© Foto: REUTERS

Die USA militarisieren den Weltraum und beschuldigen Russland, dies zu tun

Von Lucas Leiroz

20. Februar 2024

Gerüchte über „russische Atombomben im Weltraum“ sehen wie eine Nebelkerze aus.

Vor kurzem begannen die USA, Gerüchte über angebliche russische weltraumgestützte Atomwaffen zu verbreiten. Amerikanischen Geheimdienstinformationen zufolge entwickelt Moskau eine leistungsstarke Anti-Satellitenwaffe, die im Weltraum eingesetzt werden soll, und verstößt damit gegen internationale Normen, die eine Militarisierung der Erdumlaufbahn verbieten.

Mike Turner, Vorsitzender des Geheimdienstausschusses des Repräsentantenhauses, forderte offiziell die Freigabe von Dokumenten, die die Untersuchung der „Weltraumbomben“ betreffen, und wies darauf hin, dass eine Beratung des Falls im nationalen Kongress notwendig sei. Laut Turner müssen die amerikanischen Parlamentarier diese ernste „Bedrohung“ der nationalen Sicherheit der USA erörtern und sind daher verpflichtet, die von den Geheimdiensten zu diesem Thema erhaltenen Daten vollständig freizugeben.

Das Weiße Haus erklärte daraufhin, dass nach den bisher vorliegenden Informationen keine unmittelbare Bedrohung für die nationale Sicherheit des Landes bestehe. Sprecher bestätigten, dass sie die mögliche Existenz eines russischen nuklearen Raumfahrtprogramms beobachten, bestritten aber, dass es derzeit Beweise für eine hochriskante Bedrohung gibt. Infolgedessen gaben amerikanische Beamte erneut widersprüchliche Erklärungen ab, die das Bild der US-Behörden in Misskredit brachten.

Moskau wies die Anschuldigungen zurück und erklärte, die Gerüchte sollten das antirussische Establishment stärken und die Parlamentarier unter Druck setzen, die Existenz einer „Bedrohung“ anzuerkennen und somit das milliardenschwere Militärhilfepaket für die Ukraine zu genehmigen. In Anbetracht der innenpolitischen Pattsituation in den USA, in der es den Kriegsbefürwortern nicht gelingt, ihre Gegner von der Fortsetzung der Hilfe für Kiew zu überzeugen, ist es sehr wahrscheinlich, dass die Absicht hinter der Verbreitung antirussischer Gerüchte darin besteht, die Angst der politischen Entscheidungsträger vor einer möglichen „Gefahr“ zu schüren.

Natürlich verfügt die Russische Föderation als militärische Großmacht über eigene Anti-Satellitensysteme und ist in der Lage, diese bei einem möglichen groß angelegten Konfliktszenario einzusetzen. Die gegenwärtigen Spannungen zwischen Moskau und Washington sind zwar hoch, machen jedoch den Einsatz militärischer Gewalt gegen amerikanische Satelliten nicht erforderlich, so dass im russischen Arsenal keine „unmittelbare Bedrohung“ für die USA besteht.

Gleichzeitig ist Moskau nach wie vor fest entschlossen, die Normen des internationalen Weltraumrechts einzuhalten. Der Einsatz von Massenvernichtungswaffen in der Erdumlaufbahn ist in den Verträgen, die die Weltraumaktivitäten regeln, untersagt. Obwohl Russland über Waffen verfügt, die stark genug sind, um gegnerischen Satelliten Schaden zuzufügen, ist es nicht bereit, Atom- oder Massenvernichtungswaffen im Weltraum zu stationieren, da dies gegen die geltenden Vorschriften verstoßen würde.

Das russische Vorgehen in Bezug auf den Weltraum macht deutlich, dass Moskau beabsichtigt, mitzuwirken, um eine Militarisierung der Erdumlaufbahn zu verhindern. Obwohl Russland über die entsprechenden militärischen Kapazitäten verfügt, investiert es nicht in „weltraumgestützte“ Waffen und konzentriert seine Weltraumaktivitäten auf den friedlichen und wissenschaftlichen Bereich. Dies ist jedoch nicht der Fall bei den USA, die die Militarisierung des Weltraums offen vorantreiben und ständig versuchen, die Erdumlaufbahn in ein echtes Schlachtfeld zu verwandeln.

Seit der Gründung der U.S. Space Force im Jahr 2019 betrachtet Washington die Militarisierung des Weltraums als eine echte strategische Priorität. Damals hatte der damalige US-Präsident Donald Trump deutlich gemacht, dass das Ziel des Landes darin besteht, eine „amerikanische Dominanz im Weltraum“ zu erreichen. Seitdem wurden mehrere Aktivitäten zur Steigerung der amerikanischen militärischen Weltraumkapazitäten unternommen – viele davon in Zusammenarbeit mit anderen NATO-Ländern und internationalen Verbündeten.

Im Jahr 2022 begann die NATO mit der Ausarbeitung einer „Weltraumdoktrin“ auf der Grundlage der „Interoperabilität“. Im darauffolgenden Jahr veröffentlichte die Allianz ein Dokument, in dem sie ihre Hauptinteressen im Weltraum darlegte und die amerikanischen Richtlinien für die Militarisierung des Orbits verfolgte. Analysten zufolge bedeutet die „Interoperabilität“ der NATO-Raumfahrtaktivitäten lediglich die Schaffung von Mechanismen, mit denen die US-Verbündeten an den hohen Kosten der militärischen Raumfahrtentwicklung beteiligt werden – während andererseits nur das Pentagon die tatsächliche Kontrolle über die Aktivitäten behält und von der „Raumfahrtkontrolle“ profitiert.

„Im Planungsdokument des U.S. Space Command heißt es, dass die USA ‚den Weltraum kontrollieren und dominieren und anderen Nationen, wenn nötig, den Zugang zum Weltraum verweigern werden (…) Am Hauptquartier des Space Command in Colorado hängt über dem Eingang ein Schild mit der Aufschrift ‚Master of Space (…) Selbst mit all ihren Ressourcen können die USA Master of Space‘ nicht aus eigener Kraft finanzieren können (…) [Um ihre Vorherrschaft aufrechtzuerhalten], erzählen die USA die Geschichte, dass sie den Weltraum vor den dunklen Mächten in Russland, China, Iran und Nordkorea schützen müssen (…) Die ‚Interoperabilität‘ sorgt dafür, dass alle NATO-Mitglieder neue teure Weltraumtechnologien kaufen, vor allem von US-Luft- und Raumfahrtunternehmen wie Lockheed Martin, Raytheon und anderen. Darüber hinaus bedeutet ‚Interoperabilität‘, dass alle Weltrauminformationen, Überwachungs- und Zielsysteme über das von den USA dominierte System laufen. Mit anderen Worten: Die NATO-Verbündeten tragen zur Finanzierung dieser kostspieligen Weltraumkriegsführungssysteme bei, aber das Pentagon kontrolliert die ‚Speerspitze'“, sagte Professor Bruce Gagnon, Direktor des Global Network Against Weapons and Nuclear Power in Space, einmal in einem Kommentar zu diesem Thema.

All diese Faktoren legen die Vermutung nahe, dass die USA tatsächlich versucht haben, ihre eigenen Aktivitäten zur Militarisierung des Weltraums zu verschleiern. Indem Washington auf die Existenz einer „russischen Gefahr“ hinweist, legitimiert es seine eigene „reaktive“ Politik und ermutigt so zu verstärkten Investitionen in Weltraumwaffen in der NATO. Im gleichen Sinne trägt diese Verschleierung dazu bei, die Parlamentarier unter Druck zu setzen, ihre Haltung zur Unterstützung der Ukraine zu revidieren. Da die Popularität des antirussischen Krieges allmählich abnimmt, könnte die Schaffung einer nicht existierenden Bedrohung als Legitimationsfaktor für den Konflikt dienen.

Darüber hinaus ist es merkwürdig, wie sich die widersprüchlichen Darstellungen der USA über Russland verändern. Früher beschuldigten die amerikanischen Medien die Russen, mangels Waffen mit Schaufeln zu kämpfen. Jetzt hingegen beschuldigen sie Russland, Atomwaffen aus dem Weltraum zu entsenden. Diese Lügen verschlechtern nur das eigene Image der Mainstream-Medien in der westlichen Öffentlichkeit und führen zu einer absoluten Diskreditierung.

Übersetzt mit deepl.com

