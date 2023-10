The crimes of the Nazis are not Palestine’s problem A recent Palestinian open letter about Mahmoud Abbas played, perhaps inadvertently, into the hands of Zionists.

Wo bleibt die Empörung über die systematische Zerstörung des palästinensischen Nationalprojekts durch die offizielle palästinensische Führung und ihre Verbrechen am eigenen Volk? Thaer Ganaim APA-Bilder



PA-Führer Mahmoud Abbas hält eine Rede auf dem Podium der UN-Generalversammlung



Die Verbrechen der Nazis sind nicht das Problem Palästinas

Osama Abu Irshaid

Die elektronische Intifada

4. Oktober 2023

Dem Führer der Palästinensischen Autonomiebehörde, Mahmoud Abbas, sind absurde Äußerungen, die von mangelnder Weisheit oder Tiefgründigkeit zeugen, nicht fremd. Seine Politik und sein Handeln sind auch nicht leicht zu interpretieren oder im größeren Kontext des palästinensischen Befreiungskampfes zu rechtfertigen.

Dies gilt auch für seine Äußerungen über das Verbrechen des Nazi-Holocausts an den europäischen Juden während einer Rede vor Mitgliedern seiner Fatah-Bewegung in Ramallah Ende August.

Der feurige Offene Brief der Palästinenser, der diese Äußerungen verurteilt und von über 200 palästinensischen Akademikern, Aktivisten, Künstlern und anderen unterzeichnet wurde, war jedoch kaum weniger seltsam oder unklug als Abbas‘ Worte.

Vielleicht unbeabsichtigt rutschten die Verfasser und Unterzeichner genauso aus wie er und lenkten damit die Diskussion von Israels Verbrechen gegen das palästinensische Volk auf eine implizite Entschuldigung Israels ab – dessen Vertreter den Sturm der Entrüstung über Abbas‘ Äußerungen ausgelöst hatten.

„Diese Entschuldigung nährt den Eindruck, dass Palästinenser – ähnlich wie es Muslime in den zwei Jahrzehnten seit 9/11 erlebt haben – kollektiv für das verantwortlich sind, was andere Palästinenser sagen oder tun, und sich deshalb davon distanzieren müssen.“

Gegründet von einem israelischen Geheimdienstveteranen

Es sei daran erinnert, dass die Äußerungen von Abbas von der antimuslimischen zionistischen Propagandaorganisation MEMRI veröffentlicht und weiterverbreitet wurden.

MEMRI, das von einem ehemaligen hochrangigen israelischen Geheimdienstoffizier gegründet und geleitet wird, ist bekannt dafür, Aktivisten, Prediger, Medienschaffende, Künstler und Akademiker, Palästinenser, Araber, Muslime und andere Kritiker Israels ins Visier zu nehmen.

Sie ist auch dafür bekannt, Worte zu verdrehen und aus dem Zusammenhang zu reißen – obwohl unklar ist, inwieweit ein zusätzlicher Kontext Abbas‘ Äußerungen in diesem Fall entschuldigen könnte, wenn man bedenkt, dass er sich schon früher ähnlich geäußert hat.

Mit solchen Äußerungen liefert Abbas nur Propagandafutter für Israel und seine Lobbygruppen wie MEMRI, deren Aufgabe es ist, jede Gelegenheit auszunutzen, um von Israels Verbrechen abzulenken, die öffentliche und mediale Agenda zu bestimmen und die Palästinenser in ein schlechtes Licht zu rücken.

Es ist bemerkenswert, dass unter den Unterzeichnern des offenen Briefes zur Verurteilung von Abbas auch Personen waren, die selbst schon einmal Zielscheibe dieser verdächtigen Organisation waren.

In jedem Fall entkräftet dies nicht den Wahrheitsgehalt der Aussagen von Abbas, der u. a. behauptet, Hitler habe die Juden nicht wegen ihrer Religion und Identität umgebracht, sondern wegen ihrer „sozialen Rolle“ in Bezug auf „Wucher, Geld und so weiter“.

