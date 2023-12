Direct-Action Targets UK Firms Arming Israel Dozens of companies that supply Israel’s war machine face a growing campaign to end U.K. complicity in crimes against Palestinians, write Sam Perlo-Freeman, Khem Rogaly and Anna Stavrianakis. By Sam Perlo-Freeman, Khem Rogaly and Anna Stavrianakis Declassified UK U.K. arms sales are in the



Dutzende von Unternehmen, die Israels Kriegsmaschinerie beliefern, sehen sich einer wachsenden Kampagne gegenüber, um die britische Komplizenschaft bei Verbrechen gegen Palästinenser zu beenden, schreiben Sam Perlo-Freeman, Khem Rogaly und Anna Stavrianakis.

Direct-Action zielt auf britische Firmen, die Israel bewaffnen

Von Sam Perlo-Freeman, Khem Rogaly und Anna Stavrianakis

1. Dezember 2023

Aufgrund der Grausamkeit und der völkermörderischen Absichten des israelischen Angriffs auf die Palästinenser und der Abhängigkeit der israelischen Streitkräfte von britischem Militärmaterial stehen die Waffenverkäufe Großbritanniens wieder im Rampenlicht.

Während die USA bei weitem Israels größter und wichtigster Waffenlieferant und militärisch-diplomatischer Fürsprecher sind, ist das Vereinigte Königreich auch ein führender militärischer und politischer Verbündeter Israels.

Von der Balfour-Erklärung von 1917 [in der die britische Unterstützung für die Errichtung einer nationalen Heimstätte in Palästina für das jüdische Volk zum Ausdruck gebracht wurde] bis hin zum jüngsten Scheitern des britischen Parlaments, einen Waffenstillstand zu unterstützen, hat die Politik Westminsters über Generationen hinweg nachteilige Folgen für die Palästinenser gehabt.

In diesem Zusammenhang erhält der Aufruf der palästinensischen Gewerkschaften an die Menschen mit Gewissen in der ganzen Welt, den Waffenhandel mit Israel zu beenden, eine noch dringendere Resonanz.

Zwei Dinge werden im gegenwärtigen Krieg immer deutlicher: der stark internationalisierte Charakter der Waffenproduktion und des Waffenhandels und die Internationalisierung des Widerstands dagegen.

Die größten Rüstungskonzerne mit Hauptsitz in den USA – Lockheed Martin, Raytheon, Boeing, Northrop Grumman und General Dynamics – sind alle eng an der Aufrüstung Israels beteiligt. Seit Beginn des aktuellen Krieges ist ihr Aktienwert um 24,7 Milliarden Dollar gestiegen.

Alle fünf Unternehmen haben Niederlassungen in Übersee, vor allem in Westeuropa. Und die großen Waffensysteme werden von zunehmend internationalen Lieferketten hergestellt. Mehr als 400 Unternehmen sind beispielsweise an der Lieferkette für die F-35 beteiligt – ein Kampfjet, den das israelische Militär bei den Luftangriffen auf Gaza einsetzt und auch schon bei früheren Angriffen verwendet hat.

Unternehmen in Großbritannien

Von den Unternehmen, die an der F-35-Lieferkette beteiligt sind, haben mindestens 79 ihren Sitz in Großbritannien. Eine kürzlich vom Ministerium für Wirtschaft und Handel veröffentlichte Information enthält die Namen aller Unternehmen, die für die Regierungslizenz registriert sind, die unbegrenzte Exporte für die F-35 erlaubt.

Dazu gehören sehr kleine Firmen wie Buoyancy Aerospace, die sich mit der Präzisionsfertigung von Hart- und Weichmetallen wie Aluminium, Titan und Stahl befassen, sowie große internationalisierte britische Unternehmen wie BAE Systems und Rolls Royce und britische Tochtergesellschaften von US-Unternehmen wie Northrop Grumman, Honeywell und L3 Harris.

Das Vereinigte Königreich ist der einzige „Tier 1“-Partner für das F-35-Programm und hat 48 Maschinen für die RAF bestellt, weitere Käufe sind geplant. Somit werden 15 Prozent des Wertes jeder F-35 im Vereinigten Königreich hergestellt, unabhängig davon, wer der Endabnehmer ist – einschließlich der 50 von Israel bestellten F-35, von denen 36 bis Ende 2022 ausgeliefert wurden.

BAE Systems, der führende britische Hersteller von Rüstungsgütern, ist das britische Unternehmen, das am stärksten an der F-35 beteiligt ist und die Komponenten für 13 bis 15 Prozent des Wertes jedes Flugzeugs herstellt, und zwar in den Betrieben des Unternehmens in den USA und in Großbritannien.

Die Produktionsstätten von BAE in Großbritannien sind ungleichmäßig über das Land verteilt: Der hintere Rumpf jedes F-35-Kampfflugzeugs wird von BAE auf dem Flugplatz Samlesbury in Lancashire hergestellt.

Das „aktive Abfangsystem“, mit dem der Pilot das Flugzeug lenkt und manövriert, wird von BAE in Rochester, Kent, hergestellt. „Haltbarkeitstests“ für die F-35 werden in der BAE-Strukturtestanlage in East Yorkshire durchgeführt.

Überall im Land

Auch viele andere britische Unternehmen sind am F-35-Programm beteiligt. Beispiele sind Martin-Baker, das in Higher Denham, Buckinghamshire, die Schleudersitze herstellt, Dunlop Aircraft Tyres, Hersteller der Flugzeugreifen in Birmingham, und Cobham Mission Systems in Wimborne, Dorset, Hersteller der Betankungssonde. (Cobham Mission Systems wurde 2021 an Eaton verkauft und ist jetzt als Mission Systems Wimborne Ltd. bekannt).

Leonardo – ein italienisches multinationales Unternehmen mit acht Hauptstandorten in Großbritannien – stellt in Edinburgh das Laser-Zielsystem für die F-35 her, und Rolls-Royce fertigt in Filton, Bristol, das „LiftSystem“-Fan-Antriebssystem für die F-35.

Dabei handelt es sich um eine Kombination aus bekannten Namen und kleineren Unternehmen: alle sind an dem internationalen Projekt der Waffenherstellung beteiligt.

Auch in den F-16I-Kampfflugzeugen, die seit 2003 eine der wichtigsten Stützen der israelischen Luftwaffe bei der Bombardierung des Gazastreifens sind, findet sich Ausrüstung aus britischer Produktion. BAE Systems lieferte Komponenten für die Head-up-Displays (HUDs) des Flugzeugs, die den Piloten während des Flugs Informationen liefern.

Es gibt weiterhin einen stetigen Strom britischer Ausfuhrgenehmigungen für Komponenten für Head-up/Down-Displays nach Israel, bei denen es sich höchstwahrscheinlich um Ersatzteile für diese F-16-HUDs handelt. Das BAE-Werk in Rochester ist auch der Produktionsstandort für HUDs und vermutlich auch für solche Komponenten.

Auf die Straße gehen

Während das politische Establishment der USA und Großbritanniens die israelische Kriegsmaschinerie hemmungslos unterstützt, sind in ganz Großbritannien Hunderttausende von Menschen auf die Straße gegangen, um ihren Protest zu äußern und einen Waffenstillstand zu fordern.

Eine wachsende Zahl ergreift auch direkte Maßnahmen, um das zu tun, was die Regierung nicht tut: die Produktion und den Transfer von Waffen nach Israel zu stoppen.

Als Reaktion auf einen Aufruf von über 30 palästinensischen Gewerkschaften und Berufsverbänden, die internationale Bewaffnung Israels und die Komplizenschaft mit seinen Verbrechen gegen die Palästinenser zu beenden, haben britische Gewerkschafter, Aktivisten und Aktivistinnen an den Standorten der Waffenproduktion und des Waffentransfers Aktionen durchgeführt.

Bei der jüngsten Aktionswelle blockierten Hunderte von Gewerkschaftern den Zugang zu BAE Systems in Rochester, Kent, und Instro Precision Systems, einer Tochtergesellschaft des israelischen Rüstungsunternehmens Elbit.

Die Aktivistengruppe Palestine Action intervenierte in Edinburgh und am Londoner Hauptsitz von Leonardo sowie am 106. Jahrestag der Balfour-Erklärung vor dem Außenministerium.

Gewerkschaftliche Solidarität

Als Reaktion auf den palästinensischen Aufruf hat die Solidarität der Gewerkschaften stark zugenommen. Mitglieder der Gewerkschaft Unite haben einen offenen Brief an die Gewerkschaftsführung geschickt, und die Gewerkschaftszweige verabschieden Anträge zur Solidarität mit Palästina.

Eine andere Gewerkschaft, Unison, unterstützt die Forderung nach einem sofortigen Waffenstillstand, und die RMT fordert ein sofortiges Ende der Feindseligkeiten auf allen Seiten und ein Ende der Belagerung von Gaza.

The New Socialist dient als Clearingstelle für die gewerkschaftsinterne und -übergreifende Solidarität. Schüler und Studenten sind auf die Straße gegangen, um gegen die Unterstützung Israels durch Regierung und Opposition und gegen Universitätspartnerschaften mit Israel zu protestieren.

Außerhalb Großbritanniens haben Aktivisten die Durchfahrt eines Schiffes gestört, das von Oakland und Tacoma in den USA aus Militärgüter nach Israel transportierte.

Aktivisten in Missouri haben die israelischen Militärlieferketten vielleicht am unmittelbarsten gestört, indem sie die Boeing-Fabrik blockierten, die präzisionsgelenkte Munition herstellt, die von der israelischen Luftwaffe in Gaza eingesetzt wird.

Boeing ist eines der Unternehmen, die am meisten an Israels völkermörderischen Angriffen beteiligt sind. Seit dem Jahr 2000 hat das Unternehmen Militärgüter im Wert von mindestens 2,8 Milliarden Dollar aus den USA nach Israel exportiert.

Fabriken und Häfen in Italien, Spanien und Australien sowie in Großbritannien, den USA und Kanada werden von Gewerkschaftern blockiert, die sich aus Solidarität mit Palästina in Ketten legen. Da der Waffenhandel ein internationales Projekt ist, gilt dies auch für den Widerstand dagegen.

Sam Perlo-Freeman ist Forschungskoordinator bei Campaign Against the Arms Trade.

Khem Rogaly ist wissenschaftlicher Mitarbeiter mit Schwerpunkt auf der britischen Waffenproduktion und Industriestrategie.

Anna Stavrianakis ist Direktorin für Forschung und Strategie bei Shadow World Investigations.

Dieser Artikel stammt aus Declassified UK.

