Demonstranten stehen Polizeibeamten während einer Demonstration zur Unterstützung der Palästinenser auf dem Place de la Republique in Paris am 19. Oktober 2023 gegenüber (AFP)

Israelisch-palästinensischer Krieg: Warum Frankreich gerne seine muslimischen und jüdischen Bürger gegeneinander aufhetzt



Von Marwan Muhammad



22. Oktober 2023

Frankreichs Politiker, die nur an ihre Karriere denken, versuchen, die Geschichte des strukturellen Antisemitismus in der Republik zu übersehen, indem sie Israels Aktionen in Gaza gutheißen

In Frankreich wird die palästinensische Sache von der Bevölkerung massiv unterstützt. Zehntausende von Menschen haben Verständnis für die Kolonialisierung, und trotz der sehr einseitigen Medienberichterstattung über die Massaker und Menschenrechtsverletzungen in Palästina lesen viele die Berichte der UN, von Human Rights Watch und Amnesty International.

Infolgedessen werden Israels Kolonialpolitik und sein rechtsextremes rassistisches Regierungsprogramm eindeutig als Apartheid und ethnische Säuberung verstanden.

Es überrascht nicht, dass diese Unterstützung für die Palästinenser der gegenwärtigen französischen Regierung nicht gefällt, deren Haltung gegenüber Muslimen nun eine ständige Quelle internationalen Spottes und Besorgnis ist. Das Team von Präsident Emmanuel Macron ist derweil so verzweifelt bemüht, sich die Stimmen der Rechtsextremen zu sichern, dass es Marine Le Pen vorgeworfen hat, „zu weich gegenüber dem Islam“ zu sein.

Die politische Rahmung des palästinensischen Freiheitskampfes wird also zum Teil durch innenpolitische Vorurteile gegenüber religiösen und ethnisch-kulturellen Minderheiten beeinflusst, wobei die meisten rassistischen oder ignoranten Medienexperten alle Tropen auf die Palästinenser projizieren, die sie aus ihrem anti-arabischen und anti-muslimischen Spielbuch hervorzaubern können.

Das Problem besteht darin, dass einige dieser Experten inzwischen Minister sind, und um ihre ideologischen und politischen Ziele voranzutreiben, nutzen sie die Institutionen und Gesetze der französischen Republik, um jede Form von Dissens zu kriminalisieren und zu vernichten.

In diesem Sinne sind die Instrumente und gesetzlichen Bestimmungen, die zur Dämonisierung von Klimaaktivisten oder pro-palästinensischen Organisationen eingesetzt werden, genau die gleichen, die unter dem Deckmantel der „Bekämpfung des Separatismus“ speziell gegen Muslime gerichtet sind.

Aus diesem Grund wurde die Aktivistin Mariam Abudaqa, eine langjährige Verfechterin der Rechte palästinensischer Frauen, die zu einer Reihe von Konferenzen legal nach Frankreich gekommen war, diese Woche verhaftet und muss mit ihrer Abschiebung rechnen.

Aus diesem Grund verbietet die französische Regierung alle Demonstrationen zur Unterstützung der Palästinenser, indem sie sie als „pro-Hamas“ und „Gefahr der öffentlichen Unruhe“ bezeichnet.

Aus diesem Grund hat der Innenminister angekündigt, mehrere Organisationen aufzulösen, die er beschuldigt, „explizit oder implizit die Hamas zu unterstützen“.

Fragwürdige Parallele

Diese Maßnahmen könnten die Unterstützung einer auf den Menschenrechten und dem Völkerrecht basierenden pro-palästinensischen Bewegung de facto zu einer klandestinen Operation machen, da die Regierung der Ansicht ist, dass „Antizionismus zweifellos eine Form von Antisemitismus ist“ und dass „der Hass der Juden auf den Hass der Polizei trifft“, was eine zweifelhafte Parallele darstellt.

Damit wird Frankreich noch weiter an den Rand gedrängt und seine Verstöße gegen die Grundfreiheiten aufgestockt.

Doch wie kam es, dass diese „Cafe-du-commerce“-Ignoranz zu einem bestimmenden und strukturellen Merkmal der Außen- und Innenpolitik der französischen Regierung wurde? Wie kam es von Dominique de Villepins historischer Rede vor der UNO im Jahr 2003, in der er sich gegen die Invasion des Irak aussprach, und Jacques Chiracs Aufruf zur Schikane durch die israelische Polizei zu einer uneingeschränkten und bedingungslosen Billigung von Israels Apartheid- und ethnischem Säuberungsprogramm?

