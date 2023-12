How Yemen is inflating Israel’s war cost By targeting Israel and Israeli-owned vessels, the Yemeni resistance threatens Israel’s trade-based economy and exacts an international cost for Tel Aviv’s devastating war on Gaza.

Wie der Jemen Israels Kriegskosten in die Höhe treibt

Indem der jemenitische Widerstand Israel und israelische Schiffe ins Visier nimmt, bedroht er Israels handelsbasierte Wirtschaft und fordert von Tel Aviv internationale Kosten für den verheerenden Krieg gegen Gaza.

Von Khalil Harb



1. Dezember 2023

Trotz seiner eigenen kriegsbedingten Herausforderungen und humanitären Krisen hat der Jemen stets unerschütterliche Unterstützung und Solidarität mit Palästina gezeigt. In der arabischen Welt ist der ärmste Staat Westasiens das einzige Land, das massive pro-palästinensische Demonstrationen organisiert.

Die jüngsten Ereignisse markieren jedoch einen historischen Wandel, da die von der Ansarallah geführte Regierung zum ersten Mal direkte Angriffe gegen Israel unternommen hat, die vom Gebiet des „glücklichen Jemen“ ausgingen.

Die große Reichweite der jemenitischen Raketen und Drohnen auf ihrem Weg nach Israel – mehr als zweitausend Kilometer – ist eine eindeutige Widerlegung der Versuche der USA, den Konflikt einzudämmen, damit er sich nicht zu einem westasiatischen Konflikt ausweitet.

Falls es zuvor Zweifel an der herausragenden Rolle Sanaas innerhalb der Achse des Widerstands gab, so sind diese nun eindeutig ausgeräumt.

Ansarallah antwortet

Die jemenitische Eskalation begann mit einer offenen Erklärung, die sich von bloßen Drohungen gegen die militärische Unterstützung Washingtons im Gaza-Krieg entfernte. Es folgte der Abschuss von Raketen und Drohnen auf die Stadt Um al-Rashrash (Eilat), gefolgt von einer strategischen Verlagerung auf Seeoperationen gegen mit Israel verbundene Schiffe, wie die jemenitischen Streitkräfte am 19. November ankündigten. Diese Eskalation gipfelte in dem vermutlich ersten Versuch, ein US-Militärschiff mit Raketen zu beschießen.

Seit der Warnung des Ansarallah-Führers Abdulmalik al-Houthi an die USA haben sich die jemenitischen Widerstandsaktivitäten verstärkt und erstrecken sich von Um al-Rashrash über das Rote Meer, die Straße von Bab al-Mandab und den Golf von Aden.

Diese neue Dimension der Widerstandsachse schafft regionale Verwirrung für das US-Militär, das sich unverhohlen auf die Seite Israels beim Angriff auf den Gazastreifen gestellt hat und daran arbeitet, den Völkermord an 2,3 Millionen Zivilisten in dem belagerten Streifen zu verschleiern.

Die Auswirkungen haben sich auf die politischen und sicherheitspolitischen Neuberechnungen der USA in der gesamten Region ausgewirkt. Am wichtigsten ist vielleicht, dass diese Aktionen den Besatzungsstaat gezwungen haben, seine wirtschaftlichen Verluste und die Kosten eines lang anhaltenden Krieges neu zu bewerten.

Die jüngsten wirtschaftlichen Folgen sind ein bemerkenswerter Vorfall, in den das von der israelischen Reederei Zim betriebene Containerschiff Zim Europe verwickelt ist. Aus Sorge vor jemenitischen Drohungen gegen Schiffe, die mit Israel in Verbindung stehen, war das Schiff gezwungen, seinen Kurs zu ändern und von seiner geplanten Route durch den Suez-Bab al-Mandab-Kanal abzuweichen.

Stattdessen trat die Zim Europe eine um 56 Prozent längere Seereise an und umrundete Afrika durch den Atlantischen Ozean und das Kap der Guten Hoffnung, was die wirtschaftlichen und logistischen Hürden widerspiegelt, denen sich israelische Schifffahrtsunternehmen heute gegenübersehen.

Gleichzeitig meldete das US-Zentralkommando (CENTCOM), dass „zwei ballistische Raketen aus den von den Houthi kontrollierten Gebieten im Jemen auf den Standort der USS Mason (DDG-87) und der M/V Central Park abgefeuert wurden“.

Dieser Vorfall ereignete sich im Golf von Aden im Rahmen einer Rettungsmission für das Frachtschiff Central Park, das von Zodiac Marine betrieben wird und dem israelischen Milliardär Eyal Ofer gehört.

Aber was bedeutet dies aus einer breiteren Perspektive?

Störung des Welthandels

Erstens hat sich die Ansarallah im Jemen außerhalb des Geltungsbereichs der im Gazastreifen ausgerufenen vorübergehenden Waffenruhe positioniert.

Zweitens: Wenn die Berichte des CENTCOM zutreffen, handelt es sich bei diesem Vorfall um den ersten nennenswerten Zusammenstoß zwischen jemenitischen Streitkräften in Sanaa und US-Streitkräften. Diese Konfrontation gewann mit der Verschärfung der israelischen Aggression gegen den Gazastreifen an Dynamik, wobei die Ansarallah den Abschuss einer amerikanischen MQ-9 Reaper-Drohne in jemenitischen Hoheitsgewässern am 8. November für sich reklamierte.

Drittens: Die Kosten des Krieges steigen für Israel dramatisch an. Eine optimistische Berechnung von Anfang November besagte, dass ein einjähriger Krieg, der nur an der Gaza-Front geführt wird, Tel Aviv über 50 Milliarden Dollar oder 10 Prozent des israelischen BIP kosten würde. Das ist eine unrealistische Zahl, wenn man bedenkt, dass Israel bereits an seiner Nordgrenze mit der libanesischen Widerstandsbewegung Hisbollah kämpft und seinen militärischen Aktionsradius im besetzten Westjordanland erheblich ausgeweitet hat.

Außerdem werden dabei die außerordentlichen Kosten nicht berücksichtigt, die mit der Unterbrechung des israelischen Handels verbunden sind. Der Besatzungsstaat importiert und exportiert fast 99 Prozent seiner Waren über Wasserstraßen und Schiffe. Zu diesen Importen gehört ein Großteil der Lebensmittel, die Israel nicht selbst produziert und auch nicht produzieren kann.

Heute, so die Zeitschrift Foreign Policy, „sind nur die Schwarzmeerhäfen Russlands und der Ukraine mit deutlich höheren Kriegsrisikoprämien verbunden als Ashdod [israelischer Hafen]“. Und wenn Israels Konflikt mit der Hisbollah eskaliert, wird auch der Hafen von Haifa, den der libanesische Widerstand im Krieg von 2006 ins Visier genommen hat, zerstört werden.

All dies hat auch enorme internationale Auswirkungen. Die Unterbrechung des Handelsverkehrs zwischen dem Suezkanal und Bab al-Mandab übt nicht nur Druck auf Israel aus: Etwa 12 Prozent des Welthandels pro Jahr, darunter rund 21 000 Schiffe und 6 Millionen Barrel Öl pro Tag (9 Prozent des gesamten Seetransports), hängen von dieser Route ab.

Bab al-Mandab ist ein wichtiges Bindeglied für den Handel zwischen Ost- und Westasien und Europa. Der strategisch günstig im Roten Meer gelegene Hafen Um al-Rashrash spielt eine Schlüsselrolle in diesem Handelsverkehr und verbindet Israel mit den ostasiatischen Märkten.

Die Rolle dieses Hafens wurde nach der Unterzeichnung des von den USA vermittelten Normalisierungsabkommens mit den Vereinigten Arabischen Emiraten und Bahrain vor drei Jahren gestärkt, in dem vereinbart wurde, Rohöl aus den Vereinigten Arabischen Emiraten nach Um al-Rashrash zu transportieren, um es über die Eilat-Ashkelon-Pipeline, d. h. vom Roten Meer zum Mittelmeer, zu befördern.

Die jüngsten Raketen- und Drohnenangriffe auf Um al-Rashrash untergraben nicht nur Israels Sicherheit, sondern auch seine wirtschaftlichen Ambitionen, einschließlich des lebenswichtigen Tourismusverkehrs, der wesentlich zu seinen Einnahmen beiträgt. Tel Avivs undurchsichtige Haltung an der „jemenitischen Front“ könnte auf den Wunsch zurückzuführen sein, eine sicherheitspolitische und politische Blamage zu vermeiden, die aus dieser Unterstützung aus der Ferne resultiert.

Die unmittelbaren Auswirkungen des jemenitischen Angriffs auf den israelischen Seehandel zeigen sich in einem raschen Anstieg der Transportkosten. Israelische Schiffe müssen möglicherweise das Rote Meer und Bab al-Mandab ganz meiden und längere Routen um Afrika herum wählen oder auf den teureren Lufttransport zurückgreifen. Die Gebühren der Versicherungsgesellschaften, insbesondere für israelische Schiffe oder solche, die für den Besatzungsstaat bestimmte Güter transportieren, werden wahrscheinlich weiter steigen.

Israels drohende Implosion

Diese wirtschaftlichen Herausforderungen nehmen neue Dimensionen an, wenn man bedenkt, dass die Kosten des Krieges nach Schätzungen des israelischen Finanzministeriums bei über 270 Millionen Dollar pro Tag liegen, wobei Israel neben den US-Steuerzahlern einen erheblichen Teil davon zu tragen hat.

Die bereits bestehenden politischen und sozialen Unruhen in Israel, verbunden mit einem Rückgang der Devisenreserven, einer erzwungenen Kreditaufnahme und einem wirtschaftlichen Rückgang, könnten die israelische Wirtschaft erheblich schädigen. Die Weltbank schätzt, dass 34,6 Prozent des israelischen BIP vom Warenhandel abhängen. Auch der israelisch-asiatische Handel in Höhe von mehreren Milliarden Dollar ist aufgrund der regionalen Störungen am Roten Meer gefährdet.

Zu all diesen Unsicherheiten kommen noch andere Sorgen hinzu, wie der Rückzug der Investoren aus dem Risiko, der starke Rückgang (um 70 Prozent) des investierten Kapitals seit Oktober letzten Jahres und der massenhafte „Exodus“ von Siedlern in ihre Herkunftsländer.

Die Beteiligung Sanaas an der Al-Aqsa-Flut-Operation des palästinensischen Widerstands könnte sich auch auf den laufenden, von den USA unterstützten und von Saudi-Arabien geführten Krieg im Jemen auswirken, insbesondere angesichts inoffizieller Berichte, wonach Saudi-Arabien auf Israel gerichtete Raketen abgefangen hat.

Jeder übereilte Versuch der USA, zum Schutz Israels zu intervenieren und die Entscheidungen der Ansarallah zu konfrontieren, könnte zu einer Zunahme der Aggression gegen Jemen führen. Dies wirft die Frage auf, ob die Koalitionspartner Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate erneut durch jemenitische Raketen verwundbar sind.

Es würde auch beweisen, dass die USA und ihre regionalen Verbündeten eine destabilisierende Kraft in Westasien sind – eine Kraft, der die Achse des Widerstands auf politischem, militärischem und wirtschaftlichem Gebiet wirksam entgegenwirkt.

Übersetzt mit Deepl.com



