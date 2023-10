Lessons from resistance history far and near: Hamas and the unthinkable Apartheid Israel has lots of soul searching and thinking to do as it tries to figure out how Hamas could have mastered such an attack on Palestinian land, occupied since…

Israelische Streitkräfte ergreifen Sicherheitsmaßnahmen, nachdem die Hamas die Operation Al-Aqsa Flut in Sderot, Israel am 09. Oktober 2023 gestartet hat [Mostafa Alkharouf/Anadolu Agency]

Lehren aus der Geschichte des Widerstands in Nah und Fern: Die Hamas und das Undenkbare

von Dr. Mustafa Fetouri

MFetouri

12. Oktober 2023

Das israelische Apartheidregime muss viel nachdenken, um herauszufinden, wie die Hamas einen solchen Angriff auf palästinensisches Land, das seit 1948 besetzt ist, durchführen konnte. Wie konnte eine solche Organisation in der Enklave des Gazastreifens, die seit 2007 unter vollständiger Belagerung steht, ihre Operation mit dem Codenamen „Toofan Al-Aqsa“ (Flutung der Al-Aqsa) in einem solchen Ausmaß und mit einer solchen Grausamkeit vorbereiten und durchführen, wie es noch nie zuvor geschehen ist?

Militärisch gesehen handelt es sich um eine multidimensionale Operation, bei der Luft-, Boden- und Seeangriffe fast gleichzeitig und mit hoher Geschwindigkeit erfolgen, was den Feind nicht nur überrascht, sondern auch seine Reaktion verlangsamt und diese bestenfalls verwirrt und unbeholfen erscheinen lässt.

Klar ist, dass die israelischen Bemühungen auf mehreren Ebenen versagt haben. Israels militärischer Geheimdienst hat es versäumt, die Stärke der Hamas einzuschätzen, während der Mossad, die einst unbesiegbare israelische Organisation für äußere Sicherheit, es versäumt hat, verdächtige Aktivitäten vorherzusehen. Gleichzeitig hatte der Shin Bet, das interne Sicherheitsorgan, keine Ahnung von dem, was kommen würde. Vor allem aber wurde die israelische Sperranlage, der Zaun, den Israel 1994 zur Abriegelung des Gazastreifens errichtet hatte, innerhalb weniger Minuten durchbrochen.

Betäubt von der Heftigkeit des Angriffs waren die israelischen militärischen Entscheidungsträger während der gesamten ersten 24 Stunden des Toofan Al-Aqsa, der in den frühen Morgenstunden des Samstags, 7. Oktober, begann, hilflos. Dies verschaffte den palästinensischen Widerstandskämpfern den zeitlichen Spielraum, um tief in das Innere Israels vorzudringen und Siedlungen in der Umgebung des Gazastreifens anzugreifen, von denen die meisten versteckte militärische Außenposten sind, bevor sie die eigentlichen Militärposten angriffen, darunter den Grenzübergang Beit Hanoon (von Israel Erez genannt), die Militärbasis Zikim und das Hauptquartier der Gaza-Militärdivision in Reim.

Die Frage nach den Lehren, die man daraus gezogen hat, wurde vorerst zurückgestellt, da die israelische Armee, die in den früheren Angriffsphasen wie ein Kartenhaus zusammengebrochen zu sein schien, weiterhin auf den Gazastreifen eindrischt und dabei Hunderte von Frauen und Kindern tötet, um einen Teil ihres zerstörten Rufs als hochentwickelte und regional überlegene Militäreinrichtung wiederherzustellen, die mit keiner anderen vergleichbar ist.

Es zeichnen sich jedoch einige Lektionen ab, die der palästinensische Widerstand lernen und als Erfahrungen für künftige Kämpfe mit Israel sammeln muss, denn diese Schlacht ist nur eine weitere Runde im langen Kampf um Freiheit und Unabhängigkeit.

Einigkeit unter den palästinensischen Gruppierungen ist sowohl in militärischer als auch in politischer Hinsicht von entscheidender Bedeutung. Uneinige Fraktionen, so stark sie auch sein mögen, können im Vergleich zu einer geeinten Front wenig erreichen. In den letzten zehn Jahren hat der palästinensische Widerstand seine Reaktionen auf die israelische Aggression nicht als gemeinsame Anstrengungen, sondern als Einzelkämpfe inszeniert, was es Israel erleichtert hat, sie zu überwältigen. Diese Lektion kam direkt aus der Höhle der Löwen in Jenin im besetzten Westjordanland.

Eine weitere Lektion aus Jenin ist die „Hit-and-Run“-Strategie, die vor allem in städtischen Gefechten sehr effektiv ist. In der Schlacht um Jenin im Jahr 2002 erlitt die israelische Armee mit 23 getöteten und 75 verletzten Soldaten einen ihrer größten Verluste. Die Kämpfer in Dschenin bedienten sich dieser Taktik, die in hohem Maße von einem unterirdischen Tunnelnetz abhängt, um die israelischen Streitkräfte und ihre zahlreichen Kontrollpunkte über der Erde zu umgehen. Die Hamas scheint die Tunnelbauwerke selbst renoviert zu haben, indem sie sie in der Tiefe, Breite und Länge verstärkte. Die Untertunnelung des Schlachtfelds ist eine alte Guerillataktik, die von den Vietnamesen erfolgreich gegen die Vereinigten Staaten eingesetzt wurde.

Ein weiterer Bereich, in dem die Widerstandskämpfer im Gazastreifen erfolgreich zu sein scheinen, ist die Verschleierung oder Verdeckung von Trainingsaktivitäten. Das Ausmaß, die Vorgehensweise und die Raffinesse von Toofan Al-Aqsa erforderten viel Planung und Training, was nicht einfach ist, wenn man im dicht besiedelten Gazastreifen unter ständiger Beobachtung des israelischen Geheimdienstes und seiner Quellen vor Ort operiert, darunter auch Palästinenser, die für den Besatzungsstaat angeworben wurden.

In der Vergangenheit wurden viele hochrangige Widerstandsführer und Feldkommandeure von Israel getötet, weil es israelischen Agenten gelang, sie ausfindig zu machen. Diesmal nicht – zumindest bis jetzt nicht. Der Grund für diese strategische Verschleierung scheint die Fähigkeit der Hamas zu sein, die Nutzung etablierter Kommunikationsnetze zu vermeiden und vor allem die Aufmerksamkeit von ihren Aktivitäten abzulenken, indem sie das schafft, was der militärische Nachrichtendienst in akademischen Begriffen als „Lärm“ bezeichnet. Dabei handelt es sich um eine Mischung aus ruhigem Auftreten, Konzentration auf andere Themen wie politische Kämpfe und, was am wichtigsten ist, zu viel Gezeter über nicht damit zusammenhängende Themen wie soziale und wirtschaftliche Probleme. In den letzten Jahren hat die Hamas-Regierung im Gazastreifen immer wieder über die Schwierigkeiten gesprochen, denen die Menschen täglich ausgesetzt sind.

Eine weitere Lektion, die der palästinensische Widerstand lernen sollte, ist die Tatsache, dass sein Feind gut verschanzt, gut bewaffnet und vor allem von den internationalen Supermächten, einschließlich der Vereinigten Staaten, unterstützt wird. Die Erkenntnis dieser Tatsachen reicht aus, um jede noch so gut vorbereitete Gruppe von Kämpfern einzuschüchtern. Der Glaube an die gerechte Sache, gepaart mit Selbstvertrauen, hebt jedoch die Moral der Kämpfer und lässt sie die Aura der Macht, die den Feind umgibt, ignorieren, selbst wenn dieser Feind über nukleare Fähigkeiten verfügt, wie die israelische Armee. Die Moral ist natürlich entscheidend.

Die Hamas und die anderen Widerstandsgruppen scheinen die Lektion des Einsatzes der Medien nur zu gut gelernt zu haben. Noch nie war die Bewegung so erfolgreich darin, die Medien zu nutzen, um ihre Arbeit zu dokumentieren. Diesmal sah die Welt, wie die Kämpfer ihre Fortschritte auf Video festhielten und in einigen Fällen live an Zuschauer in der ganzen Welt übertrugen, um ihren Anhängern in schwierigen Zeiten eine Dosis Seelentröster zu geben.

Im Falle Israels scheint jedoch niemand viel aus den vergangenen sieben Jahrzehnten der Besatzung und der Apartheidpolitik gelernt zu haben. Seit seiner Gründung hat Israel unnachgiebig unverhältnismäßige Gewalt gegen eine überwiegend zivile Bevölkerung eingesetzt. Wir haben dies täglich im Westjordanland erlebt. Die israelischen Politiker scheinen nicht zu begreifen, dass der Widerstand umso heftiger wird, je brutaler die Besatzung wird.

In diesem Zusammenhang hat die Welt erfahren, wie israelische Beamte, die vom Präsidenten der Vereinigten Staaten offen unterstützt wurden, die Palästinenser als „menschliche Tiere“ bezeichneten, um die Worte des israelischen Verteidigungsministers Yoav Gallant zu gebrauchen, als er seine Entscheidung bekannt gab, den über 2 Millionen Menschen im Gazastreifen Treibstoff, Strom, Lebensmittel und Medikamente zu verweigern.

Am auffälligsten ist jedoch die Tatsache, dass die Nahostpolitik der USA weiterhin nicht in der Lage ist, Frieden und Sicherheit für Israel zu schaffen. Anstatt weise zu sein und zum Frieden aufzurufen, hat Präsident Biden Israel zu weiteren Gräueltaten ermutigt. In einer 1.296 Wörter umfassenden Erklärung vom 10. Oktober ging er nicht auf die palästinensischen Bestrebungen ein, sondern sagte stattdessen, dass Israel die Pflicht habe, „auf die Hamas zu reagieren“, und fuhr fort, darüber zu schwadronieren, dass sein Land und Israel „Demokratien“ seien und dass sie „stärker und sicherer sind, wenn wir nach rechtsstaatlichen Grundsätzen handeln“. In Wirklichkeit haben beide Länder gegen fast alle internationalen Gesetze verstoßen, insbesondere gegen das humanitäre Recht – Irak, Afghanistan und das besetzte Palästina sind nur einige Beispiele dafür. Übersetzt mit Deepl.com:



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …