Adila Hassim, Anwalt Südafrikas, spricht vor dem Weltgerichtshof, während die israelische Delegation zusieht. (UN-TV-Screenshot)

Anwälte Südafrikas haben am Donnerstag vor dem Weltgerichtshof in Den Haag argumentiert, warum Israel im Gazastreifen einen Völkermord begeht und warum das Gericht ihn jetzt stoppen muss, berichtet Joe Lauria.

Südafrikas leidenschaftliches Plädoyer, Israels Völkermord zu stoppen

Von Joe Lauria

Speziell für Consortium News

11. Januar 2024

Südafrika forderte den Internationalen Gerichtshof am Donnerstag auf, Israel anzuweisen, seinen völkermörderischen Amoklauf gegen die Palästinenser im Gazastreifen zu stoppen, und erklärte, dass in dem von ihm angestrengten historischen Fall das Ansehen des Völkerrechts auf dem Spiel stehe.

Die Südafrikaner legten dar, was schwer zu widerlegen sein dürfte, dass Israel gegen vier Abschnitte von Artikel 2 der Konvention über die Verhütung und Bestrafung des Völkermordes verstößt, die Israel ratifiziert hat, nämlich

„… Völkermord ist jede der folgenden Handlungen, die in der Absicht begangen wird, eine nationale, ethnische, rassische oder religiöse Gruppe als solche ganz oder teilweise zu vernichten: (a) die Tötung von Mitgliedern der Gruppe; (b) die Verursachung schwerer körperlicher oder seelischer Schäden bei Mitgliedern der Gruppe; (c) die vorsätzliche Zufügung von Lebensbedingungen, die darauf abzielen, die physische Zerstörung der Gruppe ganz oder teilweise herbeizuführen; (d) die Verhängung von Maßnahmen zur Verhinderung von Geburten innerhalb der Gruppe.“

Südafrika argumentierte am Donnerstag nicht mit der Frage, ob Israel einen Völkermord begeht oder nicht – darüber wird erst viel später entschieden -, sondern mit der Frage, ob die Beweise ausreichen, damit der Gerichtshof eine „vorläufige Maßnahme“ erlassen kann, die Israel zur sofortigen Beendigung seiner Militäroperation verpflichtet.

Völkermord-Absicht

Südafrika plädiert vor den Richtern des IGH. (UN-TV-Bildschirmfoto)

Die Südafrikaner legten sehr detailliert die „völkermörderische Rhetorik“ israelischer Beamter dar und erläuterten, wie diese die israelischen Soldaten und Luftwaffenangehörigen beim Angriff auf den Gazastreifen beeinflusst hat. Premierminister Benjamin Netanjahu verwies zweimal auf einen Völkermord im Alten Testament und deutete an, dass dies auch für den Gazastreifen notwendig sei.

„Die Beschwörung des Völkermords an Amalek war alles andere als untätig“, sagte Rechtsanwalt Tembeka Ngcukaitobi. Er zeigte dann ein Video, in dem israelische Soldaten bei der Feier eines Sieges in Gaza singen und dabei Amalek erwähnen.

Am 9. Oktober gab Verteidigungsminister Yoav Gallant, so Ngcukaitobi:

„gab der Armee einen Lagebericht, in dem er sagte, dass Israel eine vollständige Belagerung des Gazastreifens verhängt habe, es gäbe „keinen Strom, keine Lebensmittel, kein Wasser, keinen Treibstoff“, alles sei geschlossen, weil Israel gegen menschliche Tiere kämpfe. In einer Ansprache an die Truppen an der Grenze zum Gazastreifen teilte er ihnen mit, dass er alle Beschränkungen aufgehoben habe und dass der Gazastreifen nicht mehr zu dem zurückkehren werde, was er vorher war.

Wir werden alles beseitigen. Wir werden alle Orte erreichen. Wir werden alles eliminieren und alle Orte ohne jegliche Beschränkungen erreichen.

Der Minister für das Kulturerbe, Amichai Eliyahu, sagte, Israel müsse Wege für die Menschen im Gazastreifen finden, die schmerzhafter seien als der Tod. Es ist keine Antwort zu sagen, dass keiner von beiden die Armee befehligt. Sie sind Minister in der israelischen Regierung. Sie stimmen in der Knesset ab und sind in der Lage, die staatliche Politik zu gestalten. Die Absicht, den Gazastreifen zu zerstören, wurde auf den höchsten Ebenen des Staates genährt. …

Hochrangige politische und militärische Beamte ermutigten den 95-jährigen Reservisten der israelischen Armee, Ezra Yachin, einen Veteranen des Massakers von Deir Yassin gegen die Palästinenser im Jahr 1948, vor der Bodeninvasion in Gaza zu den Soldaten zu sprechen, ohne dass er dafür gerügt wurde. In seiner Rede wiederholte er die gleichen Gedanken, während er in einem offiziellen Fahrzeug der israelischen Armee in israelischer Armeemontur herumgefahren wurde.

