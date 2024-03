EI live: Dissident Israeli historian Ilan Pappé Join us at 4pm UK time.

EI live: Der regimekritische israelische Historiker Ilan Pappé

Von Asa Winstanley

Seien Sie um 16 Uhr britischer Zeit dabei.

20. März 2024

Seien Sie heute beim Livestream von Electronic Intifada dabei, wenn wir über den Völkermord und den Widerstand in Gaza berichten.

Zuschauer aus Großbritannien und anderen europäischen Ländern werden darauf hingewiesen, dass der Stream diese und nächste Woche eine Stunde früher als gewöhnlich ausgestrahlt wird. Grund dafür ist der Beginn der Sommerzeit in Nordamerika.

Das heutige Programm:

Unser erster Gast ist Ilan Pappé, ein regimekritischer israelischer Historiker und Autor zahlreicher Bücher, darunter das sehr einflussreiche Werk Die ethnische Säuberung Palästinas

Dann sprechen wir mit Dr. Ben Thomson, einem Arzt aus Kanada, der gerade aus Gaza zurückgekehrt ist.

Außerdem wird Nora ihren üblichen Nachrichtenüberblick geben und Jon wird einen Blick auf die US-Militäroperation zum Bau eines Piers in Gaza-Stadt werfen

Zeitzonen: 18:00 Palästina / 16:00 GMT / 17:00 CET / 11:00 CT / 12:00 ET / 9:00 PT

Wenn Sie die Live-Übertragung verpasst haben, können Sie sie im Video oben noch einmal ansehen.

Übersetzt mit deepl.com

