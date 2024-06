EU elections: How the far right are shaping governments across Europe The capture of the EU by the far-right agenda is illustrated by its evolving migration policy, staunch Israel support and hostility towards Islam and the Palestinian cause

Der Führer der rechtsextremen Freiheitspartei der Niederlande, Geert Wilders, kommt zur Stimmabgabe für die Europawahl am 6. Juni 2024 in Den Haag an (AFP)

EU-Wahlen: Wie die Rechtsextremen die Regierungen in ganz Europa prägen



Von Eldar Mamedov



6. Juni 2024



Die Eroberung der EU durch die rechtsextreme Agenda zeigt sich in der sich entwickelnden Migrationspolitik, der entschiedenen Unterstützung Israels und der Feindseligkeit gegenüber dem Islam und der palästinensischen Sache

Ein weiteres Land der Europäischen Union, die Niederlande, hat kürzlich einen scharfen Rechtsruck vollzogen. Nach sechsmonatigen Verhandlungen im Anschluss an die Parlamentswahlen 2023 einigte sich Geert Wilders, Vorsitzender der rechtsextremen Partei für die Freiheit, die für ihre islamfeindlichen Ansichten berüchtigt ist, mit drei Mitte-Rechts-Parteien auf die Bildung einer Regierung.

Die Niederlande sind damit auf dem besten Weg, sich in die wachsende Zahl von EU-Mitgliedern einzureihen, die entweder von rechtsextremen Parteien geführt werden, sie als Koalitionspartner haben oder auf ihre parlamentarische Unterstützung angewiesen sind, wie Italien, Schweden, Finnland und Ungarn.

Bezeichnenderweise wurde das niederländische Abkommen nur wenige Wochen vor den EU-Wahlen in diesem Monat bekannt gegeben, die sich auf die Politik des europäischen Blocks in den nächsten fünf Jahren auswirken werden, einschließlich der Frage, wer die Europäische Kommission, das mächtige Exekutivorgan der EU, leiten wird.

Umfragen sagen einen Aufschwung der rechtsextremen Parteien voraus, was die Entwicklung in den Niederlanden widerspiegelt, wo zwei Fraktionen im Europäischen Parlament dieser Definition entsprechen: die Europäischen Konservativen und Reformisten (ECR) und Identität und Demokratie (ID).

Laut einer Umfrage von Politico werden die ECR und die ID zusammen voraussichtlich mehr als 140 Sitze in der 720-köpfigen Versammlung gewinnen, statt wie bisher 127.

Diese Zahlen geben jedoch nicht das Ausmaß des potenziellen Einflusses der ECR und der ID wieder, da die größte Kraft in der europäischen Politik – die Mitte-Rechts-Partei Europäische Volkspartei (EVP), die voraussichtlich 170 Sitze gewinnen wird – auf nationaler Ebene und im Europäischen Parlament zunehmend mit Teilen der extremen Rechten, insbesondere der ECR, zusammenarbeitet.

Die europäischen rechtsextremen Parteien gehen in einer Reihe von Fragen weit auseinander. Die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni, die die EKR-Partei auf europäischer Ebene anführt, ist eine entschiedene Befürworterin der Ukraine, während die französische Nationale Sammlungsbewegung und die Alternative für Deutschland (AfD) – beide Teile der ID-Partei (bis die AfD Ende letzten Monats wegen der Äußerungen ihres führenden Mitglieds über die Nazi-SS ausgeschlossen wurde) – als Moskau-freundlicher gelten.

Festung Europa

Was jedoch alle diese Parteien eint, ist ihre ethnozentrische Sichtweise von Europa als Festung, in der weiße, christliche Menschen Anspruch auf angeborene Privilegien gegenüber Menschen mit anderem, insbesondere nicht-weißem Hintergrund haben, ihre Feindseligkeit gegenüber Migration und Islam sowie ein unterschiedlicher Grad an sozialem Konservatismus.

Außenpolitisch äußern sich diese Ansichten in einer entschiedenen Unterstützung Israels sowie in einer Feindseligkeit gegenüber der palästinensischen Sache und allen Akteuren, die als Sympathisanten oder Vertreter des politischen Islam gelten, wie Katar, die Türkei, der Iran und die transnationale Muslimbruderschaft.

Das wachsende politische Gewicht der extremen Rechten hat zu ihrer schleichenden Normalisierung durch die traditionelle rechte Mitte geführt.

