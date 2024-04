The US dangles Yemen bait, but Ansarallah doesn’t bite The US has secretly offered a stunning array of concessions to Ansarallah to halt its naval operations in support of Gaza – to no avail.

Die USA locken mit dem Köder Jemen, aber die Ansarallah beißt nicht an

Khalil Nasrallah

11. APRIL, 2024

Die USA haben der Ansarallah insgeheim eine ganze Reihe von Zugeständnissen angeboten, damit sie ihre Marineoperationen zur Unterstützung des Gazastreifens einstellt – ohne Erfolg.

Wir bevorzugen eine diplomatische Lösung. Wir wissen, dass es keine militärische Lösung gibt.

– US-Sondergesandter für Jemen Timothy Lenderking

In einem Sonderbriefing am 3. April – fast sechs Monate nachdem der Jemen seine weitreichenden Marineoperationen gestartet hat, um Israels Fähigkeit, einen Krieg gegen den Gazastreifen zu führen, zu schwächen – betonte der US-Sondergesandte für den Jemen, Timothy Lenderking, wie wichtig es sei, diplomatische Lösungen im Jemen anstelle der militärischen zu suchen, für die seine Regierung seit Monaten lautstark eintritt.

Lenderkings Haltung stand in scharfem Kontrast zu Washingtons Ankündigung einer multinationalen Koalition gegen die Ansarallah-geführten Kräfte im Jemen im Dezember, die darauf abzielte, die internationale Schifffahrt im Roten Meer zu schützen und den mit Israel verbundenen Handel vor der weitreichenden Seeblockade des Jemen zu bewahren.

Da die Spannungen jedoch zunehmen und regionale Verbündete aus Angst vor direkten jemenitischen Vergeltungsschlägen zögern, sich der US-amerikanisch-britischen Koalition anzuschließen, haben die USA und ihre Verbündeten im Stillen versucht, Sanaa durch Angebote omanischer und anderer internationaler Vermittler, die Beziehungen zur jemenitischen De-facto-Regierung in Sanaa unterhalten, zu Verhandlungen zu bewegen.

Lenderkings Position könnte in der Tat eine erstaunliche Reihe privater Versprechen der USA widerspiegeln, die über Vermittler hinter verschlossenen Türen an die Ansarallah gemacht wurden – Versprechen, die im Wesentlichen alle Punkte auf der Wunschliste der Widerstandsbewegung abdecken.

Stellt eure Unterstützung für den Gazastreifen ein, und wir werden euch alles geben“.

Informierte jemenitische Quellen verrieten The Cradle, dass die USA Sanaa im Gegenzug für seine Neutralität im laufenden Gaza-Krieg „eine Anerkennung seiner Legitimität“ angeboten haben.

Dies würde bedeuten, dass die Rolle des von Saudi-Arabien unterstützten Präsidentenrats unter der Führung von Rashid al-Alimi stark eingeschränkt und die Unterzeichnung eines Fahrplans mit Riad und Abu Dhabi zur Beendigung der Aggression gegen Jemen beschleunigt würde.

Den Quellen zufolge haben die Amerikaner ferner zugesagt, die von der saudischen Nationalbank einbehaltenen Gehälter des jemenitischen öffentlichen Sektors unverzüglich freizugeben, die Belagerung des Landes vollständig aufzuheben, den Flughafen von Sanaa wieder zu öffnen, die Beschränkungen für den Hafen von Hodeidah zu lockern und ein umfassendes Abkommen über den Austausch von Gefangenen mit allen beteiligten Parteien zu ermöglichen.

Was den Wiederaufbau anbelangt, so heißt es in den Quellen:

[Washington] hat zugesagt, die Schäden zu beheben, ausländische Truppen von allen besetzten jemenitischen Gebieten und Inseln abzuziehen und die Ansarallah von der „Terrorismusliste“ des Außenministeriums zu streichen – sobald sie ihre Angriffe zur Unterstützung des Gazastreifens einstellen.

Trotz dieser verlockenden Angebote, die seit über zwei Jahren Gegenstand von Verhandlungen zwischen Sanaa und Riad sind, blieben die Jemeniten standhaft. Der Führer der Ansarallah, Abdel Malik al-Houthi, hat in seinen Reden immer wieder betont, dass er seine Operationen fortsetzen wird, solange die israelische Aggression gegen den Gazastreifen anhält.

Ansarallahs „militärische Verhandlung

Von Beginn an, als Israel nach der Operation „Al-Aqsa-Flut“ am 7. Oktober den Kriegszustand erklärte, stellte sich Sanaa hinter den palästinensischen Widerstand und startete umfassende Drohnen- und Raketenangriffe auf die von Israel besetzte südliche Hafenstadt Umm al-Rashrash, auch bekannt als Eilat.

Als Reaktion auf die jemenitischen Salven und die Abfangversuche durch US-Kriegsschiffe leitete Washington eine Drohkampagne gegen Sanaa ein, das seinerseits als Vorbedingung für die Einstellung seiner Militäroperationen die sofortige Einstellung der Aggression gegen Gaza forderte. Ihre genauen Worte an die Amerikaner lauteten: „Wir gehören nicht zum Kreis derer, denen Sie etwas vorschreiben“.

Die Lage spitzte sich zu, als die Ansarallah begann, bisher nicht genutzte Seestrategien einzusetzen – die in neun Jahren Kampf nicht einmal gegen die jemenitischen Aggressoren Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate angewandt worden waren – und die al-Houthi schworen, israelische Schiffe im Roten Meer zu behindern.

Diese Strategie wurde Tage später, am 19. November, in die Tat umgesetzt, als jemenitische Marinekommandos ein mit Israel verbundenes Schiff, die Galaxy Leader, und seine Besatzung stürmten und das Schiff an die jemenitische Küste umleiteten.

Diese gewagte Marineaktion veranlasste die USA, eine Doppelstrategie zu verfolgen: die erste bestand in der Einschüchterung und der Vorbereitung einer Marinekoalition zur Unterstützung Israels, die zweite in der Ermutigung zu diplomatischem Engagement durch arabische und internationale Vermittler, um die wirkungsvollen Marineoperationen Sanaas zu stoppen.

Die Führung in Sanaa wies diese Angebote nicht nur zurück, sondern weitete die Seeblockade auch auf nicht-israelische Schiffe auf dem Weg zu israelischen Häfen aus und dehnte ihr Operationsgebiet bis zum Indischen Ozean aus, um Israels „alternative Langstreckenlieferungen“ zu unterbinden.

Die entschlossene Weigerung Jemens, sich verführen oder einschüchtern zu lassen, veranlasste die USA und das Vereinigte Königreich vor drei Monaten zu aggressiven Militäroperationen gegen den kriegsgebeutelten Staat am Persischen Golf, um die jemenitische Bedrohung zu neutralisieren und unter dem Deckmantel des Schutzes der Freiheit der Schifffahrt Angriffe auf See zur Unterstützung des Gazastreifens zu unterbinden.

Als Gegenmaßnahme eskalierte Sanaa seine militärische Reaktion, indem es seine Operationen nicht nur auf US-amerikanische und britische Schiffe ausweitete, sondern auch moderne Waffen in sein Arsenal aufnahm.

Dazu gehörten die Versenkung des britischen Frachters Rubymar, Angriffe auf andere Schiffe und die Ausweitung des Einsatzgebietes auf das Arabische Meer und den Indischen Ozean – ein strategischer Schachzug, um den Druck auf diejenigen zu erhöhen, die den brutalen Krieg gegen Gaza führen.

Jemens militärisches Schachmatt

Angesichts der aktuellen Situation, in der die USA die Aussichtslosigkeit ihrer militärischen Strategie erkannt haben und sich um eine diplomatische Lösung bemühen, hat Sanaa seine Bedeutung für alle geopolitischen Berechnungen in Westasien deutlich unter Beweis gestellt.

Zu den verblüffenden Erfolgen der letzten sechs Monate gehört die Fähigkeit Sanaas, die israelische Wirtschaft zu stören, indem es die Handelswege für Israels wichtige Importe abschneidet oder verlängert. Dies zeigt sich vor allem in Eilat, wo die Unterbrechung des Betriebs von Israels südlichstem Hafen zu einem erheblichen Stellenabbau bei der Betreibergesellschaft des Hafens führte und den Schiffsverkehr vollständig lahmlegte.

Die Ansarallah hat auch Vergeltungsmaßnahmen der berühmtesten Seestreitkräfte des Westens vereitelt, ihre marode „Koalition“ zum Gespött gemacht und die hegemonialen Ambitionen der USA am Persischen Golf sowohl gegenwärtig als auch auf lange Sicht vor komplexe Herausforderungen gestellt.

Darüber hinaus hat der Jemen eine bemerkenswerte politische und militärische Manövrierfähigkeit an den Tag gelegt und gezeigt, dass ein einzelner entschlossener arabischer Staat dem palästinensischen Widerstand ein wirksames Verhandlungsinstrument an die Hand geben kann.

Vor allem aber hat Sanaa durch seine Militäroperationen auf den Wasserstraßen der Region seine Position innerhalb der Achse des Widerstands gefestigt und sich zu einer der wirksamsten Kräfte in der Strategie der Achse „Einheit der Fronten“ entwickelt. Gleichzeitig wurden britische und amerikanische Seestreitkräfte in verwundbare – und uneinnehmbare – Positionen gelockt und Israels Schiffsverbindungen mit der Welt erfolgreich behindert.

Eine aufstrebende Regionalmacht

Nach der jüngsten Zählung von al-Houthi haben die zahlreichen Militäroperationen des Jemen über 520 Raketen und Drohnen auf Seeanlagen und Gebiete im Süden Israels abgefeuert. Bislang wurden neunzig Schiffe angegriffen, wobei allein zwischen dem 4. und 5. März 34 Operationen mit 125 ballistischen Raketen, Flügelraketen und Drohnen durchgeführt wurden.

Im Gegensatz dazu haben die USA und das Vereinigte Königreich seit Beginn ihrer schlecht durchdachten Marinekoalition fast 500 Angriffe durchgeführt, bei denen fast vierzig Jemeniten ums Leben gekommen sind.

Sechs Monate nach Beginn des Krieges demonstriert der Jemen weiterhin seine strategischen Fähigkeiten an Land, in den regionalen Wasserstraßen und sogar in den Weltmeeren. Jemenitische Offizielle deuten an, dass noch weitere militärische „Überraschungen“ bevorstehen, die sie in Abhängigkeit von den israelischen Aktionen im Gazastreifen und in der Region sowie von den Aktionen der USA, die Sanaa als die destruktivste und destabilisierendste Kraft für die Sicherheit und Stabilität Westasiens ansieht, einsetzen könnten.

