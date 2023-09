Why are the US and Israel sending more guns to „Holocaust denier“ Abbas? Thirty years after signing of Oslo accords, Palestinian Authority is still doing its job of fighting against the Palestinian people on behalf of Israel.

Mahmoud Abbas leitet am 28. August in der besetzten Stadt Ramallah im Westjordanland ein Treffen von Führungskräften der mit Israel verbündeten und vom Westen ausgebildeten und bewaffneten Sicherheitskräfte der Palästinensischen Behörde. Thaer Ganaim APA-Bilder

Warum schicken die USA und Israel mehr Waffen an den „Holocaust-Leugner“ Abbas?

Von Ali Abunimah

12. September 2023

In der vergangenen Woche wurde Mahmoud Abbas, der Vorsitzende der Palästinensischen Autonomiebehörde, von Israel und seiner Lobby heftig kritisiert, weil er mit seinen Äußerungen den Antisemitismus der christlichen Regime in Europa, die während des Holocaust Millionen von europäischen Juden ermordet haben, fälschlicherweise entlastet hat.

„Sie sagen, dass Hitler die Juden getötet hat, weil sie Juden waren, und dass Europa die Juden gehasst hat, weil sie Juden waren“, sagte Abbas in einer Rede, deren Video von der israelischen Propagandaorganisation MEMRI verbreitet wurde.

„Nein“, behauptete Abbas und fügte hinzu, dass die Juden wegen „ihrer sozialen Rolle, die mit Wucher, Geld und so weiter zu tun hatte“, verfolgt wurden.

Israels UN-Botschafter Gilad Erdan führte die Anklage gegen Abbas an.

„Dies ist das wahre Gesicht der palästinensischen ‚Führung'“, wetterte Erdan.

„Die Welt muss aufwachen und Abbas und seine Palästinensische Autonomiebehörde für den Hass, den sie verbreiten, und das daraus resultierende Blutvergießen zur Verantwortung ziehen“, forderte der israelische Diplomat. „Es darf keine Toleranz für palästinensische Aufwiegelung und Terror geben“.

Es folgte eine Flut von Verurteilungen, die zu umfangreich waren, um sie auch nur ansatzweise wiederzugeben – von Leuten wie Ritchie Torres, einem demokratischen Mitglied des US-Kongresses, bis hin zu führenden Vertretern der Israel-Lobby wie Jonathan Greenblatt von der Anti-Defamation League.

Der so genannte „gemäßigte“ Mahmoud Abbas leugnet den Antisemitismus Adolf Hitlers und behauptet fälschlicherweise, Hitler habe „die Juden bekämpft, weil sie mit Wucher und Geld zu tun hatten“.

Wer braucht bei solchen „Gemäßigten“ noch Extremisten?

Es gibt und gab schon lange eine tiefe Fäulnis von… pic.twitter.com/6rFUXCzWZZ

– Ritchie Torres (@RitchieTorres) September 7, 2023

Es ist wirklich ungeheuerlich, wie viele antisemitische Sprüche Präsident Abbas in einer einzigen Aussage unterbringen konnte. Das ist nicht nur für ihn persönlich inakzeptabel, sondern sendet auch als Staatsoberhaupt die Botschaft an das palästinensische Volk, dass dieser Hass legitim ist. Abbas sollte sich sofort entschuldigen… https://t.co/jg5yc0CTeH

– Jonathan Greenblatt (@JGreenblattADL) September 7, 2023

Deborah Lipstadt, die Sonderbeauftragte der US-Regierung für Antisemitismus, geißelte Abbas für „hasserfüllte antisemitische Äußerungen“ und für eine Rede, die „das jüdische Volk verleumdet“ und „den Holocaust verzerrt“ habe.

Ich bin entsetzt über die hasserfüllten, antisemitischen Äußerungen von Präsident Abbas bei einem kürzlichen Fatah-Treffen. Die Rede verunglimpfte das jüdische Volk, verzerrte den Holocaust und stellte den tragischen Exodus der Juden aus den arabischen Ländern falsch dar. Ich verurteile diese Äußerungen und fordere eine sofortige Entschuldigung.

– Botschafterin Deborah Lipstadt (@StateSEAS) September 7, 2023

Eine ganze Reihe von US-Regierungsvertretern schloss sich Lipstadt an, darunter die UN-Botschafterin Linda Thomas-Greenfield und die „Beauftragte für Holocaust-Fragen“ Ellen Germain.

