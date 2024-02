„Genocide Joe“ sets the tone for US election year Biden trailed by protests over the Gaza genocide.

US-Präsident Joe Biden ist wegen seiner Unterstützung des israelischen Völkermords an den Palästinensern im Gazastreifen als „Genozid-Joe“ bekannt geworden. APA-Bilder aus dem Weißen Haus

„Genocide Joe“ gibt den Ton für das US-Wahljahr an

Von Tamara Nassar

10. Februar 2024

Die Regierung Biden hat Israel einen Freibrief gegeben, seinen Völkermord im Gazastreifen völlig ungestraft durchzuführen, indem sie fast ununterbrochen Waffen lieferte und sogar den Kongress umging, um Waffenverkäufe an Israel zu genehmigen. Doch Regierungsbeamte sprechen von der Möglichkeit eines Waffenstillstands, als sei dies ein fernes Ziel, um das sie sich bemühen.

In Wirklichkeit hat die Biden-Regierung die Macht, die Militärhilfe für Israel jederzeit einzustellen.

Angesichts der bevorstehenden US-Präsidentschaftswahlen im November wird Bidens Vorgehen im Gazastreifen immer genauer unter die Lupe genommen.

Die Proteste richten sich aber auch gegen andere Mitglieder der Biden-Administration und demokratische Gesetzgeber im Allgemeinen. Aktivisten werfen Politikern auf dem Capitol Hill Zwischenrufe zu, unterbrechen Wahlkampfkundgebungen, veranstalten Arbeitsniederlegungen und beteiligen sich an anderen Formen des Widerspruchs.

Proteste vor dem Haus von Blinken

Seit fast zwei Wochen campieren Aktivisten vor dem Haus von Außenminister Antony Blinken in Nordvirginia, um gegen seine Rolle beim israelischen Völkermord an den Palästinensern in Gaza zu protestieren.

Die Demonstranten, die in behelfsmäßigen Zelten auf beiden Seiten der Straße leben, veranstalten ein „Blutbad“, wie sie es nennen – sie bespritzen die schmale Straße vor Blinkens Haus mit roter Farbe, wenn er oder andere Familienmitglieder morgens weggehen oder abends zurückkehren.

Der Aktivist Hazami Barmada, der das Lager organisiert hat, schaltete sich am Mittwoch in den Livestream von The Electronic Intifada ein und berichtete live von Blinkens Haus.

„Jedes Mal, wenn sie ihr Haus verlassen oder betreten, wie Sie hinter mir sehen können, übergießen wir die Straße und die Autos mit diesem roten, symbolischen Blut der Kinder von Gaza“, sagte Barmada gegenüber The Electronic Intifada vor dem Hintergrund einer rot gefärbten Straße.

„Wir haben überall Schilder, die Blinken an seine direkte Rolle bei der Ermöglichung, Finanzierung, Normalisierung, Befürwortung und im Wesentlichen der Aufrechterhaltung eines andauernden Völkermordes am palästinensischen Volk erinnern.“

Auch Blinkens Frau, die Kabinettssekretärin des Weißen Hauses, Evan Ryan, fahre „mehrmals am Tag“ an den Demonstranten vorbei und fühle sich „sehr unwohl“ mit der Aktion vor ihrem Haus, erklärte Barmada.

Im vergangenen Monat hatten Aktivisten Blut am Personaleingang des Weißen Hauses versenkt und die Mitarbeiter der Biden-Administration gezwungen, auf dem Weg zur und von der Arbeit entweder auf das Kunstblut zu treten oder um es herumzugehen.

Im Dezember deponierten Aktivisten Kunstblut vor dem Hauptsitz von Raytheon, einem US-Waffenhersteller, der Waffen an das israelische Militär liefert. Auch andere Waffenhersteller, darunter Boeing und Elbit Systems, waren Schauplatz solcher Proteste von Aktivisten.

Als Israel im Oktober seinen Angriff auf den Gazastreifen begann, sprach der Geschäftsführer von RTX, der Dachgesellschaft von Raytheon, offen darüber, wie der Krieg sein Geschäft ankurbeln und Gewinn bringen würde.

Barmada organisierte auch Proteste vor dem Haus des israelischen Botschafters in den Vereinigten Staaten, Michael Herzog, dessen Bruder der israelische Staatspräsident Isaac Herzog ist.

Als der US-Senat im Januar eine vom Senator von Vermont, Bernie Sanders, eingebrachte Resolution zur Prüfung der israelischen Menschenrechtsverletzungen nach US-Recht ablehnte, besuchten Aktivisten unter der Leitung von Barmada die Büros der US-Senatoren, die für die Resolution gestimmt hatten.

Die Aktivisten überreichten den Gesetzgebern mit roter Farbe verschmierte Puppenglieder, die die amputierten Gliedmaßen der Kinder in Gaza symbolisieren.

Die Unnachgiebigkeit des Weißen Hauses hat sich auch auf die Mitarbeiter der Regierung ausgewirkt.

Der Beamte Tariq Habash aus der Biden-Administration trat letzten Monat aus Protest gegen das Vorgehen des Präsidenten zurück.

„Das Weiße Haus weiß nicht einmal, wie groß der Dissens in den eigenen Reihen ist“, sagte Habash gegenüber Democracy Now!

Habashs Rücktritt folgte dem von Josh Paul, einem ehemaligen Direktor des US-Außenministeriums, der im Oktober aus Protest gegen fortgesetzte, beschleunigte und erweiterte Waffenlieferungen an Israel zurückgetreten war.

Biden protestierte

In den letzten Wochen konnte Biden kaum einen öffentlichen Auftritt absolvieren, ohne von Demonstranten unterbrochen zu werden, die einen Waffenstillstand in Gaza forderten.

Im Januar wurden „alle großen Reden Bidens zum Start seiner Wiederwahlkampagne durch pro-palästinensische Proteste unterbrochen“, berichtete The Guardian.

„Solange es keinen Waffenstillstand gibt, wird es bei jeder einzelnen Biden-Veranstaltung Proteste und Unterbrechungen geben. Das ist einfach eine Tatsache“, twitterte IfNotNow, eine progressive amerikanisch-jüdische Gruppe, Anfang des Monats.

Am Mittwoch versammelten sich Demonstranten vor Bidens Wahlkampfempfang in New York City und verursachten einen Verkehrsstau:

JETZT: Pro-Palästina-Unterstützer in NYC protestieren vor Joe Bidens Wahlkampfempfang.

Dies ist eine von drei Stationen auf Bidens Reise nach New York City. Aktivisten fordern, dass Biden aktiv wird und einen Waffenstillstand und die Einstellung der US-Hilfe für Israel fordert. pic.twitter.com/aVJZeGWway

– BreakThrough News (@BTnewsroom) February 7, 2024

Eine weitere Demonstration fand an Bidens Hubschrauberlandeplatz in Downtown Manhattan statt.

Letzten Monat protestierten Mitglieder der United Auto Workers gegen Biden, als er in seiner Rede die Unterstützung der Gewerkschaft für seine Wahlkampagne 2024 entgegennahm.

Der Gewerkschaftspräsident verkündete die Unterstützung, obwohl Biden sich weigerte, zu einem Waffenstillstand aufzurufen, was einen Widerspruch zur Forderung der Gewerkschaft darstellt.

„Ein Präsident, der Völkermord unterstützt und aktiv Gelder und Waffen nach Israel schickt, um Kinder und Familien zu töten, hat meiner Meinung nach meine Unterstützung nicht verdient“, sagte ein UAW-Mitglied, das zu den Störern gehörte, gegenüber The Intercept.

Gaza-Demonstranten, die bei dieser Biden-Rede an den Händen auf den Boden gezerrt wurden. UAW-Mitarbeiter versuchen, sie zu übertönen. pic.twitter.com/gCM6g7t2Gr

– Katie Rogers (@katierogers) January 24, 2024

US-Präsident Joe Biden hat die Unterstützung der Gewerkschaft der Automobilarbeiter gewonnen, die für seine Wiederwahlkandidatur in Michigan entscheidend ist, während Proteste gegen seine Unterstützung der israelischen Aktionen in Gaza die Reise überschatten. https://t.co/aemZ8wCfie pic.twitter.com/YcD8ZOCpJp

– Reuters (@Reuters) February 2, 2024

Demonstranten unterbrachen auch wiederholt eine Wahlkampfveranstaltung Bidens in Manassas, Virginia, auf der der Präsident seine Unterstützung für die reproduktiven Rechte von Frauen anpries.

„Israel tötet jede Stunde zwei Mütter!“, sagte ein Demonstrant, worauf Biden-Anhänger mit „Vier weitere Jahre!“ antworteten.

„Palästina ist ein feministisches Thema! Gaza ist ein feministisches Thema!“, riefen die Demonstranten Biden zu.

Die Rufe „Biden, wie viele Kinder hast du heute getötet?“ wurden von Biden-Anhängern übertönt, die „vier weitere Jahre“ riefen.

„Obwohl sporadische Proteste gegen den Krieg in Gaza bei Biden-Veranstaltungen nicht ungewöhnlich sind, war die Szene am Dienstag auf einem anderen Niveau“, berichtete USA Today.

„Biden wurde schon bei seiner Eröffnungsrede unterbrochen – und dann alle paar Minuten, bis er fertig war.“

Screenshot aus einer offiziellen Niederschrift des Weißen Hauses über eine Wahlkampfveranstaltung von Präsident Joe Biden in Manassas, Virginia, am 23. Januar.

Demonstranten unterbrachen Biden auch bei einer politischen Veranstaltung in Columbia, South Carolina, am 27. Januar.

„Sie finanzieren einen Völkermord!“, sagte ein Zuhörer dem US-Präsidenten. „Vier weitere Jahre!“ riefen Biden-Anhänger zurück.

Während einer Benefizveranstaltung für Biden am 1. November in Minneapolis unterbrach ein örtlicher Rabbiner Biden und forderte einen Waffenstillstand im Gazastreifen.

„Herr Präsident, wenn Ihnen das jüdische Volk am Herzen liegt, müssen Sie als Rabbinerin sofort zu einem Waffenstillstand aufrufen“, sagte Rabbinerin Jessica Rosenberg, während andere Zuhörer versuchten, sie zur Ruhe zu bringen oder sich zu setzen.

Rosenberg ist Mitglied des Rabbinatsrates der Jüdischen Stimme für den Frieden.

Eine Rabbinerin der Jüdischen Stimme für den Frieden unterbrach Präsident Joe Biden am Mittwoch während einer Wahlkampfveranstaltung in Minneapolis und forderte einen Waffenstillstand in Gaza. pic.twitter.com/2cmQbeCwIf

– The Associated Press (@AP) November 2, 2023

Während einer Wahlkampfrede Bidens in einer historischen Kirche in South Carolina am 8. Januar wurde er von Demonstranten unterbrochen, die einen Waffenstillstand forderten.

BREAKING: Aktivisten in South Carolina haben Bidens Rede unterbrochen, um einen Waffenstillstand zu fordern.

„20.000 tote Palästinenser; ihr Blut klebt an euren Händen“.

Biden war erschüttert. Er fängt an, die Realität zu verstehen: Sein Krieg gegen Gaza ist schrecklich unpopulär, und die Menschen haben die Nase voll. pic.twitter.com/qSSpRETAep

– IfNotNow✡️ (@IfNotNowOrg) January 8, 2024

Als sie hinausbegleitet wurden, riefen Demonstranten „20.000 Palästinenser, ihr Blut klebt an euren Händen“.

Die Wahlkampfrede wurde in der Mother Emanuel AME Church in Charleston gehalten, dem Ort, an dem 2015 neun Menschen von einem weißen Rassisten ermordet wurden.

Da 50 Prozent der Wähler Bidens der Meinung sind, dass Israels Vorgehen im Gazastreifen einen Völkermord darstellt, scheint es, dass der amtierende Präsident bis November vor großen Herausforderungen im Wahlkampf stehen wird.

Übersetzt mit deepl.com

