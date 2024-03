Die sudanesische Demokratie sollte nicht von den USA gemacht werden     John Young

Sudanese democracy should not be US-made Sudan needs a democratic transformation, but one based on its unique needs, not those of the US.

John Young

Ein kanadischer Wissenschaftler und Akademiker

4 Mär 2024

Es gibt nur wenige Völker auf der Welt, die sich so sehr für die Verwirklichung der Demokratie eingesetzt haben wie das sudanesische Volk. Obwohl sie unermüdlich nach Demokratie streben, ist eine stabile demokratische Regierungsform im Sudan bisher ausgeblieben, nicht zuletzt aufgrund des Drucks aus dem Ausland.

In der jüngsten historischen Episode eines revolutionären Umsturzes, der 2019 zum Sturz von Präsident Omar al-Bashir führte, gelang es dem politischen Übergang nicht, das Land auf einem demokratischen Weg zu halten.

In der Folge brach ein blutiger Krieg zwischen zwei Generälen aus, der Chaos und Zerstörung hervorgerufen hat. Derzeit hat das Überleben für die sudanesische Bevölkerung oberste Priorität, doch nach Beendigung des Konflikts werden Diskussionen über die Regierungsführung und die politische Zukunft des Landes wieder in den Vordergrund rücken, und es muss eine klare Vorstellung davon geben, wie diese aussehen soll.

Ein demokratischer Wandel ist für die Lösung der zahlreichen Probleme des Sudan von entscheidender Bedeutung, aber er muss den Bedürfnissen des sudanesischen Volkes entsprechen und darf nicht von äußeren Mächten bestimmt werden. Insbesondere die Vereinigten Staaten, die versucht haben, den Übergang nach Bashir zu beeinflussen, haben nicht nur eine lange Erfolgsbilanz bei der Demokratieförderung im Sudan und in seiner Nachbarschaft vorzuweisen, sondern versagen auch selbst im eigenen Land bei wichtigen demokratischen Indikatoren.

Gescheiterte US-Demokratieförderung

Seit Jahrzehnten fördern die USA ihr Verständnis von Demokratie im gesamten Globalen Süden, auch im Sudan. Amerikanische Diplomaten, Denkfabriken und Nichtregierungsorganisationen haben sich dafür eingesetzt, ausländische Regierungen zur Abhaltung von Wahlen, zur Wahrung der Redefreiheit und zur Achtung der Menschenrechte zu drängen.

Diese Bemühungen haben aus zwei Gründen kaum zu greifbaren Ergebnissen geführt.

Erstens ist die Demokratie in den USA selbst auf dem Rückzug. Alle drei Säulen der US-Demokratieförderung sind in den USA ins Hintertreffen geraten. In den letzten zehn Jahren haben Behauptungen über ausländische Einmischung, Behauptungen über „gestohlene“ Wahlen und politische Umwälzungen die Befürchtung aufkommen lassen, dass Wahlen nicht länger einen geordneten Machtwechsel im Lande garantieren können.

Auch die freie Meinungsäußerung ist unter Beschuss geraten. Im Zuge der COVID-Pandemie und der Kriege in der Ukraine und im Gazastreifen wurden viele Menschen verleumdet, diffamiert und entlassen, weil sie Positionen vertraten, die nicht mit den offiziellen Darstellungen übereinstimmten. Bücherverbote nehmen im ganzen Land zu, ebenso wie die Zensur kritischer Stimmen in den sozialen Medien.

Auch im Inland ist die Menschenrechtsbilanz der USA lückenhaft, was sich in einem UN-Bericht aus dem Jahr 2023 widerspiegelt, in dem hervorgehoben wird, dass die USA viele ihrer Verpflichtungen aus den UN-Pakten über bürgerliche und politische Rechte nicht einhalten. Auf internationaler Ebene haben die USA Israels Massenmord an der palästinensischen Zivilbevölkerung in Gaza weiterhin unterstützt, obwohl sich die Beweise für Kriegsverbrechen und möglicherweise Völkermord häufen.

Zweitens ist die US-Demokratieförderung von den wirtschaftlichen und politischen Interessen der USA abhängig und geprägt. Washington verlangt von den Ländern, dass sie der Überwachung ihrer Volkswirtschaften durch den westlich kontrollierten IWF und die Weltbank als Teil ihres demokratischen Wandels zustimmen. Außerdem verlangt es, dass die Außenpolitik der Länder des globalen Südens mit seiner eigenen übereinstimmt.

Doch Regierungen, die sich diesen Forderungen beugen, tun dies oft auf Kosten der Interessen ihrer eigenen Bürger. Dies widerspricht der eigentlichen Idee der Demokratie, die auf nationaler Souveränität beruht.

In der Tat zielt die Darstellung der Demokratie durch die USA in erster Linie darauf ab, die Vorherrschaft der USA zu sichern, weshalb die Länder des globalen Südens schlecht beraten wären, ihrem Diktat zu folgen.

Das Streben des Sudan nach Demokratie

Das enge US-amerikanische und westliche Demokratiemodell hat im Sudan keine gute Bilanz vorzuweisen. Jedes Mal, wenn es in einer Phase der politischen Öffnung nach dem Sturz eines Militärregimes angewandt wurde, hat es wenig überraschend versagt, die gewaltigen Probleme des Sudan zu lösen, und wurde schnell wieder verdrängt.

In den 2000er Jahren, als sich der zweite Bürgerkrieg im Sudan dem Ende zuneigte, verstärkten die USA ihre Bemühungen um die Förderung der Demokratie im Land. Der regionale Friedensprozess, der stark von den USA beeinflusst wurde, führte 2005 zum umfassenden Friedensabkommen zwischen der Regierung von al-Bashir und der rebellischen Sudanesischen Volksbefreiungsbewegung (SPLM). Beide Seiten wurden unter Druck gesetzt, einem demokratischen Wandel zuzustimmen, entweder in einem vereinigten Sudan oder in den entstehenden Teilstaaten, falls sich die Südsudanesen in einem Referendum für die Abspaltung entscheiden sollten.

Trotz des enormen politischen Kapitals, das die USA in dieses Projekt investierten, dienten das Friedensabkommen und der Friedensprozess der Konsolidierung der Regierung al-Bashir.

In den folgenden zehn Jahren führte das Unvermögen des sudanesischen Regimes, auf die Forderungen der politisch und wirtschaftlich marginalisierten Bevölkerung einzugehen, zu einer Verschärfung der Armut und zu Konflikten in den Randgebieten von Darfur, den Nuba-Bergen, dem südlichen Blauen Nil und dem Ostsudan.

Der unterentwickelte und verzerrte Markt des Sudan konnte die Bedürfnisse der verarmten Bevölkerung nicht einmal im Kerngebiet befriedigen, geschweige denn angemessen auf die wirtschaftlichen Missstände in der Peripherie reagieren.

Die Tatsache, dass der Staat eine führende Rolle bei der Überwindung der Armut im Lande übernehmen musste, wurde von Khartum und vielen Mitgliedern der Oppositionselite, deren Verständnis von Demokratie sich weitgehend auf die Ablösung des jeweiligen Diktators beschränkte, nicht als Priorität wahrgenommen.

Die politische Opposition wurde durch die Unterdrückung der Gewerkschaftsbewegung und ihre Ersetzung durch Berufsgruppen geschwächt, die sich eher mit politischen Reformen befassten als mit der wirtschaftlichen Unzufriedenheit der Mehrheit und der dringend notwendigen wirtschaftlichen Umstrukturierung des Landes.

Dies ist eine gute Erklärung für das Scheitern des Übergangs nach 2019. Obwohl die Übergangsregierung von Abdalla Hamdok nach dem Sturz des al-Bashir-Regimes im Jahr 2019 an die Macht kam und demokratische Grundsätze für sich in Anspruch nahm, war sie dem Militär verpflichtet, richtete ihre Wirtschafts- und Außenpolitik nach den Forderungen der USA aus und ignorierte weitgehend die Forderungen der revolutionären Straße, die sie an die Macht brachte.

In dem Glauben, dass der Markt der Schlüssel zur Überwindung der sudanesischen Wirtschaftskrise sei, verfolgte die Regierung die Sparpolitik des IWF, die den Lebensstandard weiter senkte und zum Verlust der öffentlichen Unterstützung führte.

Das Kabinett Hamdok bestand größtenteils aus Bürokraten mit einer vom Neoliberalismus geprägten Weltanschauung, die kaum Bedenken hatten, dass der Sudan zu einem Klientenstaat der USA werden könnte. Infolgedessen setzten die USA den Sudan erfolgreich unter Druck, seine langjährige Weigerung, das israelische Apartheidsystem anzuerkennen, aufzugeben. Sie drängten Khartum auch dazu, 335 Millionen Dollar für Terrorakte zu zahlen, die angeblich von al-Bashirs Regime unterstützt wurden, damit die lähmenden Sanktionen gegen das Land aufgehoben werden konnten.

Doch trotz dieser Treuebekundungen kam die US-Regierung der Hamdok-Regierung nicht zu Hilfe, als diese im Oktober 2022 vom Militär gestürzt wurde. Während sie behaupteten, „demokratische Bemühungen“ im Sudan zu unterstützen, hatten die USA keine Skrupel, die pro-amerikanischste Regierung in der Geschichte des Sudan zu untergraben.

Wie ich in meinem Buch The Poisoned Chalice of US Democracy: Studies from the Horn of Africa darlege, bestand das größte Hindernis für die Verwirklichung der Demokratie im Sudan in einer begrenzten Vision und der Hingabe der Opposition an eine konstitutionelle Politik, die Regierungen und Parlamente hervorbrachte, die von Eliten dominiert wurden, die sich dem notwendigen Wandel widersetzten.

Ironischerweise wurden die größten demokratischen Errungenschaften in der postkolonialen Geschichte des Sudan nicht während der kurzen Perioden demokratischer Regierungen erzielt, sondern während der frühen Periode der Diktatur von Jaafar Nimeiri (1969-85). In den frühen 1970er Jahren gelang es Nimeiri, den ersten Bürgerkrieg des Landes friedlich zu beenden und dem Südsudan regionale Autonomie zu gewähren.

Er schwächte die traditionellen Eliten des Sudan und förderte die Bemühungen um den Aufbau einer sudanesischen Identität, die nicht an den Arabismus oder den Islam gebunden war. Er setzte sich für eine stärkere öffentliche Kontrolle der Wirtschaft und eine bündnisfreie Außenpolitik ein.

Diese Periode der sudanesischen Geschichte ist wichtig, wenn das sudanesische Volk über die Zukunft seines Landes nachdenkt.

Es ist wichtig, dass sie nicht nur darüber debattieren, wie sie die Generäle absetzen und den Krieg beenden können, sondern auch darüber nachdenken, welchen demokratischen Weg sie für ihr Land einschlagen wollen, der nicht durch den Druck der USA geprägt ist.

John Young hat Bücher über Äthiopien, den Sudan und den Südsudan geschrieben und war Mitautor eines Buches über das Scheitern des westlichen Nationalstaates am Horn von Afrika im Jahr 2021. Sein neuestes Buch The Poisoned Chalice of US Democracy: Studies from the Horn of Africa wurde im Januar von Bloomsbury Press veröffentlicht.