Auch die Europäische Union und ihre Antisemitismus-Koordinatorin Katharina von Schnurbein stimmten in den Chor ein:

Und die wütende Bürgermeisterin von Paris, Anne Hidalgo, schickte einen Brief an Abbas, in dem sie ihm vorwarf, der Führer der Palästinensischen Autonomiebehörde rechtfertige die Ausrottung der europäischen Juden während des Zweiten Weltkriegs mit dem eindeutigen Wunsch, den Völkermord zu leugnen“.

Zur Strafe entzog sie Abbas eine Medaille, die ihm die französische Hauptstadt 2015 verliehen hatte.

Wiederholung

Wer nicht genau aufpasst, dem könnte entgangen sein, dass es sich bei dem jüngsten Sturm der Entrüstung um die Wiederholung eines langjährigen Schauspiels handelt.

Es handelt sich um eine Scharade, die dazu dient, die Fiktion zu fördern, dass Israel und Mahmoud Abbas Feinde sind, obwohl sie in Wirklichkeit in jeder Hinsicht die engsten Verbündeten sind.

Im Jahr 2018 machte Abbas zum Beispiel Kommentare, die fast identisch mit denen waren, die diese Woche den Feuersturm auslösten.

Damals prangerte der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu die „unverschämte Dreistigkeit“ von Abbas‘ „antisemitischer Rede“ an.

„Offensichtlich ist der Holocaust-Leugner immer noch ein Holocaust-Leugner“, sagte Netanjahu über Abbas.

Man sollte also meinen, dass die Vereinigten Staaten, die EU und vor allem der einzige selbsternannte „jüdische Staat“ der Welt, wenn die empörte Kritik in gutem Glauben erfolgt wäre, jeden Umgang mit einer so abscheulichen Persönlichkeit ablehnen würden, die derart abstoßende Ansichten vertritt.

Aber das ist bei weitem nicht der Fall.

Im Laufe der Jahrzehnte und bis heute genießt Abbas die volle Unterstützung der Vereinigten Staaten, Israels und der europäischen Regierungen, obwohl er vom palästinensischen Volk selbst mit überwältigender Mehrheit abgelehnt wird.

Bewaffnung von Abbas

Am Dienstag berichteten israelische und palästinensische Medien, dass die Vereinigten Staaten mit israelischer Zustimmung erneut Waffen an die Palästinensische Autonomiebehörde geliefert haben, um den palästinensischen Widerstand zu bekämpfen – den Israel und seine Sponsoren als „Terror“ bezeichnen.

„Die Palästinensische Autonomiebehörde hat Berichten zufolge eine Lieferung gepanzerter Fahrzeuge und Waffen aus den Vereinigten Staaten erhalten, da die Regierung Biden und Israel Ramallah dabei unterstützen wollen, die Kontrolle über Gebiete im Westjordanland wiederzuerlangen, die zu Brutstätten des Terrors geworden sind“, berichtete die Times of Israel.

„Unter Berufung auf informierte palästinensische Quellen berichtete die in Jerusalem ansässige palästinensische Tageszeitung Al Quds am Montag, dass die Lieferung von Jordanien ermöglicht wurde und von mehreren Abteilungen der Sicherheitskräfte der Palästinensischen Autonomiebehörde genutzt werden soll“, so die Times of Israel weiter.

„Bemerkenswert ist, dass die Lieferung von der Hardliner-Regierung von Premierminister Benjamin Netanjahu genehmigt wurde, zu der auch Vertreter gehören, die den Waffentransfer an die PA seit langem kritisieren.

Auch die niederländische Regierung, ein weiterer treuer Verbündeter Israels, schickte in dieser Woche ihren Verteidigungsminister nach Ramallah, um ihre Unterstützung für die von den USA ausgebildeten und von Abbas kontrollierten „Sicherheitskräfte“ zu bekunden.

Dies sind nur die jüngsten Schritte des Westens und Israels, um Abbas zu stützen, auf den sie sich als ihren einheimischen Vollstrecker gegen den Befreiungskampf des palästinensischen Volkes voll verlassen.

„Er erledigt den Job für uns“

Erst im Juli hatte Netanjahu bekräftigt: „Wir brauchen die Palästinensische Autonomiebehörde. Wir können nicht zulassen, dass sie zusammenbricht.“

„Wo sie erfolgreich arbeitet, erledigt sie die Arbeit für uns“, fügte der israelische Regierungschef hinzu und versprach sogar israelische Finanzhilfe, falls dies nötig sein sollte, um Abbas‘ kollaboratives Regime über Wasser zu halten.