Solche Ansichten kommen auch durch die Unterstützung von Akteuren in der muslimischen Welt zum Ausdruck, die als Bollwerk gegen diese vermeintlich destruktiven Kräfte angesehen werden, wie die Vereinigten Arabischen Emirate und Saudi-Arabien, wie das Abstimmungsverhalten im scheidenden Europäischen Parlament in Bezug auf Angelegenheiten, die den Golf betreffen, zeigt.

Das wachsende politische Gewicht der extremen Rechten hat zu ihrer schleichenden Normalisierung und Durchsetzung durch die traditionelle Mitte-Rechts-Partei geführt, die von der EVP verkörpert wird. Die Präsidentin der scheidenden Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, die eine zweite Amtszeit anstrebt, und ihre EVP haben sich um die Unterstützung Melonis bemüht, teils aus politischem Opportunismus, teils aufgrund einer aufrichtigen Übereinstimmung der Ansichten.

Von der Leyen hat sich als eine der entschiedensten Pro-Israel-Befürworterinnen der EU hervorgetan.

Migrationspolitik

Die Vereinnahmung der EU durch die rechtsextreme Agenda wird auf weniger auffällige, aber folgenreichere Weise durch die sich entwickelnde Migrationspolitik veranschaulicht, insbesondere durch die Ablehnung der nicht-weißen Migration.

Diese besteht im Wesentlichen darin, Klientenstaaten in Nordafrika zu bestechen, um Migranten daran zu hindern, in die EU zu kommen. Eine aktuelle Untersuchung von Lighthouse Reports zeigt, wie EU-Gelder unter dem Deckmantel von „Migrationsmanagement“-Vereinbarungen für Menschenrechtsverletzungen gegen subsaharische Gemeinschaften verwendet werden.

Diese Strategie wird vom gesamten politischen Spektrum in der EU unterstützt, sowohl von den Konservativen als auch von den Liberalen. Das Ausmaß der Verankerung dieser rechtsgerichteten Agenda ist so bemerkenswert, dass sie den EU-Kommissar für Beschäftigung und soziale Rechte, Nicolas Schmit, dazu veranlasste, von der Leyen offen in Frage zu stellen, ob diese von der EU geförderten und finanzierten Abkommen wirksam, transparent und menschenrechtskonform sind.

So wie der politische Wind in Europa weht, ist es jedoch unwahrscheinlich, dass eine solche Politik noch einmal überdacht wird.

Der Sieg von Wilders in den Niederlanden deutet in die entgegengesetzte Richtung. Der Koalitionsvertrag verspricht nicht nur die „strengste“ Asylpolitik aller Zeiten, sondern sieht auch Maßnahmen vor, die die muslimische Bevölkerung verprellen würden, wie etwa die Verpflichtung, die Verlegung der niederländischen Botschaft in Israel nach Jerusalem zu erwägen.

Bis vor kurzem galt Wilders in Brüssel als exzentrischer Paria. Doch das könnte sich ändern. Der einstige Ukraine-Skeptiker hat im Rahmen des neuen Regierungsabkommens weitere Unterstützung für die Ukraine zugesagt.

Wie der niederländische Politikwissenschaftler Cas Mudde auf X (früher Twitter) bemerkte: „Wie Meloni hat auch Wilders gelernt, dass die Unterstützung für die Ukraine zum neuen Lackmustest für die ‚Akzeptanz‘ innerhalb der EU geworden ist. Wer dem zustimmt, hat mehr Spielraum, um die liberale Demokratie im eigenen Land zu schwächen.“

Man könnte hinzufügen, dass dies auch mehr Spielraum für die Gestaltung der EU-Politik in anderen Bereichen, wie dem Nahen Osten, bietet. Das wird die rechtsgerichtete Regierung in Israel und die autoritären Herrscher in der arabischen Welt freuen.

Eldar Mamedov hat Abschlüsse der Universität von Lettland und der Diplomatenschule in Madrid, Spanien. Er hat im lettischen Außenministerium und als Diplomat in den lettischen Botschaften in Washington D.C. und Madrid gearbeitet. Von 2009 bis 2022 war Mamedov als politischer Berater der Sozialdemokraten im Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten des Europäischen Parlaments (EP) tätig und leitete die EP-Delegationen für die interparlamentarischen Beziehungen zu Iran, Irak und der Arabischen Halbinsel.

Übersetzt mit deepl.com



