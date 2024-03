Palestinian child dies from hunger and malnutrition in Gaza Yazan al-Kafarna, a 10-year-old with cerebral palsy, died in the al-Najjar Hospital in Rafah after suffering from malnutrition

Yazan al-Kafarna ist eines der jüngsten Opfer, die seit Beginn des Krieges am 7. Oktober in Gaza an Hunger und Unterernährung gestorben sind (Screengrab/X)

Yazan al-Kafarna, ein 10-jähriges Kind mit zerebraler Lähmung, starb im al-Najjar-Krankenhaus in Rafah an den Folgen von Unterernährung

Krieg in Gaza: Palästinensisches Kind stirbt an Hunger und Unterernährung in Gaza

Von Nadda Osman

4. März 2024

Ein Kind im Gazastreifen, Yazan al-Kafarna, ist eines der letzten, das seit Beginn des Krieges am 7. Oktober in der belagerten Enklave an Hunger und Unterernährung gestorben ist.

Lokalen Medienberichten zufolge starb Kafarna am Montag im al-Najjar-Krankenhaus in Rafah. Damit ist die Gesamtzahl der Kinder, die seit Oktober an Unterernährung gestorben sind, auf 16 gestiegen.

Bilder und Videos, die am 2. März von Kafarna veröffentlicht wurden, zeigen ihn mit eingefallenen Wangen in einem Krankenhausbett.

In einem Video zeigt sein Vater ein Foto, auf dem sein Sohn vor dem Krieg gesund aussieht.

„Vor dem Krieg war er gesund, er hatte Zugang zu allen Nahrungsmitteln und medizinischer Versorgung, die er brauchte. Als der Krieg begann, wurde alles abgeschnitten… das ist ihm passiert, weil er nicht genug zu essen hatte und ihm wichtige Lebensmittel fehlten“, sagt er und fügt hinzu, dass das Foto von ihm nur eine Woche vor Kriegsbeginn aufgenommen wurde.

Kafaranas Familie wurde von Beit Hanoun im Gazastreifen nach Rafah im Süden des Landes umgesiedelt.

Familienmitglieder erzählten Al Jazeera Arabic in einem Interview, dass Kafarna ein Stadium erreicht hatte, in dem er nur noch von ein paar Brocken Brot leben konnte.

„Er lebte von Brotresten, die wir mit großer Mühe und zu extrem hohen Kosten auftreiben konnten. Wenn wir keine Nahrung finden konnten, gaben wir ihm Zucker, um ihn am Leben zu erhalten. Der Hauptgrund dafür, dass er inzwischen nur noch aus Knochen besteht, ist der Mangel an Nahrung“, so Mohammed al-Kafarna, ein Familienmitglied.

Kafarna zufolge war Yazan an einem Punkt angelangt, an dem er spezielle Nahrungsmittel und Nährstoffe benötigte, um am Leben zu bleiben, nachdem er so viel von seinem Körpergewicht verloren hatte, doch die Familie konnte nichts davon bekommen.

Yazan litt von Geburt an an einer zerebralen Lähmung, so dass er eine spezielle Diät einhalten und Nahrungsergänzungsmittel einnehmen musste. Seine Familie sagte jedoch, dass er seit Beginn des Krieges keinen Zugang mehr zu diesen Dingen hatte.

Journalisten in Gaza haben den Tod anderer Kinder infolge von Unterernährung und Hunger dokumentiert.

Ein Krieg des Hungers

Hossam Shabat, ein Journalist in Gaza, berichtete, dass ein junges Mädchen starb, nachdem es keinen Zugang zu Milch hatte, während ein anderes, das als Heba Ziadeh identifiziert wurde, im Kamal Adwan Krankenhaus im nördlichen Gazastreifen an Dehydrierung und Unterernährung starb.

Letzte Woche erklärte der Sprecher des Gesundheitsministeriums in Gaza, Ashraf al-Qudra, dass die israelische Besatzung einen neuen Krieg gegen die Bewohner des Gazastreifens führt, einen Krieg des Hungers“, und fügte hinzu, dass die Zahl der Menschen, die an Hunger und Unterernährung sterben, zunimmt, insbesondere bei Kindern.

Krieg gegen den Gazastreifen: „Verhandlungen können nicht geführt werden, während der Hunger die Menschen heimsucht“, warnt ein Hamas-Funktionär

Er erklärt, dass das Gesundheitssystem im Norden des Gazastreifens nicht mehr in der Lage ist, die Bedürfnisse des belagerten Gebiets zu befriedigen, insbesondere nachdem das Krankenhaus Kamal Adwan von den israelischen Streitkräften eingenommen wurde.

Der Gazastreifen stehe am Rande einer Hungersnot, warnte der Leiter des Hilfswerks der Vereinten Nationen für Palästinaflüchtlinge (Unrwa) Ende Februar.

„Das letzte Mal, dass die Unwra Nahrungsmittelhilfe in den nördlichen Gazastreifen liefern konnte, war am 23. Januar“, schrieb Philippe Lazzarini in den sozialen Medien.

Mindestens 500.000 Menschen sind von einer Hungersnot bedroht, während fast die gesamte Bevölkerung des Gazastreifens, 2,3 Millionen Menschen, unter akutem Nahrungsmittelmangel leidet, wie Zahlen des UN-Büros für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten zeigen.

Ende Februar starben im Gazastreifen mindestens zwei Säuglinge an Unterernährung und Dehydrierung.

Hilfsorganisationen haben davor gewarnt, dass Israels Verweigerung der Versorgung der palästinensischen Enklave mit Lebensmitteln und Wasser einem Verbrechen gegen die Menschlichkeit gleichkommen könnte.

Randa Ghazy von der Nichtregierungsorganisation Save the Children erklärte, in Gaza herrsche „die schlimmste Unterernährung weltweit“.

„Schwangere Frauen erhalten nicht die nötige Nahrung und medizinische Versorgung, was sie anfälliger für Krankheiten macht und das Risiko des Todes während der Geburt erhöht“, sagte sie gegenüber Middle East Eye.

Übersetzt mit deepl.com