In der Tat war Israel so sehr darauf bedacht, Abbas und seine Clique an der Macht zu halten, dass es 2021 den Chef seiner Geheimpolizei Shin Bet nach Ramallah schickte, um Abbas anzuweisen, die geplanten Parlamentswahlen der Palästinensischen Autonomiebehörde abzusagen, da Israel befürchtete, Abbas‘ Fatah-Partei würde gegen die Hamas verlieren.

Abbas fügte sich natürlich.

Dies ist die Wahrheit: Netanjahu hat, wie andere israelische und zionistische Führer seit den Anfängen der zionistischen Bewegung, keine Skrupel, eng mit denjenigen zusammenzuarbeiten, die sie als Antisemiten und sogar als Nazis betrachten, wenn dies ihrem Ziel der Eroberung Palästinas und dem Diebstahl des Landes von der einheimischen palästinensischen Bevölkerung dient.

Während sie Nazis und Antisemiten nachgeben, nutzen Israel und seine Verbündeten zynisch den Vorwurf des Antisemitismus, um Unterstützer der palästinensischen Rechte zum Schweigen zu bringen und zu verleumden, deren Solidarität tief im echten Antirassismus verwurzelt ist.

Seit ihrer Gründung – unter dem Dach der Osloer Abkommen, die diese Woche vor 30 Jahren unterzeichnet wurden – wurde die Palästinensische Autonomiebehörde so konzipiert, bewaffnet und finanziert, dass sie nicht im Namen des palästinensischen Volkes, sondern zum Schutz und zur Verteidigung des Besatzers und seiner kolonialen Siedler handelt.

Diese kollaborative Rolle hat Abbas selbst öffentlich als „heilig“ bezeichnet und verfolgt sie mit unvermindertem Elan weiter.

Palästinensischer „offener Brief“

In diesem Zusammenhang zirkulierte ein „offener Brief“, der von fast 200 Palästinensern unterzeichnet wurde, darunter einige bekannte Aktivisten und Akademiker, die sich dem Chor der Verurteilung der beleidigenden Äußerungen von Abbas durch die Israel-Lobby anschlossen.

In dem Brief verurteilen die Unterzeichner „unmissverständlich die moralisch und politisch verwerflichen Äußerungen des Präsidenten der Palästinensischen Autonomiebehörde Mahmoud Abbas über den Holocaust“.

Sie beschuldigen die Palästinensische Autonomiebehörde einer „zunehmend autoritären und drakonischen Herrschaft, die sich unverhältnismäßig stark auf diejenigen auswirkt, die unter der Besatzung leben“ – als ob die Autonomiebehörde nicht genau für diese Aufgabe gegründet worden wäre, die sie seit dem Einmarsch von Abbas‘ Vorgänger, PLO-Führer Jassir Arafat, in den Gazastreifen im Jahr 1994 hervorragend erfüllt hat.

In jenem Jahr begannen seine Sicherheitskräfte mit der Anwendung tödlicher Folter, verhafteten Mitglieder des Widerstands und ermordeten bei einem ersten schrecklichen Vorfall 13 Palästinenser, die gegen Arafats Herrschaft protestierten.

Die Unterzeichner des offenen Briefes stellen die verwerflichen Handlungen der Palästinensischen Autonomiebehörde jedoch in erster Linie als ein jüngeres Versagen der palästinensischen Selbstverwaltung dar.

Vielleicht liegt es an dieser impliziten Selbstbeschuldigung, dass viele überzeugte Unterstützer Israels, darunter auch die deutsche Regierung – einer der unerbittlichsten Feinde der palästinensischen Freiheit und Selbstbestimmung – den offenen Brief der Palästinenser mit gutem Gewissen unterstützten.

In dem offenen Brief wird zwar eingeräumt, dass Abbas „von westlichen und israelfreundlichen Kräften unterstützt wird, die die israelische Apartheid aufrechterhalten wollen“, und es wird festgestellt, dass er und sein Gefolge „jeden Anspruch verwirkt haben, das palästinensische Volk zu vertreten“.

Der Punkt ist jedoch, dass Abbas, selbst als er für eine fünfjährige Amtszeit gewählt wurde, die offiziell 2009 auslief, nicht das palästinensische Volk vertrat, sondern einen kleinen Teil, der für ihn im Westjordanland und im Gazastreifen gestimmt hat, die zusammen etwa ein Drittel des palästinensischen Volkes ausmachen – abgesehen davon, dass dies das einzige Drittel ist, das Israel und seine westlichen Sponsoren als das gesamte „palästinensische Volk“ bezeichnen.

