Da die BBC-Schreiberlinge der NATO weder die Fakten noch die Umstände bestreiten können, bleibt ihnen nichts anderes übrig, als die Namen ihrer Vorgesetzten zu nennen.

Der böse russische Baby-Entführer Wladimir Putin hat zusammen mit seinen Killerkraken bei seinem Streben nach Weltherrschaft auf Diplomatie verzichtet. Vorbei sind die heiteren Zeiten, in denen russische Diplomaten auf die weisen Worte westlicher Weisen wie Victoria Nuland, Kamala Harris und Liz Truss (ehemalige britische Premierministerin, für diejenigen unter Ihnen mit dem Goldfischgedächtnis eines BBC-Journalisten) hörten. Jetzt haben wir einen neuen Kalten Krieg, in dem die Putin-Marionette Lawrow und die furchtbare Maria Sacharowa auf Putins Geheiß handeln.

Sacharowa ist eine besonders bittere Pille, die man schlucken muss, denn „vor ihr benahmen sich die Diplomaten wie Diplomaten und sprachen in kultivierten Ausdrücken…., aber mit der Ankunft von Frau Sacharowa wurden die Briefings des Außenministeriums zu einem Spektakel. Frau Sacharowa schrie oft Reporter an, die ihr schwierige Fragen stellten, und reagierte auf Kritik aus anderen Ländern mit Beleidigungen“.

So lautete kürzlich der Hauptartikel auf der BBC-Website der NATO. Ich verstehe, dass die BBC-Schreiberlinge der NATO weder die Fakten noch die Umstände bestreiten können und sich darauf beschränken, ihre Vorgesetzten zu beschimpfen, aber Victoria Nuland ist eine hirntote Schlägerin, Liz Truss war eine internationale Peinlichkeit, bevor Taiwan sie dummerweise adoptierte, und Karine St. Jeanne Pierre, das Yankee-Äquivalent zu Sacharowa, ist so unfähig, irgendeine Frage zu beantworten, dass es Teil ihrer Stellenbeschreibung sein muss, ein kompletter Vollidiot zu sein.

Die CIA-Nemesis Sacharowa scheint dagegen sehr fähig zu sein, und wenn ihr fachlich kompetenter Stil dem ihrer chinesischen und vietnamesischen Kollegen entspricht, dann ist das gut so. Was die Verunglimpfung von Lawrows diplomatischem Geschick angeht, so ist das so, als würde man sagen, Messi sei im Fußball schon immer unbrauchbar gewesen. Es ist, kurz gesagt, eine so dumme und ignorante Bemerkung, dass man nur zu dem Schluss kommen kann, dass diejenigen, die sie machen, in diesem Fall die Quacksalber der BBC, unrettbar schwachsinnig sind.

Was Putin betrifft, so kann man zwar mit Fug und Recht behaupten, dass er, wie schon Beethoven vor ihm, seine Kritiker hat, aber man kann auch mit Fug und Recht behaupten, dass er seine Diplomaten nicht ermordet, wie es Zelensky mit Denys Kireyev getan hat. Und auch wenn die jüngsten Wahlen im Donbass einige Mängel aufwiesen, so wurden sie doch zumindest abgehalten, und Putin versuchte nicht, 5 Mrd. Dollar für die Abhaltung dieser Wahlen aufzutreiben, wie es Zelensky für seine Scheinwahlen in seinem Einparteien-Rumpelreich fordert.

Obwohl man noch viel mehr über den Finanzbetrug sagen könnte, der Zelenskys Reich ausmacht, und darüber, wie viele westliche Quislinge daran mitverdienen, muss auch die Mitwirkung von serienmäßigen Falschinformationsheuchlern wie der BBC und dem Rest des MI6-Nudge Squad an diesen Kriegsverbrechen stets im Mittelpunkt stehen. Obwohl diese Heuchelei in ihrer vorgetäuschten Empörung über die Kinderprostitution im Irak (für die in erster Linie die Mitwirkung der BBC an der Zerstörung des Irak verantwortlich ist) offensichtlich ist, wird sie am besten durch das Bild verkörpert, das einem kürzlich erschienenen Leitartikel in dieser geschätzten Zeitschrift beigefügt ist.

Das Bild des „kriminell verrückten Anthony Blinken“, der sich selbstgefällig über all die frisch ausgehobenen ukrainischen Gräber beugt, als wäre er Lincoln in Gettysburg, ist zwar die gröbste Beleidigung für die Familien all dieser Hunderttausenden von ukrainischen Kriegstoten, aber es ist auch ein Zeichen dafür, dass der Propagandazug der NATO ins Schleudern gerät, da er gegen den gehärteten Stahl der russischen Streitkräfte ankämpft.

