White House strategy to counter Islamophobia means nothing while funding the slaughter of Muslims abroad The Biden administration’s „National Strategy to Counter Islamophobia“ cannot be taken seriously while the U.S. gives Israel a blank check in Gaza. The U.S. cannot claim to combat Islamophobia at home while attacking Muslim communities abroad.

Joe Biden im Gespräch mit Teilnehmern der Iowa Federation of Labor Convention 2019 (Foto: Gage Skidmore/Wikimedia)

Die „Nationale Strategie zur Bekämpfung von Islamophobie“ der Regierung Biden kann nicht ernst genommen werden, während die USA Israel einen Blankoscheck für den Gazastreifen ausstellen. Die USA können nicht behaupten, Islamophobie im eigenen Land zu bekämpfen, während sie muslimische Gemeinschaften im Ausland angreifen.

Die Strategie des Weißen Hauses zur Bekämpfung von Islamophobie ist sinnlos, wenn sie das Abschlachten von Muslimen im Ausland finanziert

Von Nadia B. Ahmad

11. Januar 2024

Während sich der Internationale Gerichtshof mit dem Vorwurf des Völkermords an Israel befasst, wird das Weiße Haus heute eine inoffizielle Diskussion über seine „Nationale Strategie zur Bekämpfung von Islamophobie und verwandten Formen der Diskriminierung“ einberufen. Erstmals angekündigt am 1. November 2023, nach dem tödlichen Messerangriff auf die sechsjährige Wadea Al Fayoume in der Nähe von Chicago, sagten Präsident Biden und Vizepräsident Harris, dass die allererste Nationale Strategie der USA zur Bekämpfung von Islamophobie darauf abzielen würde, die unverhältnismäßigen hasserfüllten Angriffe und Diskriminierungen zu bekämpfen, denen Muslime und diejenigen, die als Muslime wahrgenommen werden, ausgesetzt sind.

Die Ankündigung der „Entwicklung“ einer Nationalen Strategie zur Bekämpfung von Islamophobie sollte mit einem kritischen Auge betrachtet werden. Die Vereinigten Staaten können Islamophobie nicht wirksam bekämpfen und gleichzeitig Maßnahmen unterstützen, die muslimischen Gemeinschaften im Ausland schaden. Die Ankündigung dieses Treffens kommt zu einer Zeit, in der die Vereinigten Staaten wegen ihrer Unterstützung Israels, einschließlich der Militäraktionen im Gazastreifen, die zum Tod unzähliger unschuldiger Zivilisten, darunter Kinder wie Wadea Al-Fayoume, geführt haben, international auf dem Prüfstand stehen. Diese Doppelzüngigkeit ist fast so, als würde man einem Zauberer dabei zusehen, wie er einen mit der einen Hand ablenkt, während er mit der anderen Hand etwas ganz anderes macht. In diesem Fall besteht das Paradoxon darin, die Islamophobie im Inland zu verurteilen und gleichzeitig die Augen vor den amerikanischen und israelischen Militäraktionen auf der internationalen Bühne zu verschließen, die mit dem Blut der Islamophobie getränkt sind.

Konkrete politische Veränderungen, Rechenschaftspflicht für Menschenrechtsverletzungen und die Verpflichtung, gegen systemische Diskriminierung vorzugehen, sind unerlässlich, um echte Fortschritte bei der Bekämpfung von Hass und Fanatismus zu erzielen. Wenn sich die Vereinigten Staaten der Bekämpfung der Islamophobie verschrieben haben, dann können sie die Klage Südafrikas gegen Israel wegen Völkermordes vor dem Internationalen Gerichtshof unterstützen.

Eine Einladung zur heutigen Veranstaltung.Eine Einladung zur heutigen Veranstaltung.

Anhörung oder PR-Gag?

Die heutige Diskussion schließt sich an eine Anhörung an, die am 2. Mai mit dem Second Gentleman Douglas Emhoff, der innenpolitischen Beraterin des Weißen Hauses, Botschafterin Susan Rice, und anderen anwesenden Beamten stattfand. Ziel dieses Treffens war es, Bemühungen zur Bekämpfung der Islamophobie zu erörtern, was einer Brainstorming-Sitzung zur Reparatur eines undichten Wasserhahns gleicht, während das Haus brennt. Zu den Teilnehmern gehörten prominente Vertreter der muslimischen Gemeinschaft. Die drängende Frage bleibt jedoch bestehen: Werden ihre Empfehlungen zu greifbaren Veränderungen führen, oder werden sie als Deckmantel für eine internationale Politik dienen, die der innenpolitischen Rhetorik der Regierung widerspricht?

Während des Treffens erläuterten muslimische Führungspersönlichkeiten die Herausforderungen, mit denen ihre Gemeinschaften konfrontiert sind, und gaben Empfehlungen zur Bekämpfung von Islamophobie und allen Formen von Hass und Bigotterie. Beamte der Biden-Harris-Regierung dankten den Teilnehmern für ihre Führungsqualitäten und unterstrichen das Engagement des Präsidenten im Kampf gegen Islamophobie. Die Anhörung fand im Anschluss an den Empfang von Präsident Biden im Weißen Haus anlässlich des Eid al-Fitr statt und war Teil der laufenden Bemühungen der behördenübergreifenden Arbeitsgruppe des Präsidenten zur Bekämpfung von Antisemitismus, Islamophobie und damit zusammenhängenden Formen von Vorurteilen und Diskriminierung in den Vereinigten Staaten.

Zu den Teilnehmern der Anhörung am 2. Mai gehörten:

1. Imam Mohamed Magid, leitender Imam, All Dulles Area Muslim Society (ADAMS)

2. Dalia Mogahed, Forschungsdirektorin, Institut für Sozialpolitik und Verständigung

3. Suzanne Barakat, Vorstandsvorsitzende, Our Three Winners

4. Rais Bhuiyan, Gründer und Präsident, Welt ohne Hass

5. Arsalan Suleman, Präsident und Mitbegründer, America Indivisible

6. Robert McCaw, Direktor für Regierungsangelegenheiten, Council on American Islamic Relations (CAIR)

7. Farhan Latif, Präsident, El-Hibri-Stiftung

8. Catherine Orsborn, Direktorin für Programmbetrieb, El-Hibri-Stiftung

9. Wa’el Alzayat, Geschäftsführer, Emgage

10. Iman Awad, Stellvertretende Direktorin, Emgage

11. Maha Elgenaidi, Gründerin und Geschäftsführerin, Islamic Networks Group

12. Rahmah Abdulaleem, Geschäftsführerin, Karamah

13. Omar Farah, Geschäftsführender Direktor, Muslim Advocates

14. Salam Al-Marayati, Präsident, Muslimischer Rat für öffentliche Angelegenheiten (MPAC)

15. Faiyaz Hussain, leitender Berater für Strategie, Politik und Programme, Muslim Public Affairs Council (MPAC)

16. Rahat Husain, Präsident, Shia Muslim Foundation

Im Nachhinein betrachtet war diese Anhörung mit führenden Vertretern der muslimischen Gemeinschaft ein kaltblütiger PR-Gag ohne konkrete politische Veränderungen. Imam Mohamed Magid, Suzanne Barakat und Wa’el Alzayat nahmen am 27. Oktober 2023 erneut an einem privaten Treffen im Weißen Haus teil und baten Präsident Biden, „mehr Empathie gegenüber den Palästinensern“ zu zeigen. Die Diskussion über die Behebung eines undichten Wasserhahns ist zwar gut gemeint, verblasst aber im Vergleich zur Bekämpfung der Ursachen von Diskriminierung und Voreingenommenheit, einschließlich des systemischen Rassismus, der Fremdenfeindlichkeit, der Aufrechterhaltung schädlicher Stereotypen und des Völkermordes in Gaza.

Hier kommen Steve Benjamin, Neera Tandin und Rashad Hussain ins Spiel, die die heutige Veranstaltung leiten werden.

Steve Benjamin war der Bürgermeister von Columbia, South Carolina, und schrieb als erster afroamerikanischer Bürgermeister der Stadt Geschichte. Vor seiner Tätigkeit als Bürgermeister leitete er als Chief Executive das South Carolina Department of Probation, Parole and Pardon Services. Präsident Biden wurde kürzlich in South Carolina in einer AME-Kirche in Charleston angefeindet.

In der Zwischenzeit hat sich Neera Tanden als prominente politische Analystin in den Bereichen Gesundheitswesen, nationale Sicherheit und Wirtschaftspolitik etabliert. Während der Obama-Regierung arbeitete sie als leitende Beraterin an Initiativen zur Gesundheitsreform. Neben ihrer Tätigkeit für die Regierung leitete Tanden als Präsidentin und CEO das Center for American Progress, eine progressive Denkfabrik. Derzeit ist sie im Weißen Haus tätig.

Abgerundet wird die Gruppe durch Rashad Hussain, einen amerikanischen Rechtsanwalt und Diplomaten, der seit 2021 als US-Botschafter für internationale Religionsfreiheit tätig ist. Zuvor war er von 2015 bis 2017 Sondergesandter der USA bei der Organisation für Islamische Zusammenarbeit (OIC). Innerhalb der Obama-Regierung befasste sich Hussain mit dem kritischen Thema der Bekämpfung von gewalttätigem Extremismus und war unter anderem Sonderberater des Präsidenten für strategisches Engagement in muslimischen Gemeinschaften.

Dass Benjamin, Tandin und Hussain diese Diskussion leiten, ist ein Affront gegen amerikanische Muslime. Die Demokraten in South Carolina, wo Benjamin seit 2010 als Bürgermeister von Charleston diente, waren Teil der Establishment-Garde der Demokratischen Partei, die für den Sieg von Präsident Biden bei den Vorwahlen in South Carolina 2020 verantwortlich war. Darüber hinaus griff Tandin den muslimischen Wahlkampfmanager von Bernie Sander, Faiz Shakir, an. Hussain schrieb die Kairoer Rede von Präsident Obama aus dem Jahr 2009, als das Weiße Haus Obamas die Revolution des Arabischen Frühlings 2011 niederschlug.

Durch ihre Beteiligung an dieser Veranstaltung ist sichergestellt, dass die Diskussion immer wieder das Gleiche sein wird. In der Tat sieht die gesamte Politik so aus.

Neues Paket, gleiche Politik

Amerikanische Muslime wissen nicht, ob sie lachen oder weinen sollen, wenn eine Nationale Strategie zur Bekämpfung der Islamophobie ins Leben gerufen wird, denn sie können nicht umhin, eine krasse Ironie zu erkennen. Die USA verurteilen Hass und Diskriminierung im eigenen Land und unternehmen nichts dagegen.

Diese neue nationale Strategie ist in Wirklichkeit eine geschönte Version früherer Versionen der rassistischen Profilerstellung in Programmen zur Bekämpfung von gewalttätigem Extremismus (CVE), die zu Diskriminierung, Misstrauen und Stigmatisierung bestimmter Gemeinschaften führte, was die Wirksamkeit von Präventionsmaßnahmen behinderte und Ressourcen von der Bekämpfung der eigentlichen Ursachen ablenkte.

Der Rechtsprofessor Khaled Beydon hat diese neue Politik kritisiert. Beydoun sagte mir: „Dieses Programm enthält viele Überbleibsel des CVE-Projekts, das von Obama eingeführt wurde. Viele der Hauptakteure, Elemente und Gesprächspartner dieses neuen Projekts zur Bekämpfung der Islamophobie sind Überbleibsel des CVE-Projekts. Meiner Meinung nach wird es viele der Ziele von CVE unter dem Banner der Bekämpfung von Islamophobie weiterführen. Darüber hinaus ist es völlig unlogisch und widerspricht einem echten intellektuellen oder anwaltschaftlichen Projekt zur Bekämpfung der Islamophobie, die Exekutive und die Regierung einzubinden, was den Staat von der Beteiligung an struktureller Islamophobie freistellen würde, die die schädlichste Form oder Dimension der Islamophobie ist.

Die Tragödie besteht darin, dass die Demokraten, egal wie sehr sie behaupten, für Antirassismus, Gesundheitsfürsorge, Klimaschutz und fairen Wohnungsbau einzutreten, gleichzeitig israelische Raketenangriffe auf Krankenhäuser finanzieren, zu militärischen Emissionen aufgrund des Leids in Gaza beitragen und den Siedlerkolonialismus in einem Gebiet ignorieren, in dem 48 % der Infrastruktur zerstört wurden. Es ist, als würde ein Koch die Tugenden des Veganismus predigen, während er sich nebenbei ein saftiges Steak gönnt.

Taten sprechen lauter als Worte

Schon viel zu lange sind Muslime in Amerika, ebenso wie Araber und Sikhs, die oft fälschlicherweise für Muslime gehalten werden, einer unverhältnismäßig hohen Zahl von hasserfüllten Angriffen und diskriminierenden Vorfällen ausgesetzt. Die tragische Ermordung von Wadea Al-Fayoume, einem 6-jährigen palästinensisch-amerikanischen muslimischen Jungen, und der brutale Angriff auf seine Mutter in einem Vorort von Chicago sind nur die jüngsten Beispiele. Allerdings klingen solche Äußerungen hohl, wenn sie von einer Regierung kommen, die Israel im Gazastreifen einen Blankoscheck ausstellt.

Es ist zwar lobenswert, dass Präsident Biden Hass und Diskriminierung anprangert, aber Taten sprechen lauter als Worte. Die USA können nicht behaupten, gegen Islamophobie vorzugehen, wenn sie einem Land, das des Völkermords beschuldigt wird, weiterhin Militärhilfe und politische Unterstützung gewähren. Das Engagement der Regierung im Kampf gegen Hass und Bigotterie sollte sich auch auf ihre eigene Mitschuld am Leid muslimischer Gemeinschaften im Ausland erstrecken.

Behalten Sie Ihre Nationale Islamophobie-Strategie zur Bekämpfung der Islamophobie, Herr Biden.

Stoppen Sie den Krieg.

Stoppen Sie den Völkermord.

Übersetzt mit Deepl.com



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …