Außenminister Antony Blinken schaut US-Präsident Joe Biden am 21. November 2023 in Washington, DC, zu [Drew Angerer/Getty Images]

Die USA machen sich mitschuldig an Israels Völkermord, aber Biden und Blinken „sympathisieren“ mit den getöteten Kindern

von Dr. Mohammad Makram Balawi

22. November 2023

Während der israelischen Bombardierung der Palästinenser im Gazastreifen haben die USA eine entschiedene Pro-Israel-Haltung eingenommen und umfangreiche militärische und diplomatische Unterstützung geleistet. Washington hat den Verkauf von hochmodernen F-35-Kampfjets an Israel genehmigt, die als die modernsten der Welt gelten und bei den Luftangriffen auf den Gazastreifen eingesetzt wurden.

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts wurden 13.300 Palästinenser getötet, darunter 5.600 Kinder und 3.550 Frauen. Mehr als 275.000 Häuser wurden beschädigt oder zerstört, und Israel hat Krankenhäuser, religiöse Stätten und andere zivile Infrastrukturen angegriffen. Der Nation zufolge ist Israel „immer noch in hohem Maße auf von den USA gelieferte Waffen und Technologie angewiesen, darunter Hunderte von gepanzerten Mannschaftstransportern des Typs M-113A, etwa 350 Artilleriegeschütze, eine große Anzahl von Transportflugzeugen und Hubschraubern sowie das gesamte Inventar der israelischen Luftwaffe an Kampfflugzeugen, darunter F-15 und F-16 der älteren Generation und zwei Staffeln der aktuellen Generation F-35“.

Nachrichtendienste sind ein entscheidender Aspekt der modernen Kriegsführung, und die USA versorgen Israel mit Echtzeitdaten aus ihrem riesigen Netz von Drohnen und Satelliten. Diese Informationen waren von unschätzbarem Wert für die Identifizierung von Zielen und die Koordinierung von Angriffen, was Fragen über das Ausmaß der US-Beteiligung an dem gesamten Prozess aufwirft.

John Kirby, ein Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates der USA, sagte, dass Informationen aus US-amerikanischen Quellen Israels Behauptung stützen, dass die Hamas Tunnel unter Al-Shifa und anderen Krankenhäusern hat. Damit machen sich die USA mitschuldig an Israels Verstoß gegen das humanitäre Völkerrecht und an Tod und Leid der Patienten, Ärzte und Binnenflüchtlinge, die in Al-Shifa Zuflucht gefunden haben.

Neben der Bereitstellung von Hardware und nachrichtendienstlichen Informationen haben die USA Israel Berichten zufolge auch taktische Ratschläge für die Durchführung seiner Offensive im Gazastreifen gegeben. Dazu gehören Empfehlungen zu Einsatzstrategien, Zielwahl und Waffeneinsatz.

„Zu den Beratern gehört auch Generalleutnant James Glynn, ein Drei-Sterne-General der Marineinfanterie, der an Operationen während des Kampfes der USA gegen den Islamischen Staat im Irak beteiligt war“, berichtet die Times of Israel. „Die hochrangigen US-Militäroffiziere beraten Israel bei der scheinbar unmittelbar bevorstehenden Bodeninvasion, was das Ausmaß der US-Beteiligung an den militärischen Vorbereitungen der IDF offenbart“. Dies alles deutet auf eine tiefere Beteiligung hin, als die US-Regierung offiziell zugegeben hat.

Um Israel bei seinen Operationen im Gazastreifen den Rücken zu stärken, haben die USA zwei Flugzeugträger und ein Atom-U-Boot mit Tomahawk-Raketen ins östliche Mittelmeer entsandt. Diese einschüchternde Zurschaustellung militärischer Macht sendet eine klare Botschaft an alle potenziellen Gegner und schirmt Israel effektiv ab.

Die USA sind seit langem Israels wichtigster finanzieller Wohltäter und stellen jedes Jahr Milliarden von Dollar an Hilfe bereit. Diese Gelder, die zu einem großen Teil aus Militärhilfe bestehen, haben es Israel ermöglicht, sein mächtiges Arsenal aufrechtzuerhalten und seine militärischen Kampagnen zu unterstützen. Die Biden-Administration soll weitere 14,5 Milliarden Dollar zur Finanzierung von Israels Krieg gegen Gaza zugesagt haben.

Darüber hinaus hat Washington die Darstellung des Konflikts mitgestaltet, indem es sich oft auf die Seite Israels gestellt und die Besatzung und den Kontext der ganzen Angelegenheit heruntergespielt hat. Dies hat sich für Präsident Joe Biden und seine Regierung wie auch für die Mainstream-Medien als nachteilig erwiesen, als die israelische Propaganda als Lüge entlarvt wurde, einschließlich der Behauptung, Hamas-Kämpfer hätten am 7. Oktober Babys enthauptet und Frauen vergewaltigt. Dieses Narrativ wurde durch Berichte in den israelischen Medien, wonach Israels eigene Hubschrauber und Panzer auf die angeblich von der Widerstandsbewegung getöteten Israelis geschossen haben, noch weiter entkräftet. Die selektive Berichterstattung über die Situation hat dazu beigetragen, die internationale Kritik abzulenken und die öffentliche Unterstützung für Israels Vorgehen aufrechtzuerhalten. Trotz zunehmender Beweise für Menschenrechtsverletzungen und Kriegsverbrechen, die von Israel begangen wurden, haben die USA den Apartheidstaat standhaft verteidigt. Diese Weigerung, Israel zur Rechenschaft zu ziehen, hat das Land ermutigt und den Kreislauf der Gewalt aufrechterhalten.

Israel begeht Völkermord in Palästina, während Washington die Welt mit einer schlüpfrigen Rhetorik über die Zweistaatenlösung überschwemmt

In der UNO haben die USA ihr Veto im Sicherheitsrat genutzt, um Israel zu schützen und Resolutionen zu blockieren, die auf ein Ende der Gewalt in Gaza abzielen. Das Ergebnis ist, dass es keine sinnvollen internationalen Maßnahmen zur Beendigung des Blutvergießens gab und Israel weiterhin ungestraft handeln konnte. Biden zufolge würde ein Waffenstillstand der Hamas nur helfen. Israel begeht einen Völkermord in Palästina, während Washington die Welt mit schlüpfriger Rhetorik über die (todgeweihte) Zweistaatenlösung überschwemmt.

In der Zwischenzeit hat die israelische Führung deutlich gemacht, dass sie das palästinensische Volk ethnisch säubern will, indem sie es in die Wüste Sinai in Ägypten drängt. Ihre schändliche Rhetorik wird dadurch unterstützt, dass Washington Druck auf Kairo ausübt, um den Fluss der humanitären Hilfe durch den Rafah-Übergang zu blockieren. Dies hat das Leiden der Zivilbevölkerung in Gaza noch verschlimmert.

All dies wurde von dem Land getan, das für sich in Anspruch nimmt, ein Leuchtfeuer der Menschenrechte und der Demokratie für den Rest der Welt zu sein. Es ist die Art von Demokratie, die schweigt, während Israel das Gebäude des Palästinensischen Legislativrats in Gaza zerstört und den amtierenden Sprecher, Dr. Ahmed Bahr, und seine Familie tötet.

Nichts davon sollte uns jedoch überraschen. Etwas anderes von den USA zu erwarten, würde die jahrzehntelange Erfahrung der Region mit einer parteiischen, israelfreundlichen US-Außenpolitik Lügen strafen. Wenn ich Biden und seinen Außenminister Antony Blinken sagen höre, dass sie mit den palästinensischen Kindern sympathisieren, schaudert es mich vor Abscheu. Wie kann ein Mensch nur so tief sinken und so heuchlerisch sein? Biden und Blinken können ihr Mitgefühl behalten. Sie bedeutet überhaupt nichts.

STELLUNGNAHME: Israelisch-palästinensischer Krieg, Israels Behauptung der „Selbstverteidigung“ hat keinerlei rechtliche Legitimität

