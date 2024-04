This year, Eid in Gaza is bittersweet Eid al-Fitr in Gaza used to be a joyous occasion when families got together to celebrate the end of Ramadan. Now families gather to mourn their dead and bid farewell to the next martyr.

Palästinensische Frauen bereiten in einem Zelt in einem Vertriebenenlager in Deir al-Balah traditionelles Dattelgebäck (ka’ek) vor, das zum Eid al-Fitr gereicht wird, 8. April 2024. (Foto: Omar Ashtawy/APA Images)

Dieses Jahr ist das Zuckerfest in Gaza bittersüß

Von Eman Alhaj Ali

9. April 2024

Israels unerbittlicher Zerstörungsfeldzug hat einen Schatten auf die einst lebhafte Atmosphäre des heiligen Monats geworfen und nur bittersüße Erinnerungen zurückgelassen. Trotz unserer Hoffnungen auf eine Atempause vor dem Eid al-Fitr scheint es, dass der grausame Angriff der israelischen Streitkräfte keine Anzeichen für ein Nachlassen zeigt und weiterhin unsere heiligsten Momente stört.

Während sich die letzten Tage des Ramadan nähern, freuen sich Muslime in aller Welt auf das bevorstehende Zuckerfest, verbringen Zeit mit ihren Lieben und lassen sich vom freudigen Geist des Festes anstecken. Für die belagerten Muslime im Gazastreifen wird dieses bevorstehende Fest jedoch von Trauer überschattet.

Vielen von uns fiel es in diesem Jahr schwer, ihre Häuser zu verlassen, um für das Zuckerfest zu schmücken und einzukaufen, und so klammerten wir uns an die Wärme unserer Erinnerungen an vergangene Feiern.

Über sechs quälende Monate lang haben wir die Schrecken von Massakern, Krankheiten, Hunger und Durst ertragen, die uns das israelische Militär auferlegt hat. Ihre unerbittliche Gewalt kennt keine Grenzen und hält unvermindert während des heiligen Monats Ramadan und bis zum Eid al-Fitr an.

Inmitten der israelischen Drohnen, die über uns schwirren, und der Explosionen, die in der Ferne widerhallen, nehme ich mir einen Moment Zeit, um mich an die Pracht vergangener Feste in Gaza zu erinnern.

Die Vorbereitungen für Eid al-Fitr begannen immer lange im Voraus. Zwei Wochen vorher strömten die Menschen in Scharen zum Einkaufen und besorgten alles, was sie für das Fest brauchten.

Jeder noch so kleine Ort in Gaza wird geschmückt. Lebensmittel und Desserts stehen bereit, darunter die besten Datteln für die Herstellung von handgefertigten Ka’ek, einem kleinen runden Gebäck, das in der gesamten arabischen Welt zum Eid al-Fitr gegessen wird. Die Kekse werden in der Regel mit Puderzucker bestäubt und mit verschiedenen Füllungen versehen, darunter Dattelpaste, Nüsse, Walnüsse, Pistazien, Lokum oder eine mit Honig gesüßte Mischung aus allem. Oft findet man auch eine Art fermentierten Fisch, den so genannten Fesikh, der aus dem Mittelmeer und dem Roten Meer stammt und in Gaza ein beliebtes Eid-Gericht ist. Ihr salziges und eingelegtes Aroma erfüllte die Luft auf dem Markt.

Zum obligatorischen Einkauf für das Zuckerfest gehörte auch der Kauf neuer Kleidung. In den belebten Geschäften und Einkaufszentren von Gaza gab es eine schillernde Auswahl an Kleidungsstücken, von kleinen Kleidern für Mädchen bis hin zu eleganten Miniaturanzügen für Jungen, sowie elegante Gewänder, die speziell für das Morgengebet am Zuckerfest gekauft wurden. Die Familien schmückten ihre Häuser in Erwartung des Zuckerfestes. Am Vorabend des Zuckerfestes warteten die Kinder ungeduldig darauf, dass die von ihren Müttern zubereiteten Süßigkeiten zum Verzehr bereitstanden.

Wenn die Morgendämmerung am ersten Tag des Zuckerfestes anbricht, erklingen in den Vierteln von Gaza die Gebets- und Takbir-Gesänge. Die Luft ist erfüllt von der Aufregung der Kinder in ihren schönsten Kleidern, die „Allahu akbar“ rufen, während sie ihre Eltern zum Gebet begleiten. Zum Frühstück isst jede Familie in Gaza gerne Fesikh.

Danach kommen die Familien in ihren schönsten Kleidern zusammen und besuchen die Häuser ihrer Verwandten. Sie tauschen Glückwünsche aus, während die Kinder ungeduldig darauf warten, ihre eidiyyah zu bekommen, das übliche Geldgeschenk, das sie von Tanten, Onkeln und anderen erwachsenen Verwandten erhalten. Die Straßen sind voller Leben, Kinder spielen auf der Straße, singen und genießen die festliche Atmosphäre, die durch den Glanz des Feuerwerks erhellt wird.

Doch an diesem Zuckerfest können wir nicht in Ruhe feiern und den Gottesdienst genießen. Die bunten Lichter und Dekorationen wurden durch den Blitz israelischer Bomben und den Lärm der Explosionen ersetzt. Das Geräusch spielender Kinder auf den Straßen wurde durch die Schreie von Menschen ersetzt, die unter den Trümmern begraben sind. Lebendige Stadtteile wurden in Friedhöfe verwandelt, ihre Moscheen dem Erdboden gleichgemacht und ihre Straßen aufgerissen.

Die Familien versammeln sich nicht mehr, um sich zu begrüßen, sondern um ihre Toten zu betrauern. Mit dem bevorstehenden Zuckerfest nehmen wir Abschied von einem Märtyrer nach dem anderen.

