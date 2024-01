Labor-Polizisten brechen Streikposten der Palästinenser im Hafen von Melbourne auf) Jerome Klein von Jerome Small

Labor’s cops break up Palestine picket at Melbourne port | Red Flag Hundreds of police swarmed around the Webb Dock container terminal in Port Melbourne on the afternoon of Monday 22 January-using horses, capsicum spray, assaults, and arrests to break up a peaceful protest that had held up the docking of an Israeli-owned ship, the ZIM Ganges, for four days.

Labor-Polizei löst Streikposten der Palästinenser im Hafen von Melbourne auf

Jerome Klein

von Jerome Small

Dienstag, 23. Januar 2024

Hunderte von Polizisten schwärmten am Montagnachmittag, dem 22. Januar, um den Containerterminal Webb Dock in Port Melbourne aus – mit Pferden, Capsicum-Spray, Angriffen und Verhaftungen, um einen friedlichen Protest aufzulösen, der das Anlegen eines israelischen Schiffes, der ZIM Ganges, vier Tage lang aufgehalten hatte.

ZIM Shipping gehört zu den zehn größten Unternehmen, die den weltweiten Seefrachthandel beherrschen. Das Unternehmen ist auch tief in die israelische Kriegskapazität eingebunden – seit 1948, wie das Unternehmen auf seiner Website stolz berichtet, bis heute. Die Jerusalem Post berichtete im Oktober, dass ZIM „Israel alle seine Schiffe und Infrastrukturen zur Verfügung gestellt hat, mit der vorrangigen Verpflichtung, den nationalen Bedürfnissen Israels während des Krieges mit Gaza zu dienen“.

Als eines der größten israelischen Unternehmen, das in Australien tätig ist, waren die Schiffe der ZIM-Linie und die Docks, in denen sie abgefertigt werden, bereits mehrfach Ziel von Protesten in Melbourne sowie in anderen australischen Häfen und in der ganzen Welt.

Der jüngste Protest in Melbourne, der sich gegen ZIM richtete, begann am Freitag, den 19. Januar, als sich einige hundert Demonstranten an den vier Eingängen des Webb Docks versammelten. Aktivisten von Trade Unionists for Palestine, der Black Peoples Union und einer Reihe anderer Palästina-Solidaritätsgruppen und Gruppen für zivilen Ungehorsam beteiligten sich an dem Protest.

Wie bei den jüngsten Protesten im Hafen von Fremantle in Westaustralien weigerten sich die gewerkschaftlich organisierten Hafenarbeiter, die Streikpostenkette am Webb Dock zu durchbrechen. Die Arbeiter weigerten sich aus Sicherheitsgründen, sich von der Unternehmensleitung dazu drängen zu lassen, durch ein potenzielles Schlachtfeld von Polizisten, Demonstranten und Capsicum-Spray zur Arbeit zu gehen.

Am Freitagabend verteilten die Demonstranten Flugblätter an die Arbeiter, um die Situation zu erklären. Die Resonanz war gut, und die Beschäftigten weigerten sich, den Streikposten zu durchbrechen. Am Samstag räumten Polizisten die Demonstranten beim Schichtwechsel zweimal gewaltsam von den Toren weg. Die Beschäftigten waren jedoch nach wie vor nicht bereit, das Werk zu durchqueren oder gar in einen Bus zu steigen, mit dem die Betriebsleitung die Beschäftigten durch die potenziell gefährliche Situation an den Toren transportieren wollte.

Diese praktische Solidarität der Arbeiter in Verbindung mit der schieren Hartnäckigkeit der Demonstranten hatte zur Folge, dass der Betrieb des Webb Docks stark beeinträchtigt wurde. Zwei Schiffe, die bereits im Webb Dock festsaßen, konnten nicht abgefertigt werden, so dass die ZIM Ganges in der Port Phillip Bay vor Anker lag.

Für das Kapital ist Zeit Geld. Als Demonstranten das Anlegen eines ZIM-Schiffs in Fremantle um 26 Stunden verzögerten, schätzte ein langjähriger Hafenarbeiter die Kosten für das Unternehmen auf bis zu 10.000 Dollar pro Stunde. Beim Webb Dock sollten wir auch die Kosten für VICT (das Unternehmen, das diesen Teil des Hafens von Melbourne betreibt) und die zwei anderen Schiffe und Zehntausende von Containern, die während der Blockade der Demonstranten im Webb Dock festsaßen, hinzurechnen.

Am Samstagabend war Bruno Porcheitto, der Geschäftsführer der VICT-Anlage Webb Dock, in den 7 News zu hören und beklagte sich über die Verluste: „Wir sind wirklich verzweifelt, denn jede Stunde, die vergeht, kostet uns Hunderttausende von Dollar – an einem Tag Millionen von Dollar“.

Natürlich ging es darum, Unternehmen, die von der Unterstützung der israelischen Kriegsmaschinerie bei der Ermordung von Zehntausenden von Palästinensern im Westjordanland und im Gazastreifen profitieren, wirtschaftliche Kosten aufzuerlegen.

VICT versuchte, einen Teil dieser wirtschaftlichen Kosten auf seine Mitarbeiter abzuwälzen, indem es ankündigte, dass diejenigen, die sich weigerten, die Protestlinien zu überschreiten, nicht bezahlt würden. Die Demonstranten reagierten darauf mit einem Crowdfunding-Aufruf, um die Arbeiter trotzdem zu bezahlen, der das Ziel von 20.000 Dollar schnell überschritt.

Am Sonntagabend – als sich mehrere Hundert Demonstranten nach den von Free Palestine Melbourne organisierten regelmäßigen Wochenendprotesten im Stadtzentrum vor den Toren des Webb Docks versammelt hatten – griff das Unternehmen darauf zurück, Arbeiter von anderen Docks über das Wasser zu befördern, um die Mahnwache zu umgehen. Damit gab es für die Arbeiter keinen Sicherheitsgrund mehr, die Arbeit zu verweigern.

Die von der australischen Labor-Regierung Anfang der 1990er Jahre eingeführten Strafgesetze bedrohen Gewerkschaften und Beschäftigte mit hohen Geldstrafen, wenn sie Arbeitskampfmaßnahmen ergreifen, es sei denn, es handelt sich um eine formelle Betriebsverhandlung, die alle paar Jahre stattfindet. Bei Webb Dock drohen der Maritime Union of Australia zudem Schadensersatzforderungen in Millionenhöhe aufgrund einer spektakulären Streikpostenkette der Gewerkschaft und der Gemeinde im Jahr 2017, die für die Präsenz der Gewerkschaft in der Anlage entscheidend war.

Da der Druck auf die Gewerkschaft und die Beschäftigten zunahm, kam es zu einer Reihe von Diskussionen und Auseinandersetzungen rund um den Protest. Wir befinden uns in einem ganz anderen politischen und industriellen Klima als in den 1970er Jahren, als die australischen Seeleute weltweit für ihre Arbeitskampfmaßnahmen bekannt waren, mit denen sie den Schiffsverkehr des blutgetränkten Apartheidregimes in Südafrika unterbrachen. Wenn wir heute den zivilen Ungehorsam auf Umstände beschränken würden, in denen eine Gewerkschaft ihn formell unterstützt, würden wir sagen, dass es überhaupt keinen zivilen Ungehorsam zur Unterstützung Palästinas geben darf – offensichtlich eine unhaltbare Position für jede ernsthafte Solidaritätsbewegung.

Andererseits ist es offensichtlich, dass ziviler Ungehorsam wesentlich effektiver ist, wenn er mit den beteiligten Arbeitnehmern koordiniert und von ihnen in gewissem Maße unterstützt wird – es ist also ein großer Schritt, eine Streikpostenaktion fortzusetzen, wenn eine im Allgemeinen sympathisierende Gewerkschaft sie nicht unterstützt.

Doch nicht nur die Demonstranten spürten den Druck. Als die Debatten weitergingen, blieb der Protest vor den Toren von Webb Dock bis in den Montag hinein bestehen, was Auswirkungen auf die gesamte Logistikbranche hatte.

Der Spitzenverband der australischen Containerfracht-Arbeitgeber ist die Container Transport Alliance Australia (CTAA). CTAA-Direktor Neil Chambers sagte der Daily Commercial News am Montagmorgen: „Die Auswirkungen auf die landseitige Logistik summieren sich ziemlich schnell, wenn es zu derartigen Verzögerungen kommt … [Im Moment sind vier Schiffe betroffen, aber nach dem langen Australien-Wochenende werden einige ziemlich große Schiffe in VICT erwartet. Je länger dies andauert, desto größer wird der Druck“.

Also schalteten sich die Bullen ein.

Es ist völlig legal, in Australien Kriegsgeräte herzustellen und sie nach Israel zu exportieren, wo sie zur Tötung von Zehntausenden von Palästinensern eingesetzt werden. Es ist Staatspolitik, dass dieser Völkermord von Mitarbeitern des Gesundheitswesens, Lehrern oder anderen Personen des öffentlichen Sektors nicht kritisiert (oder auch nur benannt) werden darf, ohne dass eine Disziplinierung droht. Wer auch nur einen Tweet über den Einsatz des Hungers als Kriegswaffe durch Israel abgibt, muss mit seiner Entlassung rechnen. Der Himmel bewahre Sie also davor, den reibungslosen Warenfluss eines Unternehmens ernsthaft zu stören, das erklärt, im Dienste von Israels brutaler Militärmaschinerie zu stehen!

Im Vorfeld einer geplanten Solidaritätskundgebung am Montag um 17 Uhr haben Hunderte von Bereitschaftspolizisten das gesamte Gebiet um das Webb Dock abgesperrt. Ein vorläufiger Bericht von Melbourne Activist Legal Support beschreibt nur einige ihrer Brutalitäten:

„Eine Person im Rollstuhl wurde von der Polizei gepackt und aus ihrem Stuhl gezerrt … Mehrfacher Einsatz von OC (Pfefferspray) gegen Personen, die keine direkte Bedrohung für die Polizei darstellten … Schwere Misshandlung und Gewaltanwendung gegen Sanitäter und Personen, die wegen der Auswirkungen von OC-Spray behandelt wurden … An einem Punkt drängte eine Reihe von Polizeipferden die Menschen aktiv in Richtung der Autobahn M1. Zu anderen Zeiten wurden Menschen von rennenden Polizisten angegriffen, erhielten schnelle und widersprüchliche Anweisungen und wurden in fahrende Fahrzeuge gedrängt“.

Wie großartig ist es, in einer Demokratie zu leben, die von einer so fortschrittlichen Partei wie Labor verwaltet wird, in der Demonstranten brutal behandelt werden, um den freien Fluss des Kapitals und den reibungslosen Ablauf des Völkermords zu erleichtern!

Angesichts der überwältigenden Brutalität der Polizei zogen sich die Demonstranten zurück, zeigten aber keine Reue. Die massiven Solidaritätsproteste, die seit Oktober jedes Wochenende durch die Straßen der Stadt gezogen sind, werden fortgesetzt. Dies gilt auch für die Proteste, die sich von den Straßen der Städte über die Vororte bis hin zu den Büros der Abgeordneten und den Unternehmen, die von Israels Völkermordprojekt profitieren, ausgebreitet haben.

