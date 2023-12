The real ‚Person of the Year‘ Given the ghastly course of 2023, it is obvious who deserves the coveted title: people of Gaza.

Angesichts des grausamen Verlaufs des Jahres 2023 liegt es auf der Hand, wer den begehrten Titel verdient: die Menschen in Gaza.

Die wahre „Person des Jahres“

Von Belén Fernández

29. Dezember 2023

Das Jahr neigt sich dem Ende zu, und Sie wissen, was das bedeutet: viel Trubel um die jährliche „Person des Jahres“ des Time Magazine, eine Tradition, die 1928 als „Mann des Jahres“ begann und nun einen „Mann, eine Frau, eine Gruppe oder ein Konzept“ ehrt.

Angesichts des grausamen Verlaufs des Jahres 2023 scheint es naheliegend, die palästinensischen Ärzte und das medizinische Personal, die derzeit ihr Leben riskieren, um andere vor den völkermörderischen Bestrebungen Israels im Gazastreifen zu retten, als „Person des Jahres“ auszuwählen.

Seit dem 7. Oktober hat das israelische Militär mehr als 21.000 Palästinenser im Gazastreifen ermordet, darunter mindestens 8.663 Kinder. Nach Angaben von Healthcare Workers Watch – Palestine, einer unabhängigen Überwachungsinitiative, die von dem texanischen Arzt Osaid Alser mit ins Leben gerufen wurde, wurden zwischen dem 7. Oktober und dem 19. Dezember nicht weniger als 340 Beschäftigte im Gesundheitswesen von den Israelis getötet, darunter 118 Ärzte und 104 Krankenschwestern.

Ein Beispiel dafür ist der Fall des 36-jährigen Nephrologen Dr. Hammam Alloh, eines Vaters von zwei kleinen Kindern, der zusammen mit seinem eigenen Vater bei einem israelischen Luftangriff auf ihr Haus im November getötet wurde. In einem Interview mit Democracy Now! im Oktober hatte Alloh auf die Frage, warum er sich weigerte, das Al-Shifa-Krankenhaus in Gaza-Stadt zu verlassen und gemäß den israelischen Evakuierungsbefehlen nach Süden zu ziehen, wie folgt geantwortet: „Glauben Sie, ich habe insgesamt 14 Jahre lang Medizin studiert und promoviert, um nur an mein Leben und nicht an meine Patienten zu denken?“

Und genau diese Art von unerbittlichem Altruismus wird von palästinensischen Medizinern immer wieder an den Tag gelegt, während Israel durch die Bombardierung von Zivilisten und die Angriffe auf Krankenhäuser und Ambulanzen das Konzept der Menschlichkeit selbst auslöscht. Der Angriff auf die medizinische Infrastruktur und das medizinische Personal wurde aktiv von einer Gruppe israelischer Ärzte unterstützt, die auf den militärischen Zug aufgesprungen sind, um die Bombardierung palästinensischer Krankenhäuser zu unterstützen.

Die palästinensischen Mediziner wurden nicht nur zur militärischen Zielscheibe, sondern hatten auch mit einem lähmenden Mangel an Treibstoff, Medikamenten und grundlegenden Versorgungsgütern zu kämpfen – ein Mangel, der schon in so genannten „Friedenszeiten“ schlimm genug war. Familienangehörige und Kollegen sterben zu sehen, ist praktisch Teil der Arbeit geworden, und die israelische Armee hat sich zusätzlich damit beschäftigt, palästinensisches Gesundheitspersonal zu entführen und zu foltern.

In einem Interview mit der Washington Post beschrieb der britisch-palästinensische Chirurg Dr. Ghassan Abu Sittah, der im Laufe der Jahre bei zahlreichen israelischen Angriffen als Freiwilliger mit medizinischen Teams in Gaza gearbeitet hat und dieses Mal 43 Tage in der belagerten Enklave verbrachte, dass er sich mit dem Gedanken abfinden musste, dass er nicht überleben würde. Zu seinen Patienten gehörte ein junges Mädchen, die einzige überlebende Tochter einer Geburtshelferin des Al-Shifa-Krankenhauses, die zusammen mit ihren anderen Kindern bei einem israelischen Raketenangriff getötet wurde. Abu Sittah erinnerte sich an das Mädchen: „Die Hälfte ihres Gesichts fehlte. Die Hälfte ihrer Nase, ihre Augenlider waren aus dem Knochen gerissen worden.“

Trotz des allumfassenden Schreckens berichtete Abu Sittah auch von großen „Taten der Liebe“ und des Widerstands, wie bei einem dreijährigen Jungen, der seine Familie verloren hatte und dessen Arm und Bein Abu Sittah amputieren musste: „Als ich nach ihm sehen wollte, hatte die Frau, deren Sohn verwundet im Bett neben ihm lag, ihn auf dem Schoß und fütterte ihn und ihren Sohn.“

Alles in allem sind nicht nur die Ärzte in Gaza Helden.

Apropos Helden: Auch palästinensische Journalisten sind zunehmend unter tödlichen Beschuss Israels geraten, weil sie Zeugen der zunehmend tödlichen Grausamkeiten im Gazastreifen geworden sind. Das in New York ansässige Komitee zum Schutz von Journalisten (CPJ) stellt fest, dass dieser Krieg die „tödlichste Periode für Journalisten seit Beginn der Datenerfassung durch das CPJ im Jahr 1992“ darstellt; zwischen dem 7. Oktober und dem 23. Dezember wurden neunundsechzig tote Journalisten und Medienmitarbeiter bestätigt. Von diesen Opfern waren 62 Palästinenser, vier Israelis und drei Libanesen.

Am 20. November wurde die palästinensische Journalistin Ayat Khadura bei einem israelischen Luftangriff auf ihr Haus im nördlichen Gazastreifen getötet – nur zwei Wochen, nachdem sie eine „letzte Botschaft an die Welt“ veröffentlicht hatte, in der sie erklärte: „Wir hatten große Träume, aber unser Traum ist es jetzt, in einem Stück getötet zu werden, damit sie wissen, wer wir sind.“

In einem weiteren tödlichen Vorfall, der vom CPJ dokumentiert wurde, wurde der palästinensische Journalist Mohamed Abu Hassira am 7. November „zusammen mit 42 Familienmitgliedern bei einem Angriff auf sein Haus in Gaza getötet“. Doch in den Augen der westlichen Medienkonzerne ist das Abschlachten von Journalisten und ihren Großfamilien in Gaza offensichtlich nicht berichtenswert.

Am 15. Dezember wurde der Kameramann von Al Jazeera Arabic, Samer Abudaqa, bei einem israelischen Angriff im südlichen Gazastreifen getötet, wo er verblutete, nachdem die israelischen Streitkräfte mehr als fünf Stunden lang Krankenwagen daran gehindert hatten, ihn zu erreichen. Ebenfalls verletzt wurde Abudaqas Kollege, der Al Jazeera-Büroleiter Wael Dahdouh, der bei einem früheren israelischen Angriff im Oktober seine Frau, seinen Sohn, seine Tochter, seinen Enkel und verschiedene andere Familienmitglieder verloren hat.

Trotz des unaussprechlichen Traumas hat Dahdouh weiter berichtet.

Trotz der Fülle von Heldentaten in der realen Welt hat das Time-Magazin die amerikanische Milliardärin, Singer-Songwriterin und Popkultur-Opium der Massen Taylor Swift zur „Person des Jahres“ für 2023 gewählt. Laut dem Time-Bericht ist Swift tatsächlich die „Hauptperson der Welt“. (Zu den früheren Empfängern dieser Auszeichnung gehörten Adolf Hitler, Donald Trump, das Duo Joe Biden-Kamala Harris und Elon Musk – der „reichste Privatmann der Geschichte“, der das Time-Team offenbar mit „Live-Tweet[ing] his poops“ bezauberte.)

Aber auch wenn Swift tatsächlich die aktuelle Protagonistin einer oberflächlichen Welt ist, die schnell in selbstverliebter Banalität verglüht, würde man sich wünschen, dass den Helden der realen Welt mehr Anerkennung zuteil würde. Und da das Jahr 2023 zu Ende geht und ein Ende des Völkermords nicht in Sicht ist, sind mir die Menschen in Gaza als „Person des Jahres“ allemal lieber.

Belén Fernández ist die Autorin von Inside Siglo XXI: Locked Up in Mexico’s Largest Immigration Center (OR Books, 2022), Checkpoint Zipolite: Quarantäne an einem kleinen Ort (OR Books, 2021), Exil: Rejecting America and Finding the World (OR Books, 2019), Martyrs Never Die: Travels through South Lebanon (Warscapes, 2016), und The Imperial Messenger: Thomas Friedman at Work (Verso, 2011). Sie ist Redakteurin beim Jacobin Magazine und hat für die New York Times, den Blog der London Review of Books, Current Affairs und Middle East Eye geschrieben, neben zahlreichen anderen Publikationen.

