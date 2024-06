US: ADL files federal complaint against pro-Palestinian Jewish group Anti-Defamation League’s complaint comes as pro-Israel groups plan to spend $100m on US elections to unseat pro-Palestinian lawmakers

Mitglieder der Jüdischen Stimme für den Frieden protestieren am 7. Februar 2024 gemeinsam mit anderen gegen den Besuch von US-Präsident Joe Biden in New York City, der Israel im Krieg gegen den Gazastreifen unterstützt (Spencer Platt/AFP)

Die Beschwerde der Anti-Defamation League kommt zu einem Zeitpunkt, an dem pro-israelische Gruppen 100 Millionen Dollar für US-Wahlen ausgeben wollen, um pro-palästinensische Gesetzgeber abzusetzen



USA: ADL reicht Bundesbeschwerde gegen pro-palästinensische jüdische Gruppe ein

Von MEE-Mitarbeitern

Veröffentlicht am: 3. Juni 2024 22:05 BST | Zuletzt aktualisiert: vor 18 Stunden 34 Minuten

Die pro-israelische Anti-Defamation League (ADL) hat in den USA eine Beschwerde bei der Bundeswahlkommission eingereicht, in der sie das politische Aktionskomitee der antizionistischen Gruppe Jewish Voice for Peace Action (JVP-PAC) beschuldigt, gegen die Gesetze zur Wahlkampffinanzierung zu verstoßen.

Die Beschwerde wirft JVP-PAC „finanzielle Unstimmigkeiten“ vor und fordert die Bundeswahlkommission auf, Sanktionen gegen die Organisation zu verhängen.

„Die Zahlen des JVP-PAC stimmen einfach nicht, und trotz wiederholter Warnungen der FEC hat es das PAC versäumt, die Aufzeichnungen zu korrigieren“, sagte Steven Sheinberg, Leiter der Rechtsabteilung der ADL, in einer Erklärung.

Die ADL wird seit langem von pro-palästinensischen Gruppen angeprangert, weil sie palästinensische Rechtsbewegungen als antisemitisch bezeichnet. Die Organisation hat in der Vergangenheit auch mit den US-Strafverfolgungsbehörden zusammengearbeitet, um arabisch-amerikanische Gruppen auszuspionieren und ins Visier zu nehmen, und hat auch Schulungsreisen der US-Polizei nach Israel ermöglicht und finanziert.

„

Die Beschwerde der ADL kommt zu einem Zeitpunkt, an dem israelfreundliche Gruppen planen, im laufenden Wahlzyklus mehr als 100 Millionen Dollar auszugeben, um eine Reihe progressiver Abgeordneter abzusetzen, die sich ebenfalls für die Rechte der Palästinenser einsetzen und Israel kritisch gegenüberstehen.

Im März schloss sich die Jüdische Stimme für den Frieden einer Koalition von 20 verschiedenen progressiven Organisationen an, um pro-palästinensische Gesetzgeber zu schützen und es mit dem mächtigen israelischen American Israel Public Affairs Committee (Aipac) aufzunehmen.

Die Koalition, die sich selbst Reject AIPAC nennt, versprach, eine „siebenstellige Wahlverteidigungskampagne“ für Gesetzgeber zu starten, die von Aipac wegen ihrer Kritik an Israel ins Visier genommen wurden.

Außerhalb ihres politischen Aktionskomitees war die JVP in den letzten Monaten zahlreichen Angriffen wegen ihres pro-palästinensischen Engagements ausgesetzt.

Im November suspendierte die Columbia University die Studentengruppe der JVP zusammen mit Students for Justice in Palestine (Studenten für Gerechtigkeit in Palästina), nachdem es auf dem Campus zu massiven Studentenprotesten gegen den andauernden israelischen Krieg gegen Gaza gekommen war.

Die Suspendierung führte zu einer weit verbreiteten Empörung unter Studenten und Dozenten, die die Universität aufforderten, die Gruppen wieder zuzulassen.

Übersetzt mit deepl.com



