Die USA stehlen syrisches Öl, und die Kurden verkaufen es in Erbil mit einem Rabatt an Israel

Von Steven Sahiounie

22. Januar 2024

Das Hauptölfeld von Al Omar und Conoco in Syrien fördert Öl, das von der US-Armee in Tankern verschifft und in der Kar Oil Refinery in Erbil raffiniert wird.

Die iranische Revolutionsgarde (IRG) hat sich zu einem Raketenangriff auf ein israelisches „Spionagehauptquartier“ bekannt. Der kurdische Geschäftsmann Peshraw Dizayee und vier seiner Familienmitglieder wurden bei dem Angriff auf ihr Haus am 16. Januar in der Nähe des US-Konsulats in Erbil in der irakischen Region Kurdistan (IKR) getötet.

Dizayee war Eigentümer der Falcon Group, die in den Bereichen Öl und Gas, Landwirtschaft und Sicherheit tätig ist. Die IRG behauptete, ihre Raketen hätten ein „Mossad-Hauptquartier“ getroffen.

„Es wurden keine US-Einrichtungen getroffen. Wir können derzeit keine Schäden an der Infrastruktur oder Verletzungen feststellen“, sagte ein US-Beamter als Reaktion auf den jüngsten Angriff.

Der Premierminister der IKR, Masrour Barzani, verurteilte die Angriffe der IRG auf Erbil.

Das Ölgeschäft in Erbil

Das Ölgeschäft in der IKR floriert, und die Falcon-Gruppe war ein Teil davon. Kurdisches Öl wurde im Rahmen eines geheimen Handels, der von Vorauszahlungsverträgen abhing, nach Israel, Italien, Frankreich und Griechenland exportiert.

Israel bezieht einen Großteil seines Öls aus Erbil und ist auf das stark verbilligte Rohöl angewiesen, was es zu einem wichtigen Kunden macht. Das Öl ist für Israel günstig, weil es umsonst ist, denn die Quelle ist das gestohlene syrische Öl. In den ersten drei Monaten des Jahres 2023 stammten 40 % der israelischen Öllieferungen aus der IKR, was einer Verdoppelung der Menge im Jahr 2022 entspricht.

Israel erhielt seine erste größere Rohöllieferung aus der IKR im Jahr 2014, also zur gleichen Zeit, als die US-Besatzungstruppen in Syrien eintrafen. Berichten zufolge importierte Israel bis Mitte 2015 bis zu drei Viertel seines Rohölbedarfs aus der IKR.

Israelische Raffinerien und Ölgesellschaften importierten zwischen Mai und August 2023 kurdisches Öl im Wert von fast 1 Milliarde US-Dollar, wie aus Schiffsdaten, Handelsquellen und der Satellitenüberwachung von Tankern hervorgeht, was etwa 77 % des durchschnittlichen israelischen Bedarfs entspricht, der sich auf etwa 240 000 Barrel pro Tag beläuft. Mehr als ein Drittel aller nordirakischen Exporte, die über den türkischen Mittelmeerhafen Ceyhan verschifft werden, gingen in diesem Zeitraum nach Israel.

Anonymen Quellen zufolge war es ein Mossad-Agent, der zuerst nach Erbil reiste, um das Geschäft über den Kauf von Öl von IKR auszuhandeln, das von US-Beamten unterstützt wurde.

Das U.S. Konsulat in Erbil

Das neue Gebäude des US-Generalkonsulats in Erbil, in der Nähe des vom Iran verübten Anschlags, ist der größte Konsulatskomplex, der von den USA gebaut wurde. Botschaften und Konsulate sind dem US-Außenministerium unterstellt, aber das Konsulat in Erbil hat eine Verbindung zum US-Verteidigungsministerium, was die strategische Bedeutung der Region für Washington zeigt, da sich in der IKR auch eine US-Militärbasis befindet.

Irvin Hicks, Jr., der US-Generalkonsul in Erbil, erklärte im Januar 2023, das neue, 800 Millionen Dollar teure Konsulatsgebäude sei eine klare Aussage, dass die Vereinigten Staaten von Amerika nirgendwo hingehen“.

Die USA eröffneten erstmals im Februar 2007 ein diplomatisches Büro in Erbil und stuften es 2011 zu einem Generalkonsulat auf, im selben Jahr, in dem der Angriff der USA und der NATO auf Syrien zum Zwecke des Regimewechsels unter der Obama-Biden-Regierung begann.

Die US-Botschaft in Bagdad wurde 2009 erbaut und ist mit einem Kostenaufwand von 750 Millionen Dollar die größte Missionsanlage der USA weltweit. Irakisch-Kurdistan und die irakische Zentralregierung in Bagdad arbeiten getrennt, da die Kurden eine halbautonome Region sind.

Erbil verfügt über 30 Konsulate, sechs Honorarkonsulate und sechs Außenhandelsbüros, wobei das japanische Konsulat als letztes am 11. Januar eröffnet wurde.

„Die Eröffnung von mehr als 30 Konsulaten ist nicht normal“, kritisierte der iranische Brigadegeneral Mohammad Hossein Rajabi. Die meisten dieser Konsulate werden für Spionageaktivitäten genutzt.“

Der Iran ist der Ansicht, dass die Auslandsvertretungen das Potenzial haben, Pläne zur Destabilisierung der iranischen Sicherheit auszuführen, indem sie iranische Separatistengruppen und mit dem israelischen Geheimdienst Mossad verbündete Stützpunkte beherbergen.

Die irakische Antwort auf den Völkermord in Gaza

„Am 20. Oktober 2023 ordnete das Ministerium die Ausreise von berechtigten Familienmitgliedern und nicht dringendem US-Regierungspersonal aus der US-Botschaft in Bagdad und dem US-Generalkonsulat in Erbil an, da es erhöhte Sicherheitsbedrohungen gegen US-Regierungspersonal und -interessen gibt“, heißt es in der Irak-Reiseberatung des Außenministeriums.

Die Iraker sind auf die Straße gegangen, um gegen die Mitschuld der USA an dem von Israel im Gazastreifen begangenen Völkermord zu protestieren. US-Präsident Joe Biden hat sich über die amerikanischen Werte der Menschenrechte und des Völkerrechts hinweggesetzt, indem er weiterhin Waffen nach Israel schickt, um das massenhafte Abschlachten der palästinensischen Zivilbevölkerung in Gaza zu fördern, selbst angesichts der internationalen Kritik, die das Image Amerikas als Leuchtturm der Freiheit zu einem Witz verkommen lässt.

Vor der US-Botschaft in Bagdad hat es Proteste gegeben, und militärische Gruppen, die der irakischen Zentralregierung unterstehen, haben mehrfach Raketen und bewaffnete Drohnen auf die in Anbar und nahe Erbil stationierten US-Truppen abgefeuert. Bagdad erkennt Israel nicht an; die IKR ist jedoch mit den USA verbündet und verkauft das gestohlene Öl aus Syrien an den wichtigsten Verbündeten der USA, Israel.

Die USA haben den Irak 2003 überfallen und zerstört und das Land bis zu ihrem Abzug jahrelang besetzt. Als ISIS sein hässliches Haupt erhob, forderte die Regierung in Bagdad US-Truppen an, um im Kampf gegen ISIS zu helfen, der durch den Irak, Syrien, Russland und die USA besiegt wurde. Das irakische Parlament forderte die US-Truppen nach der Niederlage von ISIS im Jahr 2017 auf, das Verteidigungsministerium weigerte sich jedoch. Der irakische Premierminister hat kürzlich den sofortigen Abzug der US-Truppen angeordnet, nachdem die USA am 4. Januar in Bagdad Mushtaq Jawad Kazim al-Jawari ermordet hatten, einen irakischen Militärkommandeur, der maßgeblich an der Niederlage von ISIS beteiligt war.

Die PKK in Syrien und Erbil

Die mit der PKK verbündeten SDF im Nordosten Syriens werden von den USA unterstützt. Das US-Militär in Syrien besetzt das größte Ölfeld in Syrien, was die Regierung in Damaskus daran hindert, das Öl für die Stromversorgung des syrischen Volkes zu nutzen, das mit nur drei Stunden Strom pro Tag auskommen muss.

Im Dezember 2023 fuhr ein 44-Tank-Konvoi mit aus Syrien gestohlenem Öl heimlich zu US-Basen in der Nähe von Erbil. Nur wenige Tage zuvor brachten die US-Streitkräfte 95 Tankwagen mit Öl und eine Lkw-Ladung mit gestohlenem syrischem Weizen in die IKR. Die syrischen Weizenfelder liegen ebenfalls in dem von den US-Truppen besetzten Gebiet, das von Kurden kontrolliert wird, die mit der IKR verbündet sind.

Farhan Jamil Abdullah, Leiter der Syrischen Ölgesellschaft, erklärte im Juli, dass die Ölproduktion infolge der US-Sanktionen und der militärischen Besatzung in Syrien von 385.000 Barrel pro Tag vor 2011 auf 15.000 Barrel zurückgegangen sei.

Firas Hassan Kaddour, der syrische Ölminister, sagte im Juli, dass sich die Verluste des Energiesektors in Syrien auf fast 100 Milliarden US-Dollar belaufen.

Die wichtigsten Ölfelder von Al Omar und Conoco in Syrien fördern Öl, das von der US-Armee in Tankern verschifft und in der Kar Oil Refinery in Erbil raffiniert wird.

Die USA sponsern die SDF-Miliz in Syrien, die von der YPG dominiert wird. Die YPG ist der syrische Zweig der PKK, einer Gruppe, die von der Türkei sowie den USA und der EU als terroristische Organisation anerkannt ist und über Jahrzehnte hinweg mehr als 40.000 Menschen getötet hat.

Die Türkei hat das Bündnis der USA mit den SDF und der YPG verurteilt und ist der Ansicht, dass die USA den Terrorismus finanzieren.

Der Befehlshaber der SDF ist General Mazloum Kobani, der auch Mitglied der PKK ist. Sein richtiger Name ist Ferhat Abdi Sahin und er ist einer der meistgesuchten Terroristen der Türkei. Kobani wurde von den USA als militärischer Verbündeter ausgewählt, und auf Kobanis Kommando wird das gestohlene syrische Öl in Tanker verladen.

Erdogan fordert seit Jahren, dass die USA die Unterstützung der SDF und der YPG einstellen und die Kurden nicht länger ermutigen, eine unabhängige Heimat im Nordosten Syriens an der Grenze zur Türkei zu errichten, die ein NATO-Mitglied und Verbündeter der USA ist und dort einen amerikanischen Militärstützpunkt unterhält.