Palästinenser zahlen für die Verbrechen Europas

Dies ist ein Thema, das überhaupt nichts mit den Palästinensern zu tun hat, außer dass Israel und die imperialistischen Mächte, die es unterstützen, das europäische Verbrechen des Holocausts benutzen, um die Siedlerkolonisierung Palästinas durch eine zionistische Bewegung zu rechtfertigen, die fälschlicherweise behauptet, alle Juden überall zu vertreten.

Die Palästinenser haben für die Gräueltaten in Europa, an denen sie nicht beteiligt waren, einen hohen Preis bezahlt und tun dies auch weiterhin. Der Preis wurde ihnen von denselben europäischen Staaten abverlangt, die die rassistische Kultur des Antisemitismus – und schließlich den Völkermord – geschaffen haben.

Schlimmer noch, die Palästinenser wurden im Namen des Holocaust von vielen, die selbst Opfer des Holocausts waren, zu Opfern gemacht. In der Tat waren mindestens 22.000 Soldaten, d. h. die Hälfte der Kampftruppe der zionistischen Armee, die 1948 Palästina ethnisch säuberte und eroberte, Überlebende des Holocaust.

Es entbehrt daher jeder Logik, ein Verbrechen zu leugnen oder zu verdrehen, das Deutschland zusammen mit seinen Kollaborateuren und Komplizen in ganz Europa zugegebenermaßen begangen hat.

Es ist ihr Verbrechen: Die Kollektivschuld ist ihr Problem, und sie müssen sich dazu bekennen.

Obwohl das Verbrechen des Völkermords erst in der Neuzeit definiert wurde, ist es nicht neu, wie die indigenen Völker Amerikas sowie die vom westlichen Völkermordimperialismus betroffenen Völker in Afrika, Asien und Ozeanien bezeugen können.

Der Völkermord der Nazis an den Juden in Europa ist in diesem Zusammenhang keine Ausnahme. Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, ethnische Säuberungen und Völkermord sind etwas, das Muslime in Europa in Bosnien und Herzegowina zu Beginn der 1990er Jahre und im Kosovo am Ende desselben Jahrzehnts erlebt haben.

Um auf den offenen Brief zurückzukommen, ist es bemerkenswert, dass viele, wenn nicht sogar die meisten der Unterzeichner in den Vereinigten Staaten und Europa leben. Die Ironie besteht darin, dass diese Personen – von denen einige Freunde sind oder mit denen ich gemeinsame Arbeit gegen die israelische Besatzung und andere Verbrechen teile – nie in dieser Weise und Größenordnung mobilisiert haben, um die zerstörerische und katastrophale Politik von Mahmoud Abbas und der Palästinensischen Autonomiebehörde gegen das palästinensische Volk und seine Sache zu verurteilen.

Wäre die Kritik an Abbas wegen seiner unzutreffenden Aussagen über den Holocaust im Rahmen eines klaren, kontinuierlichen, beharrlichen und klar definierten Ansatzes erfolgt, wäre die Angelegenheit vielleicht verständlich gewesen. Aber es erschien als eine außergewöhnliche Intervention inmitten des kollektiven Schweigens zu Fragen von existenzieller Bedeutung für die Palästinenser.

Schärfung des zionistischen Schwertes

Ich bin mit dem Inhalt des offenen Briefes in Bezug auf Abbas‘ Äußerungen nicht unzufrieden, aber das bedeutet nicht, dass ich mit seiner Sprache oder Absicht zufrieden bin.

Die Unterzeichner sagen zum Beispiel, dass sie die Last von Abbas‘ Äußerungen vom palästinensischen Volk nehmen wollen, weil es „durch israelischen Siedlerkolonialismus, Enteignung, Besatzung und Unterdrückung schon genug belastet ist, ohne die negativen Auswirkungen solch ignoranter und zutiefst antisemitischer Erzählungen ertragen zu müssen, die von denen verbreitet werden, die behaupten, in unserem Namen zu sprechen“.

