Israel-Palästina und die Beschleunigung der ewigen Kriege. Israels „Langer Krieg… Auf dem Weg zu Groß-Israel“

Von Peter Koenig

Global Research,

09. Oktober 2023

***

In den frühen Morgenstunden des Samstags, 7. Oktober 2023, startete die Hamas – wie nie zuvor – einen überraschenden militärischen Angriff auf Israel, genannt Operation Al-Aqsa-Sturm. Die Hamas ist der politische und militärische Zweig der Islamisten, der Palästina regiert.

Israel schlug sofort zurück, wie es das normalerweise tut. Allerdings sind in den meisten Fällen die israelischen Verteidigungskräfte (IDF) die Initiatoren israelisch-palästinensischer Feindseligkeiten. In der Tat sind es in der Regel die IDF, die einschüchternde Provokationen starten, auf die palästinensische Antwort warten und dann Palästina, vor allem den Gazastreifen, mit „voller Kraft“ angreifen – ohne Rücksicht auf die Menschen, die sie töten, Kinder, Frauen, egal, ohne Reue. Niemals.

Diesmal scheint es anders zu sein. Den Mainstream-Medien und den meisten Nicht-Mainstream-Medien zufolge war dies das erste Mal, dass die Hamas die israelische Armee und die Sicherheitskräfte, sozusagen den israelischen Mossad, mit einem massiven Angriff aus dem Nichts, mit Panzern und Raketen, tief in Israel hinein, überraschte und schwere Schäden anrichtete – und zum Zeitpunkt der Niederschrift dieses Artikels haben die Hamas-Aggressionen Hunderte von Toten – vielleicht Tausende? – auf beiden Seiten und Tausende von Verletzten verursacht.

Wirklich, eine Überraschung?

Normalerweise ist nach einem verheerenden israelischen Gegenangriff – oder oft dem Hauptangriff – der Kampf vorbei. Für eine Weile.

Wird sich diesmal auch die im Libanon ansässige Hisbollah zu Gunsten Palästinas in den Konflikt einmischen? Washington hat bereits seine Warnungen an Dritte ausgesprochen und dabei die Hisbollah herausgegriffen.

Die Reporter der meisten Medien sind über diese Entwicklungen erstaunt. Dennoch berichten die meisten von ihnen, ohne zu hinterfragen.

„Israel befindet sich ‚im Krieg‘, als die Hamas einen großen Überraschungsangriff startete, bei dem Hunderte von Raketen aus dem Gazastreifen tief in Israel einschlugen. Dutzende von bewaffneten palästinensischen Kämpfern überquerten die schwer geschützte Grenze nach Israel. In der Zwischenzeit regneten Tausende von Bomben auf den Gazastreifen nieder – einen Landstreifen von nur 45 Quadratkilometern, ein massiv überbevölkertes Freiluftgefängnis, das größte der Welt, mit 2 Millionen Einwohnern.“

„Ein koordinierter und unerwarteter Angriff, ein Bruch in Israels nationaler Sicherheit. Ein erstaunliches neues Bild, das dieses jahrzehntealte Bild auf den Kopf stellt“, so Channel 4 News. Siehe Video unten.

Syriana Analysis kommt zu ähnlichen Schlussfolgerungen – ein „Überraschungsangriff“ auf Israel, wie es ihn noch nie gegeben hat.

Hier fügt der Analyst seinen starken Verdacht hinzu, dass die Hamas vom Iran unterstützt wurde und wird. Aber wissen wir das wirklich? Er lässt viele Fragen offen, verweist aber auch auf einen wegweisenden, unerwarteten Angriff der Hamas auf Israel, den ersten seit Jahrzehnten. Siehe Video unten.

Aljazeera begründet dies ebenfalls. Die Hamas hat Israel und seine so mächtige IDF unvorbereitet erwischt. Wie kommt das? Siehe Video unten.

In der Zwischenzeit erklärte der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu am Tag der Hamas-Operation „Al-Aqsa-Sturm“ Palästina den Krieg – und ignorierte dabei anscheinend völlig, dass der Krieg bereits seit 70 Jahren andauert und immer mehr an Härte und Intensität zunimmt.

Netanjahu gab auch „grünes Licht“ für die IDF, auf Palästinenser aus nächster Nähe zu schießen – als ob dies etwas anderes wäre als das, was die IDF bisher getan haben.

Bemerkenswert ist auch, dass Netanjahu sagte, dass dies ein langer Krieg werden würde. Auch hier ignoriert er, dass sich Israel fast seit dem ersten Tag seiner Gründung im Krieg mit Palästina befindet. Der einzige Unterschied ist vielleicht, dass der Krieg jetzt offiziell erklärt wurde. Vorher war es ein Zermürbungskrieg – eine langsame Zerstörung des Widerstands und der Moral in Palästina.

Ein Krieg der Unterdrückung und des Mordes – ein Krieg gegen 2 Millionen Menschen, die im größten Freiluftgefängnis der Welt, genannt Gaza, gefangen gehalten werden, aus dem niemand entkommen kann.

