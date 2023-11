Despite the truce, people in Gaza will keep dying – this horrifying death toll must never be forgotten Despite a potential truce between Benjamin Netanyahu’s government and Hamas, the devastating human toll in Gaza has been underreported. The health ministry estimates 13,300 dead after six weeks, but independent monitors suggest the civilian death toll may be significantly higher. Despite comparisons with other conflicts, the scale of civilian, particularly child, casualties in Gaza is…

Über die verheerende Zahl der Todesopfer in Gaza wird zu wenig berichtet. Das Gesundheitsministerium schätzt die Zahl der Toten nach sechs Wochen auf 13.300, doch unabhängige Beobachter gehen davon aus, dass die Zahl der zivilen Todesopfer deutlich höher liegt.

Trotz des Waffenstillstands werden weiterhin Menschen in Gaza sterben – diese schreckliche Zahl darf niemals vergessen werden

Von Owen Jones

22. November 2023

Selbst wenn der Waffenstillstand zwischen der Regierung von Benjamin Netanjahu und der Hamas zu der versprochenen viertägigen Pause der Feindseligkeiten – oder länger – führt, ist der Schrecken im Gazastreifen, was die Zahl der Todesopfer angeht, schlimmer als viele Menschen denken. Unter den Gegnern des israelischen Angriffs gibt es immer noch Menschen, die ihn nicht wirklich begreifen. Es ist verständlich, dass die israelischen Behörden versuchen, Zweifel an der Höhe der Zahl der Todesopfer zu säen, denn die Zahlen verdeutlichen die Schwere der begangenen Verbrechen. Aber wir sollten uns nicht täuschen lassen.

Nehmen wir das Argument, dass das Gesundheitsministerium von der Hamas geführt wird und man seinen Zahlen daher nicht trauen kann. Oberflächlich betrachtet klingt diese Behauptung vernünftig, bis man feststellt, dass die vom Ministerium gemeldete Zahl der Todesopfer in früheren Konflikten weitgehend mit den Zählungen der UN und sogar Israels übereinstimmte. Letzten Monat, nachdem Präsident Biden Zweifel geäußert hatte, gab das Ministerium sogar die Namen, das Alter und die Identifikationsnummern der Opfer bekannt.

Wie ein hochrangiger US-Beamter einräumte, könnte die offizielle Schätzung des Gesundheitsministeriums – derzeit 13.300 Tote nach sechs Wochen – durchaus zu niedrig angesetzt sein. In den Zahlen sind die unter Trümmern begrabenen Toten, die nicht geborgen werden konnten, nicht enthalten. Nach Angaben des unabhängigen Euro-Mediterranean Human Rights Monitor, dessen Vorsitz der emeritierte US-Juraprofessor und frühere UN-Sonderberichterstatter für Palästina, Richard Falk, innehat, beläuft sich die Zahl der zivilen Todesopfer bis zum 20. November auf 16.413, bei fast 34.000 Verletzten. Dies würde bedeuten, dass einer von 142 palästinensischen Zivilisten in anderthalb Monaten getötet wurde.

In Anbetracht der Tatsache, dass dieses Gemetzel nicht so bald enden wird, sagt uns die aktuelle Zahl von 13.300 Toten des Gesundheitsministeriums etwas über das schiere Ausmaß des Geschehens, wenn man sie in den Kontext der 2,2 Millionen Einwohner von Gaza stellt. Vergleiche mit anderen Konflikten sind hier wirklich augenöffnend. Der Bosnienkrieg war in meiner Kindheit ein Beispiel für eine unsägliche Gräueltat. In den Jahren zwischen 1992 und 1995 starben etwa 40.000 Zivilisten auf den „Killing Fields“. Das waren drei Jahre, nicht sechs Wochen, und es geschah in einem Land, dessen Bevölkerung vor dem Krieg etwa doppelt so groß war wie die von Gaza.

Aber sind nicht viele der Toten in Gaza keine Zivilisten, sondern Kämpfer der Hamas, könnte man fragen? Die Beweise sprechen dagegen. Eine Untersuchung des Iraq Body Count-Projekts, das nach der Invasion im Jahr 2003 die gewaltsamen Todesfälle unter der Zivilbevölkerung sorgfältig zusammenstellte, kam im letzten Monat zu dem Schluss, dass nur wenige der Opfer Kämpfer gewesen sein können“. Bei der Analyse der Daten des Gesundheitsministeriums wurde nur ein „bescheidener Überschuss an getöteten erwachsenen Männern“ festgestellt, was sich dadurch erklären ließe, dass sie z. B. bei Rettungseinsätzen einem größeren Risiko ausgesetzt sind. Da schätzungsweise 70 % der Toten Frauen und Kinder waren – und viele der getöteten Männer wahrscheinlich keine Kämpfer waren – ist ihre Schlussfolgerung schwer zu widerlegen.UN-Kommissar sagt, dass die Tötung von Zivilisten in Gaza nicht als „Kollateralschaden“ abgetan werden kann – Video

