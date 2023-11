The outsized place of the U.S. university in the current struggle The outsized fascination of the American political class with university campuses is indicative of a wider denigration of intellectual life and academic freedom in this country, which has come under assault.

Protest vor der Columbia University nach der Suspendierung von SJP und JVP. (Foto: X)

Die übergroße Faszination der amerikanischen politischen Klasse für Universitätsgelände ist bezeichnend für eine breitere Verunglimpfung des intellektuellen Lebens und der akademischen Freiheit in diesem Land, die unter Beschuss geraten ist.

Die überragende Rolle der amerikanischen Universität im aktuellen Kampf

Von Jack D

22.November 2023

Am 26. Oktober verabschiedete der US-Senat einstimmig eine Verurteilung des so genannten „Campus-Antisemitismus“ (im Einklang mit dem umfassenden Verständnis dieses Begriffs durch das Außenministerium). In der Folge hat die Verwaltung der Columbia University ihre Ortsgruppen von Students for Justice in Palestine (Studenten für Gerechtigkeit in Palästina) und Jewish Voice for Peace (Jüdische Stimme für den Frieden) suspendiert, wie ihr ominöser Sonderausschuss für die Sicherheit auf dem Campus bekannt gab. Die Brandeis-Universität ihrerseits hat ihrem SJP-Zweig die Anerkennung entzogen, und als die Proteste dennoch fortgesetzt wurden, wurden sieben Demonstranten gewaltsam verhaftet (sowie weitere an der Brown University und der University of Michigan).

Der Präsident der Universität von Kalifornien hat inzwischen angekündigt, dass es „Zeit für Maßnahmen“ gegen die „hasserfüllten und widerwärtigen“ Ansichten sei, die in letzter Zeit auf seinen zehn Universitäten geäußert wurden. Hochschullehrer und Journalisten riskieren unterdessen ihren Arbeitsplatz und rechtliche Schritte, selbst wenn sie ihre Sympathie für die Palästinenser in bescheidenem Maße zum Ausdruck bringen. Die US-Universitäten scheinen sogar die Israelis zu beschäftigen, zumindest wenn man diesen faden und homophoben Sketch betrachtet. Ihre Zeitungen berichten über den US-Campus-Aktivismus und äußern sich zu ihm.

Diejenigen von uns, die an Universitäten in den USA arbeiten, können nicht umhin, die übergroße Faszination zu bemerken, die die politische Klasse in diesem Moment von Universitätsgeländen ausübt. Während die breite Unterstützung der Bevölkerung für die palästinensische Sache scheinbar überall anschwillt, sitzen uns unsere Politiker, verschiedene direkt zionistische Organisationen, die Mainstream-Medien und – mit merkwürdiger Prominenz – die Verwalter der großen Universitäten gegenüber. (In den USA hat sich die Polizei, vielleicht unerwartet, bisher weitgehend um eine Deeskalation der Proteste bemüht, zumindest im Vergleich zu anderen Ländern, obwohl sich dies vielleicht langsam ändert).

Dass US-Universitäten ein Schauplatz für Auseinandersetzungen über Palästina sind, ist nichts Neues. Aber es verdient unsere Aufmerksamkeit, dass dies einen so großen Teil des öffentlichen Diskurses und sogar den Senat beschäftigt, während sich Millionen in den Großstädten versammeln und andere versuchen, Häfen und Waffenhersteller zu blockieren oder pro-zionistische Veranstaltungen zu sabotieren.

Es ist schwer zu vermeiden, dies im Rahmen der breiteren anti-intellektuellen Panik über den Status der Universität als „woke mind virus factory“ zu sehen, deren diskursive Produktion (ihre „kritische Rassentheorie“ und „Gender-Ideologie“) angeblich „erschreckender ist als der Hamas-Anschlag“ selbst. Wir sollten also auf die allgemeine Verunglimpfung des intellektuellen Lebens und der intellektuellen Freiheit in diesem Land achten, wo konzentrierte Angriffe auf die Hochschulbildung, vor allem in Ron DeSantis‘ Bundesstaat Florida, zu den Grundpfeilern einer ausgesprochen autoritären Rechten geworden sind, die trotz organisatorischer Rückschläge sicherlich die zunehmende Nähe des liberalen Establishments in dieser Frage bemerkt haben wird.

Wir könnten also in dem Brief von UC-Präsident Michael Drake ein Echo von DeSantis‘ Wahlkampfversprechen „Make America Florida“ hören. Wir könnten in der Unterdrückung des Aktivismus auf dem Campus und der akademischen Freiheit, wenn es um Palästina geht, das Wiedererstarken der weißen Vorherrschaft in der US-Politik erkennen. (Dass eingefleischte Antisemiten in den USA seit langem Israel unterstützen, ist allgemein bekannt. Nun haben Zionisten, als ob sie diesen offensichtlichen Widerspruch miteinander verknüpfen und die Affinität beweisen würden, damit begonnen, eine perverse Sympathie mit Nazis zu zeigen, zumindest im Vergleich zu Palästinensern, und prominente Antisemiten auf großen Kundgebungen zu empfangen. Es scheint zunehmend so zu sein, dass weniger der Antizionismus eine Form des Antisemitismus ist, sondern dass nur der Antizionismus als Antisemitismus gilt).