Dass viele der Unterzeichner Diaspora-Palästinenser sind, die Abbas nicht einmal zu vertreten behauptet, macht es umso merkwürdiger, dass die Unterzeichner glauben, Abbas würde sie überhaupt vertreten.

Besonders eklatant ist, dass der offene Brief völlig unerwähnt lässt, dass die Hauptaufgabe der PA darin besteht und immer bestanden hat, den legitimen Widerstand des palästinensischen Volkes mit Waffen, Gefängnissen, Folter und Mord zu bekämpfen.

Einige der Unterzeichner des Briefes – vor denen ich großen Respekt habe – haben über die Jahre hinweg konsequent die Kollaboration der PA mit den Besatzern verurteilt und das Recht des palästinensischen Volkes auf Widerstand verteidigt.

Aber andere, das muss gesagt werden, waren äußerst zurückhaltend, wenn nicht sogar völlig schweigsam, wenn es um die Verbrechen von Abbas und der PA gegen das palästinensische Volk und seinen Widerstand und seinen Verrat daran ging.

Andere wiederum haben zuweilen den Widerstand inmitten existenzieller Kämpfe angegriffen, die vom palästinensischen Volk zutiefst und weithin unterstützt werden.

Dies wirft die Frage auf, warum irgendein Palästinenser einen Brief gegen Abbas initiieren oder unterstützen würde, weil er westliche liberale und zionistische Empfindlichkeiten beleidigt, aber nicht für seine andauernden Verbrechen gegen das palästinensische Volk und seinen Widerstand, die man nur als Verrat bezeichnen kann.

Wer sollte sich entschuldigen?

Wenn sich Palästinenser für Abbas entschuldigen – selbst wenn dies als Verurteilung formuliert wird -, übernehmen sie damit implizit die Verantwortung für ihn.

Der palästinensische Autor Ramzy Baroud bezeichnet Abbas als „Kollaborateur“ und als „Marionette in den Händen Israels“ und der Vereinigten Staaten.

„Indem Sie Mahmoud Abbas verurteilen, ohne einen angemessenen politischen Kontext zu bieten, wer Mahmoud Abbas ist und wer die Marionettenspieler von Abbas sind, erweisen Sie dem palästinensischen Volk wirklich einen Bärendienst“, so Baroud in einer Antwort auf den Brief.

„Sie bringen uns wieder einmal in eine defensive Position, als müssten wir uns wieder einmal gegen den Vorwurf des Antisemitismus verteidigen. Mahmoud Abbas vertritt nicht die Palästinenser“.

Wenn überhaupt, so Baroud, sind es Abbas‘ Marionettenspieler, die sich entschuldigen sollten, nicht die Palästinenser.

Zu den vielen glühenden Zionisten, die Abbas diese Woche kritisierten, gehörte auch der deutsche Botschafter in Tel Aviv, Steffen Seibert.

Seibert bezeichnete die Äußerungen von Abbas als „Beleidigung des Gedenkens“ an Millionen von Juden, die von der deutschen Regierung ermordet wurden, und behauptete, dass „die Palästinenser es verdienen, von ihrem Führer die historische Wahrheit zu hören“.

Aber Seiberts Beharren darauf, dass Abbas der Führer der Palästinenser sei, ist ebenso eine Lüge wie alles, was Abbas gesagt hat.

Abbas ist genauso wenig der palästinensische „Führer“, wie die von den Nazis in Norwegen, den Niederlanden, Frankreich und anderen von Deutschland besetzten Ländern während des Zweiten Weltkriegs eingesetzten Marionettenherrscher die legitimen „Führer“ dieser Nationen waren.

Abbas wird unter den Palästinensern weithin als Quisling des Westens und Israels angesehen, nicht als Führer der Palästinenser.

Und als solcher tragen die Palästinenser absolut keine Verantwortung für seine Worte oder Taten. Übersetzt mit Deepl.com

Ali Abunimah: Mitbegründer von The Electronic Intifada und Autor von The Battle for Justice in Palestine, jetzt bei Haymarket Books erschienen.

Außerdem schrieb er One Country: Ein kühner Vorschlag zur Beendigung der israelisch-palästinensischen Sackgasse. Die Meinungen sind allein meine.

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …