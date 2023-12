‚Every Palestinian in Gaza going hungry‘ as Israeli bombardment continues UN expert on food makes dire warning as continued Israeli attacks on besieged enclave deepen humanitarian crisis.



Rauchschwaden über Khan Younis [Said Khatib/AFP]

Israel-Hamas-Krieg live: UN bezeichnet Gaza als „Hölle auf Erden“ inmitten israelischer Bombardements

Von Edna Mohamed, Farah Najjar und Ali Harb

12. Dezember 2023

Der Leiter der UN-Agentur für palästinensische Flüchtlinge vergleicht den Gazastreifen mit der „Hölle auf Erden“, während Israel seine tödlichen Bombardierungen der Enklave fortsetzt.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Gaza sind die israelischen Streitkräfte in das Krankenhaus Kamal Adwan eingedrungen, nachdem sie es tagelang belagert und beschossen hatten.

Ein UN-Experte warnt, dass „jeder einzelne Palästinenser in Gaza Hunger leidet“.

Seit dem 7. Oktober sind mindestens 18.412 Palästinenser bei israelischen Angriffen getötet worden. Die revidierte Zahl der Todesopfer in Israel beläuft sich auf 1.147.

Übersetzt mit Deepl.com



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …