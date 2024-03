The Zone of Interest: The banal dreams of Nazi settler colonialism In Jonathan Glazer’s Oscar-winning movie, you do not see Auschwitz the camp; you see Auschwitz the colony. Neither exists without the other

Der englische Regisseur Jonathan Glazer posiert mit dem Oscar für den besten internationalen Spielfilm für „The Zone of Interest“ während der 96th Annual Academy Awards am 10. März 2024 (AFP)

Die Zone des Interesses: Die banalen Träume des nationalsozialistischen Siedlerkolonialismus

Von Hazem Fahmy

11. März 2024

In dem sowjetischen Film Ordinary Fascism (Gewöhnlicher Faschismus) aus dem Jahr 1965, der auch unter dem Titel Triumph über die Gewalt bekannt ist, fordert der Regisseur Mikhail Romm den Zuschauer in seiner Off-Stimme auf, auf die kleinbürgerliche Qualität des Faschismus im Allgemeinen und des Nationalsozialismus im Besonderen zu achten.

Zu Archivaufnahmen von deutschen Kleinunternehmern, die ihre Geschäfte in Uniform verlassen und auf Fahrräder steigen, bemerkt er auf fast schon komische Weise: „Hier ist ein Metzger, und dort ein Bäcker“. Diese kurze Szene bringt Hannah Arendts (inzwischen sehr klischeehaften) Begriff der „Banalität des Bösen“ auf den Punkt, den sie während ihrer Berichterstattung über den Prozess gegen Adolf Eichmann, den „Architekten des Holocaust“, geprägt hat.

Aber Arendts eigene Weigerung, den inhärent kolonialen Charakter des europäischen Faschismus zu hinterfragen, eine Weigerung, die untrennbar mit ihrem eigenen Rassismus und westlichen Chauvinismus verbunden ist, hat die Schärfe der Fähigkeit dieses Begriffs zu kritischer Einsicht abgestumpft. Ja, der Holocaust wurde von mittleren Führungskräften inszeniert, aber zu welchem Zweck? Was hatten sie von dieser schrecklichen Angelegenheit, außer der Befriedigung ihres Sadismus?

Eine einfache Antwort gibt Jonathan Glazers oscarprämierter Film The Zone of Interest: Land – genauer gesagt, genug Land, um den Expansionismus des amerikanischen manifest destiny zu reproduzieren und den deutschen Arier in das faschistische Ideal des Übermenschen zu verwandeln.

Am Wochenende wurde der Film mit dem Oscar für den besten internationalen Film ausgezeichnet. In seiner Dankesrede sagte Glazer dem Publikum: „Gerade jetzt stehen wir hier als Männer, die ihr Jüdischsein und den Holocaust ablehnen, der von einer Besatzung gekapert wurde, die zu Konflikten für so viele unschuldige Menschen geführt hat, seien es die Opfer des 7. Oktober in Israel oder die andauernden Angriffe in Gaza.“

Die Geschichte folgt dem alltäglichen Leben von Rudolf Hoss (Christian Friedel), dem dienstältesten Kommandanten des Konzentrationslagers Auschwitz, und seiner Frau und seinen Kindern, die in ihrem idyllischen Haus am Rande des Lagergeländes ihrem Alltag nachgehen.

Da der Film in erster Linie den Holocaust thematisiert, ist er weithin dafür bekannt, dass er sich weigert, die Gräueltaten, die sich im Lager ereigneten, visuell darzustellen, obwohl der Zuschauer häufig Schüsse und Schreie von jenseits der Mauer hört. Diese kühne erzählerische und politische Entscheidung wurde in der Mainstream-Filmkritik immer wieder als einfache Bestätigung von Arendts begrenzter Perspektive auf die „Banalität des Bösen“ missverstanden.

Es ist viel zu simpel, den Film als ein verkürztes Biopic seines Themas zu bezeichnen, und es ist auch nicht korrekt, ihn auf ein formales Experiment zu reduzieren: einen Film über den Holocaust, in dem man den Holocaust nicht sieht. Mit anderen Worten: Die Zone des Interesses ist nicht einfach ein Film über den Nazibeamten als mittleren Manager, sondern viel wichtiger ein Film über den Nazibeamten als Siedler.

Cartoon-Schurken

Seit 1939 bemühen sich die westlichen Bildungseinrichtungen, Medien und der Diskurs über den Zweiten Weltkrieg und den Holocaust darum, den Nationalsozialismus als eine katatonische Bewegung des ungezügelten Hasses darzustellen und nicht als einen Siedlerkolonialismus, der in Kontinuität zu den anderen westlichen Mächten steht.

Die Nazis werden in der Regel als überlebensgroße Cartoon-Bösewichte dargestellt und nicht als ganz gewöhnliche Monster, die leicht mit ihren kolonialen Brüdern in Belgisch-Kongo, Französisch-Algerien oder Britisch-Indien vergleichbar sind, neben unzähligen anderen Orten auf der Welt, die das Pech hatten, westliche Besatzung und Kolonialismus zu erleben.

Schriftsteller und Wissenschaftler aus der gesamten Dritten Welt haben diese Darstellung natürlich schon lange in Frage gestellt. Eine der bemerkenswertesten und prägnantesten Kritiken wurde von Aime Cesaire in seinem Diskurs über den Kolonialismus geäußert.

