort zu entwerfen, an dem jemand Tausende von Sprengkörpern zur Explosion bringen könnte, würde mir wahrscheinlich ein dicht besiedeltes Gebiet voller leicht einstürzbarer Gebäude einfallen, in dem ein extrem hoher Prozentsatz der Bevölkerung Kinder sind.

❖

Es sollte inzwischen jedem klar sein, dass ein großer Teil der Rechten, die den Stellvertreterkrieg der USA in der Ukraine kritisiert haben, dies nur getan haben, weil sie befürchteten, dass dies vom Stellvertreterkrieg der USA in Israel ablenken könnte.

❖

Einer der Gründe, warum diese spezielle Bombenkampagne so viel mehr öffentliche Reaktionen hervorruft als andere, liegt darin, dass die Pro-Palästina-Bewegung über Generationen hinweg aufgebaut werden konnte, während es sich bei der Zerstörung eines Landes durch das US-Imperium mit Hilfe von militärischen Sprengstoffen normalerweise um eine schnelle Tortur handelt, die sehr schnell von der Herstellung der Zustimmung zur Ausführung führt. Bis die Menschen herausfinden, dass sie über die Rechtfertigungen für einen verwerflichen Krieg belogen wurden, hat das Imperium in der Regel schon zwei oder drei neue Kriege hinter sich. Die israelisch-palästinensische Angelegenheit liegt schon seit Jahrzehnten auf dem Tisch, so dass es Zeit gab, den Widerstand der Bevölkerung zu sammeln. Wenn jemand erst einmal von der Realität der palästinensischen Notlage erfährt, gibt er seine Unterstützung nur sehr selten auf, so dass jedes neu geöffnete Paar Augen ein Leben lang für dieses Thema offen bleibt.

Ein weiterer wichtiger Grund ist die in den letzten Jahren exponentiell gestiegene Fähigkeit der Menschheit, Informationen schnell weiterzugeben. Palästinenser sind inzwischen in der Lage, die Übergriffe der israelischen Apartheid und die Bombardierungen mit ihren Handys aufzunehmen und ins Internet hochzuladen, wo sie in den sozialen Medien schnell Verbreitung finden. Diese Möglichkeit der raschen Verbreitung von Videomaterial hat in den letzten Jahren eine wichtige Rolle bei Israels PR-Problemen gespielt, denn nichts, was ein Israel-Apologet sagen kann, hat mehr Wirkung als das Videomaterial eines israelischen Siedlers, der einer palästinensischen Familie sagt, er habe ihr Haus gestohlen, weil „wenn ich es nicht stehle, wird es jemand anderes stehlen“. Dies hat im Vorfeld des aktuellen Angriffs viel öffentliche Sympathie für Israel zunichte gemacht.

Ein weiterer Grund ist, dass die Pro-Palästina-Bewegung von der weltweiten Bewegung gegen die Apartheid in Südafrika getragen wurde, die der Welt einen Rahmen gab, um die israelischen Missstände zu verstehen, und dazu beitrug, die Basis für ein verwandtes Anliegen zu schaffen.

Ein weiterer Grund ist, dass viele von uns in kolonialisierten Ländern wie Australien, den USA und Kanada die Muster dessen, was in Israel geschieht, erkennen und sehen, dass es eine Chance für die menschliche Geschichte gibt, es dieses Mal richtig zu machen, bevor die Völkermordmaschine wirklich in Gang kommt.

Ein weiterer Grund ist, dass die westliche Gesellschaft weithin akzeptiert hat, dass Rassismus etwas Schlechtes ist, und dass die Missstände, die zu dieser speziellen Bombenkampagne geführt haben, so eindeutig von Rassismus angeheizt werden.

Ein weiterer Grund ist, dass die Missstände des israelischen Regimes so offensichtlich und unkompliziert sind, dass sie all die Propaganda und die kognitiven Vorurteile, die uns in der westlichen Zivilisation umtreiben, außer Kraft setzen können. Alles, was die meisten Menschen brauchen, ist, es wirklich zu sehen und zu begreifen, was sie sehen, und die Wahrheit erledigt den Rest der Arbeit für sie. Das war schon vor dem Gaza-Massaker der Fall, und jetzt ist es noch viel mehr der Fall. Übwesertzt mit Deepl.com

___________________

