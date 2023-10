Biden meets Netanyahu while protests erupt Appearing alongside PM Benjamin Netanyahu, President Biden said the Al-Ahli Baptist Hospital attack „appears as though it was done by the other team.“

Ministerpräsident Benjamin Netanjahu am internationalen Flughafen Ben Gurion bei Tel Aviv, 18. Oktober 2023. (Foto: © Avi Ohayon/Israel Gpo via ZUMA Press Wire APA Images)

An der Seite von Premierminister Benjamin Netanjahu sagte Präsident Biden, dass der Angriff auf das Al-Ahli Baptist Hospital „so aussieht, als ob er von der anderen Mannschaft verübt wurde“.

Die Verschiebung: Biden trifft sich mit Netanjahu, während sich die Proteste in der Region ausbreiten

Von Michael Arria

18. Oktober 2023

Kurz vor der Ankunft von Präsident Joe Biden in Israel wurde das Al-Ahli Baptist Hospital in Gaza-Stadt von einem tödlichen Angriff getroffen, bei dem Hunderte von Menschen starben. Das Gesundheitsministerium in Gaza behauptet, Israel habe die Einrichtung bombardiert, doch die IDF behaupten, der Islamische Dschihad habe sie mit einer fehlgeleiteten Rakete getroffen.

Die israelische Regierung hat bei früheren Angriffen auf Palästinenser stets gelogen. Die israelischen Streitkräfte beharrten wiederholt darauf, dass die palästinensisch-amerikanische Reporterin Shireen Abu Akleh durch ein Schussduell getötet wurde, obwohl überwältigende Beweise dafür vorliegen, dass es sich um einen IDF-Soldaten handelte.

Als Biden neben dem israelischen Präsidenten Benjamin Netanjahu vor Reportern auftrat, stellte er sich hinter die israelische Version der Ereignisse. „Die Explosion im Krankenhaus in Gaza gestern hat mich zutiefst betrübt und empört“, sagte er vor der Menge. „Und nach dem, was ich gesehen habe, sieht es so aus, als wäre es von der anderen Seite getan worden, nicht von Ihnen. Aber es gibt eine Menge Leute da draußen, die sich nicht sicher sind. Wir haben also eine Menge – wir müssen eine Menge Dinge überwinden.“

Später sagte er, er glaube nicht, dass Israel verantwortlich sei, weil „die Daten, die mir von meinem Verteidigungsministerium gezeigt wurden“.

Der jordanische Außenminister Ayman Safadi gab bekannt, dass das Land den Gipfel, an dem Biden am Mittwoch teilnehmen sollte, abgesagt hat. Der Präsident sollte sich mit dem jordanischen König Abdullah, dem ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah Sissi und dem Präsidenten der Palästinensischen Autonomiebehörde Mahmoud Abbas treffen.

Nach dem Angriff auf das Krankenhaus kam es im gesamten Nahen Osten, einschließlich Libanon und Ägypten, zu Protesten. „Amerika ist der größte Teufel“, skandierte eine große Menschenmenge vor der US-Botschaft im Irak.

„Die arabische Straße hat eine Stimme“, sagte der Geschichtsprofessor Badr al-Saif von der Universität Kuwait gegenüber der AP. „Diese Stimme mag in der Vergangenheit von den Regierungen in der Region und im Westen ignoriert worden sein, aber das können sie nicht mehr tun. Die Menschen stehen in Flammen.“

Das Hauptthema von Bidens Reise war die anhaltende Unterstützung Israels durch die Regierung. „Ich möchte, dass Sie wissen, dass Sie nicht allein sind. Wir werden Israel weiterhin den Rücken stärken, wenn es darum geht, sein Volk zu verteidigen“, sagte er. „Wir werden weiterhin mit Ihnen und Ihren Partnern in der Region zusammenarbeiten, um weitere Tragödien für unschuldige Zivilisten zu verhindern.

„Wichtig ist hier nicht nur, dass Biden behauptet, die Hamas habe das Ahli-Krankenhaus bombardiert, sondern dass er die Welt wissen lassen will, dass die USA auf Israels Seite stehen“, schrieb DAWN-Geschäftsführerin Sarah Leah Whitson auf Twitter. „Das Timing und der Ton dieser Botschaft werden die USA weit mehr kosten als sie Biden bei den Wahlen helfen werden: Während die Biden-Administration ihren Besuch als eine ‚Bärenumarmung‘ dargestellt hat, um die schlimmsten israelischen Exzesse zu mildern, wird Bidens ganztägige Besprechung mit dem israelischen Kriegskabinett, gefolgt von Bidens heutigem Besuch, jeden verbleibenden Zweifel ausräumen, dass die USA aktiv an Israels Angriff auf Gaza teilnehmen.“

Hilton beugt sich dem pro-israelischen Druck und sagt die Palästina-Konferenz ab

Die Firma Hilton hat dem pro-israelischen Druck nachgegeben und eine palästinensische Veranstaltung, die in einem ihrer Hotels stattfinden sollte, abgesagt.

Die Jahreskonferenz der US-Kampagne für die Rechte der Palästinenser (USCPR) sollte am Wochenende des 27. Oktober in einem Hilton in Houston, Texas, stattfinden. Zu den Rednern gehörten die Abgeordnete Rashida Tlaib, der Professor Marc Lamont Hill und die Aktivistin Linda Sarsour.

In den letzten Wochen wurde die Veranstaltung von pro-israelischen Gruppen und rechtsgerichteten Experten angegriffen. „Für alle Medien in Texas: Hilton Hotels wird eine Konferenz für Hamas-Anhänger in Houston vom 27. bis 29. Oktober veranstalten. Organisator ist die U.S. Campaign for Palestinian Rights“, schrieb der rechte Kommentator Jeremey Frankel auf Twitter. „Notorisch stolze Judenhasser wie Rashida Tlaib, Linda Sarsour, Marc Lamont Hill und Omar Barghouti sind unter den vorgestellten Hassrednern. Diese Konferenz wird noch mehr Antisemitismus in den USA schüren. Rufen Sie die HILTON HOTELS an und erinnern Sie sie daran, dass sie gegen ihre eigene Politik verstoßen.“

„Das Hilton Houston Post Oak by the Galleria dient als öffentliche Unterkunft und unterstützt nicht die Positionen von Gruppen oder Organisationen Dritter“, heißt es in der Stornierungserklärung des Hotels. „Die Sicherheit unserer Teammitglieder und Gäste hat für uns oberste Priorität. In Anbetracht der eskalierenden Sicherheitsbedenken in der aktuellen Situation hat das Hotel beschlossen, dass es aufgrund der potenziellen Risiken für unsere Teammitglieder und Gäste nicht als Veranstaltungsort für diese Veranstaltung dienen kann. Unsere Priorität ist und bleibt die Sicherheit aller, die wir in unserem Hotel willkommen heißen.“

Die USCPR schickte eine E-Mail, in der sie die Situation denjenigen erklärte, die sich für die Konferenz angemeldet hatten. „Als Reaktion auf Israels jüngsten Angriff auf den Gazastreifen, der inzwischen fast 3.000 Palästinenser das Leben gekostet hat, haben rechte, zionistische Kräfte hartnäckige Versuche unternommen, gerechte Rede und Aktivismus für Palästina zum Schweigen zu bringen, wobei unsere Konferenz eines ihrer Hauptziele war“, hieß es darin. „Nach tagelangem Hin und Her mit dem Hotel wurden wir heute früh darüber informiert, dass das Hotel unsere Konferenz nicht mehr ausrichten wird.

„In den letzten Tagen hat das USCPR-Konferenzteam unermüdlich nach Last-Minute-Alternativen zum Hotel gesucht“, heißt es weiter. „Nach umfangreichen Recherchen, Gesprächen mit lokalen Organisationen und ernsthaften Überlegungen im Team sind wir jedoch zu dem Schluss gekommen, dass jetzt nicht der richtige Zeitpunkt ist, die Konferenz fortzusetzen, sondern unsere ganze Energie darauf zu konzentrieren, die Forderungen nach palästinensischer Freiheit auf lokaler, bundesstaatlicher und nationaler Ebene voranzutreiben.“

Der texanische Gouverneur Gregg Abbott feierte die Entscheidung auf Twitter. „Hilton Hotels in Houston hat zu Recht der Veranstaltung der U.S. Campaign for Palestine Rights, die von Hamas-Anhängern ausgerichtet wurde, den Stecker gezogen“, schrieb er. „Texas hat keinen Platz für Hass und Antisemitismus, wie sie von der Hamas unterstützt werden. Kein Ort in Texas sollte Gastgeber oder Sponsor der USCPR sein.“

Rubio-Resolution

Senator Marco Rubio (R-FL) hat eine Resolution eingebracht, die die Ausweisung von Ausländern und die Annullierung ihrer Visa vorsieht, wenn sie „die Hamas unterstützen“.

