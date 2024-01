Pilger’s Rap Sheet on the Criminal Elite The head of the British Independent Television Authority once called Pilger „a threat to Western Civilization.“ Kiji Noh reports. By Kiji Noh Pearls and Irritations John Pilger was always on the side of the oppressed. He denounced Empire and all its violent predations – war, genocide, exp

John Pilger in The Truth Game (1983). (johnpilger.com)

Pilger’s Rap Sheet über die kriminelle Elite

Von Kiji Noh

2. Januar 2024

Der Leiter der britischen Independent Television Authority nannte Pilger einst „eine Bedrohung für die westliche Zivilisation“. Kiji Noh berichtet.

John Pilger war immer auf der Seite der Unterdrückten. Er prangerte das Imperium und all seine gewaltsamen Übergriffe – Krieg, Völkermord, Ausbeutung – sowie seine endlosen Lügen und Propaganda an.

Bis zu seinem Tod am Samstag kämpfte er unermüdlich für die Freiheit von Julian Assange, und sein letzter Artikel, „Wir sind alle Spartakus“, der in Consortium News veröffentlicht wurde, war ein Aufruf, sich an die Seite des inhaftierten Verlegers zu stellen.

Pilger gab den Unsichtbaren und Stimmlosen eine Stimme: den Hungernden, den Armen, den Behinderten, den Wehrpflichtigen, den Sanktionierten und Bombardierten, den Enteigneten, den Flüchtlingen, den chemisch Experimentierten, den strukturell Angepassten, den Geputschten, den Hungernden, den Kolonisierten, den Völkermordeten, den Schweigenden, indem er ein Licht in die verborgenen, dunklen Abgründe der Hölle des Imperiums warf.

Er kämpfte gegen Rassismus, Krieg, Privatisierung, Neokolonialismus, Neoliberalismus, Globalisierung, Propaganda, Werbung, atomaren Wahnsinn und US-Putsche.

Sein filmisches und schriftstellerisches Werk ist ein Armutszeugnis für die unaufhörliche Kriminalität des Imperiums und des Kapitalismus.

Sir Robert Fraser, Leiter der britischen Independent Television Authority, hat Pilger einmal als „Bedrohung für die westliche Zivilisation“ bezeichnet und ihm damit wohl die größte Ehre erwiesen, die ihm zuteil werden konnte.

Pilger war auch ein Prophet: 1970 berichtete er in The Quiet Mutiny über den Aufstand der Soldaten gegen den Vietnamkrieg. 1974 und erneut 2002 forderte er in seinem Buch Palestine Is Still the Issue (Palästina ist immer noch ein Thema), dass „die Besetzung Palästinas jetzt beendet werden muss“. Er warnte vor dem japanischen Militarismus und Revisionismus.

2014 warnte er, dass die Ukraine, ein „C.I.A.-Themenpark“, „einen von der Nato geführten Guerillakrieg vorbereitet, der wahrscheinlich auf Russland selbst übergreifen wird.“ Vor sieben Jahren, als nur wenige davon wussten und noch weniger sich in kurzen Worten und Artikeln äußerten, veröffentlichte er einen abendfüllenden Dokumentarfilm, in dem er die Welt davor warnte, dass die USA eine katastrophale Eskalation in Richtung „The Coming War With China“ vorbereiteten.

Pilger war nicht nur ein einflussreicher kritischer Journalist und weltverändernder Filmemacher – Kambodscha Year Zero gilt als einer der einflussreichsten Dokumentarfilme des 20. Er war auch ein Handwerker, ein Dichter, ein Künstler – er verstand die Macht der Sprache und wusste, dass in einem Medium, das durch die Anzahl der Wörter begrenzt ist, jedes Wort zählt.

Aber es war Pilgers satte, klangvolle Stimme – wie die eines Shakespeare-Schauspielers -, die mich immer beeindruckte. Sie enthielt den unmissverständlichen, unanfechtbaren Mut der moralischen Integrität: eine Stimme, die weiß, dass sie die Wahrheit spricht.

Sie werden in den kommenden Tagen noch viel über ihn hören, aber Pilgers eigene Worte sind am aufschlussreichsten. (Das Folgende stammt aus einem Interview mit Michael Albert bei Znet).

Über die Form des Journalismus:

„Bei all diesen Formen sollte das Ziel sein, so viele Fakten und so viel Wahrheit wie möglich herauszufinden. Es gibt keine Geheimnisse. Ja, wir alle bringen eine persönliche Perspektive in die Arbeit ein; das ist unser Menschenrecht. Meiner ist es, denen gegenüber skeptisch zu sein, die versuchen, uns zu kontrollieren, ja gegenüber jeder Autorität, die nicht rechenschaftspflichtig ist, und „offizielle Wahrheiten“, die oft Lügen sind, nicht zu akzeptieren. Der Journalismus ist oder sollte der Vertreter der Menschen sein, nicht der Macht: der Blick von unten.

Wie man einen Unterschied macht:

„…. Das Ziel guten Journalismus ist oder sollte sein, den Menschen die Macht der Information zu geben – ohne die sie bestimmte Freiheiten nicht beanspruchen können. So einfach ist das. Hin und wieder sieht man die Auswirkungen einer bestimmten Dokumentation oder einer Reihe von Berichten.

In Kambodscha wurden nach meinem ersten Film mehr als 50 Millionen Dollar von der Öffentlichkeit gespendet, völlig unaufgefordert, und meine Kollegen und ich konnten damit medizinische Hilfsgüter, Lebensmittel und Kleidung kaufen. Mehrere Regierungen änderten daraufhin ihre Politik. Etwas Ähnliches geschah nach der Ausstrahlung meines Dokumentarfilms über Osttimor, der größtenteils im Geheimen gedreht wurde… Hat er die Situation in Osttimor beeinflusst? Nein, aber es hat dazu beigetragen, dass Menschen in aller Welt jahrelang unermüdlich daran gearbeitet haben.“

Zu den sozialen Medien:

„Ironischerweise können sie uns noch weiter voneinander trennen: Sie schließen uns in eine Blasenwelt aus Smartphones und fragmentierten Informationen und Elster-Kommentaren ein. Nachdenken macht mehr Spaß, denke ich.“

Über die Außenpolitik der USA:

Ich verwende selten den fast schon respektablen Begriff „US-Außenpolitik“; der korrekte Begriff ist sicherlich „US-Designs für die Welt“. Diese Pläne verlaufen seit 1944, als die USA auf der Konferenz von Bretton Woods zur imperialen Macht Nummer eins erklärt wurden, in einer geraden Linie. Die Linie hat gelegentliche Unterbrechungen erfahren, wie den Rückzug aus Saigon und den Triumph der Sandinisten, aber die Pläne haben sich nie geändert. Sie bestehen darin, die Menschheit zu beherrschen. Was sich geändert hat, ist, dass sie oft durch die moderne Macht der Öffentlichkeitsarbeit verschleiert werden, ein Begriff, den Edward Bernays während des Ersten Weltkriegs erfand, weil ‚die Deutschen der Propaganda einen schlechten Namen gegeben haben‘.“

Über die Wirtschaft:

„Mit jeder Regierung, so scheint es, werden die Ziele weiter ins Reich der Fantasie ‚gesponnen‘ und dabei immer extremer. Bill Clinton, der von den unheilbar Naiven immer noch als ‚fortschrittlich‘ bezeichnet wird, hat die Reagan-Administration mit den Ungerechtigkeiten der NAFTA und den verschiedenen Tötungen in der ganzen Welt sogar noch übertroffen. Was heute besonders gefährlich ist, ist die Tatsache, dass die vorsätzlich und kriminell zusammengebrochene Wirtschaft der USA (die für die einfachen Leute zusammengebrochen ist) und die unangefochtene Vormachtstellung der parasitären ‚Rüstungs‘-Industrien einer bekannten Logik folgen, die zu mehr Militarismus, Blutvergießen und wirtschaftlicher Not führt.“

Über Friedensaktivismus:

„Die derzeitige Vorbereitung auf einen Kampf mit China ist ein Symptom dafür, ebenso wie die Invasion in Afrika…. Ich finde es bemerkenswert, dass ich mein Leben gelebt habe, ohne in einem von Washington angezündeten nuklearen Holocaust in Stücke gerissen worden zu sein. Das zeigt mir, dass der Widerstand des Volkes im Rest der Welt stark ist und vom Tyrannen sehr gefürchtet wird – man denke nur an die hysterische Verfolgung von WikiLeaks. Und wenn er nicht gefürchtet wird, ist er für die Herrschenden verwirrend. Deshalb haben diejenigen unter uns, die den Frieden als Normalzustand der Menschheit betrachten, einen langen Weg vor sich, und auf dem Weg dorthin zu zögern, ist wirklich keine Option.“

Über die Zukunft:

„Ich bin zuversichtlich, dass wir unseren Kindern und Enkeln eine Welt mit einem apokalyptischen Klima, zerbrochenen Träumen von einem besseren Leben für alle und, wie der bedauernswerte General Petraeus es ausdrückte, einem Zustand des ‚immerwährenden Krieges‘ hinterlassen, wenn wir schweigen, während der US-Kriegszustand, der jetzt überhand nimmt, seinen blutigen Weg fortsetzt. Akzeptieren wir das oder schlagen wir zurück?“

K.J. Noh ist politischer Analyst, Pädagoge und Journalist mit Schwerpunkt Geopolitik und politische Ökonomie des asiatisch-pazifischen Raums. Er hat für Dissident Voice, Black Agenda Report, Asia Times, Counterpunch, LA Progressive und MR Online geschrieben. Außerdem kommentiert und analysiert er regelmäßig verschiedene Nachrichtensendungen, darunter The Critical Hour, The Backstory und Breakthrough News.

Übersetzt mit Deepl.com

