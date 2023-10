How Much Killing Is Enough Killing? Israel has killed multiple times as many people since October 7 as were killed on October 7, has caused many times more destruction since October 7 than was caused on October 7, and has inflicted…

Wie viel Töten ist genug Töten?

Von Caitlin Johnstone

–

25. Oktober 2023

Israel hat seit dem 7. Oktober ein Vielfaches der Menschen getötet, die am 7. Oktober getötet wurden, hat seit dem 7. Oktober ein Vielfaches der Zerstörung angerichtet, die am 7. Oktober angerichtet wurde, und hat seit dem 7. Oktober ein Vielfaches der Schmerzen und des Leids zugefügt, die am 7. Oktober zugefügt wurden.

Selbst wenn man die Machtdynamik und den Missbrauch, die zu dem Hamas-Angriff geführt haben, völlig außer Acht lässt und nur die Rohdaten unvoreingenommen betrachtet, ist es eine leicht quantifizierbare Tatsache, dass das, was Israel seit dem 7. Oktober getan hat, schlimmer ist als das, was die Hamas am 7. Oktober getan hat. Obwohl es ein großes Tabu ist, dies öffentlich zu sagen, ist es nicht ernsthaft diskutabel. Die einzige Möglichkeit, es anders aussehen zu lassen, wäre, palästinensische Leben als weniger wert zu betrachten als israelische, und das ist keine ernstzunehmende Position.

Aber das ist nicht die wichtigste objektive Tatsache, die den Tod und die Zerstörung am 7. Oktober von all dem Tod und der Zerstörung unterscheidet, die seitdem geschehen sind. Die wichtigste objektive Tatsache, die den Tod und die Zerstörung am 7. Oktober von dem Tod und der Zerstörung, die seitdem geschehen sind, trennt, ist, dass der 7. Oktober bereits geschehen ist, während das Massaker in Gaza noch andauert und gestoppt werden kann.

Alles, was am 7. Oktober geschah, gehört der Vergangenheit an. Es ist erledigt. Egal, wie viele Bomben die IDF abwirft, egal, wie viele Zivilisten in Gaza getötet werden, egal, wie viele Gebäude in Schutt und Asche gelegt werden, egal, wie viel Propaganda die westlichen Medien verbreiten, es wird keinen einzigen Israeli, der am 7. Oktober gestorben ist, ins Leben zurückbringen.

Nichts am 7. Oktober kann geändert werden. Er liegt in der Vergangenheit. Wir haben keinen Zugang zu ihm. Was jedoch geändert werden kann, ist die Entscheidung, weiterhin Tausende von Zivilisten mit einem unerbittlichen Sperrfeuer von militärischem Sprengstoff zu töten und sie mit einem Belagerungskrieg zu Tode zu strangulieren für etwas, das sie nicht getan haben.

Israel könnte jederzeit damit aufhören, ganze Stadtteile in Schutt und Asche zu legen und die Zahl der getöteten Kinder zu erhöhen, aber es tut es nicht. Es geschieht immer noch. Jede Stunde, die das so weitergeht, ist eine weitere Entscheidung der israelischen Regierung, es weitergehen zu lassen, und jede Stunde, die es weitergeht, bedeutet mehr Tod und menschliches Elend in Gaza.

Und an einem bestimmten Punkt muss eine sehr wichtige Frage beantwortet werden, und zwar: Wie viel ist genug?

Wie viel Töten ist genug Töten? Wie viele Zivilisten müssen noch sterben, bevor wir einen Schlussstrich unter diese Sache ziehen können?

Wie hoch muss der Haufen verstümmelter und zerstückelter Kinder sein, bevor er hoch genug ist? Nennen Sie mir bitte eine konkrete Höhe, in Metern oder in Yards.

Auf diese Frage werden wir so oder so eine Antwort finden. Irgendwann werden wir das Ende des Tötens erreichen, entweder weil in den Mächten, die es verüben und ermöglichen, ein Funken Gewissen erwacht, oder weil es politisch unbequem wurde, weiterzumachen, oder weil irgendein bedeutungsloses und willkürliches Ziel als erreicht erklärt wurde, oder weil die Mörder sich durch die Menge des Tötens gesättigt fühlten, die sie angerichtet hatten, oder weil es niemanden mehr zu töten gab.

Wir sollten uns also schon jetzt mit dieser Frage beschäftigen, damit wir uns so schnell wie möglich auf eine Zahl einigen können. Wie viel ist genug? Das ist eine Frage, die nach einer Antwort verlangt. Und die Antwort, zu der wir gemeinsam kommen, wird viel über unsere Spezies aussagen, und darüber, wohin sie sich entwickelt. Übersetzt mit Deepl.com

