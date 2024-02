Die Regierung Biden hat geholfen, 85 Mitglieder meiner Familie zu töten. Natürlich habe ich es abgelehnt, mich mit Antony Blinken zu treffen. Von Tariq Haddad

The Biden administration has helped kill 85 members of my family. Of course I refused to meet with Antony Blinken. I refused to provide a photo opportunity to the Biden administration because it has aided and abetted the killing of 85 members of my family. I hope they take the time to read about the nightmare all Palestinians in Gaza are living through.

Außenminister Antony J. Blinken trifft den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu in Jerusalem, Israel, am 7. Februar 2024. (Offizielles Foto des Außenministeriums von Chuck Kennedy)

Von Tariq Haddad

10. Februar 2024

Wenige Tage vor seinem jüngsten Besuch in der Region lud Außenminister Antony Blinken mehrere Mitglieder der palästinensisch-amerikanischen Gemeinschaft zu einem Treffen ein, um die Reaktion der Regierung Biden auf Israels Angriff auf den Gazastreifen zu erörtern, der nach Ansicht des Internationalen Gerichtshofs und eines US-Bundesgerichts einem Völkermord gleichkommen könnte. Ich war unter ihnen.

Was sollte ich in drei Minuten zu jemandem sagen, der Israels Angriff, bei dem bisher 85 Mitglieder meiner Familie getötet wurden, unterstützt und fördert? Wie konnte ich Minister Blinken eine Fotogelegenheit bieten, wenn Präsident Biden nicht nur Israel bewaffnet und finanziert, sondern auch gerade die Mittel für die wichtigste Hilfsorganisation gestrichen hat, die zwei Millionen Palästinensern humanitäre Hilfe leistet, denen der Tod durch von den USA gelieferte Bomben droht, und die verhungern und an Krankheiten erkranken, weil Israel verhindert, dass auch nur ein Rinnsal an Lebensmitteln, Wasser und Medikamenten nach Gaza gelangt?

Ich konnte die Einladung von Minister Blinken nicht mit gutem Gewissen annehmen und habe mich daher entschieden, das Treffen zu boykottieren, wie auch eine Reihe anderer Mitglieder unserer Gemeinschaft. Stattdessen hoffe ich, dass er sich die Zeit nehmen wird, um über den Leidensweg meiner Familie zu lesen, der einen Mikrokosmos des Alptraums darstellt, den alle Palästinenser in Gaza durchleben und an dem die Regierung Biden zutiefst mitschuldig ist.

Mitte Oktober wurden Generationen eines Zweiges meiner Familie bei einem einzigen israelischen Luftangriff getötet. Unter den Getöteten befanden sich Tuqa, die eigentlich ihre Hochzeit feiern wollte, sowie Esam und Jamal, die als Teenager Basketball und Tischtennis spielten. Kurz darauf wurden meine Cousins Hatem und Aziz in Khan Younis im südlichen Gazastreifen – das eigentlich in der so genannten sicheren Zone liegen sollte – zusammen mit 14 weiteren Verwandten, darunter sieben Kinder, getötet. Aziz war Apotheker. Hatem hatte immer ein Lächeln im Gesicht. Ein Kind überlebte, allerdings mit einer Amputation. Als es nach der Operation aufwachte, erfuhr es, dass sein Vater, sein Onkel und seine Geschwister tot waren. Kurz darauf starb auch er.

Im November wurde das Haus meiner Cousins ohne Vorwarnung von einer israelischen Rakete zerstört. Wael, der überlebte, fand die Hälfte der Leiche seiner Mutter unter den Trümmern begraben, zusammen mit den Überresten seiner Schwester Wafaa, die eine beliebte Lehrerin war. Sein Bruder Hani erlitt lediglich eine leichte Beinverletzung. Da er jedoch keine medizinische Hilfe erhielt, verblutete Hani. Die Leichen von Hanis Frau und seiner Schwester Huda werden noch immer vermisst. Die Intensität der israelischen Bombardierung machte eine ordnungsgemäße Beerdigung unmöglich; Verwandte begruben die Leichen, die sie bergen konnten, in einem behelfsmäßigen Massengrab.

Ich erhalte täglich Nachrichten von meiner Familie: Wer ist getötet worden, wer braucht ein Zelt, um sich vor dem Winterregen und der Kälte zu schützen, wer hat nichts gegessen. Die neugeborenen Zwillinge meiner Cousine sind von Geburt an unterernährt. Die Häuser aller überlebenden Verwandten sind zerstört oder beschädigt. Sie sind entweder in einem Zelt, in einer UN-Schule oder bei Freunden untergebracht. Sie ernähren sich hauptsächlich von Brot, manchmal auch von Tierfutter. Einige Menschen in Gaza sind dazu übergegangen, Gras zu essen. Mein Cousin Nael schrieb kürzlich: „Wir haben 24 Stunden am Stück ohne Essen geschlafen, und seit drei Monaten haben wir kein Mehl, Fleisch, Gemüse oder Obst mehr gesehen. Mein 80-jähriger Onkel leidet unter schrecklichen Magen-Darm-Erkrankungen, die auf das verseuchte Wasser zurückzuführen sind.

Israel hat in den letzten vier Monaten mehr als 27.000 Palästinenser in Gaza getötet, darunter mindestens 11.500 Kinder, und mehr als 66.000 weitere verletzt. Sechzig Prozent der Häuser in Gaza wurden beschädigt oder zerstört; 1,7 Millionen Menschen wurden aus ihren Häusern vertrieben, die meisten von ihnen mehrfach, und 2,2 Millionen Menschen sind unmittelbar vom Hungertod bedroht. Israel hat systematisch Krankenhäuser und medizinisches Personal angegriffen, so dass das Gesundheitssystem des Gazastreifens fast vollständig zusammengebrochen ist, Hunderte von Schulen, UN-Einrichtungen, Bäckereien, Moscheen, Kirchen und Flüchtlingslager bombardiert und ganze Städte und Stadtteile zerstört. In Gaza wurde ein neues medizinisches Akronym geprägt, das mit erschreckender Häufigkeit verwendet wird: WCNSF – „Verwundetes Kind, keine überlebende Familie“.

Präsident Biden hatte fast vier Monate Zeit, seinen Kurs zu korrigieren und seine Mitschuld an Israels brutalem Angriff zu beenden, aber er hat sich bewusst dagegen entschieden. Wenn dem Präsidenten und Minister Biden das Leben der Palästinenser in Gaza und die Interessen der palästinensisch-amerikanischen Gemeinschaft, die sie zu beschwichtigen versuchen, wirklich am Herzen liegen, müssen sie einen sofortigen und dauerhaften Waffenstillstand fordern, von Israel verlangen, dass es ausreichend humanitäre Hilfe nach Gaza lässt, und den fortgesetzten Transfer von Waffen und Finanzmitteln an das israelische Militär beenden.

Darüber hinaus müssen sie Druck auf Israel ausüben, damit es seine brutale, mehr als 55 Jahre währende militärische Besetzung des Westjordanlands und des Gazastreifens beendet und sein 75 Jahre altes Apartheidregime abschafft, einschließlich der Gewährung gleicher Rechte für die mehr als 20 % der israelischen Bevölkerung, die Palästinenser sind und in ihrem eigenen Heimatland weit verbreiteter systematischer Diskriminierung und Unterdrückung ausgesetzt sind. Dies sind die Ursachen für die Gewalt in der Region.

Dies wird weder unsere Angehörigen zurückbringen noch den bereits entstandenen Schaden beheben. Aber es wird weiteres Leid und die Gefahr einer weiteren Eskalation in der Region und darüber hinaus verhindern.

