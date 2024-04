The threat of war with Israel hangs over Iran as retaliatory strike looms Speculation is rife over what Iran’s response to the Israeli attack on its consulate will look like. Already, the rial is suffering and talk of nuclear strikes growing

Der Iran droht mit einem Vergeltungsschlag und einem Krieg mit Israel

Von MEE-Korrespondent in Teheran

12. April 2024

Die Spekulationen darüber, wie der Iran auf den israelischen Angriff auf sein Konsulat reagieren wird, nehmen kein Ende. Schon jetzt leidet der Rial und die Gerüchte über einen Atomschlag nehmen zu.

Ein Demonstrant in Militäruniform schwenkt eine iranische und eine palästinensische Flagge während einer Kundgebung nach dem Angriff auf das Konsulat in Damaskus am 5. April (Reuters/Morteza Nikoubazl/NurPhoto)

Seit 11 Tagen hängt eine Wolke über dem Iran.

Nach dem israelischen Bombenangriff auf das iranische Konsulat in Damaskus, bei dem ein ranghoher General und sechs weitere Offiziere ums Leben kamen, befürchten die Iraner, dass der Gaza-Krieg auch ihre Küsten erreichen könnte.

In einer Rede anlässlich des Eid al-Fitr betonte der Oberste Führer Ayatollah Ali Khamenei, dass Botschaften und Konsulate als souveränes Territorium betrachtet werden. Ein Angriff auf sie sei gleichbedeutend mit einem Angriff auf den Iran selbst, erklärte er.

„Das zionistische Regime hat einen schweren Fehler begangen und muss bestraft werden – und wird bestraft werden“, sagte er.

Obwohl einige iranische Beamte diese Äußerungen wiederholten, gab es keine weitere Bestätigung, dass Vergeltungsmaßnahmen geplant sind oder wie diese aussehen würden.

Das iranische Staatsfernsehen, das von Personen kontrolliert wird, die von Khamenei ernannt wurden, sendet unterdessen weiterhin normale Programme.

Nachrichten über die Spannungen zwischen Israel und dem Iran im Zusammenhang mit dem Gaza-Krieg sind kaum noch auf den Bildschirmen der Menschen zu sehen. Stattdessen werden vorrangig Wetterberichte und Eid-Feiern ausgestrahlt.

In den iranischen Online-Medien könnte es nicht anders sein. Dort geht es fast ausschließlich um den Gaza-Krieg und seine Folgen, wobei man sich weitgehend auf westliche Medienberichte stützt, die darüber spekulieren, was Teheran tun könnte.

Westliche Länder haben ihre Bürger in der Region aufgefordert, sich in höchster Alarmbereitschaft zu befinden. Israel hat angedeutet, dass es zurückschlagen wird, falls der Iran angreift.

Und es bleibt unklar, ob eine Antwort direkt vom Iran kommen wird oder von einem seiner regionalen Verbündeten, wie der jemenitischen Houthi-Bewegung, der libanesischen Hisbollah oder irakischen Paramilitärs, die alle in den vergangenen sechs Kriegsmonaten Israel angegriffen haben.

Einigen Berichten zufolge könnte es in den nächsten zwei Tagen eine Antwort geben. Andere sagen, es sei noch nichts entschieden.

Angesichts dieser Flut von Spekulationen ist die iranische Öffentlichkeit beunruhigt und befürchtet einen totalen Krieg mit Israel und vielleicht sogar mit den Vereinigten Staaten.

Ich mache mir ernsthaft Sorgen wegen des Krieges. Ich habe Angst, dass es zu einer Hungersnot kommt und die Preise so stark ansteigen, dass ich mir kein Brot mehr leisten kann.

– Nahid, Buchhalterin

Masoud Golchin, ein Börsenhändler, erzählte Middle East Eye, dass er nur zu gut weiß, welche Verwüstungen ein Krieg anrichten kann. Wie alle Iraner, mit denen MEE gesprochen hat, wurde sein Name aus Sicherheitsgründen geändert.

„Als 39-jähriger Iraner haben wir als Kinder die Erfahrung eines achtjährigen Krieges gemacht, der uns vom Irak aufgezwungen wurde. Nach dem Krieg wurde uns klar, dass viele der Rückschläge des Landes auf den Krieg zurückzuführen waren, deshalb bin ich sehr gestresst“, sagte er.

„Die Disziplin des Landes wird gestört, die Repressionen werden zunehmen, was bedeutet, dass jede Aktion und jeder Widerstand gegen die Politik der Islamischen Republik als von Israel verursacht abgestempelt wird.“

Nahid, ein 45-jähriger Buchhalter, befürchtet, dass sich die ohnehin schon schwierige wirtschaftliche Lage des Irans weiter verschlechtern wird. Die strengen US-Sanktionen haben die wirtschaftlichen Probleme noch verschärft. Offiziell liegt die Inflation bei 40 Prozent, doch bei vielen lebenswichtigen Gütern ist sie noch höher.

Seit dem israelischen Angriff auf Damaskus am 1. April ist der iranische Rial auf dem Schwarzmarkt von 610.000 auf 660.000 Dollar gestiegen.

„Als Mutter von zwei Kindern mache ich mir große Sorgen wegen des Krieges. Ich habe Angst, dass es zu einer Hungersnot kommt und die Preise so stark ansteigen, dass ich mir kein Brot mehr leisten kann“, sagte Nahid.

„In Kriegszeiten, wenn es an Einigkeit mangelt, nutzen opportunistische Verbrecher das Chaos aus, um zu plündern.“

Elend an allen Fronten

Einige Kritiker des herrschenden Establishments sind jedoch der Meinung, dass in der Krise auch Chancen liegen könnten.

Mehran Razavian, ein 35-jähriger Taxifahrer, ist einer von ihnen.

„Um ehrlich zu sein, wenn er dazu führt, dass die Islamische Republik gezwungen wird, einige positive Veränderungen vorzunehmen, würde ich den Krieg begrüßen“, sagte er gegenüber MEE.

„Die Situation ist katastrophal. Die Islamische Republik ist für unser Land ungeeignet, und ich würde es gerne sehen, wenn sie geschwächt würde, damit sie unser Volk nicht länger unterdrückt. Ich bin jedoch überhaupt nicht für Israel, da ich gesehen habe, was es den Kindern in Gaza angetan hat, und ich möchte keinen umfassenden Krieg, da er uns in eine Situation wie im Sudan stürzen würde“.

Die meisten Gegner des Establishments sind jedoch der Meinung, dass ein Konflikt für das Land katastrophal wäre.

„Ich würde mich nicht über einen Krieg freuen, denn er würde an allen Fronten Unglück bringen, vor allem in wirtschaftlicher Hinsicht und in Bezug auf die Sicherheit“, sagte ein politischer Journalist einer reformorientierten Tageszeitung.

„Auch wenn die Unzufriedenheit mit der Islamischen Republik groß ist und einige einen Krieg als Lösung sehen, kann Demokratie nicht durch Krieg etabliert werden.

Auch wenn viele Iraner die Regierung hassen, glauben sie, dass es richtig ist, Israel die Stirn zu bieten.

Die öffentliche Meinung im Iran ist in den besten Zeiten anti-israelisch, und die Iraner sind entsetzt über die Zerstörung des Gazastreifens und die Tötung von mehr als 33.000 Palästinensern.

Hossein Dehbashi, ein renommierter Dokumentarfilmer, der der Islamischen Republik kritisch gegenübersteht, warnte auf X, dass „wenn man nicht auf jeden Schlag zurückschlägt, der Gegner nur ermutigt wird, noch härter zuzuschlagen“.

„Raubtiere folgen denen, die fliehen. Manchmal verlangt der Frieden, dass man standhaft bleibt und kämpft“, schrieb er.

Wie immer, wenn es um Fragen zu Iran, Israel und Konflikten geht, ist die nukleare Bedrohung Teil des Gesprächs geworden.

Es wird vermutet, dass Israel im Besitz von Atomwaffen ist, und das iranische Programm zur Entwicklung von Atomwaffen wurde vom Westen genau unter die Lupe genommen und unter Druck gesetzt – obwohl das Land darauf besteht, dass seine Aktivitäten auf Energie und nicht auf Waffen ausgerichtet sind.

Es wird geschätzt, dass der Iran über genügend angereichertes Uran verfügt, um innerhalb weniger Wochen Atomwaffen herzustellen. Chamenei hat zuvor eine Fatwa gegen die Entwicklung solcher Waffen ausgesprochen.

„Das Verbot der Herstellung von Atombomben könnte sich ändern“, meinte der konservative Kleriker Mahdi Ghonche auf X.

Übersetzt mit deepl.com

