Bewohner führen eine Such- und Rettungsaktion in den Trümmern der beschädigten Siedlungen nach dem Angriff auf das Haus der Familie Eid im Flüchtlingslager Al-Maghazi in Gaza am 28. Dezember 2023 durch. (Ashraf Amra – Anadolu Agency)

Wer gewinnt den Krieg in Palästina? Es sind nicht die IDF!

von Yvonne Ridley

29. Dezember 2023

Nun, ich kann Ihnen sagen, dass es sicherlich nicht Israel ist. Als ich gestern durch die X-Dateien scrollte, stieß ich auf ein paar bedauernswerte Tweets, die von demoralisierten, verletzten Reservisten der IDF gesendet wurden, die derzeit als die moralischste Armee der Welt angepriesen wird.

Nach dem Völkermord, der sich Tag für Tag in Gaza abspielt, glaubt niemand mehr an das Etikett „moralischste“, aber Israels Militär verliert nicht nur den Krieg gegen die Hamas, sondern ist kurz davor, sich international zum Gespött zu machen.

Ein großer Teil des Gelächters wurde von der nicht allzu geschickten PR-Abteilung der IDF und ihrem verblödeten Pinocchio-in-Chief Mark Regev erzeugt. Die Sprachrohre von Tel Aviv haben eine so lange Beziehung zur Wahrheit, dass es ein Wunder ist, dass sie bei den Briefings keine Sauerstoffmasken und nicht brennbare Lügner-Hosen tragen!

Der bedauernswerte Tweet, auf den ich mich beziehe, war auf Hebräisch und wurde von einem der 20 verletzten Mitglieder eines Panzerzuges gesendet. Neugierig geworden, verließ ich mich auf Google Translate, um zu erfahren, dass die verletzten Soldaten – alle bis auf drei Mitglieder eines ganzen Zuges – so verzweifelt und aufgewühlt waren. Es stellte sich heraus, dass sie im Begriff waren, einen VIP-Besuch von keinem Geringeren als dem Liar-in-Chief persönlich – Benjamin Netanyahu – zu bekommen.

Jeder einzelne wurde von den Krankenschwestern gefragt, ob er Lust auf einen Besuch habe, und fast alle weigerten sich, den israelischen Führer in der Reha-Einrichtung Hassanah in Nordisrael zu sehen. Es scheint, dass nicht einmal seine Soldaten es ertragen können, mit dem psychotischen Führer in einem Raum zu sein. Ich habe ihn kürzlich als den gefährlichsten Mann der Welt bezeichnet, und ich bleibe bei dieser Beschreibung, da er auch Israels größter Verlierer ist.

Die Mehrheit der israelischen Bevölkerung macht ihn immer noch für den 7. Oktober verantwortlich, und einige seiner größten Kritiker sitzen in seinem Kriegskabinett, in dem jeder Versuch, die Operationen auszuweiten, ständig abgelehnt oder zurückgewiesen wird.

Seit dem 7. Oktober hat die moralischste Armee der Welt:

1,8 Millionen Palästinenser in Gaza vertrieben;

Schulen, Krankenhäuser und UN-Gebäude BLITZEN lassen;

mehr als 100 Journalisten und eine Rekordzahl von UN-Mitarbeitern getötet;

Dutzende von Ärzten, Medizinern, Journalisten und Managern unter dem Vorwand, sie seien gefangene Hamas-Kämpfer, ausgeplündert, gedemütigt und vorgeführt

plünderten und raubten kleine Unternehmen aus, während sie auf TikTok posierten;

missbrauchten gefangene und mit verbundenen Augen gefangene Palästinenser vor der Kamera;

URINIERTEN auf Gefangene in ihrer Obhut;

Sie haben Leichen auf muslimischen und christlichen Friedhöfen ausgegraben.

Diese Anschuldigungen können nicht angefochten werden, denn die Narren haben sich alle selbst gefilmt und groteske Bilder von ihren Misshandlungen in soziale Netzwerke hochgeladen.

Dadurch wird es für führende britische Politiker wie Sir Keir Starmer und Rishi Sunak immer schwieriger, ihre uneingeschränkte Unterstützung für den zionistischen Staat fortzusetzen. Nicht nur Netanjahus zunehmend kriegerisches und kriegsverbrecherisches Verhalten gibt in London Anlass zur Sorge, sondern auch die Regierung Biden wird zunehmend nervös.

Als Hauptsponsor Israels müssen die Amerikaner beginnen, den Wert der Finanzierung der viertgrößten und modernsten Armee der Welt in Frage zu stellen. Nach den bisherigen Erkenntnissen sieht es so aus, als würden die Waisen der Al-Qassam-Brigaden das israelische Militär auf die gleiche Weise umkreisen, wie die Taliban die US-amerikanischen, britischen und anderen NATO-Streitkräfte in Afghanistan gedemütigt haben.

Fast ein Fünftel der 167 bisher getöteten israelischen Soldaten ist durch so genanntes „friendly fire“ ums Leben gekommen.

Der Drahtzieher des 7. Oktober und des darauf folgenden Krieges wurde ebenfalls mindestens neun Mal von Israel „getötet“, aber Muhammad Deif, der von seinen Freunden als „lebender Märtyrer“ bezeichnet wird, kommt immer wieder zurück wie der legendäre Scarlet Pimpernel.

Der militärisch-industrielle Komplex, der jedes Jahr auf den Waffenmessen in aller Welt Milliarden von Dollar verdient, muss mit großer Besorgnis zusehen, denn wir alle beginnen zu lernen, dass gutes Soldatentum nichts mit Spitzenwaffen und alles mit militärischer Heimlichkeit, Verstand und Strategie zu tun hat.

Der ehemalige UN-Waffeninspekteur und Ex-US-Marine Scott Ritter kennt den Wert einer gut ausgebildeten Armee. Der Autor, Analyst für internationale Beziehungen und ehemalige Geheimdienstoffizier, der während der Operation Wüstensturm als Militäranalytiker diente, hat die Qualität der IDF-Kräfte scharf kritisiert.

„Die Hamas hat den größten militärischen Überfall der modernen Geschichte geplant und durchgeführt – kühn, komplex und erfolgreich“, sagte Ritter, als er die waghalsigen Überfälle der Hamas-Kämpfer beschrieb. Ritter lobte ihre militärische Heimlichkeit durch „500 Kilometer Tunnel“ und verspottete die israelischen Streitkräfte als „undiszipliniert“ und warf den IDF-Soldaten vor, „Angst zu haben“.

In seiner typischen unverblümten Art spottete der Amerikaner: „Die Hamas verprügelt die IDF bis aufs Blut.“

Diese Ansicht teilte auch der ehemalige Generalstabschef der israelischen Streitkräfte (IDF), Dan Halutz, der am 26. Dezember erklärte, der einzige Sieg, der in diesem Krieg errungen werden könne, sei der Sturz des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu.

Weit davon entfernt, dass die Hamas von den Palästinensern verurteilt wird, sind viele der Meinung, dass die Hamas, wenn morgen in Palästina Wahlen abgehalten würden, mit mehr als 70 Prozent der Stimmen auch einen politischen Sieg erringen würde.

Der andere große Verlierer ist die US-Marine, die gerade erkannt hat, dass die Straße von Hormuz nichts anderes ist als eine riesige Todesfalle, die von den bisher unterschätzten Houthis aufgestellt wurde, die einen globalen Alptraum für millionenschwere Schifffahrtsunternehmen schaffen.

So wie sich das Maschinengewehr als die Waffe des Ersten Weltkriegs erwiesen hat, lernt Amerika sehr schnell, dass die einzige Waffe, die es zu haben lohnt, die Drohne ist, die die US-Armada im Mittelmeer in ein großes Ziel für die Houthis verwandelt hat, deren bevorzugte Waffen Drohnen und Raketen sind.

Die Hisbollah im Libanon muss ihre Muskeln noch taktisch und operativ spielen lassen, aber es gibt jetzt Gerüchte, dass die schiitische islamistische politische Partei und militante Gruppe, die seit 1992 von ihrem Generalsekretär Hassan Nasrallah angeführt wird, auch über ein beeindruckendes Tunnelnetz verfügt, das tief in den Norden Israels hineinreicht.

Wenn sich dies bewahrheitet, glaubt Ritter, dass der paramilitärische Flügel der Hisbollah „auftauchen und ganze Städte und Dörfer in Nordisrael einnehmen wird“.

Benny Gantz, Mitglied des Kriegskabinetts von Netanjahu, warnte gestern, dass die militärischen Aktivitäten gegen die Hisbollah zunehmen, da die Kämpfer verstärkt von der Südgrenze des Libanon aus nach Israel schießen. Gantz sagte außerdem vor Reportern, dass die Zeit für eine Beendigung der Kämpfe mit der Hamas im Gazastreifen auf dem Verhandlungswege „abläuft“.

Der größte Krieger aller Zeiten, Sun Tzu, schrieb einmal: „Behandle deine Männer wie deine eigenen geliebten Söhne, und sie werden dir in das tiefste Tal folgen.“ So behandelt Deif eindeutig seine verwaisten Soldaten, was für Netanjahu, dessen eigener Sohn, der 32-jährige Yair, im Urlaubsort Miami lebt, etwas problematisch ist – ein wunder Punkt für viele IDF-Soldaten.

