Straße in Cherson nach dem russischen Angriff auf das Stadtzentrum am 2. Februar (Nationale Polizei der Ukraine, Wikimedia Commons, CC BY 4.0)

Die jüngsten Enthüllungen liefern eine unvollständige Bestandsaufnahme der verdeckten Aktivitäten des Westens in der Ukraine. Es gibt sicherlich mehr, als man uns gesagt hat.

Die Russen in der Ukraine

Von Patrick Lawrence

Speziell für Consortium News

6. März 2024

Sie haben vielleicht von dem Ausraster gelesen oder gehört, der folgte, nachdem Emmanuel Macron letzte Woche einen Gipfel der europäischen Staats- und Regierungschefs in Paris einberufen hatte. Bei einer anschließenden Pressekonferenz ließ der französische Präsident zu, dass die NATO irgendwann Truppen in die Ukraine entsenden könnte, um den Kampf gegen die russischen Streitkräfte zu unterstützen.

Bevor ich näher darauf eingehe, möchte ich den Lesern ein paar Gedanken mit auf den Weg geben, die sie für spätere Überlegungen in den Hintergrund stellen können.

Erstens: Russlands Intervention in der Ukraine vor zwei Jahren im vergangenen Monat war unprovoziert. Zweitens: Das ganze Gerede des Kremls über die Bedrohung durch die NATO an seiner südwestlichen Grenze ist nichts anderes als die Verzerrung und Paranoia von „Putins Russland“, wie wir die Russische Föderation jetzt nennen müssen.

So war es auch letzte Woche in Paris. Auf der Pressekonferenz nach dem Gipfel wurde Macron gefragt, ob die westlichen Befürworter der Ukraine die Stationierung von Truppen in der Ukraine in Erwägung ziehen. Der französische Präsident antwortete, dass die europäischen Staats- und Regierungschefs zwar keine Einigung erzielt hätten, die Idee aber auf jeden Fall auf dem Tisch lag, als sie im Elysée-Palast zusammenkamen.

Und dann dies:

„Nichts sollte ausgeschlossen werden. Wir werden alles tun, was wir können, um zu verhindern, dass Russland diesen Krieg gewinnt“.

Sofort kamen die heftigen Einwände. Die Briten, die Spanier, die Italiener, die Polen, die Slowaken, die Ungarn: Sie alle sagten mit vielen Worten: „Auf keinen Fall.“ Sogar Jens Stoltenberg, der kriegstreiberische Generalsekretär der NATO, widersprach Macrons Behauptung.

Niemand äußerte sich in diesem Punkt vehementer als Olaf Scholz. „Es gilt auch für die Zukunft, was wir von Anfang an untereinander vereinbart haben“, so der deutsche Bundeskanzler, „nämlich dass es keine Bodentruppen, keine Soldaten auf ukrainischem Boden geben wird, die von europäischen Ländern oder NATO-Staaten dorthin geschickt werden.“

Reichlich Offensivmaterial

Scholz und Stoltenberg, Dezember 2021. (NATO, Flickr, CC BY-NC-ND 2.0)

O.K., aber auf demselben Gipfel sprachen sich die Anwesenden für die Entsendung von Langstreckenraketen an die Ukrainer aus, Waffen, die Städte, Stromnetze, Industrieanlagen und andere Ziele tief in Russland erreichen können. Also: Keine Truppen, jede Menge Offensivwaffen.

Das Treffen in Paris hat einen bedeutenden Moment der Wahrheit herbeigeführt, wenn man es so nennen kann. Scholz, der unter anderem wegen der Unterstützung seiner Regierung für die Ukraine politisch auf Messers Schneide steht, versicherte sofort, dass Deutschland seine Taurus-Langstreckenraketen nicht in die Ukraine schicken würde, weil deutsche Truppen sie begleiten müssten, da die Ukrainer sie nicht allein bedienen könnten.

Schauen Sie sich die Briten an, fügte Scholz unwillkürlich hinzu. Wenn sie ihre Storm Shadow-Raketen schicken (und ich muss sagen, ich liebe die Namen, die sich die westlichen Arsenal-Verantwortlichen für diese Dinger ausdenken), muss britisches Personal mitfliegen.

Igitt! Welch eine Indiskretion.

Wie Stephen Bryen in seinem Newsletter Weapons and Strategy berichtet, „schimpften die Briten und warfen Scholz ‚flagranten Missbrauch von Geheimdienstinformationen‘ vor.“ Missbrauch von Geheimdienstinformationen ist mir neu, aber egal. Bryen, der diese Angelegenheiten als ehemaliger Beamter des Verteidigungsministeriums genau verfolgt, fuhr fort:

„Scholz bestätigte, was bereits jeder weiß, nämlich dass sich NATO-Offiziere und ausgebildetes Personal in der Ukraine aufhalten, um Waffen wie das Patriot- und das NASAM-Luftabwehrsystem, das HIMARS-Mehrfachraketen-System, den britisch-französischen Storm Shadow-Marschflugkörper (SCALP-EG in Frankreich) und viele andere komplexe Waffen zu bedienen, die der Ukraine zur Verfügung gestellt wurden.“

Da haben wir es – oder wir haben es, wenn auch im Verborgenen, schon seit langem.

Letzte Woche veröffentlichte die New York Times einen langen Bericht über die Präsenz und die Programme der Central Intelligence Agency in der Ukraine, die mindestens ein Jahrzehnt zurückreichen und mit ziemlicher Sicherheit noch viel weiter zurückreichen.

[Mykola Lebed, ein hochrangiger Berater von Stepan Bandera, dem Anführer der faschistischen OUN-B, wurde laut einer Studie des US-Nationalarchivs aus dem Jahr 2010 1948 von der CIA rekrutiert. Siehe: Über den Einfluss des Neonazismus in der Ukraine].

Dazu gehört auch ein Archipel von unterirdischen Verfolgungs-, Ziel- und Kommunikationszentren, die die Agentur für den ukrainischen Geheimdienst eingerichtet hat und nun mitbetreibt, von denen sich ein Dutzend entlang der ukrainischen Grenze zu Russland befinden.

Ein weiterer Fall, in dem das Verdeckte offenkundig wurde, im Fall der Times mit Absicht. Wie Ihr Kolumnist an anderer Stelle feststellte, hätten die Reporter der Times die Machenschaften der CIA in der Ukraine niemals aufdecken können, wenn die Agentur nicht beschlossen hätte, ihnen eine Führung zu gewähren.

Dann sind da noch die westlichen Söldner und andere mit unbestimmtem Status. Es gibt natürlich keine genaue Zählung dieser Personen, aber es sind sicherlich Tausende – Amerikaner, Briten, Franzosen, Deutsche, Polen, Rumänen und wer sonst noch alles.

Mitte Januar gaben die Russen bekannt, dass sie ein Hotel in Charkiw, das als Stützpunkt für französische „Freiwillige“ – so der gängige Euphemismus – diente, beschossen und dabei 60 von ihnen getötet haben. Paris stufte dies als „Desinformation“ ein, das nützliche Schlagwort für unbequeme Enthüllungen.

Aber Moskau hatte sofort den französischen Botschafter einbestellt, um sich über „die zunehmende Verwicklung von Paris in den Konflikt um die Ukraine“ zu beschweren. Kommt so etwas bei jeder Desinformationsmaßnahme vor, von der Sie je gehört haben?

Zumindest aus meiner Sicht ist es undenkbar, dass diese jüngsten Enthüllungen eine vollständige Bestandsaufnahme der verdeckten Aktivitäten des Westens in der Ukraine darstellen. Es gibt sicherlich mehr, als uns gesagt wurde. Aber lassen Sie uns betrachten, was bisher ans Licht gekommen ist.

Stephen Bryen bringt am besten auf den Punkt, was angesichts dieser Tatsachen buchstäblich vor Ort gesagt werden muss. „Wenn die NATO so sehr gegen die Entsendung von Truppen in die Ukraine ist“, fragt er, „warum fordert sie dann nicht, dass die bereits dort stationierten Soldaten nach Hause geschickt werden?“

Übermäßiges Engagement in dem Konflikt

Der ukrainische Präsident Volodomyr Selenskyj vor dem NATO-Gipfel in Madrid, Juni 2022. (NATO)

Ausgezeichnete Frage. Meine Antwort: Die westlichen Mächte, die völlig übermäßig in die Konfrontation der Ukraine mit Russland investiert haben, geraten in Panik, wenn sich die ukrainischen Streitkräfte angesichts des russischen Vormarschs zurückziehen und die Unterstützung für diesen Wahnsinn auf beiden Seiten des Atlantiks schwindet.