In den USA sind solche Perspektiven jedoch eher selten anzutreffen. Mit Ausnahme von Isabel Wilkersons „Caste“, das häufig für eine zu starke Vereinfachung der primären Untersuchungsbedingungen kritisiert wurde, wird das Schreiben über die engen Verbindungen zwischen dem westlichen und insbesondere dem amerikanischen Kolonialismus und dem Nationalsozialismus oft marginalisiert. Gelehrte wie Carroll P. Kakel und Edward B. Westermann sind nur selten zu finden.

Die Schönheit dieser Szenen wirft die (rhetorische) Frage auf: Worin unterscheidet sich die Familie von Hoss von der jedes anderen Grenzgängers?

Diese Verbindung wird in The Zone of Interest sowohl visuell als auch politisch offengelegt.

Die Zeit, die den üppigen Landschaften des von den Nazis besetzten Polens gewidmet wird, in denen Hoss und seine Familie wandern, schwimmen und spielen, erinnert an die Grenzlandromantik klassischer Western wie Der nackte Sporn, Shane und Johnny Guitar.

Als Hollywood-Produktionen fordern diese Geschichten natürlich den Zuschauer auf, sich mit der Sehnsucht der Siedler nach den weiten Landschaften zu identifizieren, die sie erobern und von ihren Ureinwohnern befreien wollen.

In The Zone of Interest ist der Blick derselbe, nur ist er jetzt der eines Nazis und nicht mehr der eines edlen amerikanischen Pioniers. Die Schönheit dieser Szenen wirft die (rhetorische) Frage auf: Worin unterscheidet sich die Familie von Hoss von der jedes anderen Grenzgängers?

Schlüsselszene

Glazers Identifizierung Polens als Grenzland für die deutsche Nazi-Expansion wird von seinen Figuren eindeutig geteilt. In einer Schlüsselszene streiten sich Hoss und seine Frau Hedwig (Sandra Huller) darüber, ob sie Auschwitz verlassen sollen. Er wurde von seinen Vorgesetzten an einen anderen Ort versetzt, und wie jeder Familienvater möchte er instinktiv seine Frau und seine Kinder mitnehmen.

Aber Hedwig weigert sich: „Deine Arbeit ist jetzt in Oranienburg. Meine ist die Erziehung unserer Kinder.“ Als er darauf besteht, holt sie zum letzten Schlag aus: „Das ist unser Zuhause. Wir leben so, wie wir es uns erträumt haben, seit wir 17 Jahre alt sind – mehr als wir es uns erträumt haben. Endlich raus aus der Stadt. Alles, was wir wollen, liegt vor unserer Haustür. Und unsere Kinder sind stark, gesund und glücklich. Alles, was der Führer darüber sagte, wie wir leben sollten, tun wir genau so. Fahr nach Osten, Lebensraum. Hier ist er.“

Dies ist eine der wichtigsten Reden, nicht nur im Film, sondern in der Summe aller narrativen Medien, die bisher über den Nationalsozialismus und den Holocaust produziert worden sind.

Hedwigs leidenschaftliches Plädoyer unterstreicht, was die überwiegende Mehrheit der westlichen Mediennarrative zu unterdrücken sucht: dass es bei genozidalen faschistischen Projekten immer um Reproduktion ebenso wie um Zerstörung geht. Das ist der Grund, warum der Lebensraum in den Mainstream-Darstellungen des Holocausts so selten thematisiert wird.

Die nationalsozialistische Ideologie der Siedlungsexpansion nach Osten war nicht nur ein Echo des amerikanischen „manifest destiny“, sondern galt als Blaupause. Aus diesem Grund ist die roboterhaft wiederholte Behauptung, dass der Film Auschwitz nicht zeigt oder „wegschaut“, schlichtweg falsch. Man sieht nicht Auschwitz, das Lager. Man sieht Auschwitz, die Kolonie. Das eine existiert nicht ohne das andere.

Obwohl Glazer der einzige Filmemacher bei der 96. Verleihung der Academy Awards war, der die Situation ausdrücklich anerkannte, erkannte er offenbar nicht, dass sein eigenes Werk mit dem andauernden israelischen Völkermord in Gaza in Zusammenhang steht. In mehreren Interviews hat er auf die Frage nach Israels Massenabschlachten und dem Aushungern der Palästinenser seit dem 7. Oktober mit einem seichten Lamento für „beide Seiten“ geantwortet. In seiner Dankesrede für den besten fremdsprachigen Film wiederholte er diese liberale Haltung und ließ dabei außer Acht, dass die Familie Hoss in Sderot und Aschkelon und all den anderen Siedlungen des so genannten Gaza-Raums immer wieder neu geboren wurde.

Jeder, dem solche Vergleiche unangenehm sind, braucht sich nur die Worte der israelischen Führer anzuhören, die von Auschwitz als ihrem Endziel für Gaza sprechen. Ich wünschte, Glazer hätte dies getan, anstatt in die müde alte Falle zu tappen, der sein eigenes Werk so brillant entgeht.

Wenn es um den Kolonialismus geht, ist das, was unsere Aufmerksamkeit am dringendsten erfordert, nicht die Banalität des Bösen, sondern das Böse der Banalität.

Hazem Fahmy ist ein Schriftsteller und Kritiker aus Kairo, der derzeit an der Columbia University promoviert. Seine Texte sind unter anderem in The Boston Review, Prairie Schooner, Mubi Notebook, Reverse Shot und Mizna erschienen.

Übersetzt mit deepl.com

