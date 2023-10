Mente morbida in corporis morbidus: How Sarah Ashton Cirillo Echoes Joseph Goebbels Let us analyse the implications of the use of Nazi memes in the discourse of an average American who happens to be in Ukraine. ❗️Join…

Mente morbida in corporis morbidus: Wie Sarah Ashton Cirillo an Joseph Goebbels erinnert

Von Stephen Karganovic

5. Oktober 2023

Analysieren wir die Auswirkungen der Verwendung von Nazi-Memes im Diskurs eines durchschnittlichen Amerikaners, der sich zufällig in der Ukraine aufhält.

Der verrückte Monty-Python-Zwitter Sarah Ashton Cirillo (richtiger Name Michael John Cirillo) hat sein blaues Wunder erlebt. Die berühmten Scherzkekse Vovan und Lexus konnten der Versuchung nicht widerstehen, diesen armen, ignoranten Schwachkopf zum Narren zu halten (siehe hier, Teil I, und hier, Teil II). Wieder einmal haben sie der Öffentlichkeit einen Dienst erwiesen, und wie immer haben sie das mit Bravour getan.

Das Gespräch von Vovan und Lexus mit Cirillo ist in mehrfacher Hinsicht interessant.

Die wichtigsten Erkenntnisse aus dem Interview mit dem Scherzkeks sind die Aussagen des AFU-„Feldwebels“ Cirillo, dass die Russen „keine Menschen“ sind und dass der Westen die von ihnen ausgehende Bedrohung nicht vollständig versteht, dass alle „russischen Propagandisten“ mit allen verfügbaren Mitteln bekämpft werden sollten, einschließlich terroristischer Anschläge, und dass die unermessliche Zahl von Russen, die in den USA leben, in den letzten Jahren zugenommen hat, einschließlich terroristischer Anschläge, dass die ungemein talentierte russische Journalistin Daria Dugina, die von Agenten des Kiewer Regimes in einem mit Sprengfallen versehenen Fahrzeug ermordet wurde, „einen Tod starb, den sie verdient hat“, und dass die Ukraine auch Maria Sacharowa ins Visier nehmen sollte, vermutlich auf ähnlich grausame Weise.

Nachdem das moralische und psychologische Porträt des Subjekts auf diese Weise erstellt worden war, wandte sich das Gespräch mit den Scherzkeksen dem wahrscheinlich aufschlussreichsten Abschnitt ihrer Interaktion mit Cirillo zu.

Es handelt sich um ihre Aussage, dass die Russen „zur mongolischen Rasse gehören“ (bei 6:00 Minuten, Teil I) und dass Russland deshalb vernichtet werden muss, um die Zivilisation zu retten (bei 6:19 Minuten, Teil I).

Warum sind diese Behauptungen, die von einem so lächerlichen Menschen wie Cirillo stammen, von Interesse? Natürlich nicht wegen ihrer sachlichen Richtigkeit, sondern als Beweis für den Einfluss der Nazi-Ideologie in den ukrainischen Streitkräften, in denen Cirillo im Rang eines „Feldwebels“ dient.

Analysieren wir kurz die Auswirkungen der Verwendung solcher Meme im Diskurs einer durchschnittlichen Amerikanerin, die sich zufällig in der Ukraine aufhält, Sarah Ashton Cirillo.

Wie könnte Cirillo mit solchen Memen in Kontakt gekommen sein? Das kann unmöglich in Amerika gewesen sein und schon gar nicht im Geschichtsunterricht an ihrer High School in Las Vegas, Nevada. In den Vereinigten Staaten gibt es viele abwertende Bezeichnungen für verschiedene ethnische und rassische Gruppen: Kraut für Deutsche, Dago für Italiener, Polack für Polen, Nigger für Schwarze, Lumpensammler für Iraker, aber, so seltsam das in der gegenwärtigen russophoben Atmosphäre auch erscheinen mag, in Amerika gibt es keinen abwertenden Ausdruck für Russen und hat es auch nie gegeben.

Russen in irgendeiner Form mit Mongolen in Verbindung zu bringen, käme einem Durchschnittsamerikaner besonders seltsam vor, denn Russen sind bekanntlich im Allgemeinen groß und blond, und obwohl es den meisten Amerikanern schwer fallen würde, die Mongolei auf der Landkarte zu lokalisieren, haben sie doch ein Gefühl dafür, dass ihre Bewohner eine Rasse mit asiatischen Merkmalen sind. Außerdem wissen die meisten Amerikaner nicht im Entferntesten, dass Russland im Mittelalter eine tributpflichtige Beziehung zum damals mächtigen Mongolenreich unterhielt. Sie haben auch noch nie von der Schlacht von Kulikovo gegen die Goldene Horde gehört, die diese Beziehung beendete. In Amerika, wo Cirillo herkommt und aufgewachsen ist, ist das Bewusstsein für eine historische Verbindung zwischen Russen und Mongolen im Wesentlichen auf eine winzige Gruppe von Geschichtsspezialisten beschränkt (zu denen Ashton Cirillo sicherlich nicht gehört). Aber diese Spezialisten wissen auch, dass die Beziehung zwischen Russen und Mongolen in der fernen Vergangenheit lag und historisch gesehen von vergleichsweise kurzer Dauer war. Und was noch wichtiger ist: Sie wissen auch, dass sie rein politischer Natur war, dass die russische Kultur, die religiösen Praktiken und das Erbgut von den mongolischen Oberherren unangetastet blieben und dass es nie zu einer Rassenvermischung kam.