Indem sie Abbas des Antisemitismus beschuldigen, haben die Unterzeichner jedoch dasselbe zionistische Schwert geschärft, das dem palästinensischen Volk und seinen Aktivisten mit der falschen Behauptung, sie seien von Natur aus antisemitisch, an den Hals gehetzt wird.

Es ist daher nicht verwunderlich, dass israelfreundliche Medien und Beamte den offenen Brief feierten, obwohl viele der Unterzeichner selbst regelmäßig von Zionisten des Antisemitismus beschuldigt werden, nur weil sie Israel als Apartheidstaat bezeichnen oder weil sie dessen Verbrechen anprangern.

In Anbetracht dieser Tatsache ist es höchst seltsam, dass die Unterzeichner des offenen Briefes erklären, dass sie „jeden Versuch, Antisemitismus, Nazi-Verbrechen gegen die Menschlichkeit oder Geschichtsrevisionismus in Bezug auf den Holocaust zu verharmlosen, falsch darzustellen oder zu rechtfertigen, entschieden zurückweisen“, während sie gleichzeitig nichts über die zunehmende Bewaffnung des Antisemitismusvorwurfs gegen das palästinensische Volk, seine Unterstützer und seinen Befreiungskampf sagen.

Was die Kritik an Abbas‘ Handlungen abgesehen von seinen Holocaust-Kommentaren betrifft, so heißt es in dem offenen Brief lapidar: „Wir sind auch durch die zunehmend autoritäre und drakonische Herrschaft der Palästinensischen Autonomiebehörde belastet, die sich unverhältnismäßig stark auf diejenigen auswirkt, die unter der Besatzung leben.“

Weiter heißt es: „Nachdem er sich fast anderthalb Jahrzehnte an der Macht gehalten hat, nachdem sein Mandat als Präsident 2009 ausgelaufen war, haben Abbas und sein politisches Gefolge mit Unterstützung westlicher und israelfreundlicher Kräfte, die die israelische Apartheid aufrechterhalten wollen, jeden Anspruch darauf verwirkt, das palästinensische Volk und unseren Kampf für Gerechtigkeit, Freiheit und Gleichheit zu vertreten, einen Kampf, der sich gegen alle Formen von systemischem Rassismus und Unterdrückung richtet.“

Ich wünschte, wir hätten eine solche kollektive Empörung der Gruppe unabhängig von Abbas‘ jämmerlichen Äußerungen über den Holocaust gesehen, die sich auf die systematische Zerstörung des palästinensischen nationalen Projekts durch die offizielle palästinensische Führung, ihre Verbrechen gegen das eigene Volk, ihre Zusammenarbeit mit der Besatzung und ihre Rolle bei der Belagerung des Gazastreifens konzentriert.

Leider geschah nichts von alledem, und so ging der möglicherweise wichtigste Punkt des offenen Briefes in einem selbstherrlichen Versuch unter, Abbas für seine Unkenntnis der Geschichte zu tadeln.

Abbas‘ abscheuliche Äußerungen über den Holocaust sind nichts weiter als ein Ausdruck einer tieferen strukturellen Krise der palästinensischen Führung.

Wie kann jemand wie dieser Mann ein dynamisches, junges, gebildetes und heldenhaftes Volk wie die Palästinenser regieren? Wie können wir schweigen, wenn dieser Mann und die Behörde, der er vorsteht, die Drecksarbeit für den Apartheidstaat Israel machen?

Wie können wir akzeptieren, dass Israel Abbas und seine Behörde als Skalpell benutzt, um die palästinensische Gesellschaft zu zerreißen? Übersetzt mit Deepl.com

Dr. Osama Abu Irshaid ist geschäftsführender Direktor von American Muslims for Palestine.