Wir könnten auch einen Vergleich mit dem Krieg in Syrien anstellen, der zu Recht als eine der großen moralischen Obszönitäten unserer Zeit gilt. Die UNO schätzt, dass seit 2011 fast 307.000 Zivilisten ein gewaltsames Ende gefunden haben. Die Bevölkerung des Landes war vor dem Krieg etwas mehr als zehnmal so groß wie die des Gazastreifens. Das bedeutet, dass die Todesrate der Palästinenser nach nur sechs Wochen annähernd halb so hoch ist wie die der Syrer nach einem Jahrzehnt des Krieges.

Ein weiterer Vergleich ist der Jemen. Dies ist eine Tragödie, die mir sehr am Herzen liegt: Ich habe mehrere Kolumnen über den vom Westen unterstützten saudischen Angriff geschrieben und ein jemenitisches Flüchtlingslager besucht, wo Kinder Bilder von toten Verwandten malten, die von Bomben erschlagen wurden. Schätzungsweise 15.000 jemenitische Zivilisten wurden zwischen 2015 und 2021 durch direkte Militäraktionen getötet, hauptsächlich durch Luftangriffe unter saudischer Führung. Das ist vergleichbar mit dem Gazastreifen, nur dass die durchschnittliche Bevölkerungszahl des Jemen in diesen Kriegsjahren 14-mal so hoch war wie die des Gazastreifens, und dass sich diese Zahl der Toten über sechs Jahre und nicht über sechs Wochen summiert hat.

Man könnte einwenden, dass die Zahl der Todesopfer im Jemen eher bei 377.000 liegt, da sie auf indirekte Ursachen zurückzuführen ist, wie z. B. den fehlenden Zugang zu Nahrungsmitteln, Wasser und medizinischer Versorgung. Aber das Gleiche gilt natürlich auch für den belagerten Gazastreifen, und diese Zahl wird sich erst nach dem Ende des derzeitigen Blutvergießens herausstellen.

Ein Vergleich der Kindersterblichkeit in verschiedenen Konflikten, so makaber er auch sein mag, unterstreicht die Einzigartigkeit des Konflikts in Gaza. In den ersten beiden Jahren des Syrienkriegs machten Kinder schätzungsweise 10 % der Todesopfer aus, im Irak seit 2003 8,6 % und in der Ukraine seit der Invasion 6 %. In Gaza machen sie schätzungsweise 42 % der Todesopfer aus.

Kein Vergleich ist perfekt, und jede Tragödie muss unter ihren eigenen Bedingungen verstanden werden. Dennoch vermitteln diese Zahlen ein Gefühl für das ungewöhnlich brutale Ausmaß dessen, was in Gaza geschieht. Es ist nicht so, dass die Realitäten vor Ort verborgen blieben. Dank mutiger Journalisten und Medienmitarbeiter – von denen inzwischen Dutzende ums Leben gekommen sind – haben wir Beweise für die Opfer unter der Zivilbevölkerung, die so anschaulich wie möglich sind. Wo bleibt also die Dringlichkeit der westlichen Politiker und vieler Medien, dem ein Ende zu setzen? Warum steht sie nicht in Konkurrenz zu ihrer berechtigten Abscheu vor den Gräueln, die Wladimir Putins Einmarsch in der Ukraine ausgelöst hat? Nur wenige Befürworter der israelischen Invasion waren in der Lage zuzugeben, dass die obszönen Gräueltaten der Hamas vom 7. Oktober den Tod von Zivilisten in diesem Ausmaß nicht rechtfertigen.

Dieser Waffenstillstand ist zu begrüßen, aber die weit verbreitete Zerstörung der Infrastruktur wird dazu führen, dass die Menschen noch lange nach dem Ende der Bombenangriffe sterben werden. Und angesichts des erklärten Wunsches Israels, den Gazastreifen „auf unbestimmte Zeit“ zu besetzen, wird es sicherlich noch viel Gewalt geben. Wir müssen eine düstere Schlussfolgerung ziehen. Es wird nicht einmal der Anschein erweckt, dass palästinensisches Leben eine Rolle spielt. Eine Zahl von mehr als 1.000 toten israelischen Zivilisten wurde zu Recht als untragbar angesehen, aber es scheint keine Grenze dafür zu geben, wie viele Menschen in Gaza ein gewaltsames Ende finden können. Diese schamlose Missachtung unschuldigen Lebens ist im Westen kaum diskutiert worden. In der arabischen Welt und in weiten Teilen des globalen Südens ist sie jedoch weithin verstanden worden, und sie wird nicht vergessen werden.

Owen Jones ist Kolumnist beim Guardian

Übersetzt mit Deepl.com