Wenn Cirillo nach Spuren der mongolischen Invasion in Europa im Mittelalter suchen würde, würde sie diese in Form von Finnen, Esten und Ungarn finden, nicht in Form von Russen, aber das ist ein Detail, das man von einem Highschool-Absolventen aus Las Vegas unmöglich wissen kann.

Die abfällige Verwendung des Zwillingsmemos vom mongolischen Ursprung der russischen Nation und von einem „mongolisierten“ Russland, das eine Bedrohung für die Zivilisation darstellt, stammt aus einer einzigen Quelle, und zwar aus der Ideologie und Kriegspropaganda des Dritten Reiches. Das ist wichtig zu bedenken, wenn man den Hintergrund von Cirillos Fehltritt analysiert. In der Endphase des Zweiten Weltkriegs betonten die Nazis in ihrer Propaganda zunehmend die angeblich mongolische Herkunft ihrer russischen Gegner, um die Bevölkerung zu verängstigen und sie zu größeren Anstrengungen und Opfern zu motivieren.

Dies lässt sich leicht durch Zitate aus den diesbezüglichen Propagandaverlautbarungen von Josef Goebbels belegen.

In seiner Rundfunkansprache an das deutsche Volk am 28. Februar 1945 sagte Goebbels zum Beispiel: „Wie unsere Väter es so oft in unserer Geschichte getan haben, werden auch wir den Sturm der Mongolen auf das europäische Kernland brechen.“ Goebbels bezog sich damit auf Russland und die Rote Armee, die sich Berlin näherte.

In einem Artikel in Das Reich vom 11. Februar 1945 hob Goebbels genau das gleiche Thema hervor, das heute von dem ukrainischen „Feldwebel“ Ashton Cirillo propagiert wird:

„Der gegenwärtige Sturm aus dem Osten gegen die Festung Europa richtet sich natürlich gegen unseren ganzen Teil des Planeten. Er unterscheidet sich von den mongolischen und hunnischen Horden der Vergangenheit nur dadurch, dass er sich der Mittel der politischen List und der diplomatischen Lüge bedient, um seinen furchtbaren Zerstörungsfeldzug gegen die abendländische Kultur so lange wie möglich harmlos erscheinen zu lassen.“ Hier scheint Goebbels sogar das Thema der „russischen Desinformation“ vorweggenommen zu haben.

In seinem Neujahrsartikel vom 2. Januar 1944, ebenfalls in Das Reich, hebt Goebbels identische Themen hervor:

„Der Feind [gemeint sind die Russen] hat jedes erdenkliche Verbrechen gegen die Menschlichkeit, die Kultur und die Zivilisation begangen … Das nationalsozialistische Deutschland fühlt sich als Führer der gesamten zivilisierten Welt … das Schicksal der zivilisierten Menschheit wird wieder einmal in der Schwebe hängen.“ Goebbels preist hier das nationalsozialistische Deutschland als Fackelträger der „universellen Werte“ an und deutet sogar seine Rolle als Verfechter einer auf Regeln basierenden Ordnung an.

Müssen wir noch mehr zitieren? Die Beweise sind da und das Bild ist klar.

Wir haben bewiesen, dass die Streitkräfte der Ukraine von nationalsozialistischem Gedankengut durchdrungen sind. Es gibt keine andere denkbare Quelle, wo „Feldwebel“ Cirillo mit den Konzepten in Berührung gekommen sein könnte, die sie in ihrem Interview mit Vovan und Lexus dargelegt hat, nachdem die Witzbolde ihre Deckung heruntergelassen hatten. Sie hat diese Ideen definitiv nicht aus Amerika in die Ukraine gebracht. Sie erwarb sie in der Ukraine von den Nazis, die sie dort umgeben.

Die Äußerungen dieser dummen Kreatur, die sowohl geistig als auch körperlich krank ist, zeigen deutlich die Dringlichkeit der Entnazifizierung der Ukraine. Aber man sollte ihr die Daria-Dugina-Behandlung ersparen, die sie mit Begeisterung duldet und die sie anderen schamlos aufzwingt. Die scherzhafte Reaktion eines Zuschauers auf ihr Vovan- und Lexus-Interview war goldrichtig:

„Der russischen Armee wurden die Koordinaten des Aufenthaltsortes von Sergeant Sarah mitgeteilt. Sie lehnten es ab, irgendwelche Raketen zu schicken. Sergeant Sarah ist für sie nützlicher, wenn sie Unsinn redet.“Übersetzt mit Deepl.com