„Amerika ist die großzügigste Nation der Welt, aber wir können nicht zulassen, dass ausländische Staatsangehörige, die terroristische Gruppen wie die Hamas unterstützen und auf unseren Straßen marschieren und zur ‚Intifada‘ aufrufen, in unser Land einreisen oder sich dort aufhalten“, sagte Rubio in einer Erklärung.

„Marco Rubio wird ein Gesetz einbringen, das die Abschiebung und Annullierung von Visa für Menschen ermöglicht, die als Hamas-Unterstützer gelten“, schrieb Murtaza Hussain von The Intercept auf Twitter. Wenn man bedenkt, dass der Begriff „Hamas-Anhänger“ weit genug gefasst wurde, um jeden zu meinen, der mit den Palästinensern sympathisiert, kann man sehen, wohin das führt.

Senator Tom Cotton (R-AR) schrieb einen offenen Brief an den Minister für Innere Sicherheit, Alejandro Mayorkas, in dem er sich Rubios Forderung anschloss.

„Ich schreibe Ihnen, um Sie aufzufordern, jeden ausländischen Staatsangehörigen – einschließlich und insbesondere jeden Ausländer mit einem Studentenvisum -, der seine Unterstützung für die Hamas und ihre mörderischen Angriffe auf Israel zum Ausdruck gebracht hat, unverzüglich auszuweisen“, heißt es darin. „Diese Fünften-Kolumnisten haben in den Vereinigten Staaten nichts zu suchen.“

Greenblatt sagt, Antizionismus sei ein „Vorspiel zum Genozid“.

In den NBC Nightly News vom 15. Oktober wies die Reporterin Priscilla Thompson darauf hin, dass die Solidaritätsproteste für die Palästinenser in Austin, Texas, größer waren als die dortige Pro-Israel-Demonstration. Der Beitrag ging jedoch schnell zu angeblichen Drohungen gegen Juden durch Antizionisten über.

Der Reporter Jesse Kirsch sagte, dass der Hamas-Anschlag der tödlichste Tag für Juden seit dem Holocaust gewesen sei, und stellte dann die Behauptung der ADL in den Mittelpunkt, dass antisemitische Vorfälle laut ihren „vorläufigen“ Daten von Jahr zu Jahr um fast 300 Prozent zugenommen hätten.

„Wir wissen, dass jüdische Einzelpersonen und Einrichtungen regelmäßig Zielscheibe und Opfer von Menschen sind, die kollektiv den Juden die Schuld geben“, sagte Jonathan Greenblatt von der ADL in der Sendung.

Dazu gehören auch einige Demonstranten, die den Zionismus anprangern, sagte Kirsch, den die ADL als „die Bewegung für Selbstbestimmung und Staatlichkeit des jüdischen Volkes in seinem angestammten Heimatland“ bezeichnet.

Greenblatt verdammte daraufhin den Antizionismus als Völkermord: „Antizionismus ist eigentlich ein Vorspiel zum Völkermord. Er konditioniert die Menschen darauf, Juden als Objekte zu sehen, Juden als Untermenschen zu betrachten“.

Greenblatt war in einem MSNBC-Auftritt sogar noch direkter: „Antizionismus ist Völkermord.“

„Während Beamte der Anti-Defamation League im weltweiten Fernsehen auftreten und weit verbreitete Kundgebungen anprangern, die ein Ende der völkermörderischen Gewalt Israels gegen die Palästinenser fordern, sehen wir das gefährlichste Ergebnis der langen Geschichte der ADL, die sich selbst als Bürgerrechtsgruppe behauptet“, schreibt Emmaia Gelman auf der Website. „Dass die ADL sich selbst als Verfechterin gegen Vorurteile darstellt, wird durch ihr Eintreten für eine islamfeindliche Politik, ihre Arbeit zur Förderung der militarisierten Polizeiarbeit und der Hyperüberwachung sowie ihre klar artikulierte Rolle als Verfechterin der israelischen Politik, einschließlich der Apartheid, völlig widerlegt. Die ADL instrumentalisiert in krasser Weise die realen Sorgen der Öffentlichkeit über Antisemitismus und erstellt unverschämt aufgeblähte Statistiken, in denen Hunderte von Protesten gegen israelische Gewalt als „antisemitische Vorfälle“ aufgeführt sind. Als Ergebnis dieser unaufrichtigen Haltung wird die ADL als Experte für diesen Krieg konsultiert.“

Gillibrand macht Hamas allein für humanitäre Krise in Gaza verantwortlich

In einem Auftritt in der Brian Lehrer Show sagte die New Yorker Senatorin Kirsten Gillibrand, dass die Hamas für die derzeitige humanitäre Krise in Gaza verantwortlich sei.

Lehrer spielte einen Clip von Avril Benoit von der Organisation „Ärzte ohne Grenzen“ ab, die gerade auf MSNBC aufgetreten war.

„Es gibt ein Krankenhaus, von dem wir erschütternde Geschichten gehört haben“, erklärte Benoit. „Sie haben keine Schmerzmittel mehr. Die Patienten schreien vor Schmerzen. Es gibt nichts, um ihr Leiden zu lindern. Bei der Versorgung mit humanitären Hilfsgütern ist natürlich auch das Wasser ein großes Problem. Unsere Kollegen berichten, dass das Wasser, das die Menschen trinken, salzig und brackig ist, dass es aufbereitet werden muss und dass man Treibstoff braucht, um die Wasseraufbereitungsanlage zu betreiben. Man braucht Treibstoff, um die Generatoren zu betreiben, um die Brutkästen zu versorgen, in denen wir Neugeborene, Säuglinge und Neugeborene haben, die zu sterben drohen, wenn nicht durch den Mangel an Strom, dann durch den Mangel an Wasser.

„Wir befinden uns in einer schrecklichen Situation, in der viele Menschen sterben werden, nicht an den direkten Folgen des Krieges und der Bombardierung, sondern an all den anderen Problemen, die sie umgeben und das Leben unerträglich machen“, fuhr sie fort.

Auf die Äußerungen von Benoit angesprochen, betonte Gillibran, dass Israel nicht für das Leid verantwortlich sei.

„Dies ist die Hölle, die von der Hamas angerichtet wurde. Die Hamas benutzt Krankenhäuser, sie benutzt Einzelpersonen, sie benutzt zivile Orte, um menschliche Schutzschilde für ihre terroristischen Angriffe und für ihre ständigen Raketenangriffe auf Israel zu schaffen“, sagte der Senator. „Das ist es, was der Terrorismus einem Land antut: Er zerstört es. Die Hamas schert sich überhaupt nicht um den Verlust von Menschenleben in diesem Krankenhaus. Sie schert sich nicht um den Verlust des Lebens von irgendjemandem in Gaza, und sie schert sich nicht um das Leben der Palästinenser. Das ist eine Tatsache.“

Israelischer Artikel erwähnt Elbit-Aktivismus nicht

Diese Woche veröffentlichte die israelische Wirtschaftswebsite Globes einen Artikel über die Aktien des israelischen Waffenlieferanten Elbit Systems, die trotz des jüngsten Gewinnbooms in der Verteidigungsindustrie fallen.

„Kriege und Konflikte kommen der Rüstungsindustrie zugute, und nach 10 Tagen des Krieges zwischen Israel und der Hamas berichtet das Wall Street Journal, dass die Aktienkurse der wichtigsten Rüstungshersteller der Welt um 5 bis 17 % gestiegen sind“, so Shiri Habib-Valdhorn auf der Website. „Aber während dieser Zeit ist der Aktienkurs des israelischen Rüstungselektronikunternehmens Elbit Systems Ltd. unter der Leitung von CEO Bezalel Makhlis an der Börse von Tel Aviv um 2 % und an der Nasdaq um über 6 % gefallen. Der Aktienkurs von Elbit Systems ist derzeit an der Nasdaq um 0,54% auf 194,13 $ gefallen, was einer Marktkapitalisierung von 8,746 Mrd. $ entspricht.

Der kurze Artikel stellt einige Theorien darüber auf, warum Elbit nicht von dem Boom profitiert, vergisst aber zu erwähnen, dass Aktivisten das Unternehmen seit Jahren wegen Israels Behandlung der Palästinenser ins Visier nehmen. Letzte Woche wurde die Anlage des Unternehmens in Cambridge, Massachusetts, innerhalb von nur 4 Tagen dreimal mit Farbe besprüht.

„Im Moment benutzt Israel die Waffen von Elbit, um Tausende von palästinensischen Männern, Frauen und Kindern wahllos zu ermorden“, sagte ein Demonstrant während einer kürzlichen Blockade des Büros. Übersetzt mit Deepl.com

h/t Phil Weiss



