https://www.middleeastmonitor.com/20241112-the-truth-is-out-there-behind-all-the-lies/



Die Wahrheit ist da draußen, hinter all den Lügen

von Yvonne Ridley

12. November 2024

Die beiden Journalistenbrüder Ahmed Abu Soheil und seine Schwester Zahra Abu Soheil kamen am 9. November 2024 in Gaza-Stadt, Gaza, bei einem Angriff der israelischen Armee ums Leben. [Karam Hassan – Anadolu Agency]

Es gibt nichts Edleres als die Wahrheit zu sagen, und doch werden palästinensische Journalisten getötet, weil sie nichts als die Wahrheit berichten. Sie – und ihre Familien – werden von israelischen Soldaten in Palästina und im Libanon ins Visier genommen. Die Zahl der getöteten Journalisten allein in Gaza ist auf 177 gestiegen, und in der Enklave steht kein einziger Newsroom mehr.

Unterdessen leugnen professionelle Lügner aus dem diplomatischen Korps des zionistischen Staates, dass seine Armee gezielt Journalisten ins Visier nimmt, selbst wenn ihnen unwiderlegbare Beweise vorgelegt werden. Laut dem irischen Journalisten Frank McDonald „lügen diese schamlosen Männer und Frauen im Namen eines Landes, das selbst auf Lügen, Mythologie, Terrorismus, Landraub und der tiefen Verleugnung historischer Wahrheiten aufgebaut ist, insbesondere in Bezug auf Palästina und das, was aufeinanderfolgende israelische Regierungen den Palästinensern angetan haben.“

Trotz der steigenden Zahl von Todesopfern unter Journalisten und anderen Zivilisten im Gazastreifen, im besetzten Westjordanland (einschließlich Jerusalem) und im Libanon wird Israel nicht müde, der Welt zu erzählen, dass es „die einzige Demokratie“ im Nahen Osten sei; wir wissen, dass dies auf mehreren Ebenen einfach nicht wahr ist, da große Menschenrechtsorganisationen, darunter B’Tselem, Human Rights Watch und Amnesty International, erklärt haben, dass es die gesetzliche Schwelle für die Einstufung als Apartheidstaat überschritten hat. Darüber hinaus ist eine der Grundvoraussetzungen für Demokratie eine freie Presse. Seit Oktober letzten Jahres wurden jedoch 21 lokale Radiosender, 15 lokale und internationale Nachrichtenagenturen, 15 Fernsehsender, sechs lokale Zeitungen, drei Sendemasten, acht Printmedien und 13 Medieninstitutionen in Gaza zerstört.

Die Politik der israelischen Regierung, Journalisten zu terrorisieren und zu töten, und ihr Verbot für ausländische Medien machen es Journalisten wie mir unmöglich, nach Gaza zu gelangen, um dort unserer Arbeit nachzugehen und wahrheitsgemäß über das zu berichten, was wir sehen. Nicht, dass wir das besser machen würden als die mutigen palästinensischen Journalisten, aber wir alle wissen, dass Journalisten überall dort, wo sie verboten sind, deshalb verboten sind, weil mächtige Menschen an mächtigen Orten nicht wollen, dass jemand ihre Aktivitäten ins Licht der Öffentlichkeit rückt.

Unterdessen verbreitet Israel täglich Lügen mithilfe seiner militarisierten Propagandamaschinerie sowie bezahlter Handlanger, die sich mit der Darstellung des zionistischen Staates als friedliebende Nation und Opfer des Antisemitismus eine goldene Nase verdienen.

Organisationen wie die BBC lassen sie gewähren.

Jeder Journalist, der die ungeheuerlichen Lügen und die Schuldzuweisungen des Apartheidstaates anprangert, wird in einer Zeit beispielloser Zensur wahrscheinlich aus der Öffentlichkeit verschwinden.

Vor einigen Tagen konnten wir die raffinierte zionistische Propagandamaschine in Aktion erleben, als die berüchtigten Fußballfans von Maccabi Tel Aviv in Amsterdam Chaos anrichteten. Journalisten und Politiker verurteilten die Gewalt in der Stadt Anne Franks, dem jüdischen Mädchen, das ihr Leben im Versteck vor den Nazis während der deutschen Besatzung der Niederlande dokumentierte, bevor sie in das Konzentrationslager Bergen-Belsen gebracht wurde, wo sie starb.

Zwei Tage lang richteten diese Fußballfans, die eine lange und schmutzige Geschichte von Gewalt und Rassismus im In- und Ausland haben, ihre abscheulichen, rassistischen Pöbeleien gegen die arabische Gemeinschaft in der niederländischen Hauptstadt. Die Reaktion war eine, auf die jede unter Beschuss stehende Gemeinschaft stolz wäre: Sie wehrten sich und verteidigten sich. Die weltweite Reaktion darauf war jedoch pervers.

Die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, auch bekannt als „Frau Genozid“, brachte ihre Empörung in den Medien zum Ausdruck, ohne die Fakten zu überprüfen. Es genügte ihr zu wissen, dass Araber sich in der Heimatstadt von Anne Frank gegen israelische Misshandlungen und Gewalt gewehrt hatten, also musste die Schuld bei der Einwanderergemeinschaft und nicht bei den unflätigen Rabauken aus Tel Aviv liegen.

Die Wahrheit war für von der Leyen und ihren Stellvertreter sowie für den geschmähten niederländischen Politiker Geert Wilders und den Herausgeber der „Free Press“, Barry Weiss, nur eine unbequeme Tatsache. Die beiden Letzteren bezeichneten die Gewalt ziemlich hysterisch als „Pogrom“ gegen Juden.

Obwohl gewählte Mitglieder des Amsterdamer Stadtrats gegenüber Al Jazeera bestätigten, dass die Maccabi-Fans die Gewalt angezettelt hatten, hielten sich die britischen und europäischen Mainstream-Medien zu diesem Zeitpunkt an die Tel-Aviv-Linie „Juden unter Beschuss“. Es wurden Wörter wie „Pogrom“ verwendet, obwohl die zionistische Darstellung weit von der Wahrheit entfernt war.

Ich bin empört über die Reaktion meiner Kollegen von den Mainstream-Medien, die auf die zionistische Propaganda hereingefallen sind.

Während heldenhafte palästinensische Journalisten Leib und Leben riskieren, um harte Fakten auf den Tisch zu bringen, zerstören ihre westlichen Kollegen ihre eigene Integrität, indem sie falsche Informationen über die Ereignisse der letzten Woche in Amsterdam (und über die Ereignisse in Palästina unter israelischer Besatzung) verbreiten.

Schamlose Politiker verbreiteten auch in den sozialen Medien Nachrichten mit falschen Behauptungen über Antisemitismus und hilflose Juden, die in Amsterdam angegriffen wurden. Der investigative Journalist und ehemalige Labour-Abgeordnete Chris Mullin durchschaute die Lügen jedoch und fragte: „Wie um alles in der Welt haben es diese Leute geschafft, sich als Opfer darzustellen?“

Die andere Frage, die wir uns stellen müssen, ist, ob die von Israel angeführte Gewalt in Amsterdam ein Übergriff auf die Straflosigkeit war, mit der Israel in den besetzten palästinensischen Gebieten, im Libanon, in Syrien und im Iran agieren darf. Fühlen sich die israelischen Schläger in den Farben von Maccabi Tel Aviv, von denen etwa 80 Prozent in der Besatzungsarmee dienen, die des Völkermords und der Kriegsverbrechen beschuldigt wird, nun ermutigt und berechtigt, ihre Schlägereien überall hin mitzunehmen? Viele von ihnen haben aufgrund ihrer Erfahrungen im Gazastreifen und im Westjordanland möglicherweise psychische Probleme. Wenn Schläger in Europa Amok laufen und damit prahlen, palästinensische Babys getötet zu haben, ist dies ein weiterer Beweis für die Notwendigkeit, diese gesetzlosen Personen strafrechtlich zu verfolgen.

Dies ist etwas, das Frau van der Leyen vielleicht in Betracht ziehen sollte, denn je mehr sie die Gewalt der Israelis auf Europas Straßen entschuldigt und rechtfertigt, desto mehr wird von uns erwartet, dass wir diese Aggression dieser Psychopathen akzeptieren, und desto größer ist die Gefahr, der wir alle ausgesetzt sind.

Wie zu erwarten war, haben politische Schläger wie der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu den Antisemitismus zu einer Waffe gemacht und den Rassismus und die Gewalt der israelischen Fußballfans ignoriert, die in Amsterdam alles ins Rollen brachten. Als Netanjahu sagte, er würde die Armee und Flugzeuge schicken, um die gewalttätigen Fans von Maccabi Tel Aviv so schnell wie möglich aus Amsterdam zu holen, war dies eine Übung in Schadensbegrenzung und nicht aus Sorge um ihre Sicherheit bei diesem vorgetäuschten „Pogrom“.

Ich bin mir sicher, dass der von der Hamas angeführte grenzüberschreitende Einfall vom 7. Oktober und seine Folgen erhebliche emotionale und verhaltensbezogene Auswirkungen auf die israelische Öffentlichkeit hatten, aber die Notwendigkeit einer psychologischen Intervention hat zugenommen. Wenn die westlichen Medien und Politiker wahre Freunde Israels wären, würden sie erkennen, dass es sich um eine Nation mit schweren psychischen Problemen handelt, die durch den bloßen Anblick einer palästinensischen Flagge leicht ausgelöst werden können. Warum sonst haben sie Häuser in Amsterdam angegriffen, an denen solche Flaggen zu sehen waren?

LESEN: Israel rät Bürgern von Besuch des Fußballspiels in Paris ab

Während es immer schwieriger wird, Empathie oder Mitgefühl für israelische Bürger zu zeigen, ohne die Ursachen und Auswirkungen von 75 Jahren Brutalität gegen die Palästinenser zu vergleichen und gegenüberzustellen, muss die Welt die Augen für die psychotische Natur des Siedler-Kolonialstaates und derjenigen öffnen, die seine brutale militärische Besatzung leiten. Unmittelbar nach dem 7. Oktober wurde ein Anstieg der Nachfrage nach Psychopharmaka um 30 Prozent gemeldet. Bei 35 Prozent der Kriegsopfer wurden auch psychische Probleme festgestellt. Es ist nun klar, dass der individuelle Bedarf an psychischer Gesundheit der Israelis gestiegen ist, und es wird von einer bevorstehenden „Pandemie“ der psychischen Gesundheit gesprochen.

Der israelische Gesundheitsminister Uriel Buso hat zugegeben, dass der Schurkenstaat sich mitten in der schlimmsten psychischen Krise seit seiner Gründung befindet. Buso machte diesen Kommentar auf der Enosh Mental Health 2024 Conference im September in Tel Aviv.

Die Krise zeigt sich in israelischen Fußballstadien, wo laut diesem Bericht die gewalttätigsten Fans von Beitar Jerusalem, Hapoel Tel Aviv und Maccabi Haifa kommen. Während viele hofften, dass der 7. Oktober zu einer Änderung der Mentalität führen würde, die sich auf den Tribünen festgesetzt hatte, ist die Realität genau das Gegenteil. Rassismus, Gewalt und soziale Polarisierung sind in vielen Fußballstadien in Israel an der Tagesordnung, sagt der Nachrichtenjournalist Ben Goldfriend. Sein achtseitiger Bericht über das Phänomen, der auf Hebräisch verfasst ist, ist deprimierend und bestärkt das Argument, dass israelischen Fußballvereinen die Teilnahme an UEFA-Wettbewerben und der Nationalmannschaft die Teilnahme an internationalen Turnieren der UEFA und der FIFA verboten werden sollte.

Bisher haben 112.000 Menschen diese Petition unterzeichnet, in der gefordert wird, Israel von allen internationalen Sportwettbewerben auszuschließen. „In den letzten Jahren haben wir miterlebt, wie die gewalttätige und rassistische Atmosphäre auf den Spielfeldern immer ernster wird“, sagte Matan Segal, der Direktor des israelischen Programms zur Bekämpfung von Rassismus und Gewalt im Fußball. „Die Versuche, die Probleme mit den gleichen Mitteln anzugehen, die in der Vergangenheit versucht wurden, haben sich als unwirksam erwiesen.“

Die israelische Fußballsaison wurde bisher von zahlreichen Vorfällen mit rassistischen Gesängen überschattet, darunter – und das ist erstaunlich – abfällige Gesänge über den Holocaust.

Ich frage mich, was Frau Genocide oder der britische Premierminister Keir Starmer dazu zu sagen haben.

Wenn unsere Staats- und Regierungschefs wirklich um die Sicherheit ihrer eigenen Bürger in Europa besorgt sind, dann sollte sofort ein Reiseverbot für alle israelischen Mannschaften und Fußballfans verhängt werden, insbesondere für diejenigen, die in den schurkischen israelischen Streitkräften dienen. Redakteure in allen Medien sollten ihre besten Feuilletonisten und Enthüllungsjournalisten anweisen, die Gewalt der Sportfans des zionistischen Staates genau so aufzudecken, wie sie die wahre Natur des englischen Fußball-Hooliganismus in den 1970er Jahren aufgedeckt haben.

Der Nationale Sicherheitsrat Israels behauptete am Sonntag, dass propalästinensische Gruppen zu Angriffen auf Israelis und Juden in mehreren europäischen Städten aufriefen. Darunter auch in Großbritannien, „unter dem Vorwand von Demonstrationen und Protesten“. Wie üblich hat Israel nicht einen einzigen Beweis für seine dreiste Lüge vorgelegt, und dennoch haben die britische Regierung und Sir Keir Starmer dies gebührend unterstützt. „Auf unseren Straßen ist kein Platz für Antisemitismus und wir werden nicht zulassen, dass Kultur- und Sportveranstaltungen von denen missbraucht werden, die Hass fördern wollen“, betonte Starmer. “Diejenigen, die dieses Gift verbreiten – offline und online – werden mit der vollen Härte des Gesetzes rechnen müssen. Die Polizei und die Sicherheitsdienste arbeiten weiterhin daran, die Sicherheit jeder Gemeinschaft in diesem Land zu gewährleisten.“

Wenn es Starmer mit dem Schutz „jeder Gemeinschaft in diesem Land“ ernst wäre, würde er jede Sportveranstaltung verbieten, an der ein Team und Fans aus Israel beteiligt sind.

Man stelle sich nur einmal Folgendes vor: Wenn die Labour-Innenministerin Yvette Cooper dem Enkel von Nelson Mandela verbieten könnte, auf einer landesweiten Vortragsreise für Frieden und Gerechtigkeit zu sprechen, dann bin ich mir sicher, dass es alle rechtlichen Mittel gibt, um gegen israelische Sportfans vorzugehen, die sich ermutigt genug fühlen, ungestraft zu handeln und auf unseren Straßen Chaos und Gewalt zu stiften.

MEINUNG: Doppelmoral des Völkerrechts: Warum werden die Rechte der Palästinenser übersehen?

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten gehören dem Autor und spiegeln nicht unbedingt die redaktionelle Politik von Middle East Monitor wider.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …