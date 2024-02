War on Gaza: Boycotting Israel could stop the genocide After more than four months of Israel’s brutal onslaught against the besieged Palestinian people, the world must ensure Tel Aviv’s legal, economic and political isolation

Krieg gegen Gaza: Ein Boykott Israels könnte den Völkermord stoppen

Muhannad Ayyash

26. Februar 2024

Nach mehr als vier Monaten des brutalen Angriffs Israels auf das belagerte palästinensische Volk muss die Welt für die rechtliche, wirtschaftliche und politische Isolierung Tel Avivs sorgen

Seit Israels völkermörderischer Angriff auf den Gazastreifen im vergangenen Oktober haben Millionen von Menschen auf der ganzen Welt eine Art von Lähmung erfahren.

Dabei handelt es sich nicht unbedingt um eine absolute Lähmung. Die Menschen sind nach wie vor in der Lage, sich an Aktivitäten wie Protesten zu beteiligen, die darauf abzielen, den Völkermord zu beenden.

Sie stellen grundlegende Fragen zu allem, was sie über ihre Staaten, Regierungen, Ideologien, Medien, Bildungssysteme und internationalen Institutionen zu wissen glaubten – oder für selbstverständlich hielten.

Es mangelt uns nicht an Worten, um die Realität des Völkermords, des globalen Imperialismus und der siedlungskolonialen Brutalität des israelischen Staates zu beschreiben. Solche Analysen gibt es in Hülle und Fülle, geschrieben von Wissenschaftlern, Journalisten und Aktivisten in Palästina und darüber hinaus. Der Fall Südafrikas vor dem Internationalen Gerichtshof ist ein hervorragendes Beispiel.

Es mangelt uns auch nicht an Aktionen, die in der Lage sind, die Machtverhältnisse des Status quo wirklich in Frage zu stellen. Wirtschaftliche und politische Störungen sind entscheidend, um Veränderungen zu erzwingen, und wir haben viele Aktivistengruppen gesehen, die sich mutig an solchen Aktionen in den USA, Großbritannien, Kanada und anderswo beteiligen.

Die oben erwähnte Lähmung hindert uns nicht daran, den Völkermord zu beschreiben und etwas dagegen zu unternehmen. Vielmehr hält die Verankerung und Dominanz unserer politischen, wirtschaftlichen, sozialen, rechtlichen und kulturellen Institutionen die Mehrheit der Menschen davon ab, den nächsten Schritt zur radikalen Veränderung dieser Institutionen zu tun.

Die Aufgabe scheint unermesslich, die Risiken hoch und das gewünschte Ergebnis keineswegs garantiert. Aber wenn wir wirklich den nächsten Schritt tun und Konsequenzen für den israelischen Siedlerkolonialismus ziehen wollen, dann muss die Boykott-, Desinvestitions- und Sanktionsbewegung (BDS) von Institutionen weltweit übernommen werden.

Koloniales Projekt

Zwei Hauptgründe liegen diesem Zustand der Lähmung zugrunde: die Vorstellung, dass die palästinensische Sache verloren ist, und die Vorstellung, dass eine alternative Welt ein zu riskantes Unterfangen ist, angesichts all der Ungewissheit, die damit verbunden wäre.

Wie ich schon früher geschrieben habe, mag Palästina im Moment eine verlorene Sache sein, aber es ist keine verlorene Sache. Den palästinensischen Kampf aufzugeben, bedeutet nichts anderes, als das dekoloniale Projekt aufzugeben, d.h. das Bestreben, eine Welt zu schaffen, die nicht mehr auf globalen imperialen Strukturen beruht und in der alle Menschen ein würdiges, souveränes und freies Leben führen können.

Wenn die Palästinenser nicht frei sind, dann geht das euro-amerikanische imperiale und koloniale Projekt weiter. Dieses Projekt hat nur ein Ziel: Reichtum und Macht für die euro-amerikanischen Imperien (mit ihren Vasallen in der arabischen Welt und darüber hinaus) zu schaffen. Solange dieses Projekt weiterläuft, wird die große Mehrheit der Völker im globalen Süden, zusammen mit indigenen Gemeinschaften und ausgebeuteten Völkern im gesamten globalen Norden, nicht frei sein.

Der Weg zu einer alternativen, dekolonialen Welt wird immer mit einem gewissen Maß an Unsicherheit und Risiko verbunden sein. Aber dieses Risiko ist es wert, und der Fall Palästina zeigt, warum.

Der Kampf für Palästina ist das Risiko wert, weil der derzeitige Weg eine unannehmbare Gewissheit mit sich bringt: den Völkermord. Wenn wir auf diesem Weg bleiben, wird sich der Völkermord am palästinensischen Volk fortsetzen, bis nur noch ein kleiner Teil der zwischen Fluss und Meer lebenden Menschen Palästinenser sind. Sie werden die unterdrückte Minderheit sein, die gezwungen ist, unter ausschließlicher israelisch-jüdischer Souveränität zu leben.

Dies ist der Moment, den Zustand der Lähmung zu überwinden und uns zu einem langfristigen Kampf für die Befreiung der Palästinenser von der Kolonialherrschaft durch BDS zu verpflichten.

Diese Art von Völkermordprojekt wird nicht vor dem palästinensischen Volk halt machen. Israels derzeitige Aktionen senden eine klare Botschaft an die Imperien, dass Siedlerkolonialismus auch im 21. Jahrhundert noch möglich ist und dass imperiale Außenposten in jeder Region der Welt imperialen Interessen dienen können, wodurch die Fortsetzung der euro-amerikanischen kolonialen Gewalt gewährleistet wird.

Ein Völkermord hat Folgen; die Menschen vergessen ihn nicht einfach und machen weiter. Millionen von Menschen auf der ganzen Welt glauben nun, dass diese imperiale Weltordnung nur die Sprache der Gewalt versteht. Es ist unmöglich vorherzusagen, wohin das führen wird, aber ein weiterer Weltkrieg ist eine reale Möglichkeit. Irgendwann werden die vom US-geführten westlichen Imperialismus brutalisierten Völker ein Ventil finden, um sich massenhaft zu befreien.

Es gibt kein größeres Risiko als den Weg, den wir derzeit beschreiten – den Weg des Krieges und des Völkermordes. Wir brauchen eine Alternative. Und obwohl dieser Weg unsicher ist, sind wir nicht ohne Kompass.

Es gibt viele hervorragende alternative Formen sozialer und politischer Organisation, die wir von kolonisierten Völkern und Regionen lernen können, sowohl in der Geschichte als auch in der Gegenwart – Formen, die das kollektive Wohlergehen, die partizipatorische Demokratie, den Respekt für alle kulturellen Gruppen, das Leben in Harmonie mit der Natur und die Einbeziehung einer Vielzahl von Identitäten in den Vordergrund stellen.

Es gibt einen besseren Weg nach vorn. Dies ist der Moment, den Zustand der Lähmung zu überwinden und uns zu einem langfristigen Kampf für die Befreiung Palästinas aus der Kolonialherrschaft durch BDS zu verpflichten. Die rechtliche, wirtschaftliche und politische Isolierung des israelischen Staates ist die einzige praktikable Alternative zu Völkermord und Krieg.

Muhannad Ayyash ist der Autor von A Hermeneutics of Violence (UTP, 2019) und politischer Analyst bei Al-Shabaka, dem Palestinian Policy Network. Er ist in Silwan, Al-Quds, geboren und aufgewachsen, bevor er nach Kanada auswanderte, wo er jetzt Professor für Soziologie an der Mount Royal University ist.

Übersetzt mit deepl.com

