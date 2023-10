Doctorow: Göttliches Eingreifen und das Ende des Krieges in der Ukraine Gegengewicht gegen Wertezerstörung, Orientierungslosigkeit, Jugendgewalt und vor allem den grassierenden Kriegswahnsinn

Doctorow: Göttliches Eingreifen und das Ende des Krieges in der Ukraine

Von Gilbert Doctorow 04.10.2023

05. Oktober 2023

Dr. Gilbert Doctorow*

Die Kubakrise von 1962 war der bekannteste und meistdiskutierte „Beinahe-Krieg“, den die Welt im 20. Jahrhundert erlebt hat.

Nach ihrem friedlichen Ende wurden mehrere Schutzmaßnahmen oder, wie wir sie heute nennen, „Leitplanken“ eingerichtet, um sicherzustellen, dass der Wettbewerb zwischen den Vereinigten Staaten und der Sowjetunion um die Kontrolle des menschlichen Schicksals nicht plötzlich zu einem heißen Krieg eskalieren würde. Ein „rotes Telefon“ wurde eingerichtet, um sicherzustellen, dass die Staatschefs miteinander Kontakt aufnehmen konnten, falls Aktionen der einen oder anderen Seite als Atomangriff missverstanden werden könnten. Dies wurde in dem Antikriegsfilm Dr. Strangelove [Dr. Seltsam: Wie ich lernte, die Bombe zu lieben] berühmt karikiert.

Jahrzehnt für Jahrzehnt kamen im letzten Jahrhundert weitere Verfahrensgarantien in Form von Verträgen über Rüstungsbegrenzungen und später über die Reduzierung der Atomwaffenarsenale mit Inspektionen vor Ort hinzu, alles in der Absicht, das Vertrauen zwischen den beiden feindlichen und misstrauischen Seiten zu stärken.

Dennoch gab es mehrere Gelegenheiten, bei denen nur der kühle Kopf eines Offiziers mit der Befugnis zum Abschuss von Raketen, ob russisch oder amerikanisch, verhinderte, dass falsche Radarmessungen über die Raketenaktivität der anderen Seite zu einem „Präventiv“-Schlag führten, nach dem Prinzip „use them or lose them“ [„benutze sie oder verliere sie“] in Bezug auf das Arsenal unter seiner Kontrolle. Dass wir das 20. Jahrhundert unbeschadet überstanden haben, kann man wohl als „dumb luck“ [Glück im Unglück] bezeichnen, wie man im amerikanischen Englisch sagt, oder als „miraculous“ [wundertätig], wie gottgläubige Menschen sagen würden.

In diesem Zusammenhang behaupte ich, dass das, was gestern im US-Kongress geschah, ein Akt göttlicher Intervention war, um uns vor uns selbst zu retten.

Die dreißigminütige Vorwarnzeit vor dem Einschlag einer ankommenden Interkontinentalrakete oder die stundenlange Vorwarnzeit, bevor ein nuklear bewaffneter Bomber sein Ziel erreichen würde, wie im Fall von Dr. Seltsam, ist ein Luxus, den es nicht mehr gibt.

Die Existenz nuklear bewaffneter amerikanischer Mittelstreckenraketen an den Grenzen Russlands und russischer Hyperschallraketen, die auf kleinen Überwasserschiffen oder U-Booten in internationalen Gewässern vor der Küste der Vereinigten Staaten untergebracht sind, bedeutet, dass die Vorwarnzeit auf fünf oder zehn Minuten verkürzt wurde, d.h. es gibt keinen Puffer mehr gegen Fehlalarme und automatische Starts. Würden die USA ihre Eskalationspolitik in der Ukraine fortsetzen, unterstützt von den Briten und den Deutschen, mit ihren eigenen neu angekündigten Plänen, Typhoon-Jets oder TAURUS-Raketen in den Krieg in der Ukraine einzubringen, dann hätten wir kaum eine Chance, einen Wechsel der NATO oder Russlands zu taktischen und dann zu strategischen Atomwaffen abzuwenden, was das Ende der Zivilisation auf der Erde bedeuten würde.

Hier kommt die göttliche Intervention ins Spiel.

CNN, EuroNews, BBC: In ihren Sendungen heute Morgen ging es ausschließlich um die gestrige Abstimmung im US-Repräsentantenhaus über die „Räumung“ des Amtes des Speakers [des Parlamentspräsidenten], d.h. die Absetzung von Kevin McCarthy. Weiterlesen bei seniora.org

