Menschen stehen vor einem geschwärzten Gebäude mit der Aufschrift „Chirurgieabteilung“.

Palästinenser inspizieren die Schäden vor dem Al-Shifa-Krankenhaus in Gaza, nachdem sich das israelische Militär am 1. April 2024 aus dem Krankenhauskomplex zurückgezogen hat [AFP].

Obwohl ich Tausende von Kilometern entfernt bin, denke ich ständig an meine Patienten in Gaza und frage mich: Haben sie es geschafft? Sind sie noch am Leben?

Ich habe 43 Tage in den jetzt zerstörten Krankenhäusern von Gaza verbracht. Meine Gedanken sind immer noch dort.

Von Ghassan Abu-Sitta

Dr. Ghassan Abu-Sitta ist Co-Direktor des Programms für Konfliktmedizin an der Amerikanischen Universität Beirut.

3. Mai 2024

Ich kam in den frühen Morgenstunden des 9. Oktober in Rafah an und machte mich inmitten heftiger israelischer Luftangriffe auf den Weg zu meinem Elternhaus in Gaza-Stadt. Am nächsten Tag ging ich mit meinem Cousin zum al-Shifa-Krankenhaus, um meine Arbeit aufzunehmen, ohne zu ahnen, dass dies der Beginn eines 43-tägigen Albtraums sein würde.

Während dieser 43 Tage wechselte ich von einem Krankenhaus zum anderen, unter anderem zum al-Ahli (Baptisten)-Krankenhaus. Es wurde 1882 gegründet, ist eines der ältesten Krankenhäuser in Gaza und wird von der anglikanischen Kirche betrieben.

Israel drohte damit, die Einrichtung zu beschießen, aber die Ärzte und das medizinische Personal beschlossen schon früh, dass wir unsere Patienten nicht evakuieren und im Stich lassen würden.

Am 17. Oktober befand ich mich zwischen zwei Operationen, als ich das Kreischen einer sich nähernden Rakete hörte, gefolgt von dem lauten, kakophonischen Geräusch des Einschlags.

Als ich in den Korridor trat, sah ich, dass der Hof des Krankenhauses in einem Inferno erstrahlte; Krankenwagen und Autos standen in Flammen. Ein Mann blutete stark aus dem Hals, und ich musste Druck ausüben, bis der Krankenwagen eintraf, der uns nach al-Shifa brachte. Als wir später durch den Innenhof gingen, sah ich überall Leichen und Körperteile, darunter einen kleinen Arm, der eindeutig zu einem Kind gehörte.

Trotz seiner Verbindung zu Großbritannien und der Zusicherungen des englischen Bischofs, dass es von der Zerstörung verschont bleiben würde, wurde das al-Ahli Krankenhaus getroffen.

Dieser Vorfall diente als Lackmustest für das, was noch kommen sollte: Israels umfassender Krieg gegen die Gesundheitsinfrastruktur des Gazastreifens.

Nachdem al-Ahli getroffen worden war und niemand zur Rechenschaft gezogen wurde, begannen die Dominosteine schnell zu fallen. Ein Krankenhaus nach dem anderen wurde angegriffen. Es wurde offensichtlich, dass die Angriffe systematisch erfolgten.

Schnell gingen uns Morphium und Ketamin aus und wir mussten verzweifelt auf intravenöses Paracetamol als Schmerzmittel zurückgreifen, da nichts anderes zur Verfügung stand. Die Opfer des völkermörderischen Krieges Israels gegen den Gazastreifen, darunter Zehntausende von Kindern, wurden ohne Betäubung extrem schmerzhaften Eingriffen unterzogen; es fühlte sich kriminell an, diese Eingriffe durchzuführen. Es ist unbeschreiblich herzzerreißend, Kinder vor Schmerzen schreien zu hören, die man verursacht, selbst wenn man weiß, dass man nur versucht, ihr Leben zu retten.

Vor allem ein kleines Mädchen, erst neun Jahre alt, war am ganzen Körper mit Schrapnellwunden übersät. Ich hatte sie operiert, aber die Art der Verletzung bedeutete, dass die Wunden alle 36 Stunden desinfiziert werden mussten, um sie am Leben zu erhalten. Ich sprach mit ihrem Vater und erklärte ihm, dass ihre Temperatur anstieg und die Infektion sich auf ihr Blut ausbreitete und sie langsam tötete. Ohne Morphium oder Ketamin bestand die einzige Möglichkeit darin, die vielen Wunden, die sie hatte, alle 36 Stunden zu desinfizieren, ohne ausreichende Schmerzlinderung. Sie schrie vor Schmerzen, ihr Vater weinte, und auch mir kamen die Tränen.

Ich habe viele Verletzungen behandelt, die durch chemische Bomben verursacht wurden, die den menschlichen Körper in einen Schweizer Käse verwandeln. Die chemischen Partikel brennen sich so lange durch die Haut, wie sie mit Sauerstoff in Berührung kommen, und entzünden sich erneut, wenn sie erneut mit Sauerstoff in Berührung kommen. Der erste kleine Junge, 13 Jahre alt, den ich während des aktuellen Angriffs auf Gaza behandelte, hatte solche chemischen Verbrennungen bis auf die Knochen. Schon früh musste ich mich mit der Tatsache abfinden, dass die Überlebensrate der Verwundeten aufgrund der Bedingungen, unter denen wir uns befanden, und der Verletzungen, mit denen wir zu tun hatten, sehr niedrig sein würde.

Die Entscheidung, den Einsatz zu verlassen, war eine der schwierigsten Entscheidungen, die ich in meinem ganzen Leben treffen musste – psychisch und physisch. Als wir im Norden keine Operationen mehr durchführen konnten, beschloss ich, in den Süden zu gehen, in der Hoffnung, dass die Operationssäle dort noch funktionieren würden. Ich war sechs Stunden zu Fuß unterwegs und sah unvorstellbar grausame Szenen der Massenvernichtung, Leichen und Leichenteile. Als ich im Lager Nuseirat ankam, musste ich feststellen, dass die Situation dort nicht besser war. Es fehlte nicht an Chirurgen, sondern an medizinischer Ausrüstung und Strom. Als ich feststellte, dass die Krankenhäuser nicht funktionieren, musste ich mich mit der Tatsache abfinden, dass ich nichts mehr für Gaza tun konnte, solange ich noch in Gaza war.

Jetzt bin ich Tausende von Kilometern entfernt, aber meine Gedanken sind immer noch in Gaza. Ich denke die ganze Zeit an meine Patienten. Ich denke an ihre Gesichter, ihre Namen und die Gespräche, die wir geführt haben. Sie gehen mir regelmäßig durch den Kopf und ich frage mich: Sind sie noch am Leben, oder sind sie ihren Verletzungen oder dem Hunger erlegen? Ich stecke in dem Tag fest, an dem ich sechs Kinder amputieren musste. Ich stecke in den Tagen fest, an denen ich arbeiten musste, nachdem ich die Nachricht erhalten hatte, dass Kollegen, die ich noch Stunden zuvor gesehen oder mit ihnen gearbeitet hatte, getötet worden waren.

Nach mehr als 200 Tagen dieses Völkermords denke ich immer wieder: „Das haben wir doch alles schon gesehen“, und dann wird eine neue Gräueltat aufgedeckt. Krankenhäuser wurden in Schutt und Asche verwandelt. Sie wurden zu Massengräbern von Palästinensern, die von den israelischen Streitkräften kaltblütig ermordet wurden, die Hände auf dem Rücken gefesselt. Die abscheulichen Verbrechen in den Al-Shifa- und Nasser-Krankenhäusern wurden live auf unsere Bildschirme übertragen, aber die Welt sah schweigend zu. Israel ist nicht zur Rechenschaft gezogen worden. Länder und akademische Einrichtungen unterstützen und verteidigen Israel weiterhin. Viele beliefern es weiterhin mit Waffen.

Ich habe mein Medizinstudium an der Universität von Glasgow absolviert, die ironischerweise zu den größten akademischen Investoren in Unternehmen gehört, die weiterhin Waffen an Israel verkaufen. Ich beschloss, an meine Alma Mater zurückzukehren und bei den Wahlen zum Rektor zu kandidieren, weil ich wusste, dass die Haltung der Universität zu Israel nicht die Ansichten ihrer Studenten widerspiegelte, die mit überwältigender Mehrheit die Mitschuld der Universität am Massenmord an den Palästinensern beenden wollten. Ich gewann die Wahl mit einer überwältigenden Mehrheit von 80 Prozent der Stimmen, und die Studenten begrüßten mich in meinem neuen Amt mit einem Überschwang an Liebe und Unterstützung.

Infolge meines Sieges, meiner Auftritte in den Medien und meiner Forderungen nach Rechenschaft und Gerechtigkeit wurde ich zur Zielscheibe mehrerer Verleumdungskampagnen und Gegenstand mehrerer Artikel, in denen unbegründete Behauptungen über mich aufgestellt wurden. Mir wurde sogar die Einreise nach Deutschland verweigert, ich wurde drei Stunden lang festgehalten und schließlich abgeschoben. Ich war lediglich auf dem Weg dorthin, um auf einer Konferenz zu sprechen.

Ich kann nicht begreifen, wie schrecklich der Moment ist, in dem wir leben. Ein Völkermord findet live im Fernsehen statt – ein Völkermord, an dem viele Staaten, Politiker und angesehene Institutionen mitschuldig sind.

Über 34.000 Palästinenser wurden von Israel ermordet, viele weitere wurden verstümmelt, und der Gazastreifen wurde in Schutt und Asche gebombt. Israel will seine geplante Bodeninvasion in Rafah fortsetzen, was für Hunderttausende von Menschen, die dort Schutz suchen, katastrophale Folgen haben wird. Gegen Israel und seine Verbündeten wurden bereits mehrere Verfahren vor dem Internationalen Gerichtshof eingeleitet. Dennoch handelt Israel weiterhin mit dem Gefühl völliger Straffreiheit.

Israel hat alle Lebensbereiche im Gazastreifen zerstört: Bäckereien, Schulen, Moscheen und Kirchen; es blockiert die humanitäre Hilfe und schränkt die Stromversorgung ein. Damit will es sicherstellen, dass der Gazastreifen auch nach einem Waffenstillstand unbewohnbar wird. Als israelische Soldaten das erste Mal in das al-Shifa-Krankenhaus eindrangen, zerstörten sie medizinische Geräte und Maschinen, um sicherzustellen, dass das Krankenhaus nicht funktionieren konnte. Heute ist vom Krankenhaus selbst nur noch wenig übrig.

Obwohl ich Tausende von Kilometern entfernt bin, bleiben mein Herz und meine Gedanken in Gaza, und zum Entsetzen der Befürworter des Völkermords werde ich nie aufhören, mich für Gerechtigkeit und Rechenschaftspflicht einzusetzen.

Dr. Ghassan Abu-Sittah ist Leiter der Abteilung für plastische und rekonstruktive Chirurgie und Kodirektor des Programms für Konfliktmedizin am Global Health Institute der Amerikanischen Universität Beirut. Er ist Herausgeber des medizinischen Lehrbuchs „Reconstructing the War Injured Patient“.

