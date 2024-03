A tale of two US court decisions, and the Palestine exception Contrasting verdicts in similar court cases raise questions about the US judiciary’s objectivity on Israel-Palestine.

Demonstranten tragen Plakate während eines Protestes für ein freies Palästina vor dem Konsulat der Vereinigten Staaten im Rahmen eines globalen Aktionstages zur Unterstützung eines freien Palästinas in Johannesburg, Südafrika, am 13. Januar 2024. (Kim Ludbrook/EPA)

Gegensätzliche Urteile in zwei politisch aufgeladenen Bundesgerichtsverfahren werfen Fragen über die Objektivität der US-Justiz in Bezug auf Israel und Palästina auf.

Eine Geschichte von zwei US-Gerichtsentscheidungen und der Palästina-Ausnahme

Von Faisal Kutty

13. März 2024

Anfang des Jahres wurden zwei Klagen gegen US-Präsident Joe Biden und seine Regierung im Zusammenhang mit dem Konflikt zwischen Israel und Palästina vor Gericht verhandelt.

Im ersten Fall, Defense for Children International – Palestine v Biden (Defense for Children“), wird Präsident Biden, seinem Außenminister Antony Blinken und Verteidigungsminister Lloyd Austin vorgeworfen, den Staat Israel aktiv dabei unterstützt zu haben, einen Völkermord zu begehen und damit gegen ihre Verpflichtungen aus der Völkermordkonvention von 1948 verstoßen zu haben. Mit der Klage wurde ein Gerichtsbeschluss angestrebt, der die Regierung verpflichtet, alle notwendigen Schritte zu unternehmen, um Israels Angriffe auf den Gazastreifen zu stoppen, keine Militärhilfe mehr zu leisten und ihren Widerstand gegen einen Waffenstillstand im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen aufzugeben.

Die USA stellen Israel jährlich 3,8 Milliarden Dollar an Militärhilfe zur Verfügung, und Biden bemüht sich derzeit um die Zustimmung des Senats, noch in diesem Jahr weitere 14,1 Milliarden Dollar zu überweisen.

In einer schriftlichen Entscheidung vom 31. Januar zitierte US-Bezirksrichter Jeffrey White vom nördlichen Bezirk Kaliforniens zustimmend aus der vorläufigen Entscheidung, die der Internationale Gerichtshof in der Woche zuvor in einem von Südafrika gegen Israel angestrengten Verfahren erlassen hatte, in dem er feststellte, dass Israels derzeitiges Verhalten im Gazastreifen möglicherweise einem Völkermord gleichkommt, und das Land aufforderte, das Töten und Verwunden von Palästinensern einzustellen.

„Die unbestrittenen Beweise, die dem Gericht vorliegen, stimmen mit der Feststellung des IGH überein und deuten darauf hin, dass die derzeitige Behandlung der Palästinenser im Gazastreifen durch das israelische Militär plausibelerweise einen Völkermord darstellt, der gegen internationales Recht verstößt“, schrieb Richter White. Er stellte fest, dass es starke Beweise dafür gibt, dass Israels „militärische Belagerung des Gazastreifens darauf abzielt, ein ganzes Volk auszurotten und daher plausibel unter das internationale Verbot des Völkermords fällt…“.

Nach einer mehr als dreistündigen Anhörung von Palästinensern, ihren Angehörigen, einem Arzt und Anwälten bezeichnete Richter White die Beweise in diesem Fall als „erschütternd“ und forderte „die Beklagten auf, die Folgen ihrer unermüdlichen Unterstützung der militärischen Belagerung gegen die Palästinenser in Gaza zu prüfen“.

Er wies jedoch darauf hin, dass nach anerkannten rechtlichen Standards, die als Doktrin der politischen Frage bekannt sind, „die Außenpolitik verfassungsmäßig den politischen Zweigen der Regierung obliegt und Streitigkeiten über die Außenpolitik als nicht justiziable politische Fragen betrachtet werden“, und entschied, dass das Gericht weder die Zuständigkeit noch die Befugnis hat, in dieser Angelegenheit zu entscheiden.

Die Klage wurde abgewiesen.

Nur wenige Tage später erging jedoch in einem anderen Verfahren gegen die Regierung Biden, das denselben Konflikt betraf und bei dem es offensichtlich um „nicht justiziable politische Fragen“ ging, ein völlig anderes Urteil.

US-Bezirksrichter Matthew Kacsmaryk in Amarillo, Texas, wies den Antrag der Biden-Regierung auf Abweisung einer Klage des republikanischen Abgeordneten Ronny Jackson und dreier weiterer Personen zurück, die behaupteten, Präsident Biden und Minister Blinken hätten gegen den Taylor Force Act (TFA) von 2018 verstoßen und US-Besucher in Israel durch die Gewährung von Wirtschaftshilfe für das Westjordanland und den Gazastreifen einem erhöhten Risiko ausgesetzt.

TFA – benannt nach einem US-Veteranen, der 2017 von einem palästinensischen Angreifer in Israel getötet wurde und dessen Eltern zu den Klägern in dem Verfahren gehören – ist ein Bundesgesetz, das der US-Regierung die Gewährung von Wirtschaftshilfe an die Palästinensische Autonomiebehörde (PA) untersagt, bis diese die Zahlung von Stipendien an wegen „Terrorismus“ verurteilte Palästinenser und deren Familienangehörige einstellt.

In der Klage (Jackson et al. gegen Biden et al.) wird behauptet, das TFA verbiete der US-Regierung die Gewährung von Wirtschaftshilfe, die der Palästinensischen Autonomiebehörde direkt zugute käme, bis diese die Zahlung von Stipendien einstelle. Die Regierung Biden argumentiert, dass das Gesetz nicht jegliche wirtschaftliche Unterstützung für das Westjordanland und den Gazastreifen verbietet, sondern nur die Verwendung der Gelder einschränkt.

Im Haushaltsjahr 2023 hat der Kongress 225 Mio. $ für solche Hilfen bereitgestellt. In einem am 26. März 2023 herausgegebenen Informationsblatt erklärte das US-Außenministerium, dass die Hilfe dem „palästinensischen Volk“ zugute kommen soll, indem die bedürftigsten Haushalte unterstützt und Mittel für Wasser, sanitäre Einrichtungen und Hygiene bereitgestellt werden.

In der Klage wird jedoch behauptet, dass die Regierung „unrechtmäßig Gelder der US-Steuerzahler wäscht“, indem sie Nichtregierungsorganisationen, die direkt der Palästinensischen Autonomiebehörde zugute kommen, unter Verstoß gegen das Handelsabkommen unterstützt.

In seinem Bemühen, die Klage abzuweisen, argumentierte das US-Justizministerium, dass den Klägern die Klagebefugnis fehle, da ihre Behauptungen über ein erhöhtes Schadensrisiko „rein spekulativ“ seien. Die Regierung behauptete ferner, dass jegliches Risiko künftiger Schäden auf Handlungen anderer als der US-Regierung zurückzuführen sei, und vertrat die Ansicht, dass die Klage abgewiesen werden sollte, um die Gerichte nicht in eine hochrangige außenpolitische Angelegenheit zu verwickeln“.

Richter Kacsmaryk entschied jedoch, dass die Kläger erfolgreich eine „legitime und begründete“ Furcht vor Schaden im Falle einer Fortsetzung der Finanzierung nachweisen konnten, und verwies auf die Anschläge vom 7. Oktober in Israel als Beleg dafür.

Er ignorierte den offensichtlichen Verstoß gegen die „Doktrin der politischen Frage“ und ließ die Klage weiter zu.

Die Doktrin der politischen Frage, ein Eckpfeiler des Verfassungsrechts, verbietet es den Gerichten, sich mit bestimmten verfassungsrechtlichen Fragen zu befassen, selbst wenn andere rechtliche Kriterien wie Klagebefugnis, Reife und Mootness erfüllt sind. Sie beruht auf dem Grundsatz, dass bestimmte Fragen am besten anderen Regierungszweigen überlassen werden oder nicht in den Zuständigkeitsbereich der Gerichte fallen. Wenn eine Angelegenheit als politische Frage eingestuft wird, verlieren die Gerichte ihre Zuständigkeit, d. h. sie sind nicht befugt, in dieser Angelegenheit zu entscheiden.

Richter White erkannte dies in der Rechtssache Defense for Children zu Recht an, aber Richter Kacsmaryk entschied sich, dies in der Rechtssache Jackson et al. gegen Biden et al. zu ignorieren.

Die Doktrin der politischen Frage ist unter Juristen nach wie vor umstritten, insbesondere was ihren Ursprung, ihren Zweck und ihre Anwendung betrifft. Uneinigkeit herrscht auch über ihren Anwendungsbereich und ihre Legitimität.

Die Debatte zu diesem Thema ist umfangreich und vielschichtig, aber es lässt sich nicht leugnen, dass die Doktrin eine wichtige Rolle bei der Gestaltung der Beziehungen zwischen US-Gerichten und auswärtigen Angelegenheiten spielt.

In der Rechtssache Oetjen gegen Central Leather Company aus dem Jahr 1918 schrieb das Gericht, dass „die Führung der auswärtigen Beziehungen unserer Regierung durch die Verfassung den exekutiven und legislativen – ‚politischen‘ – Abteilungen der Regierung übertragen ist, und die Angemessenheit dessen, was in Ausübung dieser politischen Macht getan werden kann, nicht Gegenstand einer gerichtlichen Untersuchung oder Entscheidung ist“.

Trotz dieser pauschalen Aussage entzieht sich jedoch nicht jeder Fall oder jede Kontroverse, die die auswärtigen Beziehungen berührt, der gerichtlichen Zuständigkeit; vielmehr prüft das Gericht jede Frage von Fall zu Fall.

Selbst wenn man von Fall zu Fall ausgeht, lässt sich nur schwer leugnen, dass ein Streit über die Zuteilung von Auslandshilfen – um den es im Fall Jackson et al. gegen Biden et al. geht – eindeutig eine politische Frage ist, die der Verwaltung überlassen werden sollte. Dies gilt insbesondere, wenn man bedenkt, dass die Doktrin üblicherweise angewandt wird, um die Regierung sogar von ihren vertraglichen Verpflichtungen, die sich aus dem internationalen Recht ergeben, abzuschirmen, wie wir im Fall „Defense for Children“ gesehen haben.

Wie viele juristische Beobachter in den USA war ich von der Abweisung des Falles Defense for Children aufgrund der Doktrin der politischen Frage nicht überrascht, wurde aber von der Entscheidung des Richters Kacsmaryk, Jackson et al. gegen Biden et al. zuzulassen, überrumpelt.

Die gegensätzliche Anwendung der Doktrin in diesen beiden politisch aufgeladenen Fällen – in dem einen geht es darum, Schaden von den Palästinensern abzuwenden, in dem anderen darum, zu verhindern, dass sie Hilfe erhalten – spricht für die Unfähigkeit der US-Gerichte wie auch vieler anderer US-Institutionen, ihre Unabhängigkeit und Objektivität in israelisch-palästinensischen Fragen zu wahren, und verdeutlicht einmal mehr die „Palästina-Ausnahme“.

Faisal Kutty, Jurist und Rechtswissenschaftler, ist Mitglied des Lehrkörpers des Zentrums für Sicherheit, Rasse und Rechte an der Rutgers University. Außerdem ist er emeritierter außerordentlicher Professor für Recht an der Valparaiso University.

Übersetzt mit deepl.com

