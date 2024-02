Über 2/3 der jüdischen Israelis lehnen humanitäre Hilfe für die hungernden Palästinenser in Gaza ab Von Jonathan Ofir

Over 2/3 of Jewish Israelis oppose humanitarian aid to Palestinians starving in Gaza A new Israeli Democracy Institute survey shows that 68% of Jewish Israelis oppose „the transfer of humanitarian aid to Gaza residents.“

Israelische Demonstranten versammeln sich am 18. Februar 2024 am Grenzzaun zu Ägypten am Grenzübergang Nitzana im Süden Israels. Sie versuchen, Lastwagen mit humanitären Hilfsgütern auf ihrem Weg in den Gazastreifen an der Einfahrt nach Israel zu hindern. (Foto: GIL COHEN-MAGEN/AFP via Getty Images)

Eine neue Umfrage des Israeli Democracy Institute zeigt, dass 68% der jüdischen Israelis gegen den Transfer von humanitärer Hilfe an die Bewohner des Gazastreifens sind.

Von Jonathan Ofir

23. Februar 2024

Dies ist ein schockierender Datenpunkt. Das israelische Institut für Demokratie veröffentlichte diese Woche eine Umfrage, aus der hervorging, dass mehr als zwei Drittel der jüdischen Israelis – nämlich 68 % – gegen den „Transfer von humanitärer Hilfe an die Bewohner des Gazastreifens zum jetzigen Zeitpunkt“ sind.

Es kommt noch schlimmer – die Umfrage hat die Messlatte gesenkt, um jede mögliche Opposition gegen das UNRWA (gegen das Israel hetzt) oder die Hamas-Behörden (die Israel als Terroristen betrachtet) auszuschließen. Vergeblich. Mehr als zwei Drittel der Befragten sind immer noch gegen humanitäre Hilfe „über internationale Organisationen, die nicht mit der Hamas oder der UNRWA verbunden sind… Eine Mehrheit der jüdischen Befragten (68 %) lehnt den Transfer humanitärer Hilfe auch unter diesen Bedingungen ab“, heißt es in der Umfrage.

Die Zahlen sind noch schlechter, wenn es um rechtsgerichtete jüdische Israelis geht, wo die Opposition bei 80% liegt – vier von fünf. Und bedenken Sie, dass etwa 2/3 der israelischen Wähler als rechtsextrem gelten.

Quelle: Israelisches Institut für Demokratie

Hier muss man wirklich innehalten. Wir befinden uns in einer Situation, in der die Palästinenser im Gaza-Streifen hungern und die Menschen in ihrer Verzweiflung Tierfutter konsumieren. In dieser Woche meldete das UN-Welternährungsprogramm, dass die Menschen in Gaza „bereits an den Folgen des Hungers sterben“, und eine UNICEF-Ernährungsuntersuchung im nördlichen Gazastreifen ergab, dass eines von sechs Kindern unter zwei Jahren akut unterernährt ist. Die Israelis sind sich dessen nicht völlig unbewusst. Sie unterstützen den Völkermord mit überwältigender Mehrheit.

In der israelischen Gesellschaft ist es inzwischen gang und gäbe, darüber zu diskutieren, ab welchem Alter es akzeptabel ist, Kinder verhungern zu lassen. In einer kürzlichen Diskussion in einer Nachrichtensendung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks waren sich ein ehemaliger Mossad-Beamter und der erfahrene Moderator einig, dass es legitim sei, Kinder ab 4 Jahren verhungern zu lassen.

Ein Großteil der Welt, einschließlich der Vereinigten Staaten, scheint zu leugnen, wie mörderisch und explizit völkermörderisch die israelische Gesellschaft wirklich ist. Nancy Pelosi spricht ständig von Israel als „der einzigen Demokratie in der Region“, während die Israelis selbst das Verhungernlassen von Kindern unterstützen. Die Menschen scheinen es einfach nicht zu begreifen.

Humanitäre Hilfe war einer der Hauptpunkte des Beschlusses des Internationalen Gerichtshofs vom 26. Januar, der erlassen wurde, als das Gericht es für plausibel hielt, dass Israel Völkermord begeht, wie von Südafrika angeklagt. Es war Punkt 4 der 6 Punkte, der besagt, dass:

„Der Staat Israel ergreift sofortige und wirksame Maßnahmen, um die Bereitstellung dringend benötigter grundlegender Dienstleistungen und humanitärer Hilfe zu ermöglichen, um die widrigen Lebensbedingungen der Palästinenser im Gazastreifen zu verbessern.“

Sogar der israelische Ad-hoc-Richter Aharon Barak, der gegen 4 der 6 Dringlichkeitsmaßnahmen gestimmt hatte, stimmte für diese Maßnahme (sie wurde mit 16:1 Stimmen angenommen, wobei die ugandische Richterin Julia Sabutinde, die gegen absolut alle Maßnahmen gestimmt hatte, den Ausreißer bildete).

Dies ist eine so grundlegende Sache, eine so grundlegende Anforderung – sogar im Krieg. Wenn man sich einer so grundlegenden Sache widersetzt, wird es zu etwas anderem als Krieg – es wird zu Völkermord. Das sehen wir gerade.

Diese Umfrage scheint nur zu bestätigen, was wir bereits gesehen haben. Israelische Demonstranten haben an der südlichen Grenze bei Rafah Hilfsgütertransporte aufgehalten. Man könnte versucht sein, diese Demonstranten als Extremisten am Rande der Gesellschaft abzustempeln, aber die Umfrage zeigt, dass sie zum Mainstream gehören. Die Umfrage bestätigt auch, dass israelische Führer wie Verteidigungsminister Yoav Galant, der zu Beginn des Völkermords sagte: „Ich habe eine vollständige Belagerung des Gazastreifens angeordnet – kein Strom, keine Lebensmittel, kein Gas, alles ist geschlossen – wir kämpfen gegen menschliche Tiere und handeln entsprechend“, wirklich repräsentativ für die breite Bevölkerung sind.

Dies ist der schlimmste Grad der Entmenschlichung in der israelischen Gesellschaft, an den ich mich erinnern kann, seit ich vor 52 Jahren dort geboren wurde. Natürlich hat diese Entmenschlichung nicht erst am 7. Oktober begonnen, sondern es gab sie schon lange vor meiner Geburt und sogar bevor es den Staat gab. Aber jetzt scheint sie ihren Höhepunkt zu erreichen. Die Israelis scheinen sich nicht mehr darum zu kümmern, auch nur den Anschein eines Liberalismus aufrechtzuerhalten – sie sind in den vollen Völkermordmodus übergegangen. Und wenn ich von Entmenschlichung spreche, dann sind es nicht nur die Palästinenser, die in diesem Prozess entmenschlicht werden. Die Israelis reduzieren sich selbst auf ein Niveau der Barbarei. Das ist wirklich etwas, was wir uns selbst angetan haben, während wir uns einreden, dass die Tötung von Zehntausenden von Palästinensern uns irgendwie von diesem Abgrund erlösen wird. Das wird es nicht.

