https://www.middleeastmonitor.com/20240111-killing-and-banning-journalists-reveals-what-israel-wants-to-conceal/



Familien, Angehörige und Kollegen von zwei getöteten Journalisten, darunter Hamza Dahduh, der Sohn des Al Jazeera-Korrespondenten Wael Dahduh, nehmen an der Trauerfeier in Rafah, Gaza, am 07. Januar 2024 teil 25. Oktober 2023 [Stringer/Anadolu Agency]

Die Tötung und das Verbot von Journalisten offenbart, was Israel verbergen will

von Ramona Wadi

walzerscent

11. Januar 2024

Am Montag erklärte der Oberste Gerichtshof Israels, dass die Israelischen Verteidigungsstreitkräfte (IDF) ausländischen Journalisten unter dem Vorwand von Sicherheitsbedenken weiterhin die Einreise in den Gazastreifen verweigern können. Dem Gerichtsurteil zufolge können ausländische Journalisten die Ressourcen der IDF in Kriegszeiten über Gebühr belasten“, berichtet die Times of Israel.

Da Israel vor dem Internationalen Gerichtshof (IGH) wegen Völkermordes angeklagt ist, wirft das Urteil ein Licht auf die Dringlichkeit für Israel, eine weitere Untersuchung der Geschehnisse in Gaza durch die Medien zu verhindern. Die israelischen Streitkräfte (IDF) haben eine Reihe von Beschränkungen für die Medien eingeführt, darunter Richtlinien darüber, was nicht veröffentlicht werden darf und was von der israelischen Militärzensur genehmigt werden muss. Kobi Mandeblit, Brigadegeneral und Chefzensor, gibt in einer Erklärung Richtlinien für die Medien heraus, die er wie folgt einleitet: „In Anbetracht der aktuellen Sicherheitslage und der intensiven Medienberichterstattung möchten wir Sie ermutigen, alle Materialien, die sich mit den Aktivitäten der israelischen Verteidigungskräfte (IDF) und der israelischen Sicherheitskräfte befassen, vor ihrer Ausstrahlung der Zensur vorzulegen.“ Was wir in den Mainstream-Medien von Journalisten sehen, die in die IDF eingebettet sind, ist also nicht nur stark zensiert, sondern entspricht auch eindeutig dem zionistischen Narrativ „Israel gut, Palästinenser schlecht“.

Filmmaterial, das israelische Gräueltaten zeigt, wird von der Behauptung begleitet, Israel halte sich an das Völkerrecht und tue alles, um zivile Opfer zu vermeiden.

Darüber hinaus werden in den Mainstream-Medien pro-palästinensische Stimmen übergangen, ohne ihnen die Möglichkeit zu geben, die Realität der Geschehnisse in Gaza zu artikulieren. Bilder, die israelische Gräueltaten zeigen, werden von der Behauptung begleitet, Israel halte sich an das Völkerrecht und tue alles, um Opfer unter der Zivilbevölkerung zu vermeiden. In Gaza werden palästinensische Journalisten gezielt außergerichtlich ermordet, obwohl sie ganz klar „Presse“-Westen und -Helme tragen. Bis heute wurden im Gazastreifen mindestens 79 Journalisten getötet, davon 72 Palästinenser; 16 wurden verwundet, drei gelten als vermisst, und 21 wurden von Israel verhaftet. Andere Quellen beziffern die Zahl der getöteten Journalisten auf 100, und dies neben anderen Formen der Gewalt gegen sie, einschließlich der Tötung von Familienmitgliedern palästinensischer Journalisten.

Bei der jüngsten außergerichtlichen Tötung von Journalisten wurden Hamza Dahdouh, der Sohn des Al Jazeera-Korrespondenten in Gaza, Wael Dahdouh, und Mustafa Thuraya durch einen israelischen Raketenangriff auf ihr Fahrzeug getötet. Die IDF rechtfertigte die Tötung mit der Behauptung, man habe es auf Terroristen abgesehen. Später änderte sich die Darstellung und der IDF-Sprecher Daniel Hangari erklärte: „Wir wissen, dass sie eine Drohne eingesetzt haben, eine Drohne. Und eine Drohne in einem Kriegsgebiet einzusetzen, ist ein Problem. Es sieht aus wie Terroristen.“

Aber wie sieht ein Terrorist aus? In dem Maße, in dem die Rechtfertigungen der Israelis für den Völkermord immer abstruser werden, werden auch ihre Handlungen immer abstruser. Die gezielte Verfolgung von Journalisten ist für den Apartheidstaat nichts Neues. Die Ermordung von Shireen Abu Akleh in Dschenin im Jahr 2022 erregte aufgrund ihrer doppelten palästinensisch-amerikanischen Staatsbürgerschaft die größte Aufmerksamkeit in den Medien. Dennoch hat die Gerechtigkeit nicht gesiegt.

Im heutigen Gazastreifen sind die Anwesenheit von Journalisten und ihr Schutz von größter Bedeutung. Aber nicht für Israel. Palästinensische Journalisten werden von den israelischen Streitkräften (IDF) mit der lächerlichen Begründung getötet, sie sähen aus wie Terroristen, während internationale Journalisten wegen angeblicher Sicherheitsbedenken und des zusätzlichen logistischen Aufwands für die IDF aus der Enklave verbannt werden. In Israels Darstellung besteht die einzige Möglichkeit, Journalisten zu schützen, darin, sie daran zu hindern, den Gazastreifen zu betreten und aus der Ferne zu berichten, da sie sonst plötzlich „wie Terroristen aussehen“ und somit ermordet werden könnten, so wie palästinensische Zivilisten durch die von den USA gelieferten israelischen Bomben und Kugeln ermordet wurden.

Die Wahrheit ist, dass Journalisten Israels Völkermord weltweit bekannt gemacht haben und aufgedeckt haben, wie die Verwendung des „Nie wieder“ in der zionistischen Erzählung zur Fassade für Israels und der internationalen Gemeinschaft geworden ist, die die Kolonisierung Palästinas zulassen und unvermindert fortsetzen. Es gibt jedoch Momente, in denen das Schweigen nicht funktioniert. Seit Monaten werden der Welt Beweise für Israels völkermörderische Handlungen vorgelegt. Wenn man Journalisten den Zugang verwehrt oder sie tötet, weist das nur auf die Brutalität hin, die Israel lieber nicht enthüllen möchte. Damit hat Israel unerwünschte Aufmerksamkeit auf sich gezogen, der es nun nicht mehr entgehen kann.

Übersetzt mit Deepl.com



--

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …