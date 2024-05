Zur Erinnerung!

Israelische Soldaten, Panzer, Haubitzen und gepanzerte Fahrzeuge sind am 13. Dezember 2023 in Nahal Oz, Israel, zu sehen, als die israelische Militärbewegung an der Grenze zum Gazastreifen weitergeht [Mostafa Alkharouf – Anadolu Agency].

Mehrheit der israelischen Waffenimporte von US-amerikanischen und deutschen Unternehmen, so ein Bericht

25. März 2024

Angesichts des zunehmenden Drucks, den Israel-Kritiker weltweit ausüben, um die Lieferung von Waffen an Israel zu stoppen, weil sie befürchten, dass diese Waffen für schwere Verbrechen gegen die Zivilbevölkerung im Gazastreifen eingesetzt werden, zeigen jüngste Daten, dass der Großteil der israelischen Waffenimporte von Unternehmen mit Sitz in den Vereinigten Staaten und Deutschland stammt.

Nach einer Untersuchung des Stockholmer Friedensforschungsinstituts (SIPRI) stammen 69 Prozent der israelischen Waffenkäufe von US-Firmen, 30 Prozent aus Deutschland und 0,9 Prozent aus Italien.

„Ende 2023 haben die USA rasch Tausende von Lenkbomben und Raketen an Israel geliefert, aber das Gesamtvolumen der israelischen Waffenimporte aus den USA im Jahr 2023 war fast das gleiche wie im Jahr 2022. Bis Ende 2023 standen 61 Kampfflugzeuge aus den USA und vier U-Boote aus Deutschland für Israel zur Auslieferung an“, heißt es im SIPRI-Bericht.

Er fügte hinzu, dass der Verkauf von Kampfflugzeugen durch die USA an Israel in den letzten Jahrzehnten „eine wichtige Rolle bei Israels militärischen Aktionen gegen Hamas und Hisbollah“ gespielt habe.

Mit Ausnahme eines Hubschraubers des französischen Herstellers Airbus Helicopters stammen alle bemannten Flugzeuge der israelischen Luftwaffe aus den USA, berichtet die Times of Israel.

Israel verlässt sich bei zahlreichen Komponenten seiner Kampfflugzeuge, Hubschrauber, Kriegsschiffe und U-Boote in hohem Maße auf ausländische Zulieferer, darunter Länder wie das Vereinigte Königreich (UK), Kanada und die Niederlande.

Das Vereinigte Königreich hat Israel trotz der internationalen Besorgnis über Israels Vorgehen in den besetzten palästinensischen Gebieten weiterhin militärisch unterstützt. So liefern britische Hersteller 15 Prozent der Komponenten für die F-35-Kampfjets. Das Verteidigungsministerium teilte kürzlich mit, dass neun israelische Militärflugzeuge die Erlaubnis erhalten haben, auf britischen Stützpunkten zu landen und von dort zu starten, und dass etwa 50 Flugzeuge der Royal Air Force seit dem 7. Oktober nach Israel geflogen sind.

Hunderte von Politikern aus 12 Ländern haben ein Waffenembargo gegen Israel gefordert und halten dies sowohl aus moralischen als auch aus rechtlichen Gründen für notwendig. Diese Bewegung kam zustande, nachdem das Berufungsgericht in Den Haag die Niederlande aufgefordert hatte, den Export von F-35-Bauteilen zu stoppen, was die Besorgnis über eine mögliche Mitschuld an Israels anhaltenden Menschenrechtsverletzungen in Gaza zum Ausdruck brachte.

Auch Kanadas Außenministerin Melanie Joly kündigte letzte Woche angesichts der anhaltenden Aggression gegen die belagerte Enklave einen Stopp der Waffenexporte nach Israel an.

Seit dem 7. Oktober wurden 32.226 Palästinenser, vor allem Frauen und Kinder, getötet und 74.518 weitere verletzt.

Darüber hinaus hat der Krieg 85 Prozent der Bevölkerung aus ihren Häusern vertrieben, den größten Teil der Infrastruktur der Enklave zerstört oder beschädigt und die Voraussetzungen für eine Hungersnot geschaffen, da die Hilfslieferungen weiterhin völlig unzureichend sind.

Der Internationale Gerichtshof (IGH) hat Israel wegen Völkermordes angeklagt und Tel Aviv im Januar in einem Zwischenurteil aufgefordert, die völkermörderischen Handlungen einzustellen und Maßnahmen zu ergreifen, um die humanitäre Versorgung der Zivilbevölkerung in Gaza zu gewährleisten.

