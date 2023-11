https://www.middleeastmonitor.com/20231122-enough-evidence-of-war-crimes-in-gaza-says-israeli-american-holocaust-professor/

Luftaufnahme der Beerdigung von 111 Palästinensern, die durch israelische Angriffe starben, in Massengräbern in Khan Yunis, Gaza, am 22. November 2023 [Mohammad Fayq/Anadolu via Getty Images]

Genug Beweise“ für Kriegsverbrechen in Gaza, sagt israelisch-amerikanischer Holocaust-Professor

von Anadolu Agency

22. November 2023

Während Israel seinen langen und blutigen Krieg im Gazastreifen seit einem Überraschungsangriff der palästinensischen Gruppe Hamas am 7. Oktober fortsetzt, sagte ein israelisch-amerikanischer Holocaust-Professor, es gebe „genügend Beweise“ dafür, dass während der Kampagne Kriegsverbrechen begangen worden seien.

„Es gibt genug Beweise, um zu sagen, dass Kriegsverbrechen begangen wurden, weil die militärischen Ziele in keinem Verhältnis zur Zahl der getöteten Zivilisten stehen“, sagte Omer Bartov, Professor für Holocaust- und Völkermordstudien an der Brown University, in einem Videointerview mit Anadolu.

Bartov sagte, der Fall sei vergleichbar mit den Verbrechen gegen die Menschlichkeit im Gazastreifen, wo bisher mindestens 14.128 Palästinenser, darunter 5.840 Kinder und 3.920 Frauen, durch israelische Boden- und Luftangriffe getötet wurden. Darüber hinaus wurden in der belagerten Enklave Krankenhäuser, Moscheen und Kirchen beschädigt oder zerstört, und über 1 Million Menschen wurden vertrieben.

Auf die Frage, ob es sich bei den Geschehnissen im Gazastreifen um einen „Völkermord“ handele, sagte Bartov, er sei zwar nicht davon überzeugt, aber die großen Bewegungen palästinensischer Zivilisten im Gazastreifen und die Unverhältnismäßigkeit des Konflikts erweckten den Eindruck einer „ethnischen Säuberung“.

WATCH: Zehn Tote und über 20 Verletzte in Khan Younis

Ich glaube, wir stehen am Rande dessen, was nicht nur eine humanitäre Katastrophe wäre, sondern letztendlich zu einem Völkermord werden könnte

sagte er.

Netanjahus Amalek-Rhetorik

Bartov wies darauf hin, dass einige israelische Befehlshaber jegliche Absicht, Zivilisten im Gazastreifen zu töten, abgestritten haben, und verwies auf Äußerungen verschiedener politischer und militärischer Führer, die „völkermörderisch“ klingen.

Eine solche Äußerung, die von israelischen Beamten als „völkermörderisch“ kritisiert wurde, stammt von Premierminister Benjamin Netanjahu.

Wenige Wochen nach dem israelischen Angriff auf den Gazastreifen hielt er eine dramatische Rede, in der er die Palästinenser mit einem alten Stamm namens Amalek verglich, der in der hebräischen Bibel als wiederkehrender Feind der Israeliten erwähnt wird, der ausgerottet werden muss.

„Ihr müsst euch daran erinnern, was Amalek euch angetan hat, sagt unsere Heilige Bibel“, sagte Netanjahu auf der Pressekonferenz Ende Oktober.

Zu Netanjahus Äußerungen befragt, sagte Bartov, eine solche Erklärung eines Staatsoberhauptes in einer Zeit des Krieges sei

unverantwortlich und schadet in vielerlei Hinsicht auch den Soldaten vor Ort und gibt ihnen die Lizenz, gegen die Regeln und Gesetze des Krieges zu handeln.

Er merkte auch an, dass sie „als völkermörderisch interpretiert werden könnten“.

Ist Kritik an Israel antisemitisch?

Auf die Frage, ob Kritik an Israel mit Antisemitismus gleichzusetzen sei, sagte Bartov, dies sei „Unsinn“.

„Das würde mich zu einem Antisemiten machen, aber es ist sicher nicht antisemitisch. Ich bin nämlich Jude und unterrichte jüdische Geschichte“, sagte er.

Er wies darauf hin, dass die israelische Regierung, vor allem unter Netanjahu, dieses Narrativ propagiert habe, sagte er: „Wenn man sagt, dass jede Kritik an Israel antisemitisch ist, bedeutet das, dass Israel machen kann, was es will, weil man es nicht kritisieren darf.“

„Und das ist offensichtlich eine inakzeptable Sichtweise“, fügte er hinzu.

Dies bedeute jedoch nicht, dass es derzeit keinen Anstieg des Antisemitismus gebe, sondern dass die Handlungen der israelischen Regierung ebenfalls zu einem Anstieg des Antisemitismus führten.

Wenn Israel sich menschlicher verhielte und auf eine endgültige Lösung des Konflikts mit den Palästinensern dränge, würde dies auch die antisemitischen Gefühle in der Welt verringern, so Bartov.

Pro-Palästina-Proteste an US-Universitäten

Angesprochen auf die Dutzenden von Pro-Palästina-Demonstrationen, die seit dem 7. Oktober an Universitäten und Colleges in den USA stattgefunden haben, sagte Bartov, es sei „wunderbar“ zu sehen, dass junge Studenten in Amerika „politisch aktiver“ werden.

Bartov sagte, er habe seinen Studenten, von denen viele an den Protesten teilnahmen, geraten, auch in die Bibliothek zu gehen und sich über die Hintergründe des Konflikts zu informieren.

„Ich finde es gut, dass es Proteste gibt, und ich glaube sogar, dass es wichtig ist, Druck auf die amerikanische Regierung auszuüben, damit sie Druck auf Israel ausübt, eine andere Politik zu verfolgen“, sagte er.

„Ich würde mir wünschen, dass meine eigenen Schüler und auch andere ein wenig mehr über die Details dessen wissen, was dort vor sich geht“, fügte er hinzu.

