Der Generalsekretär der Vereinten Nationen (UN), Antonio Guterres, spricht während der 78. Sitzung der Generalversammlung der Vereinten Nationen (UN) am 19. September 2023 in New York, Vereinigte Staaten [Fatih Aktaş/Anadolu Agency].

Die UNO hat Israels Entmenschlichung der Palästinenser lange legitimiert

von Ramona Wadi

10. Oktober 2023

Kollektivstrafen sind nach dem humanitären Völkerrecht ein Kriegsverbrechen, wie in Artikel 33 der Vierten Genfer Konvention festgelegt. Wenn Palästinenser auf diese Weise bestraft werden, ist die internationale Gemeinschaft vorsichtig genug, das Thema zu vermeiden und sich stattdessen auf Israels „Sicherheits“-Narrativ und sein angebliches „Recht, sich zu verteidigen“ zu konzentrieren. Als Besatzungsmacht hat es kein solches Recht, Selbstverteidigung gegen die unter der Besatzung lebenden Menschen zu fordern.

Gestern ordnete der israelische Verteidigungsminister Yoav Gallant eine totale Blockade des Gazastreifens an. „Es wird keinen Strom geben, keine Lebensmittel, keinen Treibstoff, alles ist geschlossen“, erklärte Gallant. „Wir kämpfen gegen menschliche Tiere, und wir handeln entsprechend.“

UN-Generalsekretär Antonio Guterres sagte, er sei darüber „zutiefst beunruhigt“. Die kollektive Bestrafung der Palästinenser fügt sich jedoch in die humanitäre Agenda der UN ein, die seit der Gründung des UN-Hilfswerks für Palästina-Flüchtlinge im Dezember 1949 gilt. Wenn man die Palästinenser in Gaza in ein noch nie dagewesenes Ausmaß an Hunger und Entbehrungen zwingt, wird ihr Bedarf an humanitärer Hilfe nur noch größer. Und wenn die internationale Gemeinschaft über humanitäre Hilfe und Finanzmittel spricht – deren Wirkung im Vergleich zu Israels kolonialer Gewalt stets vernachlässigbar ist -, bleibt der Fokus stets fehl am Platz: Israels Sicherheitsnarrativ muss verteidigt werden, und die humanitären Bedürfnisse der Palästinenser sind ein ständiger Nebengedanke.

Die UNO hat sich seit langem als williger Komplize der kolonialen Gewalt etabliert

Die Normalisierung des israelischen Sicherheitsnarrativs bedeutet auch die Normalisierung der Entbehrungen, denen die Palästinenser infolge der kolonialen Gewalt ausgesetzt sind. Als Gallant die totale Blockade ankündigte und die Palästinenser als „menschliche Tiere“ bezeichnete, war die internationale Gemeinschaft nicht schockiert über diese Entmenschlichung des palästinensischen Volkes, denn die Vereinten Nationen haben sich seit langem als willige Komplizen kolonialer Gewalt etabliert, indem sie Israel entweder aktiv unterstützen, schweigen oder unverbindliche Resolutionen für künftige sinnlose Referenzzwecke verabschieden.

Im Jahr 2006 begann Dov Weisglas, Berater des damaligen israelischen Premierministers Ehud Olmert, den Hunger der Palästinenser in Gaza zu normalisieren. Ein beträchtliches Defizit bei der täglichen Kalorienzufuhr war als Kollektivstrafe geplant, um eine Kluft zwischen den Palästinensern und der Hamas zu schaffen, die gerade die „freien und fairen“ Wahlen im besetzten Palästina gewonnen hatte. Seine Absicht war es, „die Palästinenser auf Diät zu setzen, aber nicht, sie verhungern zu lassen“. Die anschließende Blockade des Gazastreifens im Jahr 2007 diente einem ähnlichen Zweck, nachdem sich die Hamas nach den Wahlen als Regierung etabliert hatte. Während die Palästinenser unter großen Entbehrungen litten, sorgte die internationale Gemeinschaft für die Förderung des israelischen Sicherheitsnarrativs, wodurch eine Diskrepanz aufrechterhalten wurde, die bis heute anhält. Die Palästinenser werden mit humanitärer Hilfe und der angeblichen Neutralität, auf der die Geber bestehen, in Verbindung gebracht. Gleichzeitig werden die Politik der kollektiven Bestrafung und die humanitäre Hilfe nahtlos miteinander verwoben, um das Hauptanliegen der UNO zu unterstützen, nämlich sicherzustellen, dass die Anwendung der Menschenrechte selektiv bleibt.

Guterres ist nicht „zutiefst beunruhigt“ oder auch nur im Entferntesten besorgt über die Ankündigung von Gallant. Damit die israelische Regierung eine vollständige Belagerung des Gazastreifens ankündigen konnte, ohne dass dies auch nur die geringsten internationalen Wellen schlug, geschweige denn Auswirkungen hatte, musste die Normalisierung des Entzugs der Grundbedürfnisse der Palästinenser vorausgehen. So kam Gallant damit durch, die Palästinenser als „menschliche Tiere“ zu bezeichnen. Wie sieht die UNO die Palästinenser? Die Entmenschlichung der Palästinenser begann vor Jahrzehnten mit der Anerkennung Israels als UN-Mitgliedstaat und seiner siedlungskolonialen Gewalt. Da der Kolonialismus diktiert, was mit den Palästinensern geschieht, und die UNO nach der Melodie des Siedlerkolonialismus tanzt, ist die entmenschlichte humanitäre Agenda genauso gefährlich wie Israels Belagerung der Enklave. Das eine unterstützt das andere, während es dafür sorgt, dass die Palästinenser in der Falle sitzen. Übersetzt mit Deepl.com