Nun, hauptsächlich aus zwei Gründen.

Der erste Grund ist globaler Natur: Pro-israelische Gruppen und Lobbys haben immer wieder versucht, die Kriminalisierung pro-palästinensischer Bewegungen voranzutreiben, angefangen bei der Annahme einer politisch umstrittenen und bewusst weit gefassten Definition von Antisemitismus bis hin zur Verfolgung muslimischer und arabischer Organisationen, die als Stellvertreter für die Sache der Palästinenser eingesetzt werden.

In dieser Hinsicht ist Frankreich nur ein weiterer Schauplatz dieser laufenden Kampagne, ohne Rücksicht auf den Schaden, den sie den Muslimen und Juden in Frankreich zufügen kann.

Der zweite Punkt ist spezifisch für Frankreich: Das Land kollaborierte bereitwillig mit den Nazis. Bevor die Nazis überhaupt darum baten, führte die französische Regierung eine Reihe von Maßnahmen durch, die Juden im Wesentlichen aus dem öffentlichen Dienst entfernten, bevor sie tatsächlich damit begann, jüdisches Eigentum zu beschlagnahmen.

Wie der Historiker Robert Paxton erklärt: „Die französische Vichy-Regierung beteiligte sich bereitwillig an den Deportationen und nahm die meisten Verhaftungen vor… Bei der Verhaftung ausländischer Juden wurden oft Familien von ihren Kindern getrennt, manchmal am helllichten Tag, und das hatte eine sehr starke Wirkung auf die öffentliche Meinung.“

Insgesamt halfen die französischen Behörden bei der Deportation von 75.721 jüdischen Flüchtlingen und französischen Staatsbürgern in die Todeslager.

Eine giftige Konstruktion

Aus dieser Geschichte (die bis zu Napoleon und sogar noch weiter zurückreicht) wird deutlich, dass es in Frankreich eine anhaltende, tief verwurzelte strukturelle Form des Antisemitismus gibt, bei der die Regierung immer eine zentrale Rolle gespielt hat, vom Décret Crémieux (das die Juden aufforderte, ihre Identität als Bedingung für die Assimilation aufzugeben) bis zur Dreyfus-Affäre.

Diese Geschichte hat Auswirkungen auf das kurzfristige Denken der heutigen Politiker: Sie müssen beweisen, dass sie diese Sichtweise der Juden als politisches Problem nicht mehr teilen. Selbst dann, wenn sie es tatsächlich tun.

Das bedeutet in der Regel, dass sie umgekehrt rassistische Ansichten gegen Araber und Muslime in einer politischen Debatte in Frankreich unterstützen, in der der anhaltende Antisemitismus nur teilweise durch eine allgegenwärtige Form der Islamophobie verdeckt wird und in der einige in einem giftigen Konstrukt französische Muslime und Juden gegeneinander aufbringen wollen.

Anstatt die Menschen zusammenzubringen, wird diese tragische Geschichte von Politikern benutzt, um Gemeinschaften gegeneinander aufzuhetzen und ihre eigene Karriere zu fördern.

Die Situation wird noch dadurch vergiftet, dass die jüdische Gemeinschaft in Frankreich Ziel einer Reihe von Morden und Terroranschlägen von Gruppen war, die sich als islamistisch bezeichnen (und die Rassisten absichtlich mit Muslimen in einen Topf werfen).

Auf diese Weise kann Innenminister Gerald Darmanin ernsthafte Anschuldigungen des Antisemitismus von sich weisen, indem er die Darstellung der israelischen Regierung unterstützt.

Darmanin, der erklärte, dass „Zehntausende von Juden in Frankreich Schwierigkeiten verursachten … und Anlass zu Unruhen und Beschwerden gaben“, sieht sich gezwungen, seine Unterstützung für Israel unter Beweis zu stellen.

Er tut dies, auch wenn er damit zur Verwirrung zwischen dem Kolonialstaat und den französischen Bürgern jüdischen Glaubens beiträgt, während er die Unterstützung der Palästinenser und der muslimisch-arabischen Gemeinschaften in Frankreich weiter kriminalisiert.

Anstatt die Menschen zusammenzubringen, wird diese tragische Geschichte von Politikern benutzt, um Gemeinschaften gegeneinander aufzuhetzen und ihre eigene Karriere voranzutreiben, auf Kosten ihrer eigenen Bürger und der weiteren Schwächung der Glaubwürdigkeit Frankreichs auf internationaler Ebene. Übersetzt mit Deepl.com

Unterdessen geht das Massaker an den Palästinensern in Gaza weiter.



