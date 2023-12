Misleading U.S. headlines on Gaza Most Americans only read headlines. That’s concerning, especially as it relates to the U.S. media’s coverage of anti-Zionism and antisemitism.

Der Hauptsitz der New York Times. (Foto: Wikipedia)

Die meisten Amerikaner lesen nur Schlagzeilen. Das ist besorgniserregend, besonders wenn es um die Berichterstattung der US-Medien über Antizionismus und Antisemitismus geht.

Die Verschiebung: Irreführende US-Schlagzeilen über Palästina-Aktivismus

Von Michael Arria

Dezember 12, 2023

Studien haben gezeigt, dass die meisten Amerikaner nur die Schlagzeilen lesen und sich nicht die Mühe machen, auf die Geschichte zu klicken.

Dies ist an sich schon besorgniserregend, aber besonders erschreckend ist es, wenn es um die Berichterstattung der US-Medien über Antizionismus und Antisemitismus geht.

Die „Likes“ eines WWE-Stars für antisemitische Beiträge lösen einen Feuersturm aus – aber keine Sanktionen, erklärte ein kürzlich erschienener Artikel von Israel Hayom. Der kurze Artikel wurde auch auf der Website von Jewish News Syndicate veröffentlicht.

Die Erwähnung der Möglichkeit von Sanktionen impliziert, dass etwas wirklich Schreckliches gebilligt wurde, aber die Geschichte macht deutlich, dass dies nicht der Fall war.

Sami Zayn ist ein muslimischer Wrestler, dessen Eltern syrische Einwanderer waren. Er hat Israels Behandlung der Palästinenser schon früher kritisiert und wurde deswegen immer wieder von pro-israelischen Gruppen angegriffen.

Der große „antisemitische“ Beitrag, der dieses Mal gut ankam, ist ein Artikel von Chris Hedges über Israels Pläne für Gaza. Unter anderem kritisiert der Artikel die israelische Regierung dafür, dass sie jüdische Menschen angreift. „Israel wendet sich gleichzeitig gegen ‚jüdische Verräter‘, die sich weigern, die wahnsinnige Vision der herrschenden jüdischen Faschisten anzunehmen und die entsetzliche Gewalt des Staates anzuprangern“, schreibt Hedges. „Die bekannten Feinde des Faschismus – Journalisten, Menschenrechtsverfechter, Intellektuelle, Künstler, Feministen, Liberale, Linke, Homosexuelle und Pazifisten – sind bereits im Visier.“

Die andere Indiskretion von Zayn war das Liken eines Posts, in dem ein Twitter-Nutzer sagte, Israels Tötung in Gaza sei „kalkuliert und absichtlich“. In dem Artikel wird kein Beispiel dafür genannt, was darauf hindeutet, dass dies eine Lüge ist. Hier ein Beispiel: Im Oktober kam Human Rights Watch zu dem Schluss, dass zwei israelische Angriffe im Libanon, bei denen der Reuters-Journalist Issam Abdallah getötet und sechs weitere Journalisten verletzt wurden, absichtlich auf Zivilisten abzielten.

Kurzum, Zayn hat nie einen antisemitischen Beitrag geliked. Er hat Beiträge über die israelische Politik geteilt und geliked.

Vielleicht haben Sie von einer Kontroverse gehört, die kürzlich in einem Café in Oakland ausgebrochen ist. Eine Frau beschwerte sich beim Personal über Graffiti, die sie auf der Toilette des Farley’s East gefunden hatte, und versuchte dann, die Toilette erneut zu betreten, um sie zu dokumentieren. Sie wurde von den Angestellten daran gehindert. Sie forderten sie auf, die Toilette zu verlassen und riefen „Free Palestine“, als sie dies tat. Das Video der Frau verbreitete sich im Internet, das Café wurde für kurze Zeit geschlossen, und die Angestellten wurden entlassen. Jetzt kritisieren die ehemaligen Angestellten den Besitzer, weil er angeblich seit Monaten von den Schmierereien wusste.

Das ist eine interessante Geschichte, aber die Details sind für das Thema dieses Newsletters nicht ganz relevant. In diesem Fall interessiert mich, wie das Graffiti in den Schlagzeilen dargestellt wurde.

Hier ist eine kleine Auswahl:

Das Café Farley’s East in Oakland entlässt seine Angestellten, die einer Jüdin den Zugang zu einer Toilette verwehrt hatten, nachdem sie sich über antisemitische Graffiti beschwert hatte

Angestellte eines Cafés in Oakland sagen, der Besitzer habe von antisemitischen Graffiti gewusst

Café in Oakland entschuldigt sich, nachdem einer Kundin der Zugang zu einer Toilette mit antisemitischen Graffiti verweigert wurde

Jüdische Frau wird aus einem Café geworfen, nachdem sie sich über antisemitische Graffiti auf der Toilette beschwert hat und von den Angestellten beschimpft wurde

Worum handelte es sich bei dem Graffiti? An den Wänden der Toilette stand „Zionismus=Faschismus“ und „Ihre Neutralität ermöglicht Völkermord“. Noch einmal: Wo ist der Antisemitismus?

Ein Artikel auf Berkeleyside enthält eine der wenigen wahrheitsgemäßen Schlagzeilen zu diesem Thema: Oakland cafe confrontation over anti-Zionist graffiti leads to staff firings, boycott call

Zum Abschluss noch eine Meldung aus der Atlanta Journal-Constitution: Mitarbeiter von Decatur-Schulen nach E-Mail mit Informationen über Gaza weiter beschäftigt.

Hier ist ein weiterer Artikel, der eine so schwerwiegende Handlung andeutet, dass die betreffende Person hätte entlassen werden müssen.

Die Geschichte? Der Gleichstellungskoordinator der City Schools of Decatur, Anthony Downer, schickte eine E-Mail an einige Mitarbeiter, in der er ihnen Informationen darüber gab, wie sie den Gazastreifen unterstützen könnten. Die E-Mail enthielt einen Anhang, bei dem es sich um eine Leseliste handelte, die von einem „queeren Kollektiv von Juden, Palästinensern und Verbündeten in Atlanta“ zusammengestellt worden war.

Gegen Downer wurde wegen der E-Mail ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, was zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich nicht weiter verwunderlich ist. Die städtischen Schulen von Decatur haben erklärt, dass er von seinem Posten entfernt werden sollte. Ich möchte noch einmal darauf hinweisen, dass es sich bei der Person, gegen die ermittelt wird, weil sie versucht hat, Gaza zu helfen, um den Gleichstellungskoordinator der Schule handelt.

Es ist eine weitere surreale und lächerliche Geschichte, aber das wüssten Sie nicht, wenn Sie nicht klicken würden.

NYT-Berichterstattung über Antizionismus

Es ist schwer zu sagen, wo man bei Jonathan Weismans jüngstem Artikel über Antisemitismus und Antizionismus in der New York Times anfangen soll. Beginnen wir also mit dem verwirrenden Eröffnungssatz:

Das brutale Vergießen jüdischen Blutes am 7. Oktober, gefolgt von Israels unerbittlichem militärischen Angriff auf den Gazastreifen, hat in einer Zeit zunehmender Bigotterie und innenpolitischer Spielchen eine heikle Frage in den Vordergrund gerückt: Ist Antizionismus per Definition Antisemitismus?

Es spielt keine Rolle, wie oft Sie diesen Absatz lesen, er wird für Sie keinen Sinn ergeben.

„Der Zionismus als Konzept wurde einst klar verstanden: der Glaube, dass Juden, die seit Jahrtausenden verfolgt wurden, Zuflucht und Selbstbestimmung im Land ihrer Vorfahren brauchten“, schreibt Weisman.

Mit „klar verstanden“ ist hier viel Arbeit verbunden. Der Zionismus wurde schon immer von vielen Menschen abgelehnt und war in der jüdischen Gemeinschaft offensichtlich von Anfang an umstritten. Sicherlich hat der Autor von (((Semitismus))): Being Jewish in America in the Age of Trump ist sich dessen bewusst. Ich denke, man kann auch mit Sicherheit sagen, dass Palästinenser, denen ihre Häuser gestohlen wurden, nicht glaubten, dass Siedler Zuflucht auf Land „brauchten“, das ihnen rechtlich nicht gehörte.

Wir wissen also, wie Weisman den Zionismus definiert, aber wie klassifiziert er den Antizionismus?

„Wenn Antizionismus vor einem Jahrhundert bedeutete, dass man sich den internationalen Bemühungen um die Errichtung eines jüdischen Staates in dem damals von den Briten kontrollierten Gebiet namens Palästina widersetzte, so bedeutet er heute die Abschaffung Israels als souveränes Heimatland der Juden“, schreibt er. „Viele Juden in Israel und in der Diaspora sagen, dass dies nicht von Judenhass im Allgemeinen oder Antisemitismus zu unterscheiden ist.

Als Zugabe zitiert Weisman noch Jonathan Greenblatt von der ADL. Dieser Mann verbringt fast seine ganze Zeit damit, Antizionismus mit Antisemitismus gleichzusetzen, daher ist das von ihm gelieferte Zitat nicht überraschend: „Es gibt keine Debatte. Antizionismus basiert auf einem Konzept, nämlich der Verweigerung von Rechten für ein Volk.“

Übersetzt mit Deepl.com



