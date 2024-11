https://english.almayadeen.net/articles/opinion/the-us-israeli-ceasefire-proposals-are-ridiculous-by-design



Die Waffenstillstandsvorschläge der USA und Israels sind von vornherein lächerlich

Robert Inlakesh

Quelle: Al Mayadeen English

7. November 2024

Ausgangspunkt jeder Analyse der zionistischen „Waffenstillstands“-Vorschläge ist das Verständnis, dass sie nur für eine Seite gelten sollen.

Die laufenden US-israelischen Vorschläge sind keine „Waffenstillstandsgespräche“, sondern Kapitulationsbedingungen (Illustriert von Batoul Chamas; Al Mayadeen English)

Was die USA und ihre israelischen Partner als „Waffenstillstandsabkommen“ bezeichnen, sind in Wirklichkeit Vorschläge an den Libanon und den Gazastreifen, ihre Waffen und Verhandlungskarten auf den Tisch zu legen, damit die zionistische Armee eine Pause einlegen kann, nur um ihnen dann wieder zu erlauben, nach Belieben und ohne Verteidigung zu schießen.

Wenn Sie verstehen wollen, wie ernsthaft die Vereinigten Staaten und die zionistische Entität zusammenarbeiten, um einen Waffenstillstand sowohl im Gazastreifen als auch im Libanon zu erreichen, brauchen Sie sich nur anzusehen, wie erfolgreich sie in den letzten 13 Monaten waren und wie sich die Zielvorgaben ständig ändern.

Die Forderungen der Hamas-Bewegung, die im Namen aller palästinensischen Widerstandsgruppen am Verhandlungstisch führt, sind seit Beginn des Krieges am 7. Oktober 2023 nicht gestiegen. Tatsächlich war die palästinensische Bewegung bei ihren Forderungen eher flexibel und forderte ursprünglich einen Gefangenenaustausch, ein Punkt, den sie später einräumen würde.

Auf der israelischen Seite des Verhandlungstisches hingegen endet die lange, sich ständig erweiternde Liste der absurden Forderungen nie und ist es nicht einmal wert, mit ernsthaften diplomatischen Bemühungen gewürdigt zu werden. Tatsächlich ist es zum jetzigen Zeitpunkt nur schädlich, diese sogenannten Waffenstillstandsverhandlungen überhaupt in Betracht zu ziehen, da sie es der amerikanisch-israelischen Allianz ermöglichen, ihre gewünschten Ziele zu erreichen.

Es liegen keine Waffenstillstandsabkommen auf dem Tisch

Der Ausgangspunkt jeder Analyse der zionistischen „Waffenstillstands“-Vorschläge ist zu verstehen, dass sie nur für eine Seite gelten sollen. Im Fall von Gaza hat der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu wiederholt erklärt, dass er kein Abkommen akzeptieren kann, das ihn zwingt, den Krieg zu beenden. Darüber hinaus möchte die zionistische Entität nun die Möglichkeit behalten, ihre Streitkräfte in den sogenannten Philadelphia- und Netzarim-Korridoren zu stationieren, während sie gleichzeitig eine „Pufferzone“ in den Außenbezirken von Gaza einrichtet, was einer Landnahme von mindestens 16 % des Territoriums entspricht.

Obwohl es gelegentlich Erklärungen von hochrangigen israelischen Beamten gibt, die den Wunsch nach einem Gefangenenaustausch und einem Waffenstillstandsabkommen zum Ausdruck bringen, haben sie alle deutlich gemacht, dass ihr Ziel des „totalen Sieges“ über die Hamas erfüllt werden muss. Diese Art von sprachlichen Tricks bietet den Zionisten die perfekte Tarnung, sodass sich der US-Außenminister Antony Blinken regelmäßig vor die Kameras stellen und die Welt belügen kann, dass die Israelis einen Waffenstillstand akzeptieren.

In Wirklichkeit will das zionistische Regime nur einen Deal, um seine Gefangenen zu befreien, ein Abkommen, das dann im Namen der „Zerstörung der Hamas“ schnell gebrochen würde. Darüber hinaus stellt sich die Frage, warum die Israelis nicht einfach alle palästinensischen Häftlinge, die sie freilassen, wieder verhaften sollten, so wie sie es mit vielen von denen gemacht haben, die im vergangenen November im Rahmen des vorübergehenden Waffenstillstands freigelassen wurden. Wer würde einschreiten, um die Zionisten dafür zu bestrafen? Sicherlich nicht die USA.

Netanjahu schwört, dass er einen Waffenstillstand schließen wird, nachdem er das Ziel der Zerstörung der Hamas erreicht hat, was keinen Sinn ergibt, denn wenn er dieses Kriegsziel erreichen würde, mit wem würde er dann den Waffenstillstand schließen? In diesem Fall wäre ein Waffenstillstand buchstäblich überflüssig.

Dann wenden wir uns dem Libanon zu, wo die Israelis ihre Kriegsziele – einen Konflikt, den sie durch die Invasion libanesischen Territoriums begonnen haben – durch die Änderung der UN-Resolution 1701 erreichen wollen. Ihr Ziel ist es, die Hisbollah zum Rückzug in den Norden des Litani-Flusses und zur Entwaffnung zu bewegen, da es ein potenzielles Waffenembargo auf libanesischem Gebiet geben könnte, während das zionistische Regime sich das Recht vorbehält, den Libanon zu bombardieren, wann immer es will, ohne Konsequenzen.

Mit anderen Worten: Die Israelis fordern den libanesischen Widerstand auf, die Verteidigung ihres Landes einzustellen, damit sie ohne Konsequenzen bombardieren können, wann immer sie wollen. Dies ist kein Waffenstillstand, sondern eine Seite erklärt sich bereit, Offensiv- und Defensivaktionen einzustellen, während die andere Seite weiterhin angreift.

Ein Waffenstillstand liegt per Definition dann vor, wenn beide Seiten sich bereit erklären, Offensivaktionen durch Vermittlung einzustellen. Faktisch müssen wir also aufhören, die laufenden US-israelischen Forderungen als „Waffenstillstandsgespräche“ zu bezeichnen; dies sind Kapitulationsbedingungen.

Warum lügen die Israelis und Amerikaner?

Per Definition gibt es keine Waffenstillstandsgespräche oder -vereinbarungen, die für Gaza oder den Libanon öffentlich präsentiert wurden. Dies sind stattdessen Kapitulationsbedingungen. Es ist jedoch klar, dass der palästinensische Widerstand nicht besiegt ist, und im Falle des libanesischen Widerstands haben sie den Versuch der zionistischen Entität, an Land einzudringen, einen ganzen Monat lang erfolgreich abgewehrt, weshalb keiner von beiden solchen lächerlichen Vorschlägen zustimmen wird.

Was sie der Hisbollah im Libanon aufzwingen wollen, ähnelt den Forderungen, die 1982 nach der Belagerung von Beirut gestellt wurden und zur Kapitulation der Palästinensischen Befreiungsorganisation (PLO) führten. Heute ist das Gegenteil der Fall: Der libanesische Widerstand hat die Zionisten daran gehindert, auch nur ein einziges libanesisches Dorf zu besetzen, obwohl die Israelis dafür mehr als 50.000 Soldaten zusammengezogen hatten.

Die Israelis sind in dieser Hinsicht nicht dumm, sie wissen genau, dass diese Art von Diplomatie niemals funktionieren wird und auch nicht funktionieren sollte. Welchem Zweck dienen also solche Kapitulationsvorschläge?

Es gibt eine Reihe von Faktoren, die in die Überlegungen der zionistischen Führung einfließen, wenn sie solche unvernünftigen Forderungen vorbringt. Der erste ist, dass sie versuchen, einen starken Ausgangspunkt für ernsthafte zukünftige indirekte Waffenstillstandsverhandlungen mit dem Libanon zu schaffen. Psychologisch gesehen hat dies denselben Effekt wie das Setzen einer bestimmten Schwelle für ein Produkt, das auf einer Auktion verkauft wird; es soll die Bieter dazu verleiten, zu glauben, dass alles unter dem ursprünglich vorgeschlagenen Betrag ein gutes Geschäft ist.

Dann gibt es noch den Aspekt, dass es sich hierbei um einen psychologischen Trick handelt, der darauf abzielt, die libanesische und die regionale Öffentlichkeit im Allgemeinen glauben zu machen, dass die Israelis den Krieg gewinnen oder zumindest die Kontrolle haben. Obwohl die Ereignisse vor Ort ein überzeugendes Argument für die Stärke der Hisbollah in der Schlacht darstellen, zielen solch verrückte Forderungen nach einem Waffenstillstand darauf ab, Zweifel zu säen.

Darüber hinaus steht die US-Regierung sowohl im Inland als auch international unter Druck, den Krieg zu beenden, was dann auf das israelische Regime übertragen wird, das ebenfalls mit seinem eigenen Druck zu kämpfen hat. Daher dient allein schon die Aufnahme von Waffenstillstandsgesprächen dazu, den wachsenden Druck etwas zu mindern.

Auch im Hinblick auf den Krieg im Gazastreifen wird enormer Druck auf die US-Regierung ausgeübt, den Völkermord zu beenden. Da jede andere Lösung als eine vollständige Niederlage der Hamas sowohl für Washington als auch für „Tel Aviv“ als schwere Niederlage gelten würde, will keines der beiden Regime dies zulassen. Wenn sich der Staub nach dem Krieg gelegt hat, wenn die Ziele nicht vollständig erreicht wurden und wenn die verbliebenen israelischen Gefangenen, die noch am Leben sind, gegen palästinensische Häftlinge ausgetauscht werden, wird sich jeder fragen, warum es so lange gedauert hat.

Daher strebt die amerikanisch-israelische Allianz eine unbegrenzte Fortsetzung des Krieges in Gaza an, es sei denn, sie werden aufgrund des enormen Drucks von einer anderen Front in dem nun regionalen Konflikt gezwungen, ihn zu beenden. Daher betreiben sie in regelmäßigen Abständen eine unsinnige Diplomatie, die darauf abzielt, den Druck von ihnen zu nehmen, indem sie die lächerlichen Waffenstillstandsgespräche nutzen, um zu behaupten, dass sie auf eine Lösung hinarbeiten, um mehr Zeit zu gewinnen, in der Hoffnung, dass die Hisbollah Gaza verlässt, was dann eine Fortsetzung des Krieges so lange ermöglichen würde, bis die Hamas besiegt ist.

Abschließend möchte ich sagen, dass wir aufhören müssen, diese diplomatischen Manöver als „Waffenstillstandsgespräche“ zu bezeichnen; per Definition handelt es sich nicht um Vorschläge für einen Waffenstillstand und es besteht auch nicht die Absicht, einen solchen zu erreichen.

Die in diesem Artikel geäußerten Meinungen spiegeln nicht unbedingt die Meinung von Al Mayadeen wider, sondern geben ausschließlich die Meinung des Verfassers wieder.

Politischer Analyst, Journalist und Dokumentarfilmer.

Übersetzt mit Deepl.com

