A war against women and babies Children are being born in unhealthy conditions.



Ein Krieg gegen Frauen und Babies

Von Khuloud Rabah Sulaiman

Die elektronische Intifada

11. Januar 2024

Noor war schwanger, als Israel ihr befahl, ihre Wohnung in Gaza-Stadt zu verlassen.

Auf dem Weg in den Süden hatte sie starke Schmerzen im Unterleib. Die Schmerzen verstärkten sich, aber sie tat ihr Bestes, um sie zu verbergen.

Die Schmerzen verschwanden zwar nach einiger Zeit, doch als sie zusammen mit ihrem Mann und ihren beiden Kindern im Haus ihres Onkels in Rafah, der südlichsten Stadt des Gazastreifens, Unterschlupf suchte, traten weitere Probleme auf.

Jedes Mal, wenn das Viertel bombardiert wurde, verspürte Noor stärkere Unterleibsschmerzen, gefolgt von Blutungen.

Aus Sorge um eine mögliche Fehlgeburt ging sie in Begleitung ihrer Tante ins al-Helal al-Emirati-Entbindungskrankenhaus in Rafah.

Als sie dort ankam, war die Abteilung für bildgebende Verfahren voll besetzt.

In der Abteilung gab es nur fünf Betten und nur einen Arzt. Dennoch waren Dutzende von schwangeren Frauen anwesend.

Nachdem sie drei Stunden gewartet hatte, rief eine Krankenschwester Noors Namen. Noor wurde gebeten, sich auf ein Bett zu legen, damit sie untersucht werden konnte.

Noor erzählte einem Mitarbeiter des Krankenhauses von den Schmerzen und Blutungen, die sie hatte.

Man teilte ihr mit, dass diese Probleme wahrscheinlich durch den ständigen Stress und die Angst im Krieg verursacht würden.

Kurz nach dieser Reise spürte Noor – damals im siebten Monat schwanger -, dass die Wehen einsetzten.

Sie wurde mit dem Auto ins Krankenhaus gebracht. Da keine Betten verfügbar waren, musste sie in einem Wartebereich entbinden.

Ihr Neugeborenes war ein Junge namens Ahmad. Er wog nur 1,5 Kilogramm.

Ahmad wurde in einen Inkubator gelegt. In den folgenden zwei Wochen nahm er 500 Gramm zu.

„Als ich ihn aus dem Inkubator holte, wusste ich nicht, was er anziehen sollte“, sagte Noor. „Ich habe in den Geschäften keine Babykleidung gefunden. Meine Tante lieh sich ein paar Winterkleider von ihren Nachbarn, aber in den Apotheken gab es nicht genug Babymilchdosen für ihn.“

Der Bevölkerungsfonds der Vereinten Nationen schätzt, dass es im Gazastreifen etwa 50 000 schwangere Frauen gab, als Israel im Oktober den Krieg erklärte.

Diesen Frauen wurde eine angemessene Versorgung verweigert, und häufig war es für sie unmöglich, Arzttermine wahrzunehmen.

Nur 15 der 36 Krankenhäuser im Gazastreifen sind funktionsfähig – und in all diesen 15 Fällen auch nur teilweise.

Angesichts der akuten Lebensmittelknappheit sind die meisten schwangeren Frauen unterernährt.

Fehlgeburt nach einem Massaker

Amal hatte eine Fehlgeburt, wenige Wochen nachdem Israel das Haus ihrer Familie zerstört hatte. Ihre Eltern und einige ihrer Geschwister wurden bei dem Massaker getötet.

Amal heiratete 2015 und erfuhr einige Jahre später von ihrem Arzt, dass es schwierig sein würde, schwanger zu werden. Seitdem hatte sie Tausende von Dollar für Fruchtbarkeitsbehandlungen ausgegeben.

Erst im Jahr 2023 wurde sie schwanger.

Ihr Geburtstermin rückte immer näher, als ihre Eltern ermordet wurden. Der Schock über dieses schreckliche Verbrechen war so groß, dass sie danach nur noch den Koran rezitieren und sich Fotos ihrer Familienmitglieder auf ihrem Handy ansehen konnte.

Sie verlor ihren Appetit. Wenn sie sich zwang, etwas zu essen, musste sie sich übergeben.

Eine Woche nach dem Angriff auf ihre Familie begann Amal stark zu bluten. Sie schrie.

Ihr Mann fuhr sie so schnell wie möglich in ein nahe gelegenes Krankenhaus. Dort erfuhr sie, dass sie eine Fehlgeburt erlitten hatte.

„Ich wurde zweimal getötet“, sagte Amal und erklärte, dass sie selbst das Gefühl hatte, sowohl beim Massaker an ihrer Familie als auch bei der anschließenden Fehlgeburt gestorben zu sein.

„Es wird schwer für mich sein, jetzt ein Leben zu führen“, fügte sie hinzu.

Amal sollte einen Sohn zur Welt bringen. Sie hatte ein Zimmer, ein Kinderbett und Kleidung für ihn vorbereitet.

Seinen Namen hatte sie noch nicht ausgesucht.

Sondos, 26, war im neunten Monat schwanger, als ihr Haus in al-Rimal, einem Viertel von Gaza-Stadt, beschossen wurde.

Ihr Mann und ihre Tochter wurden bei dem Angriff getötet. Sondos überlebte, nachdem sie aus den Trümmern gerettet worden war.

Sie und ihre Familie waren in der nördlichen Hälfte des Gazastreifens geblieben, nachdem Israel ihre Evakuierung angeordnet hatte. Sie hatten keine Verwandten oder Freunde, die sie aufnehmen konnten, wenn sie in den Süden zogen.

Sondos wurde in das Krankenhaus al-Hilo in Gaza-Stadt gebracht. Dort brachte sie durch einen Kaiserschnitt ein Mädchen zur Welt.

Sie nannte ihre Tochter Habiba. Die Schwester des Babys – die Israel gerade getötet hatte – trug denselben Namen.

Das Baby musste in einen Inkubator gelegt werden. Sondos hatte in den letzten Monaten nicht genügend Nahrung und sauberes Wasser bekommen, was sich negativ auf das Gewicht des Babys auswirkte.

Das Krankenhaus konnte während der Geburt keine Betäubungsmittel zur Verfügung stellen, und Sondos litt unter starken Schmerzen.

„Ich habe die Schmerzen vergessen, als ich mein Baby in den Armen hielt“, sagte Sondos. „Ich danke Gott, dass ich an dem Tag, an dem ich meine andere Tochter verloren habe, ein neues Kind bekommen habe.“

Khuloud Rabah Sulaiman ist Journalist und lebt in Gaza.