Die Welt hat geschwiegen, zugesehen, keine Proteste an Israel gerichtet. Im Gegenteil, das Abendland, der so genannte Westen, ergriff und ergreift immer noch Partei für Israel – das nun aktiv auf ein „Groß-Israel“ hinarbeitet und dem „auserwählten Volk“ mit Großzügigkeit Grenzen setzt.

Werden wir, die Völker der Welt, sie das „Auserwählte Volk“ sein lassen?

Jetzt, da Israel ernsthaft angegriffen zu werden glaubt, rufen die Heuchler dieser Welt, vor allem die westlichen Nationen, zur Vermittlung auf. Dieselben Verlierer, die auch im Ukraine-Russland-Konflikt zur Vermittlung aufgerufen haben. Ägypten und die Europäische Union haben ihre guten Dienste als „Friedensstifter“ angeboten.

Das ist lächerlich. Warum haben sie sich in den letzten 70 Jahren nicht gemeldet?

Der UN-Sicherheitsrat (UNSC) hat die Hamas ebenfalls verurteilt, obwohl offenbar nicht alle UNSC-Mitglieder für Israel gestimmt haben.

Vielleicht, weil sie kein Interesse am Frieden haben. Vielleicht liegt ihr Interesse darin, zu sehen, wie die Welt in Flammen steht, mit Konflikten aller Art, Tötungen zwischen kriegführenden Ländern und Parteien, die über Geo-Engineering als „Klimawandel“ streiten und es aufrechterhalten – neue Plandemien lancieren, um neue erzwungene Vax-Kampagnen, Abriegelungen, 15-Minuten-Städte und vieles mehr zu rechtfertigen, während die Welt und die Menschheit für die vollständige Digitalisierung und die universelle QR-Code-Kontrolle geöffnet wird.

Eine blutige Agenda innerhalb der UN-Agenda 2030 cum Great Reset – und der Vierten Industriellen Revolution, Klaus Schwabs – CEO des WEF – Traum für die Zukunft der Menschheit. Versklavung durch Digitalisierung.

Es sieht so aus, als ob dieser israelisch-palästinensische Kampf der letzte Strohhalm eines Kampfes in Richtung eines neuen ewigen Krieges ist – à la Afghanistan, Ukraine, Sudan, Somalia, Syrien, Irak – und wie sie alle heißen. Ein weiterer, zusammen mit anderen tobenden Kriegen auf der ganzen Welt. Ein blutiger Kampf mehr, der das Gleichgewicht in der Welt stört und mehr Verwirrung, Instabilität, Armut, Elend, Tod – und Angst schafft. Furcht, die Waffe der Wahl.

Und all das trägt effektiv zu den ultimativen Zielen der Kabale bei – eine massive Reduzierung der Weltbevölkerung und ein gigantischer Transfer von Vermögenswerten und Ressourcen von unten und der Mitte nach oben und die Kontrolle über die natürlichen Ressourcen der Welt.

Wer nun glaubt, dass dieser Al-Aqsa-Angriff der Hamas auf Israel eine Überraschung war, völlig unerwartet für Israel, ist entweder ein Narr oder hat noch nicht verstanden, wie die Punkte zusammenhängen und wer die Fäden zieht.

Stellen Sie sich vor, Israel, mit einem nationalen Sicherheitsapparat, der so mächtig oder sogar noch mächtiger ist als die CIA und alle britischen und amerikanischen Sicherheitskräfte zusammen, hat – oh Wunder – von diesem Hamas-Anschlag nichts gewusst? Kaum zu glauben, nicht wahr?

Würden solche Vorkenntnisse – und die derzeitige Eskalation des Konflikts – also auf einen geplanten Krieg hindeuten? Ein weiterer endloser Krieg, der möglicherweise Tausende und Abertausende von Menschenleben auf beiden Seiten im Namen der „Agenda“ opfert?

Was ist sonst noch neu? Nur, dass dieser Konflikt eine eigene Agenda hat, die Schaffung von Groß-Israel – einer riesigen Enklave im nördlichen Nahen Osten für das auserwählte Volk.

*

Übersetzt mit Deepl.com

Peter Koenig ist geopolitischer Analyst und ehemaliger leitender Wirtschaftswissenschaftler bei der Weltbank und der Weltgesundheitsorganisation (WHO), wo er über 30 Jahre lang weltweit tätig war. Er hält Vorlesungen an Universitäten in den USA, Europa und Südamerika. Er schreibt regelmäßig für Online-Zeitschriften und ist Autor von Implosion – Ein Wirtschaftsthriller über Krieg, Umweltzerstörung und Konzerngier sowie Mitautor von Cynthia McKinneys Buch „When China Sneezes: From the Coronavirus Lockdown to the Global Politico-Economic Crisis“ (Clarity Press – November 1, 2020).

Peter ist wissenschaftlicher Mitarbeiter des Centre for Research on Globalization (CRG). Er ist auch ein nicht ansässiger Senior Fellow des Chongyang Instituts der Renmin Universität in Peking.

Das Bild stammt von PressTV