Ich zitiere die Triumphierenden und mache ihnen den Garaus, ohne jemanden zurückzulassen. Löscht die Erinnerung an sie aus. Löscht sie aus, ihre Familien, Mütter und Kinder. Diese Tiere können nicht länger leben. Wenn du einen arabischen Nachbarn hast, warte nicht. Geht zu ihm nach Hause und erschießt ihn. Wir wollen einmarschieren. Nicht so wie früher. Wir wollen einmarschieren und zerstören, was vor uns ist, und Häuser zerstören.'“

Die Anwälte Südafrikas stellten die aktuelle Katastrophe in Gaza in den historischen Kontext jahrelanger Verletzungen der Rechte der Palästinenser und wiesen darauf hin, dass „diese Verletzungen mehr als ein halbes Jahrhundert lang in einer Welt stattfanden, in der Israel sich jahrelang als jenseits und über dem Gesetz stehend betrachtet hat.“

Israels Verteidigung vorwegnehmen

Vaughn Lowe, ein britischer Anwalt für Südafrika, argumentiert, dass Israel kein Recht auf Selbstverteidigung in Gaza hat. (UN-TV-Screenshot).

Die Südafrikaner haben Israels Verteidigung vorweggenommen, die am Freitag vorgetragen werden soll. Vaughan Lowe, ein britischer Anwalt, der Südafrika vertritt, wies das oft wiederholte Argument Israels zurück, dass es nur die Hamas und nicht das palästinensische Volk angreife.

„Monatelange anhaltende Bombardierungen, die ganze Wohnblocks dem Erdboden gleichmachen und eine ganze Bevölkerung von Lebensmitteln, Wasser, Strom und Kommunikation abschneiden, können nicht glaubhaft als Jagd auf Hamas-Mitglieder dargestellt werden“, sagte Lowe.

Südafrika verurteilte zwar den Angriff der Hamas vom 7. Oktober, aber „nichts kann jemals einen Völkermord rechtfertigen, egal was einige Individuen innerhalb der Gruppe der Palästinenser in Gaza getan haben mögen“, sagte er.

Lowe wies auch das von Israel und seinen Verbündeten wiederholte Mantra zurück, dass es ein Recht auf Selbstverteidigung“ in Gaza habe. Er verwies auf eine Entscheidung des Weltgerichtshofs aus dem Jahr 2004, in der die Rechtmäßigkeit der israelischen Mauer, die auf besetztem palästinensischem Gebiet errichtet wurde, abgelehnt wurde.

„In seinem Gutachten zum Mauerfall stellte das Gericht fest, dass die Bedrohung, die Israel als Rechtfertigung für den Bau der Mauer angeführt hatte, nicht von einem fremden Staat ausging, sondern von den besetzten palästinensischen Gebieten, über die Israel selbst die Kontrolle ausübt“, so Lowe.

„Aus diesen Gründen entschied das Gericht, dass das Recht auf Selbstverteidigung nach Artikel 51 der Charta der Vereinten Nationen unter diesen Umständen keine Bedeutung hat“, sagte er.

Erst vor drei Wochen habe der UN-Sicherheitsrat bekräftigt, dass der Gazastreifen besetztes Gebiet sei, sagte er. „Die Festigkeit des Griffs mag variiert haben, aber niemand kann an der kontinuierlichen Realität des israelischen Griffs auf Gaza zweifeln“, sagte Lowe.

„Die Rechtsprechung des Gerichts aus dem Jahr 2004 ist gültig, und hier gilt Ähnliches: Was Israel in Gaza tut, tut es in einem Gebiet, das es selbst kontrolliert. Seine Handlungen dienen der Durchsetzung seiner Besatzung. Das Recht auf Selbstverteidigung nach Artikel 51 der UN-Charta ist nicht anwendbar“, sagte er.

Dringlichkeit

Blinne Ni Ghralaigh, Anwalt Südafrikas, bei seiner Ansprache vor dem Gericht. (UN-TV-Screenshot)

Die irische Anwältin Blinne Ni Ghralaigh, die Südafrika vertritt, argumentierte, warum der Gerichtshof dringend handeln muss, um Israel zu stoppen. Sie sagte:

„Es besteht ein dringender Bedarf an vorläufigen Maßnahmen, um die Palästinenser in Gaza vor dem irreparablen Schaden zu schützen, der durch Israels Verstöße gegen die Völkermordkonvention verursacht wird. Der Generalsekretär der Vereinten Nationen und seine Chefs bezeichnen die Lage im Gazastreifen als eine Krise der Menschlichkeit, eine lebende Hölle, ein Blutbad, eine Situation völligen, sich vertiefenden und beispiellosen Schreckens, in der eine ganze Bevölkerung belagert und angegriffen wird und ihr der Zugang zu den lebensnotwendigen Gütern in großem Umfang verwehrt wird.

Die Vorräte werden von verzweifelten Menschen, die Sicherheit suchen, überschwemmt. Eine Katastrophe im Bereich der öffentlichen Gesundheit bahnt sich an. Infektionskrankheiten breiten sich in den überfüllten Unterkünften aus, da die Kanalisation überläuft. Etwa 180 Frauen bringen täglich ein Kind zur Welt. Inmitten dieses Chaos sind die Menschen mit der größten jemals verzeichneten Ernährungsunsicherheit konfrontiert. Eine Hungersnot steht vor der Tür.

Die Berichte über Hinrichtungen, Folter und Misshandlungen häufen sich, ebenso wie die Bilder von verwesenden Leichen palästinensischer Männer, Frauen und Kinder, die an den Stellen, an denen sie getötet wurden, unbeerdigt zurückgelassen wurden. Einige werden von Tieren aufgefressen. Es wird immer deutlicher, dass riesige Teile des Gazastreifens, ganze Städte, Dörfer und Flüchtlingslager von der Landkarte getilgt werden, wie Sie bereits gehört haben.

Aber es muss wiederholt werden. Nach Angaben des Welternährungsprogramms befinden sich vier von fünf Menschen, die von einer Hungersnot oder einer katastrophalen Form des Hungers betroffen sind, derzeit in Gaza. Experten warnen sogar davor, dass die Zahl der Todesfälle durch Hunger und Krankheiten die der Todesfälle durch Bombardierungen deutlich übersteigen könnte. Die täglichen Statistiken sind ein klarer Beweis für die Dringlichkeit und den nicht wieder gutzumachenden Schaden auf der Grundlage der aktuellen Zahlen.

Im Durchschnitt werden jeden Tag 247 Palästinenser getötet oder sind in Gefahr, getötet zu werden. Viele von ihnen werden buchstäblich in die Luft gesprengt. Darunter sind stündlich 48 Mütter und täglich über 117 Kinder, was UNICEF dazu veranlasst, das Vorgehen Israels als Krieg gegen Kinder zu bezeichnen.

Bei den derzeitigen Raten, die nicht nachzulassen scheinen, werden jeden Tag mehr als drei Mediziner, zwei Lehrer, mehr als ein Mitarbeiter der Vereinten Nationen und mehr als ein Journalist getötet, viele bei der Arbeit oder bei offenbar gezielten Angriffen auf die Häuser ihrer Familien oder die Orte, an denen sie sich aufhalten.

Und die Gefahr einer Hungersnot wird jeden Tag größer. Jeden Tag werden durchschnittlich 629 Menschen verwundet, manche mehrfach. Sie ziehen von Ort zu Ort und suchen jeden Tag verzweifelt nach Zuflucht. Mehr als zehn palästinensischen Kindern werden ein oder beide Beine amputiert, viele davon ohne Betäubung. Nach derzeitigem Stand werden jeden Tag durchschnittlich 3900 palästinensische Häuser beschädigt oder zerstört. …

In Wiederholung der langen Geschichte der Massenvertreibung von Palästinensern durch Israel gibt es keinerlei Anzeichen dafür, dass Israel die Verantwortung für den Wiederaufbau dessen, was es zerstört hat, übernimmt. Stattdessen wird die Zerstörung von der israelischen Armee gefeiert. Soldaten filmen sich selbst, wie sie freudig ganze Wohnblocks und Stadtplätze in die Luft jagen, die israelische Flagge über den Trümmern aufstellen, versuchen, auf den Trümmern palästinensischer Häuser wieder israelische Siedlungen zu errichten und damit die Lebensgrundlage der Palästinenser in Gaza auszulöschen. …

Trotz des Schreckens des Völkermords am palästinensischen Volk, der live aus Gaza auf unsere Handys, Computer und Fernsehbildschirme übertragen wird, ist es der erste Völkermord in der Geschichte, bei dem die Opfer ihre eigene Zerstörung in Echtzeit übertragen, in der verzweifelten und bisher vergeblichen Hoffnung, dass die Welt etwas unternehmen könnte.

Die Welt sollte absolut entsetzt sein. Die Welt sollte absolut entrüstet sein. Es gibt keinen sicheren Raum in Gaza, und die Welt sollte sich schämen.“

Die Anhörung wird am Freitag fortgesetzt.

Die Richter verlassen den Gerichtssaal am Ende der Anhörung am Donnerstag. (UN-TV-Screenshot)

Joe Lauria ist Chefredakteur von Consortium News und ehemaliger UN-Korrespondent für das Wall Street Journal, den Boston Globe und andere Zeitungen, darunter die Montreal Gazette, die London Daily Mail und The Star of Johannesburg. Er war ein investigativer Reporter für die Sunday Times of London, ein Finanzreporter für Bloomberg News und begann seine berufliche Tätigkeit als 19-jähriger Stringer für die New York Times. Er ist Autor von zwei Büchern, A Political Odyssey, mit Sen. Mike Gravel, Vorwort von Daniel Ellsberg; und How I Lost By Hillary Clinton, Vorwort von Julian Assange. Sie können ihn unter joelauria@consortiumnews.com erreichen und ihm auf Twitter folgen @unjoe