Wenn überhaupt, dann könnte die verdeckte Präsenz westlichen Personals in der Ukraine zunehmen.

Es ist offensichtlich, dass die Ukraine ihren Krieg gegen Russland verliert, und zwar schneller, als die meisten Analysten noch im letzten Herbst erwartet hatten. Ich lese jetzt Berichte, wonach der endgültige Zusammenbruch der AFU noch etwa drei Monate entfernt sein könnte.

Man muss sich fragen, was dann kommt. Die Pulitzerworld wird die absolut miserable Ukraine-Berichterstattung der Times mit einem oder zwei dieser lächerlichen Preise auszeichnen, die die großen Tageszeitungen unter sich verteilen. All die Neonazis, die die Times als die „Elitekommandos“ der AFU beschönigt, werden ihre pathologische Russophobie auf andere Weise abarbeiten müssen.

Die seltsame, uneinheitliche Präsenz des Westens in der Ukraine: Sie wird nicht mehr so aussehen wie bisher. Aber sie wird nicht verschwinden. Und so kommen wir zu der Wahrheit, die den Kern dieser jüngsten Enthüllungen ausmacht.

Sie lautet wie folgt. Die Russen – „Putin“, wenn Sie so wollen – hatten die ganze Zeit recht. Die Ukraine-Krise ist lediglich die jüngste Phase der langen Kampagne des Westens, die Russische Föderation bis an ihre Grenzen zu umzingeln, sie zu destabilisieren und schließlich zu stürzen. Der Regimewechsel in Moskau war und bleibt das Endziel.

Dies ist kein Krieg zur Verteidigung der „ukrainischen Demokratie“ – eine Phrase, über die man entweder lachen oder das Gegenteil tun kann. Es ist ein Stellvertreterkrieg des Westens, von Anfang bis Ende, in dem die Ukrainer zynisch als Kanonenfutter und entbehrliche Handlanger eingesetzt werden.

Russland hatte keine andere Wahl, als es vor zwei Jahren eingriff, nachdem die Europäer – also Deutschland und Frankreich – acht Jahre lang geduldig alle Versprechen gebrochen hatten, die sie zur Unterstützung einer Lösung gegeben hatten. Die Amerikaner haben keine Versprechen gebrochen, weil sie nie welche gemacht haben – und wenn sie welche gemacht hätten, hätte sie niemand ernst genommen.

Ich komme zu dem Urteil, das ich abgegeben habe, als der Krieg, der 2014 begann, vor zwei Jahren in einen offenen Konflikt ausbrach. Die russische Intervention war bedauerlich, aber notwendig. Für diese Ansicht musste ich 2022 einiges einstecken. In letzter Zeit erfahre ich, dass sie in den Akten einiger europäischer Geheimdienste vermerkt ist, als ob es sich um eine große Übertretung handeln würde.

Es ist heute genauso wahr wie damals. Alles, was wir tröpfchenweise über die verschiedenen verdeckten Machenschaften der Westmächte in dem traurigen, gescheiterten Staat erfahren, zu dessen Ruin sie einen großen Teil beigetragen haben, bestätigt dies.

Patrick Lawrence, langjähriger Auslandskorrespondent, vor allem für die International Herald Tribune, ist Kolumnist, Essayist, Dozent und Autor, zuletzt von Journalists and Their Shadows, erhältlich bei Clarity Press oder über Amazon. Weitere Bücher sind Time No Longer: Amerikaner nach dem amerikanischen Jahrhundert. Sein Twitter-Konto, @thefloutist, wurde dauerhaft zensiert.

AN MEINE LESER. Unabhängige Publikationen und diejenigen, die für sie schreiben, befinden sich in einer schwierigen und zugleich vielversprechenden Phase. Einerseits übernehmen wir angesichts der zunehmenden Versäumnisse der Mainstream-Medien eine immer größere Verantwortung. Andererseits haben wir kein tragfähiges Einnahmemodell gefunden und müssen uns daher direkt an unsere Leser wenden, um Unterstützung zu erhalten. Ich bin dem unabhängigen Journalismus auf Dauer verpflichtet: Ich sehe keine andere Zukunft für die amerikanischen Medien. Aber der Weg wird steiler, und dabei brauche ich Ihre Hilfe. Dies wird jetzt dringend notwendig. In Anerkennung des Engagements für unabhängigen Journalismus, abonnieren Sie bitte The Floutist oder über mein Patreon-Konto.