Wir brauchen weder Chomskys Propagandamodell noch Pilgers hervorragende Zusammenfassungen oder irgendeine andere Methode, um all dies zu erkennen. Alles, was wir sehen müssen, ist, dass Cass Sunstein von der Nudge Squad zusammen mit Samantha Power, der besseren Hälfte des ignoranten AIPAC-Gorillas, keine Chance haben, die Streitkräfte Russlands und seiner Verbündeten auch nur einen Millimeter zu bewegen. Ihre Lügen sind am Ende des Tages vergebens.

Obwohl das US Special Operations Command eine Partnerschaft mit dem KI-Softwareentwickler Accrete eingegangen ist, um „synthetische Medien“ und so genannte Desinformationen in sozialen Medien in Echtzeit zu bekämpfen, wird es weit mehr als einen ausgefallenen Anti-Social-Media-Algorithmus brauchen, um die russischen Streitkräfte umzustimmen. Accrete ist letzten Endes ein billiger Versuch, die Konversation in den sozialen Medien zu unterbinden oder, wie das Pentagon es ausdrückt, „Verhaltensanomalien aufzudecken, die auf potenziell illegale Aktivitäten hinweisen, die für Menschen zu komplex sind, um sie zu identifizieren“, und das Verbot der CIA für diese Website ist nur ein Beweis für das Pyrrhusziel, den Überbringer der Botschaft zu erschießen. Obwohl die terroristischen Einheiten des MI6 in letzter Zeit einige „berühmte Siege“ gegen Darya Dugina, Aline Lipp, Gonzalo Lira und andere wehrlose Nichtkombattanten in dieser Rolle errungen haben, sind auch dies Pyrrhussiege, denn dieser Krieg, von dem die Ukraine nur ein kleiner Teil ist, wird schließlich mit ihrer totalen Niederlage enden.

Obwohl das für die bezahlten Lügner der BBC eine viel bitterere Pille ist als für Zakharova, steht noch viel Schlimmeres bevor. Nicht nur, dass die plumpen Schock- und Furchtversuche der BBC in der Ukraine gescheitert sind, ihr Glanz schwindet auch schneller, als Zelensky die ihm zugesandte Hilfe einstecken kann. Immer mehr Briten weigern sich, die regressive Jahresgebühr von 159 Pfund zu zahlen, mit der diese Cowboytruppe von Sexualstraftätern und Nekrophilen auf der Straße gehalten wird, und was Nachrichten, Sport und dergleichen angeht, so gibt es anderswo unendlich bessere Foren als die Lügenmaschine der BBC, die für die Völkermorde in Jugoslawien, Irak, Jemen, Libyen und Syrien ebenso schuldig ist wie für die aktuellen Massaker in der Ukraine.

Die Tatsache, dass die BBC damit nicht allein dasteht, dass die amerikanischen Medien und die Europäische Union ebenso schuldig sind, spielt keine Rolle. Die EU kann Elon Musk (dessen Familie befürchtet, dass Zelenskij bald einen Kirejew auf ihn ansetzt) beschuldigen, es den nicht vorhandenen Robotern des Kremls zu ermöglichen, all die nicht vorhandenen Fehlinformationen zu verbreiten, die er will, aber das Entscheidende ist, dass die BBC, die Europäische Union und ihre amerikanischen Freunde auf der anderen Seite des großen Teichs das Blut von Millionen jugoslawischer, ukrainischer, russischer, armenischer, irakischer, jemenitischer, libyscher und syrischer Toter an ihren Händen haben und große Teile der NATO-Öffentlichkeit die aktive Mitwirkung der BBC an der Verbreitung von NATO-Kriegsverbrechen nicht weiter mitfinanzieren wollen. Das sind, ungeachtet der unterschiedlichen Umstände, die Fakten. Und was die kindische Freizeitbeschimpfung der BBC angeht, wenn wir die Journalisten und Fehlinformations-Spezialisten der BBC als Kriegsverbrecher bezeichnen, so ist auch das, egal wie die BBC und ähnliche diskreditierte Einrichtungen es drehen, eine Tatsache, für die viel zu viele ihrer unschuldigen Opfer mit ihrem Leben bezahlen mussten. Übersetzt mit Deepl.com