In diesem Zusammenhang beginnt der Kampf auf dem Campus, sowohl auf den öffentlichen Plätzen als auch in den Klassenzimmern und Labors, eine Rolle zu spielen, die weit über seine sonst bescheidene Reichweite hinausgeht. Er wird zu einem Ort der Konfrontation mit den schlimmsten Feinden der Linken und der Freiheit im Allgemeinen. Einerseits ist dies notwendigerweise defensiv – die Universität wird als ein Ort für echte Forschung, für die Freiheit, die Interessen und Erzählungen des Establishments in Frage zu stellen, behauptet. Das bezieht sich nicht nur auf das Recht der Studenten, zu protestieren, sondern auch auf das Recht der Lehrenden, den Inhalt ihres Unterrichts selbst zu bestimmen, frei vom Diktat des Managements, wie z. B. die zwei Millionen Dollar teure „standpunktneutrale Geschichte des Nahen Ostens“ von Drake. Wir müssen in letzterem einen Kampf am Arbeitsplatz sehen, eine Frage der Kontrolle durch die Arbeitnehmer, und daher die Arbeitsstrategien an die Herausforderung anpassen, wie es an der Universität von Florida versucht wird. Das bedeutet vor allem, dass kollektive Aktionen notwendig sind, um jeden zu verteidigen, der ins Visier genommen wird, und um die Rechte ausgebildeter Lehrkräfte durchzusetzen, so zu unterrichten, wie sie es für richtig halten.

Im Gegensatz zu vielen anderen Arbeitsplätzen in den USA stehen die Universitäten außerdem in direkter Verbindung mit dem US-Militär und beherbergen bedeutende Investitionen des Verteidigungsministeriums in Forschung und Entwicklung. Die zunehmend gewerkschaftlich organisierten Beschäftigten in diesen Labors sind in der Lage, materielle Maßnahmen zu ergreifen, um gegen die zentrale Rolle des US-Militärs bei den in Gaza begangenen Gräueltaten zu protestieren. Wenn studentische Aktivisten in der Lage sind, die Proteste gegen den Vietnamkrieg am MIT und anderswo zu wiederholen, so besteht ein wesentlicher Unterschied darin, dass die Forscher und Techniker in den Labors in jüngster Zeit nachhaltige Arbeitskampfmaßnahmen ergriffen haben. Dies könnte neue Wege für den Kampf eröffnen.

In letzter Zeit wurde viel über die Gewerkschaftsbewegung im Hochschulbereich in den Vereinigten Staaten geschrieben. Ihre Ausdehnung, ihre Tiefe und ihre materiellen Gewinne, insbesondere für die Beschäftigten mit Hochschulabschluss, haben viele beeindruckt. Die Fähigkeit dieser Gewerkschaften und Verbände – insbesondere derjenigen von Hochschulabsolventen, Dozenten und Lehrkräften -, in erster Linie ihre eigenen Mitglieder gegen Repressalien der Verwaltung zu verteidigen, wird in den kommenden Wochen und Monaten sicherlich auf die Probe gestellt werden. Aber vielleicht wurde ihnen eine positive Rolle in dem seltsamen Gleichgewicht der innenpolitischen Kräfte zugedacht: die Freiheiten der Arbeiter und Studenten durchzusetzen, um eine wirklich internationale Sache voranzubringen; die Integration des US-Militärs in die universitäre Forschung anzufechten; und die sich formierenden Kräfte des Faschismus in ihren rassistischen, transfeindlichen und zionistischen Erscheinungsformen frontal zu bekämpfen.

Noch vor wenigen Wochen schien keine dieser herausragenden Rollen für diese Organisationen erreichbar zu sein. Dies zeigt nur noch mehr, wie der palästinensische Befreiungskampf alle auf die Seite der Unterdrückten treibt. Es bleibt abzuwarten, inwieweit die US-Hochschulbewegung in der Lage sein wird, sich dieser Aufgabe schnell und effektiv zu stellen, aber sie verfügt über ein bedeutendes Druckmittel im Kampf gegen einen Feind, vor dem niemand von uns sicher ist.

Kürzlich habe ich über die politische Öffnung geschrieben, die der palästinensische Heroismus den Linken in den USA und anderswo eröffnet hat, wobei ich einen ägyptischen Genossen paraphrasierte. Dies zeigt, wie der dringende Kampf für die palästinensische Freiheit uns alle erhebt und uns zwingt, denen, die über uns herrschen, mutig entgegenzutreten. Es ist ebenso wahr, dass dies ein Moment der Gefahr ist.

Übersetzt mit Deepl.com



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …