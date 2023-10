Auf Medium.com ansehen



Wie die Medien den Sport als Propagandawaffe im Informationskrieg missbrauchen

Felix Abt

21. Oktober 2023

Passt nicht in das westliche Narrativ: Chinas uigurischer Basketballstar Dilana Dilixiati (links) – nur ein Beispiel von vielen.

Eigentlich sollten sich westliche Journalisten mehr um Nordkorea kümmern als um China; denn dann dürfen sie alles berichten, was sie wollen – auch Erfindungen -, weil es ohnehin nicht nachprüfbar ist und sie keine Widerlegung erwarten müssen. Außerdem passen gerade die von der CIA geförderten Horrorgeschichten über das vom Westen mit einem fast vollständigen Wirtschaftsembargo isolierte Land – dem umfassendsten Sanktionsregime der Welt – am besten zu den Erwartungen der seit Jahrzehnten entsprechend konditionierten Medienkonsumenten.

Es ist jedoch viel schwieriger, Horrorgeschichten über China zu verbreiten. Denn China ist weitaus transparenter, und wenn jemand beispielsweise die von den USA aufgestellte Behauptung überprüfen will, dass Uiguren unter unmenschlichen Bedingungen zur Baumwollernte gezwungen werden (weshalb chinesische Baumwollprodukte verboten werden mussten), kann er selbst nach Xinjiang reisen.

Absurde Behauptungen

Dort könnte er dann zum Beispiel herausfinden, dass hochmoderne amerikanische John-Deere-Maschinen auf automatisierten Farmen, die übrigens zum größten Teil Uiguren gehören, die angeblich menschenrechtsverletzende „Zwangsarbeit“ 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche verrichten – und zwar unbezahlt.

Amy Hawkins ist die leitende China-Korrespondentin des britischen „Guardian“. Anstatt die gerade zu Ende gegangenen Asienspiele in China genauer unter die Lupe zu nehmen, verbreitete sie dreist die Behauptung, das Bild zweier chinesischer Sportlerinnen mit den Nummernschildern 6 und 4, die sich innig umarmen, erinnere an das Datum der „Tiananmen-Massaker“ und sei deshalb vom chinesischen Staat sofort „gesperrt“ worden.

Ihr Kollege John Simpson, BBC-Starjournalist mit 226.000 Followern auf Twitter/“X“, verbreitete die gleiche Behauptung in seiner unten stehenden Nachricht:

Viele andere Medien, darunter das führende deutsche Magazin „Spiegel“, das eigene Korrespondenten im Land hat, schrieben die Geschichte um.

Bei einer unvoreingenommenen Suche scheint das erste Ergebnis ausgerechnet der Bericht von „Xinhua News“ zu sein, der Nachrichtenagentur der offiziellen chinesischen Staatsmedien. Mir ist auch aufgefallen, dass viele andere chinesische Medien das gleiche Bild veröffentlicht haben (und zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels immer noch zeigen). Hatte „Xinhua“ vielleicht Spaß daran, das Bild zu verbreiten, obwohl der Eigentümer von „Xinhua“, der chinesische Staat, es laut westlichen Medien verboten haben soll?

Dem Vernehmen nach hat in China niemand mit der Wimper gezuckt, als das Bild mit den vermeintlich berüchtigten Figuren auftauchte. Die westlichen Medien dachten bereits, sie hätten eine weitere gute Gelegenheit ergriffen, das ach so diktatorische China wieder einmal an den Pranger zu stellen. Der deutsche „Spiegel“, berüchtigt für die Verbreitung haarsträubender Lügen von Journalist Relotius und anderen Betrügern, phantasierte zum Beispiel, dass ein „Foto im Netz viel geteilt wurde – bis Chinas Zensoren aus politischen Gründen eingriffen“:

Doch was hat es mit dem angeblichen Tiananmen-Massaker auf sich, auf das die westlichen Medien tatsächlich anspielen, wenn sie auf die sich umarmenden Sportlerinnen zeigen? Der ehemalige Leiter des Pekinger Büros der Washington Post, Jay Mathews, räumte 1998 ein, dass „alle verifizierten Augenzeugenberichte besagen, dass die Studenten, die auf dem Platz blieben, als die Truppen eintrafen, diesen friedlich verlassen durften“. Mathews bezeichnete das Massaker auf dem Platz des Himmlischen Friedens als „Mythos“ und betonte, es sei „schwer, einen Journalisten zu finden, der nicht zu diesem falschen Eindruck beigetragen hat.“ Soweit sich anhand der vorliegenden Beweise feststellen lässt, kam in jener Nacht auf dem Tiananmen-Platz offenbar niemand ums Leben.

Tiananmen-Proteste – Massaker oder Desinformation?

Diese Ansicht wurde auch von „Reuters“-Korrespondent Graham Earnshaw bestätigt, der die Nacht vom 3. auf den 4. Juni 1989 im Zentrum des Tiananmen-Platzes verbrachte und viele Studenten interviewte. Er sagte, dass die meisten Studenten den Platz zu diesem Zeitpunkt bereits friedlich verlassen hatten und dass die verbleibenden paar Hundert überredet wurden, dies ebenfalls zu tun. „Es gab keine Gewalt, geschweige denn ein Massaker“, sagte Earnshaw.

Der unverdächtige Gregory Clark, ein britisch-australischer Diplomat, Journalist, Autor und Universitätsprofessor, der viele Jahre in Hongkong lebte, wo er China ausgiebig studierte, und der seit 1976 in Japan lebt, schrieb in einem Artikel in der „Japan Times“ mit dem Titel: What Really Happened in Tiananmen Square?

„Ja, es gab so etwas wie ein Massaker in diesen Straßen, als einige der Einheiten, die ursprünglich den Platz von den Studenten räumen sollten, ihre Waffen wild auf die Menschenmengen richteten, die versucht hatten, ihren Zugang zu blockieren. Und um herauszufinden, warum die Soldaten so etwas Grausames getan haben, müssen wir nicht viel mehr als die weithin veröffentlichten Fotos von Militärbussen sehen, die von den protestierenden Massen reihenweise in Brand gesetzt wurden.

Bis heute scheint die Welt davon auszugehen, dass diese Busse von den Menschenmengen in Brand gesetzt wurden, nachdem die Soldaten zu schießen begonnen hatten. In Wirklichkeit war es genau umgekehrt: Die Menge griff die Busse an, als sie in Peking einfuhren, und verbrannte Dutzende von Soldaten darin, und erst dann begann das Schießen. Auch hier brauchen wir nicht weit zu gehen, um die Beweise zu finden – in den nicht veröffentlichten Fotos von Soldaten mit schrecklichen Verbrennungen, die in nahegelegenen Häusern Schutz suchten, und in Berichten über verkohlte Leichen, die an Überführungen aufgehängt wurden.

Es stimmt, die Menschenmassen hatten ihre Gründe für den Protest. In den frühen 1970er Jahren, kurz nach dem Beginn der Kulturrevolution unter Mao Zedong, habe ich China ausgiebig bereist.

Ich sah aus erster Hand die grotesken und wahnsinnigen Misshandlungen, denen die gesamte Nation ausgesetzt war. Wäre ich damals chinesischer Student oder Bürger gewesen, hätte ich noch 1989 zu den Demonstranten gehört.

Das Regime schien sich dessen bewusst zu sein, weshalb es den Studentenprotest auf dem Platz trotz des enormen Gesichtsverlusts und der Unannehmlichkeiten sechs Wochen lang tolerierte. Sein Parteigeneralsekretär versuchte sogar zu verhandeln.“

Lesen Sie Clarks vollständigen Artikel, in dem er feststellt: „Wir hätten von Anfang an unsere Zweifel an den ‚Massaker‘-Geschichten haben müssen.“

Als Leser von erwiesenen Fake News fragt man sich, wie sich Journalisten von Guardian, BBC, Spiegel und vielen anderen westlichen Medien fühlen müssen, wenn ihre Desinformation durch Fakten entlarvt wird, und warum sie ihre Behauptungen aufrechterhalten, anstatt sie zurückzunehmen und mit einer Richtigstellung oder gar einer Entschuldigung aufzuwarten.

Nur propagandistisch verwertbare chinesische Sportlerinnen im Westen gefragt

Das letzte Mal, dass sich die Medien auf ein großes Sportereignis in China stürzten, war im Vorfeld der Olympischen Winterspiele in Peking. Die chinesische Tennisspielerin Peng Shuai wurde berühmt, als sie laut westlichen Medien einen pensionierten Spitzenpolitiker der Vergewaltigung bezichtigte (das Wort „Vergewaltigung“ hat sie in ihrem chinesischen Originaltext allerdings nicht verwendet!), nachdem die jahrelange heimliche Liebesbeziehung mit vielen Höhen und Tiefen zwischen den beiden in die Brüche gegangen war. Westliche Politiker – darunter auch die deutsche Regierungskoalition – und ihre Hilfsmedien riefen deshalb sofort zum Boykott der Olympischen Winterspiele in Peking auf, denen sie aus Protest fernblieben. Die in den deutschsprachigen Ländern Europas einflussreiche Neue Zürcher Zeitung beispielsweise verurteilte das Olympische Komitee scharf für die Unverschämtheit, die Olympischen Spiele überhaupt in China stattfinden zu lassen.

Die Athletin wurde in der Folge oft in der Öffentlichkeit gesehen, lachend und im Gespräch mit anderen Menschen. Da sie offenbar nicht in einem Gulag gelandet war, wie die westliche Mediensoldatenschaft insgeheim gehofft haben muss, verschwand sie bald wieder aus dem westlichen Medienzirkus.

Dilana Dilixiati ist ebenfalls ein chinesischer Sportstar, aber anders als der Tennisstar kennt sie niemand im kollektiven Westen. Ihr Team hatte bei der FIBA-Frauen-Basketball-Weltmeisterschaft im Halbfinale gegen die Basketball-Supermacht Australien einen unerwarteten, sensationellen Sieg errungen. Australische Medien berichteten: „Sie besiegten die Gastgeberinnen am Freitagabend im Sydney Superdome mit 61:59 in einer spannenden Begegnung, die erst in den letzten Sekunden entschieden wurde.“ Der „dramatische Thriller“ schlug hohe Wellen.

Unerzählte, aber bewegende Geschichten

Denjenigen, die das Spiel verfolgten, fiel sofort auf, dass Dilana Dilixiati anders aussah als ihre Mitspielerinnen: Die Journalisten müssen sie bemerkt haben. Seltsamerweise erregte die Uigurin – die ihren Namen auf Uigurisch als دىلانا دىلشات buchstabiert, was nicht wie Mandarin aussieht – kein Interesse, obwohl sie sich wie keine andere für eine sensationelle, zu Klicks einladende Erfolgsgeschichte geeignet hätte. Der Fall war klar: Dilana Dilixiati, eine Uigurin, und ihre offensichtliche Erlaubnis und Fähigkeit zu reisen, widersprachen dem in westlichen Köpfen verankerten Narrativ, dass Uiguren Gefangene und Opfer eines Völkermords sind und Xinjiang nicht verlassen dürfen. Dilixiatis Geschichte musste daher von den Agenda-Journalisten verschwiegen werden – denn die Medienkonsumenten hätten natürlich bemerkt, dass mit der vorherrschenden Darstellung etwas nicht stimmen konnte; und niemand lässt sich gerne manipulieren.

Es gibt andere Berichte, die nicht erzählt werden, weil sie nicht in das Bild der antichinesischen Berichterstattung passen wollen und möglicherweise unerwünschte Sympathien für das dämonisierte Reich der Mitte wecken könnten: Da ist zum Beispiel die außergewöhnliche Geschichte von der Freude und den Tränen zweier befreundeter chinesischer und japanischer Schwimmer. Obwohl sie sehr bewegend war, wurde sie von den westlichen Medien nicht aufgegriffen – weil sie wahrscheinlich auch das vorherrschende China-Narrativ durcheinander gebracht hätte: Chinesische und japanische Schwimmstars standen bei den Asienspielen 2023 gemeinsam auf dem Medaillenpodest.

Japans Schwimmerin Rikako Ikee (rechts, rotes Trikot) und Chinas Schwimm-Goldmedaillengewinner Zhang Yufei (links, weißes Trikot) – (Screenshot:Twitter/CGTSportscene)

Die Japanerin Rikako Ikee war seit ihrer Jugend eine Weltklasse-Schwimmerin, erkrankte jedoch an Leukämie und lag monatelang im Krankenhaus. Nun hat sie ein furioses Comeback hingelegt. Das Rennen, an dem sie teilgenommen hatte, das 50-Meter-Schwimmen, war der letzte Schwimmwettkampf der Spiele von Hangzhou und Ikees letzte Chance, eine Einzelmedaille zu gewinnen – was sie auch tat. Die Botschaft war klar: Leukämie ist Geschichte, und ich gehöre wieder zu den Medaillengewinnern! Zhang Yufei aus China kannte die ganze Geschichte. Obwohl sie sportliche Rivalen waren, waren sie auch asiatische Nachbarn und Freunde, die eine gemeinsame Reise hinter sich hatten. Es war ein emotionaler Moment. Ich sagte zu Rikako: „Nicht weinen, nicht weinen“, erzählte der chinesische Schwimmer Yufei. „Als sie ihren Namen auf dem Podium verkündeten, war mir zum Weinen zumute. Aber ich dachte mir: ‚Das ist eine Live-Übertragung, ich kann nicht weinen‘. Dann sah ich, wie sie weinte und ihren Trainer umarmte. Ich konnte meine Tränen nicht mehr zurückhalten.“ Übersetzt mit Deepl.com

